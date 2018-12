El perfil de Vox en Andalucía: de los núcleos urbanos a las zonas con más inmigrantes

Voz 0194 00:00 el día después surgen más preguntas son los resultados en Andalucía una respuesta la frustración al hartazgo por qué no se han movilizado los ciudadanos hay diferencias de voto entre el campo y la ciudad de qué hablamos cuando hablamos de ese cambio son extrapolables los resultados de las elecciones de ayer a otras comunidades a las municipales un resultado en unas generales un sociólogo podrá responder estas y otras cuestiones en los próximos minutos también visitaremos algunos de los lugares con características muy distintas en los que Vox ha disparado su resultado y en la cara B definiremos a la extrema derecha y a partir de las diez centraremos en los argumentos políticos en el calendario en los escenarios que se abren a partir de ahora también en la calle porque hay manifestaciones hasta ahora en Sevilla en Cádiz en Málaga para rechazar que Andalucía sea un lugar para el fascismo Esther Rodríguez buenas noches

Voz 0592 00:45 hola buenas noches pues el avance de partidos como Vox ha sido el principal argumento a través de las redes sociales en varios lugares de Andalucía como Sevilla o Cádiz se han realizado diferente manifestaciones contra el antifranquismo es la reacción tras las elecciones andaluzas como respuesta al avance de la fuerza más reaccionarias en Sevilla por ejemplo la cita ha sido en uno de los lugares más frecuentados por los sevillano en las setas pasadas las seis de la tarde comenzaba una concentración de varios cientos de personas sobre todo jóvenes además han marchado a la Universidad de Sevilla otra de las paradas ha sido el Parlamento andaluz por cierto que la Zona universitaria todavía están a algunos concentrados en esa zona algunos jóvenes

Voz 1454 01:42 más noticias Ester Bazán buenas noches buenas noches todavía relacionado con las elecciones andaluzas la reflexión de Felipe González acaba de hablar en Barcelona en un acto por el aniversario de la Constitución

Voz 1 01:52 finalmente lo que me preocupa de nuevo repito es que hayamos perdido la capacidad de diálogo y de pacto que estemos en posiciones de crispación Iggy redentorista que alimentó monstruos que queríamos que creíamos superados Iker reaparecen en la convivencia entre nosotros

Voz 1454 02:14 también han hablado de la situación política de hoy el presidente del Parlamento catalán que se ha visto con Puigdemont en Bruselas Corresponsal Griselda Pastor

Voz 0592 02:21 nada ha cambiado en la posición de los en Yemen

Voz 0738 02:23 estas catalanes tras el voto en las elecciones andaluzas sigo yo en Bruselas reducir Torrent presidiendo al Parlamento de Cataluña de Esquerra Republicana y Carles Puigdemont han hablado de la necesidad de una acción unitaria y ratificado que no avalará

Voz 2 02:38 los presupuestos de Sánchez como en junio si es un poco vergonzoso

Voz 0738 02:43 escandaloso que a las víctimas de la ultraderecha del nacionalismo español en los consideró culpables no quiero hacer generalizaciones con otro tipo de víctimas pero eso es inadmisible ha dicho Carles Puigdemont que ha responsabilizado al discurso del Rey también del aumento de Vox reiterado que los han esperado ha dicho una respuesta del Gobierno de Sánchez durante meses sin que esa llegara para nada

Voz 1454 03:08 la Plataforma de Víctimas del Alvia anuncia recurso tras el cierre de la insurgencia ha cerrado la investigación del accidente de Angrois cinco años después el juez mantiene como investigados al maquinista del tren el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif y archiva la causa respecto a otros cinco investigados en la Plataforma de Víctimas pedía más Jesús Domínguez soporta

Voz 3 03:26 no entendemos que es insuficiente y tendremos entendemos que tendrá que estar también el director de seguridad de Renfe no pensamos que la seguridad no el sistema ferroviario y el cumplimiento de la normativa dependa exclusivamente en unas a otras

Voz 1454 03:41 más de treinta mil peticiones de devolución del IRPF por maternidad paternidad y una mil quinientas solicitudes en este primer día de información de momento es para los padres de nacidos en dos mil catorce y dos mil quince a partir de enero los que tuvieron hijos en dos mil dieciséis y diecisiete la previsión de Hacienda es que comenzarán las devoluciones esta misma semana el proceso es sencillo según la ministra Mons

Voz 4 04:01 pero un formulario online en el que sólo va a ser necesario indicar dos dato el año o los años en los que la expresión han recibido esta prestación el número de cuenta bancaria que sean de su titularidad

Voz 8 07:02 hora veinticinco habremos ya tiempo de cine tertulianos

Voz 0194 07:10 de cinco muy dedicado casi exclusivamente al análisis de los resultados de las elecciones al Parlamento andaluz nos van a ayudar a ello desde Sevilla Javier Aroca buenas noches hola buenas noches y aquí en Radio Madrid Eduardo Madina buenas noches y Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenos días dentro también a sus mensajes en la mesa de producción Pedro Blanco hola qué tal

