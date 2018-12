Joan Gaspart: "Más allá de los títulos deportivos nos unía una gran amistad

Voz 1375 00:00 pues el que fuera presidente del Barça durante veintidós años ha fallecido hoy a eso de las dos Si cuarto pasaban algunos minutos en la noticia sabíamos que estaba en un estado de salud ya delicado e pero hoy Sique Rodríguez en Barcelona muy buena se conocía ya a esa triste noticia para la familia culé para la familia del que fuera presidente del Barça José Luis Núñez o las sigue

Voz 1906 00:24 qué tal muy buenas pues si hacía tiempo ya que estaba enfermo Josep Lluís Núñez eh el club mañana abre un espacio en el Camp Nou en la tribuna para homenajear lo que tan cuatro días de luto las banderas ondearán a media asta y se guardarán minutos de silencio en entrenamientos y partidos el sábado en Cornellà El Prat por ejemplo el español ha publicado un cariñoso mensaje de recuerdo y apostó el crespón negro en su escudo también ha emitido un comunicado oficial el Real Madrid y el Barça obviamente la noticia ha pillado al presidente del Barça de viaje en Italia ha vuelto de urgencia para estar en los actos de mañana ha hecho declaraciones Bartomeu sólo a través de la página oficial del club recordando la importancia de Núñez en la historia del Barça

Voz 1146 01:05 hoy hemos perdido un gran barcelonista hoy hemos perdido a Lluís Núñez fue presente al Barça durante veintidós años veintidós años muy intensos donde el club hicimos un cambio una transformación el club cambió para cero de los Andes en Europa y creo que es buen momento para recordar recordar todas las acciones que hizo el presidente Núñez con el club acciones que nos han dado muchos frutos muchas alegrías a los barcelonistas me gustaría recordar por ejemplo el hecho de que crearse la masía con esa visión para formar jóvenes en nuestro club porque era una visión que tuvo el presidente Núñez y que bueno tantos éxitos ha dado estos últimos años o por ejemplo el Museu Núñez no esa extraordinario Museo que hoy en día es visitado por más de dos millones de personas cada año creo que su legado inmenso Joy claro es un día triste para la familia para los barcelonistas mando muchos ánimos la Familia por supuesto pero quiero recordar esos momentos creo es un día para recordarlos para decirle que muchas gracias presidente podrá ayudar a ser un mejor club gracias por sus consejos porque siempre ha estado próximo a todos nosotros para decirle ese a Dios que estos próximos días daremos todos los nacionalistas

Voz 1906 02:17 con más de ciento cincuenta títulos con el Barça veintinueve de ellos de fútbol la Copa de Europa de Wembley del noventa y dos la del Dream Team la Recopa de setenta y nueve grandes fichajes como los de

Voz 1 02:27 Maradona o Ronaldo de entrenadores como

Voz 1906 02:30 Menotti o o Johan Cruyff

Voz 1375 02:32 a Bartomeu palabras de Bartomeu presidente del Barça pero durante muchos años su gran mano derecha fue Joan Gaspart vicepresidente del Barça después de sucedió en el cargo y fue también presidente don Juan Gaspar buenas noches buenas noches después de todo el día rumiando la noticia hay pensando en que ya no está que es en lo que que es lo que más te ha venido a la cabeza de José Luis Núñez

Voz 2 02:59 bueno no existen son lógicamente amigo encima de los aspectos deportivos no pues crecen si éramos muy amigos no existen salas a mi vida quiero muchísimo y como como Le extremista pues el crudo que lo mucho que hizo por mí que se que obtiene opio tanto porque que él también tenía una pasión que lo somos en los años que está como ausente

Voz 1375 03:30 cuando hablas con él la última vez hace mucho tiempo ya

Voz 2 03:34 bueno yo lo vi a estos últimos tiempos modernos muy bien pero había hablado con él así más veces yo apreciaba mucho a ver yo nunca dejaré de echarle secretamente el hecho de que durante veintidós años me hago yo como yo disfruté como vicepresidente del club en el área formativa los fichajes es eso de no el que es el primer día me por su lado eh durante varios años pues momentos brillantes mucho no tan boyante espejo en cualquier caso siempre con la pasión y el tamaño

