Santi Cañizares: "A los futbolistas de nuestra generación cada vez nos parece más intrascendente el Balón de Oro"

ahora saluda a los miembros del sanedrín que ya están por ahí como cada lunes hola a Kiko Narváez muy buenas noches estás Santi Cañizares hola Cañete buenas noches está Gustavo López hola hola qué tal buenas noches y también nuestro míster Álvaro Benito la Álvaro buenas noches antes de nada pero todo para Cañete que va a hacer gracia Iturralde González muy buenas hola buenas noches osea que el Balón de Oro te osea al nuevo Balón de los Iturraspe esas hayan votado a Christie's

Voz 0514 00:31 esto osea que a partir de octavos esto es en serio ahora va a haber bar en la H

Voz 1 00:35 Nos esta misma temporada

Voz 0514 00:38 es una chapuza de UEFA no porque no pongan bar sino porque tenía que haber estado puesto desde el principio de la temporada no puedes empezar una temporada que a mitad de la competición porque los clubs hagan presión porque había habido errores que todo el mundo tiene los iba a verse estaba claro si es que es es que eso es inherente al al arbitraje pero cojan y decidan que a partir de octavos e va a haber bar Cuntis Le al Valencia a ver qué le parecería a partir de junio base de grupos es decir que ha cambiado en en dos semanas que la UEFA decía que no lo iban a poner ahora es decir a base de presión ese funciona y luego lo que me parece también males que estemos ya en un fútbol de de dos velocidades por qué en Champions League a partir de octavos de final se va a poner bar porque no en la Europa League que pasa que los clubes de la Europa League son menos que la Champions porque sólo en Europa League en la final qué pasa que el Sevilla que bajó a la Europa League si el bar Galera es eso eso no sirva es lo de menos una cosa importante es para el Manchester para el Madrid al Barça que pasa todos los Cruise no son de UEFA

Voz 1 01:45 la Liga hasta la jornada diecinueve no hubiera bar y a partir de la jornada veinte ya metemos el bar

Voz 0514 01:51 eso es eso eso es que es exactamente a ver qué está bien el bar perfecto ese no es el debate El debate es porqué ahora en octavos de final una competición que ya empezado es que fíjate todavía es que es todavía peor falta una jornada de grupos que no a ver bar y algún equipo igual por uno como el otro día el Manchester que metió con la mano eso es algún equipo igual se queda en la fase de grupos

Voz 1 02:15 el Valencia estaría vivo Cañete si no fuera por esa mano de Fellaini si lo hubiera visto el bar en el Valencia estaría vivo en el último partido de Messi

Voz 1535 02:21 ya pero voy podría ser al revés que Valencia claro eso era o por un error de árbitro no el yo creo que dentro de lo que cabe ha impuesto un Talgo de Salud a las decisiones arbitrales y obviamente pues ella no tener bares ya un atraso no si pasa también por ejemplo en Inglaterra estoy totalmente de acuerdo con Iturralde y me parece bien que piensen en el bar pero lo que no me parece bien es que piensen justo ahora no al principio de temporada y que finalmente pues allá equipos que van a disfrutar del bar y otros no echa porque haya K un campeonato que sí Illa

Voz 3 02:54 Europa no sea me parece un poco a poco grotesco todos

Voz 1 02:57 pero o en el Mundial lo que dijeran no venimos que no Aibar termina la fase de grupos dicen oye que ahora ponemos a partir de octavos en el Mundial si pero bueno el Vara no pongas Deloitte en fin no nos sorprende ya nada Iturralde

Voz 0514 03:10 no no no no sorprende de estamos a bandazos pero bueno cada vez cada vez hay más mandan más la la los pensantes poco lo futbolistas

Voz 1 03:20 un abrazo y tú venga una plaza un abrazo chao noticia de oye confirmaba a partir de octavos de final habrá bar en la Liga de Campeones pero no en la Europa League que se utilizará sólo en la final quería preguntaros a los cuatro lo primero por el Athletic Club de Bilbao José Manuel Alemán en Valencia hola hola buenas noches repasó sito de Levante tres cero a los leones que ahora mismo están cachorros no sé si llegan al leonés terceros por abajo y con un mensaje de Benicio que ha dejado después del partido vamos a ver qué pasa con Berizzo no