Voz 1715 07:29 están llegando el análisis de las elecciones en Andalucía va a provocar creo intuyo una cascada de opiniones de nuestros oyentes recuerdo número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Nos envían sus notas de voz INI repito el teléfono seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres y queremos dedicar este plan

Voz 0194 07:51 mer tramo de la noche al análisis más sociológico los resultados en Andalucía especialmente el aterrizaje de Vox que llega a su primer parlamento autonómico con una fuerza que nadie supo predecir

Voz 11 08:01 eh

Voz 6 08:04 en dos mil quince Vox ya existía pero se quedó

Voz 1667 08:06 sin representación parlamentaria en Andalucía después de obtener dieciocho mil cuatrocientos veintidós votos ayer multiplicó esos resultados por veinte hasta rozar los cuatrocientos mil votos el once por ciento de los sufragios lo que le permitirá entrar en la Cámara autonómica como saben con doce diputados tras unas elecciones en las que la abstención creció un cuatro por ciento Pablo Morán

Voz 0194 08:26 buenas noches Ángels buenas noches la lectura de la letra pequeña de estos resultados no revela que el origen del apoyo a la ultraderecha es heterogéneo no responde a un único perfil de votante Vox ha crecido en núcleos de población más deprimidos económicamente pero también en barrios acomodados como es el caso de los Remedios en Sevilla

Voz 1667 08:43 en un barrio tradicionalmente conservador votante del PP donde la participación ayer sólo cayó un punto sí cambió el sentido del voto el PP perdió la mitad de sus votantes Vox pasó a ser el segundo partido más votado en ese barrio hispalense con el veinticuatro por ciento de los apoyos

Voz 0194 09:00 pues ahí en el barrio de Los Remedios tenemos en directo Mercedes Díaz Mercedes buenas noches hola buenas noches barrio acomodado otra

Voz 1454 09:07 adicionalmente conservador que ambiente se respira hoy en el bar que dicen los vecinos Reyes

Voz 1541 09:11 ahora mismo en la calle Asunción es una calle peatonal que vertebra este barrio es el barrio de la derecha de siempre Sevilla eso el barre del PP aquí en la calle además de con luces navideñas está adornada con banderas de España los balcones aunque yo diría que menos que hace un año las tiendas acaban de bajar las persianas algunos vecinos siguen todavía tomando algo en las terrazas otros pasean a sus perros otros andan rápido ya evidentemente camino de eso de casa el paseando por aquí donde hay mucho comercio encontrado yo a muy pocos sorprendidos con el resultado electoral aquí dicen la gente anunciaba que su papeleta era la de Vox nos lo cuenta por ejemplo la dueña de un bar

Voz 12 09:51 pero sabía que iba entrado porque muchísima gente hablaba aquí en el barrio de voy ciudadano de los dos que más han comenta la gente lo que tiene miedo convoys que se cree que hace hace cuarenta años cincuenta año cuando estaba aquí Franco es algo que le tiene miedo

Voz 1541 10:09 hemos encontrado también un abuelo paseando tranquilamente que él no ha hecho esta tarde esta otra reflexión

Voz 1469 10:16 con respecto al nivel de los políticos que tenemos

Voz 2 10:18 pon así Sadar resultado casada en las en las sienes

Voz 1541 10:24 el votante de bous en este barrio Nos ha explicado otro residente es el votante del PP que ahora ya no se identifica con su partido porque no es todo lo contundente que ellos quieren y otro empleado en uno de los supermercados nos ha ofrecido estos otros argumentos de lo que ha ocurrido

Voz 2 10:42 sabe sueldo la misma pensión a todo eso hay que cambiarlo si no se cambia porque las

Voz 1541 10:49 la corrupción Nos dice también otra vecina de Los Remedios ha tenido mucho que ver en estos resultados electos

Voz 1469 10:56 hombre es que ya era hora que se produjera que en Andalucía un cambio radical radical y los demás partidos han tenido mucho tiempo para poder hacer cambios radicales en serio eh yo creo que no cabido tanta corrupción a nivel nacional

Voz 1541 11:14 aquí los populares pues eso han pasado de tener en el año dos mil quince nueve mil votos a tener ahora cinco mil quinientos y vivos ha pasado de tener en dos mil quince cuatrocientos setenta y un votos a tener tres mil seiscientos imagínate parece desgracias hasta luego hasta luego Vox escala posiciones en Barajas

Voz 0194 11:31 acomodados como este donde estaba nuestra compañera Mercedes Díaz como los remedios pero también en núcleos con un alto porcentaje de población inmigrante como es el caso de elegido en Almería donde se ha convertido en el partido más votado

