Modric: "¿Hay Modric para rato en el Real Madrid? Sí, claro que sí"

Voz 1 00:00 Fonsi por su Guti

Voz 2 00:18 hace sólo unos minutos así recogía el testigo de Cristiano de Messi después de una larga década Luka Modric

Voz 1375 00:27 buenas noches bienvenidos al larguero díez años después parecía que nunca se iba a acabar la racha de el argentino y el portugués pues ha tenido que llegar Luka Modric en un año insuperable en el mejor año de su carrera probablemente haya tenido algún año mejor futbolísticamente hablando pero en el mejor año de su carrera subcampeón del mundo ganador de la Champions el trofeo de la FIFA el trofeo de la UEFA Balón de Oro del Mundial y hoy Balón de Oro que está justo en este momento abriendo larguero en el micrófono inalámbrico de Antón Meana en París sol Antón muy buena

Voz 3 00:58 tras pues sí hola qué tal Manu buenas noches estoy tocando el balón de oro si me deja Luka Modric me dice que si ya tiene puesto el micrófono de la cadena ser te escucha en directo desde París Luka Modric

Voz 1375 01:08 te deja en el Hola Luca enhorabuena eh gracias no te cansa no te cansas de ganar nada no parece que no es eh oye cuál es el trofeo más bonito de todos los que han ganado este año

Voz 4 01:22 nada cada trofeo es para mí

Voz 5 01:25 es muy importante

Voz 4 01:28 bonita he como trofeos colectivos con equipo yo soy siempre más de títulos colectivos pero cuando ganas algo así es te llena

Voz 6 01:41 pues con orgullo hoy

Voz 4 01:44 ya está muy contento que a otros ha reconocido tu trabajo y tu tu juego que has hecho este año

Voz 1375 01:53 son títulos colectivos pero vas a pasar a la historia como el jugador que acabó con el dominio de Cristiano y Messi después de una década

Voz 4 02:01 sí es algo algo

Voz 7 02:04 Bonet como todos hablan de cómo Kaká era eso es último y antes de hablar que dio a Quito valor de él así

Voz 4 02:18 muy con muy contento claros por ganar al ganar más que cada que otras cosas eh te hubiera gustado estuvieran en la gala Cristiano no Pedro es como es no no no estoy yo aquí para decir si tenía que venir o no

Voz 1375 02:39 eh bueno Cristiano y Messi no que se lo los dos únicos los dos ganadores de la última década no te hubiera gustado que han estado ahí

Voz 4 02:45 claro que me gustaría que son todos aquí que que han ganado Balón de Oro

Voz 8 02:50 pero no están ahí

Voz 1375 02:53 está ya está nada que añadir ellos se lo pierden educa llamando gente ha mandado mensajes llamando a mensaje cristiano

Voz 4 02:59 está todavía no ha visto móvil a vale te lo mandaran

Voz 1375 03:03 oye tú aquí no hubiera votado Luca si tuviera tocaba votar los tres primeros

Voz 8 03:09 yo ha votado

Voz 4 03:12 creo Varane y Cristiano y Griezmann esos en los que vota estas estas sí si estos tres vale por ese orden si por ese orden y y te dan el premio

Voz 1375 03:26 al mejor jugador del año pero crees que también por tu trayectoria crees que también tiene algo que ver los años al nivel al que vienes jugando

Voz 4 03:33 sí yo creo que he sido lo Jacobo decidirá antes que eso no es sólo para poder

Voz 6 03:40 el trabajo hoy

Voz 4 03:43 y qué ha hecho este año pero creo para espera espera me

Voz 1375 03:48 llega lo has llegado al otro a contra contra yo no aguanto no que es el mío es el mi termina termina Luca vuelve que si no no se terminó

Voz 3 03:56 aquí se creo que Carlos está hablando de a

Voz 4 04:02 también no sólo para dar trabajo que ha hecho este año hay que ha sido espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera por por todo lo que ha hecho oí nivel que estoy mostrando últimos eh muchos años últimos años fue si es porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba constante ahí a ingente are conocido estoy me me alegro ya

Voz 1375 04:36 aquí ha habido un tío Luca y te dejamos que se que te está buscando toda España todo el mundo para buscar tus palabras pero aquí ha habido una persona en la Cadena Ser que lleva mucho tiempo diciendo el ganador del Balón de Oro va ser Luka Modric que es Pedja Mijatovic a quién conoces muy bien especial está por ahí Pedja Mijatovic Bella hola pues tenía razón al final que merecía el Balón de Oro a la Luka Modric que te escucha en directo Pedja

Voz 9 04:58 porque simplemente es mejor enhorabuena los quita

Voz 4 05:02 hola muchas gracias muchas gracias muchas gracias

Voz 9 05:05 este es lo máximo que les puede cubrir un jugador de fútbol el Balón de Oro lo mucho

Voz 4 05:12 muchas gracias si se seguro que creo que voy a disfrutar

Voz 1375 05:17 oye que emocionados tus padres no se les ha visto en la gala y en el vídeo que han puesto que bonito ese momento Luca

Voz 4 05:21 sí yo creo no sólo a mis padres mi mujer me también a todas las gentes que me ayude a que me apoya ahí ayuda en cada momento han sido emociones emocionantes esta noche hoy

Voz 6 05:35 no hay nada yo también pero

Voz 4 05:37 él es crear aún más si yo creo que todavía más oye

Voz 1375 05:40 qué les dices a los madridistas que te están oyendo hay Luka Modric para rato en el Madrid

Voz 4 05:45 sí claro que sí quiero mandar

Voz 6 05:48 y y muchos saludos de aquí hoy

Voz 4 05:53 y que nos apoyan

Voz 7 05:56 estamos pues de nuestros aficionados sobre todo en momentos difíciles y cuando acaba temporada de ahí vamos a ver qué pasa pero hasta que estamos en la lucha por todos los títulos necesitamos apoyo y seguro que vamos a conseguir algún título hasta el final de año

Voz 1375 06:14 Nos alegramos mucho Luca porque todo el mundo dice es tan bueno en el campo como buena gente fuera del campo así que felicidades por este año inolvidable porque te lo mereces Modric