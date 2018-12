La cuesta electoral se empina

Voz 2

00:05

la pregunta después de la debacle la renuncia de Susana Díaz como candidata podría permitir encontrar una figura de los ciudadanos capaz de liderar una mayoría que con la abstención de Podemos evitara que el futuro Gobierno dependa de los votos de Vox si realmente se quiere parar los pies a la extrema derecha busquemos soluciones concretas y no sólo afirmaciones de principio sobre la lucha antifascista el PP necesita a la Presidencia de la Junta para poder vender como un éxito lo que ha sido un fracaso no ha conseguido distanciada ciudadanos al tiempo que ha visto cómo se consolidaba una tercera fuerza en el ámbito de la derecha que desde su radicalismo les dará mucha guerra Vox no sacado uno dos diputados sino doce con lo cual tienen fuerza para imponer condiciones a una investidura que sin su voto es imposible ciudadanos tienen mayor polivalencia puede pactar y de hecho ya ha podido alzó en la legislatura anterior ahora se verá hasta dónde es capaz de llegar con Vox que queda del liberalismo del que un día hizo bandera dice el candidato del PP Juanma Moreno ellos pactan con los batasunos haber sido no puedo hacerlo con el partido de Ortega Lara la irresponsabilidad de la derecha española es infinita da miedo y pena a la vez con este personal habrá que afrontar unos momentos más delicados de la historia reciente Pedro Sánchez ha jugado aprendiz de brujo Isa quemado no osó forzar el cambio de candidata después de derrotar en las primarias cuando sólo una señal poderosa de renovación podría haber limitado el desgaste de lo que en Andalucía era un partido régimen hice desentendió de la campaña pensando que las pérdidas serían limitadas e irían todas a la cuenta de Susana Díaz ahora tiene que asumir que el efecto Moncloa ha sido escaso en uno de los electorados más fieles al Partido Socialista la cuesta electoral sin Pina Sánchez sigue acumulando motivos para lamentar no haber convocado elecciones justo después de hacerse cargo del Gobierno