Voz 1667 11:45 la localidad almeriense de elegidos conocida por los invernaderos son el pilar de su economía tiene una tasa de paro por debajo de la media española y también de la media andaluza y una población inmigrante del treinta por ciento según el censo en dos mil quince ganó allí el PP con casi la mitad de los votos pero ayer fue Vox el partido más votado ha pasado de cincuenta y ocho votos hace tres años a siete mil trescientos setenta y siete haya caído el PP más de veinte puntos porcentuales pero también el PSOE que pasa de la segunda posición a la cuarta

Voz 0194 12:16 en Almería está Javier Romero Javier buenas noches

Voz 13 12:18 qué tal buenas cómo está muy bien que se comenta

Voz 0194 12:21 en elegida después de convertirse en la única localidad andaluza en la que Vox gana en votos

Voz 13 12:25 sí pues de los accidentes más de noventa mil son conscientes de que han sido sobre todo durante el día de hoy en la campaña y la precampaña

Voz 0737 12:32 este es el laboratorio del subidón de de voces que hay en arrasado hoy cámaras de televisión reportajes encuestas análisis en fin la gente opinaba

Voz 14 12:41 la gente lo que está pasando no hemos charlado hallazgo agente está harta de cosa aquí existen problema que siestas de inmigración evidentemente que hay muchísima inquietud con respecto a la inmigración ilegal pueblo pues al final vota y que quiere mano dura y que se aplique la ley

Voz 13 12:56 sin duda es una de las ciudades con ese porcentaje de inmigración más alto en concreto entendidos por ciento ahora también es conocida como sabes por ser uno de los rincones donde ha arrasado a la formación de Santi Abascal en estas elecciones andaluzas pero permite porque este sonido y valoración que ha hecho el alcalde de elegido el Partido Popular tiene mayoría absoluta

Voz 0737 13:12 allí ha perdido ya ganado Bos le va a gustar a Javier Aroca esta versión que hacía Francisco Mora

Voz 15 13:20 la voz que ha lanzado en este caso el municipio elegido es que hace falta una revisión de la política de inmigración y con todos los efectos colador colaterales que ello conlleva vuelvo a insistir en materia de seguridad en materia de extranjería en materia de reforzar políticas sanitarias políticas educativas y políticas asistenciales plazas de comedor plazas de guardería etc etc etcétera Y en eso yo creo que todas la instituciones todas eh deben tomar buena nota

Voz 13 13:49 qué le ha ganado a voces acercan también las municipales la presencia de la inmigración extranjera se ha ido haciendo fuerte elegido de hace ya décadas estos del principalmente a garantía de puestos gran cantidad de puesto de trabajo para personal en la agricultura un ejemplo de agricultores porqué se han ido a Vox

Voz 16 14:02 ya hemos Francisco tengo treinta y cinco años Si trabajo una empresa agrícola la mayoría de la gente son familias que se dedican a la agricultura ahí tienen tierra tiene Ladero y luego Si que la entrada de aquel plan aúna porque te piden mucho dinero por eso y la gente pues no tiene

Voz 13 14:22 pero también en la SER hemos tocado las puertas a las a las organizaciones agrarias Andrés Góngora de la cuadernos decía lo siguiente

Voz 1266 14:29 bueno realmente no son no es como organización agraria creo que todos tenemos en San a a valorar los resultados nos preocupa la formación del del Gobierno eso sí pero está claro que que aquellos que el voto a Vox a esta nueva formación sólo a a los agricultores se han equivocado es un fenómeno que que que ha llegado al al panorama electoral en nuestra comunidad autónoma pero está mucho más allá de de un botín agrícola como que algunos pretendían hacer no

Voz 13 15:04 hay una reflexión más sobre los mensajes populistas de la inmigración del partido vamos el director de Almería Acoge Juan Miralles

Voz 17 15:10 bueno desde luego eh algo se gestionó mal cuando dejamos que un discurso totalmente irracional e un discurso más de barra de bar de de tripas sea el que marque los resultado de unas elecciones achacan la situación de la inmigración al triunfo de de partido que no hace propuestas de gestión sino que simplemente gritan una serie de Logan normalmente más apoyado el estereotipo en rumorología que en un análisis real me parece muy frívolo

Voz 13 15:47 pero además la SER bous es la tercera fuerza política en esta provincia con más de tres mil votos Ángels es segunda en Roquetas de Mar un feudo del Partido Popular en Vícar en hija La Mojonera son zonas agrícolas el subidón en el cinturón de la capital de la formación de Abascal pues Se ha sido también tremendo y es que la han votado en los ciento tres municipios de la provincia de Almería fíjate en los bares también es pues el centro de atención sobre todo de los elegido porque se habla tanto de voz y siguen las pancartas todavía las banderas de España en este municipio

Voz 18 16:17 no sé quiénes ante un partido ni de otro que sido así o la el pueblo donde más se ha votado a ese partido pues yo personalmente veo muchas pancartas y poca cosa más la gente que habla pero pero tampoco va diciendo de que partido a esos por lo que más les tonteando este partido con el tema de la inmigración bebido mi respecto a que estoy ocupada en este momento vale