Voz 1375 04:20 ya sé que de Núñez destaca sumó su gestión con tantas y tantas decisiones algunas acertadas otras menos acertadas algunas equivocada pero si tuviera que elegir una Gaspar con cuál te quedas con el fichaje de Cruyff con el de Maradona una que digas Si tuviera que elegir una Conesa

Voz 2 04:38 bueno si le damos desde cuándo y está económico con la ampliación que hizo muy atrevida en un momento no fácil a más de mil socios nuevos una aplicación con el museo con tiendas del Barça con tantas cosas que después han dado el fruto habían dado no te va deportivo pues hombre fichajes pues lógicamente el hacía decir pues los técnicos pero bueno cuando él veía que un jugador tenía que venir al Barça pues se te ponía muy serio conmigo y me decía Juan M este jugador sea como sea dentro de un precio oí unas cantidades que él entendía que podía parar

Voz 1955 05:37 no no nunca más lo que

Voz 2 05:40 entendía que podía pagar que también pues que quería ser también quería que el Barça fuera un equipo

Voz 1375 05:50 no hay Clemente punto está por ahí Lorenzo Sanz que fue presidente del Real Madrid y que estuvo muchas veces en el palco sentado al lado de José Luis Núñez expresidente del Madrid Lorenzo Sanz buenas noches

Voz 1955 06:00 buenas noches

Voz 1375 06:02 eh cómo era tu relación con José Luis Núñez por no

Voz 1955 06:06 lo comentaba pues está a medio día con el propio una una relación correcta de teníamos nuestros enfrentamientos deportivos lógicos pero la gente eso es bueno usted era era siempre siempre correcto oí y la verdad es que creo que ha sido una gran pérdida desierto mucho doy sinceramente lo decía mediodía tanto lo siento ante la familia como para me imagino que para todo el barcelonismo pues es una una gran pérdida sí le de verdad con con el corazón de verdad es mi más sentido pésame

Voz 3 06:46 yo espero que que bueno la vida sigue pero que siempre estará en el recuerdo de ellos seguro mira que habéis tenido rivalidad IPI que si declaraciones pero al final mucho pero al final

Voz 1375 06:57 en de después de todas esas batallas que da una buena relación de fondo no

Voz 1955 07:01 se veía además coincidimos también como decía el famoso G catorce que hicimos un poco no y que cambiamos un poco también la mentalidad de Champion que que es lo que hay ahora pero sinceramente creo que que merecía la pena ir efectivamente los piques eran sus no recuerdo tardes en las que salíamos entendido pero pero será el enfrentamiento deportivo ya cuando se queda o todo tan tocó con José Luis como el propio Joan teníamos pues podemos palabras pero creo que al final es decir las personas ir dentro de son pues creo que había una relación muy correcta

Voz 1375 07:46 Juan Gaspar hablabas con con Lorenzo este mediodía se agradece viniendo de la familia madridista a estas palabras que vienen de todo el mundo el fútbol no porque hoy ha sido todo el mundo del fútbol y de deporte tiene mandar mensajes no

Voz 2 07:58 por eso de acuerdo con los Red sonó una cosa es otra vez la vía deportiva y entonces el ser humano no cuando salimos un poco de de los partidos y de la pasión del partido pues eh no hace tantos años estás con una persona que esa especial no la en entonces momentos y en ese sentido pues lógicamente yo agradezco a Lorenzo ya tanta gente como soy ser culé se demuestra su tristeza por la pérdida de José Luis no

Voz 1375 08:34 son los dos que estéis aquí en el en el Larguero recordando recordando la figura del que fuera durante veintidós años presidente del Fútbol Club Barcelona un abrazo y otro para Lorenzo Lorenzo imagino que contento con el Balón de Oro

Voz 3 08:47 a pocas hombre pues de una alegría de la noche no la verdad

Voz 1955 08:51 ha sido una reacción mediocridad

Voz 4 08:55 que que ha demostrado

Voz 1955 08:57 porque en este momento se mejor jugador lógicamente fíjate lo que ha sido todo el año no mejor en el campeonato del Mundo elegido Balón de Oro yo creo que más no se puede pedir yo creo que tiene que estar muy contento y por supuesto la familia madridista Taganana

Voz 1375 09:16 un abrazo para Yoani para Lorenzo un abrazo a los dos gracias