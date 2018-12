Florentino Pérez: "Ojalá Modric pueda seguir muchos años en el Madrid"

Voz 1 00:00 pero dejadme que salude también a esta hora de la noche al presidente del Real Madrid que no sé cuantos balones de oro lleva ya está por ahí en sintonía del Larguero a punto subir al avión Florentino Pérez muy buenas

Voz 2 00:09 hola buenas noches enhorabuena hombre

Voz 3 00:12 muchas gracias unos cuantos balones de oro ha ganado

Voz 1 00:14 como presidente de Madrid

Voz 3 00:17 no lo sé si lo cada eso que diez esto Kings ya sea diez jugadores si diecisiete pues si no me equivoco desde que llegaste al club lo lo levantó Figo Zidane

Voz 2 00:29 Owen Cannavaro

Voz 3 00:32 Kaká que fue el último antes de los cuatro de Cristiano

Voz 1 00:34 con el Madrid porque había gana uno con el que osea

Voz 3 00:37 a Ronaldo no paga Ronaldo exactamente a diez diez balones de oro mundial en los últimos cinco seguro dos últimos cinco seguros Roberto Carlos cuatro El cristiano claro hay de Modric hombre de Kaká Kaká tan

Voz 1 00:56 bien el de Figo también el decidan también aunque venían muchos en algunos casos que otro equipo no

Voz 3 01:01 no sé te vamos todo el Madrid digamos el primero que que el que se lo dieron Alfredo Di Stéfano Kopa pues al tendido pues eso quince como he dicho allí en una historia una bonita historia de amor entre el Balón de Oro que Real Madrid no

Voz 1 01:20 eh siempre Aletic es que dure que dure mucho siempre tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro siendo el Madrid

Voz 3 01:28 pues no lo sé es hacer un trabajo de todos los clubes que hay en importantes de oro Juncker saldrá seguro con mucha diferencia el Real Madrid

Voz 1 01:41 te hubiera gustado que hubiera estado Cristiano la gala eh te hubiera gustado que hubiera estado Cristiano en la gala

Voz 3 01:48 bueno no lo sé porque no habrá podido no que no todo el mundo ha venido nada no

Voz 1 01:54 ha faltado Messi también en falta otros no

Voz 3 01:57 sí bueno han podido ya ha habido madre tampoco ha habido mucho selección francesa no lo es verdad es verdad es verdad papel yo creo que no es fácil para los jugadores y pactos convencional Ron premiado no

Voz 1 02:13 has dicho que se lo merece porque ha sido el mejor en el campo pero es el mejor fuera del campo porque como es Modric fuera

Voz 3 02:19 no porque bueno del campo sonando a todo los conocimientos a todo el mundo no es ha sido mejor sin discusión este año haber tampoco porque es un hombre que que todos los jugadores que hay en el en el deporte el fútbol en particular pues nos permite ver a estos nombre de permanentemente se ve en él el fútbol es un elemento de unión de personas del país bueno pues eso también digamos que le preguntaba cosas

Voz 1 02:49 a Modric si hay Modric para rato en el Madrid ya he dicho yo creo que sí hay Modric para rato en el Real Madrid

Voz 3 02:56 pues ojalá ojalá porque da gusto jugar no hay jugadoras que meten goles del delantero típico pero de la es la gente va pues saber verme para de balón dar un pase en desmarcarse coloca al resto los compañeros asesorarte en el fondo cómo era aquella accederán totalmente