Voz 13 16:43 ha sido muy amable me ha servido a la respeto

Voz 0194 16:46 esta sí sí sí sí sí

Voz 13 16:48 a Javier un beso hasta luego hay un tercer escenario

Voz 0194 16:51 en lo que hemos querido ponerla Lugano vamos a Málaga la localidad de Benahavís

Voz 19 16:56 la prensa local la presentaba

Voz 1667 16:57 lentamente como el paraíso de los golfistas con una renta media alta y una tasa de empleo de desempleo del diez por ciento Benahavís siguen un patrón parecido sólo nueve vecinos votaron por Vox en dos mil quince ayer fueron doscientos dieciocho los que auparon a la ultraderecha como el tercer partido con más votos por delante del PSOE aunque todavía por detrás del PP que también baja de ciudadanos que sube

Voz 0194 17:20 en SER Málaga está Jesús Sánchez Jesús buenas noches Ángels buenas noches ha allí en Benavides

Voz 19 17:25 bueno pues no les ha sorprendido como ha ocurrido en otros municipios el resultado de anoche de Vox son unos siete mil novecientos vecinos acostumbrados a un nivel de vida bastante alto urbanizaciones de lujo vive muy cerca de Benalmádena este vecino taxista de profesión cincuenta y un años ojo que en las pasadas autonómicas votó a Podemos dice que entonces lo hizo por rebeldía ayer votó a Vox

Voz 20 17:47 desde la buzo socialista de tantos años en los que el el margen tan grande que hay con la inmigración de mal en peor con un gobierno socialista ahí en Andalucía treinta y nueve años veintiocho es lo mismo y mucha corrupción y no pasa nada y cambiar los jueces porque debe dar la cara y lo que dices hombre si los cumplís luego que con treinta diputados hay bastantes más lleva

Voz 19 18:08 la Bella hablan de regeneración democrática otro votante médico cuarenta y siete años en las pasadas elecciones andaluzas cogió la papeleta ciudadanos ayer él y su hijo que votaba por primera vez lo hicieron por Vox yo me conoce

Voz 21 18:23 treinta y seis años aquí la pasta que ha llevado eh yo que entre si yo pienso que cuanto vos por supuesto que sí intentar novedad la Junta tú cambiar el ambiente un poco Si esto nuevo pueden a hincar puede hacer algo juventud pura pues mira hay que dar la posibilidad a los demás

Voz 19 18:44 porque lo que hay es una porquería reniegan que sean de ideología de extrema derecha que eso no tiene nada que ver con haber votado a Vox asegura un argumento más Sanders para votar a este partido Un clásico la inmigración

Voz 22 18:57 puede no quiere aquí emigrante Tour que venga tiene que trabajar porque para eso estamos otro trabajando tienen los de fuera más derecho que nosotros ya eso no hay derecho entiende por este motivo Clemente que hasta el medicamento Le cuesta a la jubilado a algún dinero ya estos señores la farmacia regalan gratis yo creo que de eso no hay derecho y esto no es racista actual la obra verdad

Voz 19 19:18 pues no dices es funcionario del Estado que no ese racistas

Voz 0194 19:22 que se Rey de feria de todas formas a toda la inmigración que hay en Málaga no también en la que reside en la Costa del Sol

Voz 19 19:26 efectivamente en que inmigración de pateras hemos tenido bastante durante todo este año récord practicamente con nueve mil inmigrantes que han llegado en pateras por cierto Ángels un daño más a todos ellos les hemos preguntado al final si se habían leído el programa electoral de Vox curiosamente todos no lo bien ni siquiera creado alguno después de nuestras preguntas dicen que desconocía incluso por ejemplo la propuesta de derogar esa ley de violencia de género que esta misma noche iban echarle un vistazo al programa de Vox el día después de haber votado

Voz 0194 19:54 pues ya llegan tarde Jesús gracias de nada hasta luego uno tres ejemplos hemos querido escoger tres plazas fuertes para Vox que tomamos como ejemplo para el análisis saludamos a Juan montañeses catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada Juan muy buenas noches hemos hecho esta fotografía para explicar que de alguna manera se hace fuerte en barrios acomodados como Los Remedios de Sevilla gana en regiones agrícolas como elegido que conclusiones sacas de de estos resultados qué factores han pesado más en el ascenso de Vox de la ultraderecha en Andalucía

Voz 23 20:24 bueno es que yo creo que la clave tradicional entre la distinción del mundo rural urbano esa pues está bastante desfigurada hoy en día si hasta lo años ochenta fue una una fractura determinante en Andalucía en estos treinta Hay tantos años últimos puede efectivamente sea desfigurado esa esa imagen lo que estábamos oyendo hace un momento de de de ciudades de Almería de es el del interior y agrícolas una transformación radical es decir es que elegido es una de las ciudades con la renta per capita más alta donde conviven treinta y dos nacionalidades distintas es decir es un mundo absolutamente distinto yo creo que estamos jugando con imágenes tradicionales de Andalucía que no se corresponden con la realidad la la reacción que ha habido en este ve esta sorprendente y sorpresiva en esta en esta apoyo a la ultraderecha a través de vos pues bueno ha sorprendido a todos pero en alguna medida no era eh tu culto sino que ha sido un Bolt un voto que ha estado está en mi mi hipótesis y en alguna medida potenciado por los discursos del Partido Socialista del Partido Popular indirectamente la Michuacán campaña