Voz 0959 03:50 sí porque la verdad es que el Levante con la victoria hay tres centrales dice meter en la pelea por Europa aunque su mirada está puesta en la permanencia en sumar cuanto antes esos cuarenta y dos puntos la referencia a la marca precisamente el Athletic es el primer equipo que perder la categoría a los puntos desde esta noche distancias respecto al Levante pero es que claro como dices el Atleti todos son problemas de una muy buena de pero francamente le ha faltado el gol cuando ha llegado el primer tanto marcado por tema en el tiempo de prolongación de la primera parte se ha derrumbado anímicamente porque ha sido incapaz durante la segunda parte de mentalmente esto portar el vendaval futbolístico que se venía encima con el Levante que al final ha jugado un partido cómodo le ha marcado tres Le podía haber hecho incluso alguno más ha perdido jugado por expulsión clave problemas que hoy un Berizzo Canedo hasta el sistema ha tocado ya todas las teclas se nota hago superado como diciendo ya no sé qué hacer para conseguir una segunda victoria con el Athletic porque recordemos la primera fue en la primera jornada el resto de jornadas ha sido incapaz de volver a ganar claro ante esta presión la interinidad de la junta gestora hasta veintisiete de diciembre la pregunta era obligada Si él era es capaz de ponerle solución esto iba a presentar la división y estaba previsto que en su cabeza pasa la parar la división por ella hizo lo que hemos podido

Voz 0513 05:02 sí de verdaderamente dijo pienso en el Atleti en el equipo sirve así será usted cree que es el frío que no serviría yo me sirvo como entrenador u teta empecinados decirme que no no yo estaba preguntando usted está diciendo aquí que si su dimisión serviría como te hacen entender EGM otra persona mejor puede enderezar las setas encantado

Voz 0959 05:28 así de duro lo ha dejado entrever veremos mañana o durante las próximas horas que es lo que sucede porque ahora la Batasuna que vende la tiene la Junta Gestora después de estas palabras de Berizzo diciendo claramente si no me creen capaz de sacar esto adelante tomen la decisión de pongan a otro que lo puede hacer mejor gracias y enhorabuena la victoria Levante le mando un abrazo un abrazo

Voz 1 05:46 eh que duro

Voz 1535 05:48 qué duro es ver a un entrenador como Berizzo que me parece

Voz 1 05:50 pues el entrenador no sé que pensáis pero verle así que ya cuando le oyes dices no sé si le queda mucho en el banquillo no

Voz 4 05:57 está como abatido Manu se le ve como entrenador entregó la cuchara o y la verdad no hizo un mal primer tiempo y creo que tuvo

Voz 0749 06:06 alternativa pero le cuesta muchísimo cuando decidieron cuando todos eh las cosas les alemán terminan marcando y eso que que el Atleti es un equipo qué ha cambiado el sistema que no encuentra el rumbo eh ha utilizado muchísimo jugadores veintitrés veinticuatro Gore campo más los porteros que también no encuentra alguien para la portería hay demasiadas duda en cuanto a lo defensivo por eso yo utilizo a los tres centrales le cuesta muchísimo llegar a portería contraria a hacer goles fallan las dos áreas cuando senadores área terminas perdiendo hoy haciendo un buen primer tiempo en el último minuto determina marcando el Levante prácticamente casualidad y a partir de ahí se hunde el conjunto de Del Toto Berizzo porque los equipos herido lo que tienen cuando te dan un golpe en la mandíbula determinan

Voz 1 06:50 no quiero que es lo que sucede porque ahora es la directiva hay que hace la directiva porque dice no es buen entrenador pero le lesivo dejando hasta cuándo o me lo caro no es fácil

Voz 0749 06:59 bueno pero no es un un una institución que va de institución de entrenadores y más sabiendo elecciones no se eh pero es verdad que ahora el Toto Berizzo dio como un paso adelante para bueno la pelota Dati ustedes ustedes decidan