Voz 0194 21:42 qué peso ha tenido el conflicto de Cataluña

Voz 23 21:45 yo creo que poquito Catalunya estaba estaba ya vigente no en los términos que ahora se pueden están desarrollando en el dos mil quince estaba ahora pero yo creo que no tan determinante como lo que ha aparecido en torno a situaciones más tradicionales de imposición la clase social de distribución e iremos ha dado una respuesta inmediata inmediata no ellos y nos la han dado a través del Partido Popular y el Partido Socialista fundamentalmente

Voz 0194 22:14 la abstención también parece clave en los resultados de ayer expresamente porque parece que quién no se ha movilizado es la izquierda que ha desmovilizado al votante del PSOE al votante de Adelante Andalucía

Voz 23 22:26 en la la participación más baja junto a la del año noventa el año noventa fueron cincuenta y cinco puntos de participación han sido cincuenta y ocho tres puntos más Hi5 menos que la última elecciones del dos mil quince eso supone que la habrá que hacer el análisis digamos Poor demográfico por aquí poblaciones ha afectado más hacia el mundo rural al mundo urbano eh yo creo que ha habido la desmovilización fundamentalmente en sectores tradicionales de apoyo casi permanente al Partido Socialista yo creo que el gran perjudicado de esta bajada en la participación ha sido el Partido Socialista mientras que la movilización urbana en votantes di di hacia ciudadano y hacía vos fundamentalmente IU urbano digo no digo capitales sino en grandes concentraciones urbanas ha sido fundamentalmente hacia Boccia Ciudadanos

Voz 0194 23:22 vox el movimiento es más transversal lo los votantes son más transversales más heterogéneos de lo que nos pensamos tener

Voz 23 23:29 los datos no me no me atrevería a señalar pensemos que estamos de un cero cuarenta y seis en dos mil quince que eran dieciocho mil elector en toda Andalucía hemos pasado a casi cuatrocientos mil con un once por ciento que él es de imaginar que provienen en bastante medida de antiguos votantes del Partido Popular eso nos decían la encuesta la encuesta ya proclamaban que podía haber un movimiento entorno a un cuatro y medio por ciento una media de las quince encuesta que han hecho en Andalucía le otorgaban a vos el cuatro coma cinco por ciento bueno el final al final ha sido un casi un once por ciento Han sido siete puntos más lo que le ha dado un incremento en los resultados electorales en los resultados políticos pasando a esos doce que es más que Luque obtuvo ciudadano en la anterior elecciones que obtuvo nueve diputados

Voz 0194 24:24 pues van montaba muchísimas gracias

Voz 23 24:26 pues gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 24:28 mesa de análisis después incorporamos alguna otra voz pero de momento para empezar en en Andalucía Aroca la explicación que tú has encontrado a a la irrupción con esta fuerza de Vox en el Parlamento andaluz

Voz 0860 24:42 pues yo creo que bueno hay muchas causa no una de ellas creo que sin duda y en eso coincido con con han montado yo creo la otra palabra que el agotamiento o los proyectos vigente tanto el agotamiento el Partido Socialista como el agotamiento de su oposición constante y perpetua que la del Partido Popular la flor también de una serie de problemas que que estaban ahí que no se ha resuelto Ike coincide con la emergencia no solamente en Andalucía nosotros hemos tenido la mala suerte de ser las primeras elecciones pero ya esperaremos cuando lleguen otras la emergencia de movimientos de extrema derecha que yo creo que tienen que ver con la nueva extrema derecha con peculiaridades naturalmente locales pero que son primas hermanas del Trump y y que bueno ha aflorado aquí en los sitios donde precisamente se produce las mayores contradicciones que que que afectan a este tipo de populismo de derecha habéis puesto el ejemplo de elegido por ejemplo no hay bueno primero un llamar la atención de una cosa no la lo el programa I de lo de las cuestiones que estamos hablando con relación a vos no son competencia del Gobierno autónomo de Andalucía sea el Gobierno autónomos de Andalucía no tiene competencias en inmigración y tiene competencias por ejemplo en violencia de género con carácter general pero sin embargo lo plantean aquí no pero el caso de tejido yo creo que es un habéis dicho que es un experimento no aparte si me permitir la osadía que podríamos hacer también un experimento de que de pronto dejara de trabajar todos los trabajadores migrantes en elegido hundía ver que pasaba pasaría a ver qué pasaría digo por hablar de laboratorio pero fijaros bien leer una cosa que escribía al principio de de una información publicada en El País Estela y Ana Torregrosa empezaba diciendo la barbarie racista se apodera de elegir se apoderó de elegido durante veinticuatro horas esto fue el siete de febrero de dos mil gobernaba Aznar y el ministro de Interior no era ningún blando era Jaime Mayor Oreja que tuvo que mandar quinientos efectivos es decir los problema de elegidos no son por la descomposición que puede tener actualmente el el el mismo por llamarlo de alguna manera sino que obedecen a otras razones Ike bueno aunque ha conseguido el altavoz de Vox no que él que ofrece como han dicho algunos de los encuesta de los preguntado mano dura