Voz 5 07:13 vive choca Manu el tema de que un tío no con el optimismo la confianza de de Berizzo diga oye si me convencen a mí si tengo lo cinco sentido hoy la idea muy clara mano no hace falta que me convenza nadie van a sentarme hoy el camino puede ser este aquel o el otro si traemos a éste va a mejorar conmigo tenía tendría la idea clara de que voy a sacar esto cuando él comenta todo eso es preocupante para la gente del Athletic porque ya parte de la de dar algún que otro bandazo no con lo que es el sistema cuando teníamos claro como jugada Berizzo marcando al hombre presionando muy muy arriba hemos también el bajo rendimiento de muchos de los jugadores porque claro hablar de de Unai Núñez de Iñigo Martínez de Muniain de Beñat a emitir San José de William no suena mal hablando de un equipo que a dia de hoy no debería de estar ahí sin embargo el mensaje que mandan el día de hoy Berizzo estoy con Gustavito es preocupante de cara lo que es el el futuro que tiene que vender un mensaje directo y de y de optimismo y todo contra

Voz 1535 08:10 yo yo con todo el respeto para Berizzo que obviamente pues como cualquier entrenador de esta Liga merece todo mi respeto y demás entradón hay que demostrarlo hay quedemos lo hizo en el Celta pero ya no lo hizo no en Sevilla y ahora menos lo está haciendo es decir al final los resultados son los que juzgan los entrenadores no son ni ni los comentarios ni los pero

Voz 0749 08:32 no está ya también Cañete tampoco tuvo mucho tiempo tu problema que tampoco salió demasiado hombre no sólo no se les dio ya no se les dio no lo echan tiene un punto menos que el Sevilla

Voz 1535 08:45 bueno vamos a ver no se le dio la confianza a lo mejor que merecía pero en Sevilla cuando te han echado obviamente problemas aparte es porque las cosas no iban bien algo pasaría para que no fueran bien y te echaran

Voz 0749 08:58 me porque vale uno le echan ETEA

Voz 3 09:01 pero siempre no acierta la junta directiva totalmente charla entrenador pero bien yo creo que no tuvo su tiempo como para analizarlos si yo estoy de acuerdo contigo que habría ese problema con todo hay que eso hubiera gustado que tiene el Athletic digo os hubiera gustado de la

Voz 1535 09:14 confianza que tiene ahora mismo el Atleti por ejemplo que fíjate como está al Athletic en una posición históricamente mala si hubiera gozado de Sevilla pues no sabemos que hubiera pasado pero la realidad es que llega al Sevilla y las cosas no funcionan al menos como preveían o como habían pensado cuando te contratan porque te echan aunque la decisión sea muy discutibles a la realidad y ahora bien al Athletic de Bilbao en un equipo que ya conocemos cuáles son sus problemas y cuáles son sus virtudes os problemas de contratación y su virtudes también de de de de bueno pues de de del poderío social que tiene también la capacidad económica que tiene también para que sus jugadores no se marchen etcétera etcétera y la realidad es que viene a un equipo concierto desgaste porque él su mejor jugador que salva muchos de los problemas del Athletic Aduriz pues ya no están en su mejor momento y obviamente eso se nota en forma de goles en forma de rendimiento del equipo pero la realidad es que ninguno de los juegas de la ley está mejor que en temporadas anteriores la realidad es que el equipo no funciona y que tampoco tiene una idea de juego clara es decir es un buen entrenador sí pero en este momento en Bilbao al menos era demostrando personal

Voz 1 10:16 claro esas palabras que no se ha puesto alemán a entregarse o no o decidir bueno yo estoy fuerte pero bueno si viene alguien y me me me dicen que viene alguien mejor porque yo me voy

Voz 6 10:25 yo creo que ha sido una reacción puntual a la a la pregunta del periodista más yo creo que te que tienen algo ya en el pasado no por por cómo ha contestado hoy la manera que se ha referido yo estoy más en la línea de Cañete yo creo que el Athletic viene dando síntomas de de de debilidad de cierta debilidad estos últimos cursos que que que ha sido Aduriz realmente el que el que ha tapado quizá todos esos defectos con unas temporadas muy buenas en cuanto a número de goles y es un equipo que este año ha ido de más a menos yo creo que tenía mucho más clara la idea de juego de del Toto Berizzo cuando empezó la temporada que ahora mucho un equipo mucho más reconocible de lo que quería el técnico un equipo más agresivo lo que pasa que financia goles ITA también ha perdido gente muy importante atrás entonces cuando en el fútbol de élite no dominar las áreas pues a sufrir yo creo que es un equipo que va a estar sufriendo para mantener la la categoría desgraciadamente porque a mí me me encanta su filosofía es un club que creo que tendría que estar en Primera siempre

Voz 5 11:22 sí yo la liga rara no Kiko y eso dónde hay que firmar claro en el tema de de que tengan lo problema el Atlético de Madrid que también lo tenga el Sevilla ante el Deportivo en la que el Fútbol Club Barcelona contra el Villarreal en un momento determinado Gerar Moreno te pueda marcar es cierto que que hay equipos que lo venimos comentando diciendo no con el tema del presupuesto se han potenciado que está muy bien entrenado y lo que pensamos a lo mejor no flor de un día hace cinco semanas pues se sigue repitiendo y eso va

Voz 7 11:54 totalmente en beneficio para mí total de de lo que es la la Liga

Voz 5 11:58 para que esté mucho más emocionante yo me sigo quitando el sombrero con un equipo que va noveno pero que juega con una idea muy clara es soy muy pro Bordalás sin que te has contra el Español gran repaso el que le dio ahí a la chita callando con el cuatro cuatro dos con el Mata arriba y Jorge Molina que marca el gol de la jornada mi increíble el lapso de después con un jugador como Gené que no se debe realmente que que no hace ya jugando lo miércoles jueves Marte miércoles juega en competición europea me parece para quitarse el sombrero pero bienvenido sea y que y que siga no lo lo que es la la igual no

Voz 1 12:32 noveno pero a un punto de de

Voz 8 12:35 esto bien sea un punto de Europa y de ahí delante veintiuno español una idea

Voz 5 12:40 nosotros somos muy pro a pesar de que cada semana tiene que salir algún jugador defendiendo

Voz 1 12:43 sí sí XXI Levante Sexto veintiuno El Español séptimo XXI Girona octavo y veinte el Getafe bueno están ahí todos a tiro de piedra el Madrid que es quinto con Veintitrés pero bueno oye que os parece que a River y Boca juegue en el Bernabéu creéis que hacen bien vosotros claro hay que aceptar lo que diga la Conmebol lo que te digan pues hay que hacerlo pero que os parece que jueguen en Madrid una final de la Libertadores pues a mí fatal

Voz 0749 13:13 creo que les sacaron la ilusiona al hincha argentino independientemente de los cafre que pueda ver como ultras de cada uno de los equipos creo que la afición de de Boca River ve tenían la posibilidad de de ver un encuentro fantástico de una competición tan bonita como en la Copa Libertadores me Wall que es una competición que se desarrolla en Sudamérica podían haber elegido por lo menos otra sede que no sea Europa para nosotros vamos el fútbol que estamos en Europa ver una final de Copa Libertadores es maravilloso pero

Voz 1 13:42 creo que para otra ciudad argentina a lo mejor no

Voz 0749 13:45 otra pero ponen que lo quieran sacar del territorio argentino porque los ultras podían llegar a montar otra vez un episodio como pasó anteriormente no entonces lo quieren sacar gente eran bueno elige Brasil elige Chile Uruguay dice cargaba elige cualquier otra cualquier otro país en el cual puedan por lo menos ir unos aficionados argentinos ver esa esa final que que tanto querían tener hechos en su país no se pudo hacer por un tema de organización por un tema de seguridad aparece que estaba todo orquestado porque jugaron el otro día frente a gimnasia había noventa policía cuando pasa a doce entonces parecía que todo fue orquestado para que sucede a este tipo de circunstancias a mí personalmente me gusta porque puedo vivir una Copa Libertadores en en España hay podemos analizar y comentar las y un River Boca ahora si me pongo como aficionado argentino no me gusta