Voz 0194 27:09 Fernando atribuye tú este ascenso

Voz 0656 27:11 sí vamos a ver yo creo que el el cuando uno se pregunta estaba un par de años estudiando estas cosas no se pregunta cuáles son las causas de el populismo o del voto a partidos de extrema derecha algo que se encuentra es características generales que sirven para todos los populismos y luego elementos muy específicos de cada lugar no es decir en Austria la explicación no es la misma que en Italia no no por decirlo de alguna manera o en Escandinavia evidentemente yo creo que no sabes nos encontramos con que son personas de orígenes además sociales muy diferentes es decir es es un un votante muy heterogéneo y por tanto la causa en ambos casos tiene que ser diferente yo creo que en el caso digamos de la burguesía que que que ha votado por Vox tradicional votante del Partido Popular lo que se ha producido me vamos a mi me parece que está fuera de toda duda es es un efecto rebote el tema catalán en primer lugar segundo lugar un efecto rebote de muchos votantes católicos no que ven esto de LGTB feminismo radical política de género ven algo digamos rechazo que es como en Estados Unidos también digamos las élites progresistas son las que controlaban los medios de comunicación etcétera el al back Lass que es como llaman es decir el rebote cultural no identitario es es un rebote conservador diríamos que también elige digamos que es antisistema no hay que por cierto son ese tipo de élites a las que se ataca pero yo creo que aquí hay un componente hay un componente que tiene que ver también con todos los populismos que en esto que no se ha hecho tan explícito se hecho mucho más explícito la idea nacional española no por eso yo digo que hay que hay que pensar en Cataluña y que es en cierto modo el que todos los populismos son como los outsiders el sistema político

Voz 0515 29:07 y entonces

Voz 0656 29:08 es como la única alternativa realmente frente a una clase que se ve que tiene un componente que la cohesiona que son sus propios intereses que no piensa en los intereses de la gente y por tanto bueno el taxista este es lo dijo muy claramente antes voté a a a Podemos por rebeldía yo ahora votado a Vox también puso no Santín no es decir nada hay como una especie de deseo de vulnerar no provocar algún tipo de de digamos de daño a la clase política tradicional

Voz 24 29:38 Eduardo Bueno yo vamos a ver yo creo que

Voz 0515 29:41 hay hay un elemento psicología cognitiva que se llama sesgo de confirmación que básicamente consiste en el análisis de un resorte cognitivo por el cual los hechos y la información sin querer a veces inconscientemente tratamos de que sean coincidentes con ideas prefijada es que haya traemos de ese bien no por eso me sorprenden algunos análisis a vuela pluma que escuchó atribución de responsabilidades de análisis de simplificación creo que es un fenómeno que Fernando es verdad esto ya ha publicado mucho de esto ha estudiado a fondo lo que lo único que tenemos en algunos elementos empíricos que Europa no ha ido dejando los últimos años no que son muy dispares que son muy distintos que obedecer a criterios globales europeos trasnacionales como mínimo estatales con características como Fernando ha dicho muy muy muy muy dispares comunes a cada Estado a cada geografía pero tiene en algunas algunas algunos hilos conductores no uno es la inmigración parece que opera allí donde esto sucede dos la patria vamos a decir dos ficciones con perdón la primera porque España no tiene un problema migratorio el número de inmigrantes ilegales que pueda alimentar movimiento anti inmigración una reacción anti inmigración en España no te diré que es marginal pero no juega no no juega excepto en algún municipio en concreto C3PO no juega la patria que no deja de ser una extracción una construcción conceptual un tanto elevada un poco aficionada porque tiene elementos de ficción