Voz 1535 14:33 claro pero perdieron el derecho a elegir ya Gustavo en general no el colectivo el fútbol argentino perdió el derecho elegir dónde jugar perdió el derecho a las que esto sea una fiesta perdió muchos derechos a bastante suerte tuvo en general el fútbol argentino con que la competición no los eh no quedó eh bueno pues no se suspendió con que la competición siga adelante con que la competición finalmente encontrara de alguna forma una salida a este problema pero en el momento en que tú tienes que realizar un evento de esta dimensión donde te pones en el escaparate mundial no eres capaz de sacarlo adelante porque ni hubo medios ni hubo colaboración ni hay una serie de irregularidades que para mí eh desacredita todo el mundo

Voz 0749 15:22 como siempre claro pagan justos por pecadores portal Ebay es lo que le gustaría ir al partido que más Adri coincidió con líder que no se merece el espectador argentino e ver una final de este tipo pero al ser una competición sudamericana hubiese trasladado esa competición

Voz 1 15:38 a otro lo que no sea Argentina lo decía alguien acuerdo decía hoy a Kiko digo te imaginas una final de Champions Madrid Atlético de Madrid Barça que fuera que no se puede jugar en Barcelona porque es palos que ya sería vergonzoso y tristísimo y que nos dijeran no no que se juega en Río de Janeiro Santillán Buenos Aires

Voz 5 15:52 podríamos pero por donde lo mira mira el plan B Bush no puede ser a diez mil kilómetros

Voz 7 15:58 el plan B el a priori tienen que tener no sé el plan B F de ídem

Voz 5 16:03 pues ya como último me imagino que traerlo aquí a Madrid pero yo creo que había mucha más alternativa para que el castigo no fuese tan sumamente grande para lo que es el aficionado argentino que es lo liaron un dos por ciento creo yo que a diez mil kilómetros

Voz 0749 16:18 sí estamos de acuerdo con el tema es eh puede ser un negocio puede ser un montón de circunstancia lo que no se puede privarles de una competición sudamericana llevarla a Europa un territorio europeo cine eso es lo que no estamos de acuerdo lo demás estamos de acuerdo que no se merece eh jugarlo ahí que algunos cafre que a veces sirve esto avisó para

Voz 9 16:37 la bueno yo te digo para ser igualmente More toda ya había llevado a Asia

Voz 0749 16:42 por ejemplo que se jugó River gimnasia en el Monumental la cancha llena dándole e una pues sólo futbolista todo lo contrario pasó con los ultras que cuando entraron fueron silbado no se canto hubo problemas que pasa que ojalá no se quede en el olvido como pasó tantas otras veces

Voz 1 16:59 bueno que os deis cuenta no se preguntaba el Balón de Oro eh

Voz 2 17:03 gracias

Voz 1 17:06 de hecho me agrada también si tenemos peso no tenemos exactamente se que está estoy dando de menos pero

Voz 1535 17:12 esa mal porque parece que les faltaba ese respeto en este caso a Modric no que todo lo contrario yo creo que la miramos todos a Modric por su por su calidad como jugador y sobre como su calidad como deportista y le hace mucho bien al fútbol una persona humilde Ike ha llegado pues después de una vida también interesante de de analizar y de contar pero la realidad es que para para yo creo que para la mayoría de los futbolistas de nuestra generación verdad el Balón de Oro es bastante más intrascendente que para cualquier otra pero

Voz 0749 17:41 sí señor

Voz 6 17:42 sí que además cada año cada año parece que cambian Alvarito sobre España un año exacto un año importa lo que has ganado a nivel colectivo otro año no tanto no sé yo la verdad que me tiene un poco descolocado veamos veo os veo muy descreídos del balón de