Voz 24 31:08 y que ha jugado ya que ajá

Voz 0515 31:10 cuando es decir quién crea que este problema es un problema de Andalucía que siga creyendo pero se equivoca no existe no es de Andalucía es un problema global europeos nos dolía analizando lo en nuestro caso es como mínimo del conjunto de España porque una patria porque ha habido ciudadanas y ciudadanos que han necesitado envolverse en la bandera española en el último año por qué porque Marx decía los procesos históricos dialécticos acción reacción ha habido una reacción de necesidad envolverse en una bandera por por algo así como una afición de amenaza la unidad nacional por algo que ha sucedido enclaves meta andaluzas no autonómicas que son nacionales de de un problema independentista de claves de debate nacional que se han tenido algo es una reacción en Andalucía que han dado un sí seísmo perdón sociológico como nunca se había visto un hundimiento de veintidós diputados por la izquierda cinco de Izquierda Unida más podemos más diecisiete de PSOE doce nuevos invitados a la fiesta de Vox más un subidón de doce del partido de Albert Rivera de C's que conclusión diecisiete por la derecha al alza veintidós por la izquierda de caída casi un treinta y pico por ciento de un Parlamento de ciento nueve aquí ha pasado algo grave que no obedece sólo a Andalucía que tiene componentes más allá de la gestión del cansancio ayer un dirigente de Podemos me decía exquisito fue el modelo clásico de hace diez años el cansancio con la gestión de la Junta por cuarenta años a y XXXVI pues seguramente visto desde la izquierda no hubiera hecho a nosotros eso cuatro de tres o cuatro hubiera dado un gobierno de izquierdas con un son pelín más

Voz 0860 32:44 débil y con Podemos un poco más fuerte es verdad

Voz 15 32:46 en el modelo anterior en el mundo de ayer que diría lo

Voz 0515 32:49 pero no pero esto no ha pasado también es exacto eso pero esto no ha pasado ha habido un componente autonómico indudable no habrá habido un factor de desgaste que no no lo duda optarán Gobierno etcétera etcétera pero esto trasciende con mucho las capacidades antes lo decía Aroca las políticas migratorias el control de fronteras son competencia del Gobierno central no de ningún Gobierno

Voz 0860 33:09 no yo creo que el desgaste que dejase está amortizado yo creo que sí yo también en cualquier elecciones hay un desgaste evidente vente el dejaste de del Partido Socialista se estaba produciendo por razones que yo creo que de agotamiento no de agotamiento bueno ID mala política no cuando se analicen bien el número de donde se han producido la tensión mayor y se crucen eso datos con algunos conflicto interno del Partido Socialista con alguna de sus aplicaciones a lo mejor nos explicamos más cosas que siempre son multicausal el problema es que dejaste propio de cualquier gobierno o de cualquier oposición en un contexto político determinado se une aquí la emergencia de la extrema derecha y la extrema derecha y sus obsesiones es verdad lo que dice Vallespín de que en estos movimientos populistas se une una cierta dosis yo creo que casi épica no de rebeldía no que muchas veces el placebo que se utiliza para para bueno para benceno de otra

Voz 0656 34:13 Javier segundito es también asociado al resentimiento

Voz 0860 34:18 pero lo que yo quiero es si yo estoy pero estoy de acuerdo contigo lo que quiero lo que sí quiero decir que no es un resentimiento que surge de pronto los catalizadores sin duda también estoy de acuerdo que es el asunto catalán o el conflicto catalán y la inmigración el en los en los términos que lo ha definido Madina estoy totalmente de acuerdo contigo con vosotros pero lo que ha o lo que ha ocurrido es una cosa episódica que ocurre ahora vamos a ver la extrema derecha que sea manifesta ahora es la extrema derecha de siempre en la extrema derecha que no le gustaba la Constitución española en la extrema derecha que nunca ha compartido el modelo territorial del Estado del Estado de las Autonomías no te hablo ya de ideas de federalismo etc etc eso es consustancial de madera idiosincrasia a la extrema derecha española que le da ese perfil distinto a otras extrema derecha en otro lugar pero fijar hoy esto parece hasta de risa no la diferencia entre un primo español yo lo diría si el trip primo norteamericano tiene perfiles propio por ejemplo no falta en el discurso de Santiago Abascal ideal de su compañero de aventura ultraderechista la defensa a los toros o la defensa de los cazadores claro eso yo no creo yo no creo que Trump defienda de manera tan apasionada El Rodeo

Voz 0656 35:36 en el sur Fernando si íbamos a ver yo creo que que has apuntó que me parece que es importantísimo no hay que yo creo que no no es está analizando y es que el el el problema en gran medida deriva de la propia crisis el Partido Popular es decir el Partido Popular tuvo la capacidad digamos por la estructura de competir de competición política que se dio después de la digamos en los últimos años de la transición digamos forzó a la derecha entrar en un en un tipo de comportamientos pragmáticos para evitar el triunfo de la izquierda y entonces claro a cogió digamos entre sus votantes el Partido Popular a mucha gente diríamos que es un sesgo sociológico franquista evidentemente y entonces lo que se ha producido es que ha llegado un momento que seguramente la espoleta fue efectivamente de la crisis catalana cuando se imputó al Partido Popular el haber actuado demasiado tarde aplicando el ciento cincuenta y cinco todo este nuevo conjunto diríamos de al que me refería que están detrás del cálculo al Václav este no de de un espacio público donde lo normal parece no

Voz 0194 36:36 es lo normal al híper feminismo

Voz 0656 36:38 el mismo gays transexualidad etc etcétera todo

Voz 0194 36:41 esto está probó provoca Dios ha provocado que esta gente salga del armario ya tienen alguien que les representa antes no tenía en ese representación pero vamos coincido cien por cien es decir esto eran hasta ahora bueno lo hemos visto votantes del Partido Popular clarísimamente ninguna ninguna encuesta fue capaz de predecir está fuerte entrada de Vox en el paro lamento andaluz la que más se acercó fue la Vega tres difundida anoche al cierre de la esa encuesta que ya

Voz 1667 37:05 apuntaba a las dificultades que tendría el PSOE para formar gobierno con una horquilla de entre treinta y seis y XXXVIII diputados finalmente se quedaron en XXXIII y sobre todo fui la que avanzó la fuerte entrada de Vox en el Parlamento andaluz con hasta diez diputados

Voz 25 37:18 los dos menos de los que finalmente obtuvo el sociólogo y presidente de Gas tres Narciso Michavila lo explicaba así en el informativo Hora catorce el elector no miente

Voz 26 37:28 pero el lector evidentemente en España y en el resto de las democracias cada vez más decida si hubo tocar más tarde nosotros mismos Gap tres la encuesta de inicio de campaña electoral dos semanas el primer domingo y dábamos un cuatro por ciento del voto a Vox a mitad de de campaña le estamos dando ya cinco noche cerramos la horquilla ocho diez que fueron pues eso los doce que sacó por lo tanto el voto de Vox no es un voto oculto era un botón muy claro

Voz 0194 38:00 saludamos a Kiko Llaneras compañera en el diario El País experto en análisis demoscópicos Kiko buenas noches hola buenas noches vosotros habéis cruzado los resultados con los datos de la Pobla son en los setecientos setenta y ocho municipios son los que ayer se votaba la primera conclusión es que Vox se ha hecho fuerte en zonas de alta densidad de población no comunitaria no hablamos antes elegido pero no sólo elegido también en Níjar por ejemplo

Voz 27 38:22 eso es es una es una de las de las que nos encontramos a los municipios andaluces con un mayor porcentaje de población extranjera pero extranjera de fuera de la Unión pero tardíamente inmigración de Latinoamérica y africana en esos municipios es donde Vox ha tenido un resultado digamos mejor mejor de la habitual e hizo mucho muchos municipios en Almería pero no sólo en él

Voz 23 38:48 las Almería

Voz 0194 38:51 base de votos entre PP Ibooks que os dice gusto mostró

Voz 27 38:55 Nos dice que puedo tener otros datos sobre esto primero que los los datos que tenemos

Voz 23 39:00 eh sugieran que efectivamente

Voz 27 39:03 el grueso un porcentaje amplio de los votantes de Vox son votantes que vienen de el PP no tenemos otro grupo que probablemente viene de de la de la abstención y los datos de municipios digamos sostienen también un poco esta esta tesis no lo que vemos es que he es más fuerte en los municipios donde el PP y Ciudadanos pero especialmente el PP lo hizo bien en dos mil quince es decir en los bueno las regiones de andaluzas donde la derecha es tradicionalmente más fuertes ya lo fue en dos mil quince Por supone Vox ha crecido más

Voz 0194 39:37 población urbana o rural donde le mejor a Vox

Voz 27 39:40 en Chile para hacer más pequeña el móvil es más claro el efecto claro que ve comentados de la de la inmigración y a la derecha pero lo que vemos es que en general en terreno urbano salgamos los núcleos de población más dispersa no en el campo andaluz a han haya calado menos

Voz 0194 40:00 no sabemos si por qué mensaje tiene menos

Voz 27 40:02 el éxito entre entre el electorado o puede ser también una cuestión de conocimiento final el votante urbano y más conectado más pegado a la actualidad y a lo mejor pues son más conscientes de que había una pues una marca nueva una una una opción y quizás en en en en los campos pero este caladero no no no no podía explotar

Voz 0194 40:22 y la renta aquí que tiene que ver antes hablábamos con una compañera que estaba en el barrio de Los Remedios un barrio acomodado de Sevilla o en Benarés por ejemplo la renta tiene que ver

Voz 27 40:31 también hemos una relación positiva de nuevo vemos que al final estás casi un poco obligado no sea así los sitios los municipios más urbanos donde donde hay más inmigración casi siempre son sitios en términos de municipios de de renta alta no porque al final la inmigración va buscando trabajo de lugares Prosper

Voz 23 40:49 los

Voz 27 40:49 hasta entonces las dos las dos las dos variables vamos juntas si queremos en efecto hay un debate interesante sobre si además del éxito y de Vox entre estas gente de rentas medias altas conservadores tradicionales si podría haber arrastrado bogotano hueco también de en las rentas más altas las bajas de eso de momento hay muy poquitos datos una hipótesis que otra cosa

Voz 0194 41:17 pues Kiko muchísimas gracias por ayudarnos a entender

Voz 27 41:20 como siempre nunca hacer