Voz 0749 17:57 es que no se sabe si es que esto

Voz 1 17:59 no desde luego pero luego que tener después

Voz 5 18:03 del Mundial yo digo oye entonces los cuatro meses sin medio

Voz 1 18:06 pues bien si uno no ha hecho absolutamente no

Voz 5 18:08 el Senado y el ganó el Mundial que tiene un mérito terrible el Mundial hoy el Balón de Oro de deseo acabó cuatro meses restantes no les falta bueno no hace falta lo que con Modric y bueno ni lo once anteriores lo malo es el Mundial hoy el mejor ha seguido este o de la Champions del Mundial entre junio y agosto se juegue lo que es el Balón de Oro a yo estoy con Cañete con el tema de cara a lo banal y en el futuro y cuando se hable de Modric centrocampista que también aquí hay que fomentar mucho lo que son los valores y la movida de cómo es la manera llegaron profesional y que también fútbol los comienzo que tuvo Modric en esa ptos sigue me congratuló yo a la hora de de que se lo haya llevado el jugador del Real Madrid que durante

Voz 0514 18:49 en dos tres temporada sin ningún tipo de duda incomparable el mejor centrocampista al mundo

Voz 10 18:54 está a nivelazo Cristiano creo que no pensaba a menudo has oido el mensaje no lo había leído no el amigo tampoco bueno bueno

Voz 8 19:02 no sabes que si increíbles pero de eso a mí me deja me deja sin palabras creo que pague ese leyó

Voz 9 19:07 pero lo estoy yo soy de firmas yo me he librado creo que no lo va a ahora

Voz 8 19:18 percibe lo pasa Álvaro Benito te lo va leído antes

Voz 9 19:20 ya sé que no no

Voz 1 19:24 poco no te al otro mundo pero es increíble cómo se puede reaccionar así la familia de un jugador que ha ganado cinco de los últimos diez no

Voz 3 19:30 no lo he oído hola buenas noches yo en una entidad creen

Voz 8 19:35 sí va teléfonos en el arbolito Santi es tremendo no se puede tener menos fair play que Álvaro Benito lo que apostara hermana de Álvaro Benito

Voz 9 19:43 lo deja claro que el malo el otro Álvaro por

Voz 0749 19:48 desgracias has votado Caspe de la pobre hombre la mafia y el hijo de puta del dinero a Verdes Dios es mayor que toda esa putrefacción Dios tarda pero no falla eso es lo que ha dicho el Irene la hermana de Cristiano Ronaldo

Voz 1 20:01 sí

Voz 9 20:03 ah y escondiendo todo lo que me más me vana igualmente atracan y menos mal que la de un excompañero contase a Modric

Voz 0749 20:19 seguro que me mandó un mensaje cristiano

Voz 1 20:21 vendes Hoyos quería preguntar para terminar por la foto de disco pero déjame que tiene la de dos minutos yo os pregunto si viene error

Voz 23 22:57 El Larguero

Voz 2 22:59 con Manu Carreño

Voz 1 23:03 alguna vez Cañizares o Kiko Gustavo Álvaro os ha tocado la moral alguien tanto cuando jugaba que si hubiera habido redes sociales hubierais reaccionado como han reaccionado diciendo pero vamos a ver pero vamos a ver yo he parado mal yo juego mal yo estoy gordo yo estoy no sé qué

Voz 3 23:18 Presente

Voz 9 23:20 a es que ahora criticamos a los que lo hacen pero es que antes no había opinaron Cañete y yo no le voy

Voz 1535 23:33 a criticar a Isco en absoluto en este caso sinceramente lo digo

Voz 1 23:36 si no le voy a criticar empiezo contando

Voz 1535 23:39 el disco es el chico que como no está jugando titulas están hablando muchas cosas de su comportamiento está poniendo en duda si es un profesional sino su profesional pese a que el entrenador desmienten cualquier momento que exista algún problema con él a título disciplinario pero se está comentando resulta que sin ningún criterio de ningún tipo sobre una foto hecha de espaldas Icon ropa apuesta se comenta os insinúa que está gordo cuando desconocemos lave de lo que sería objetivo que es saber el peso magro y el peso Grasso que tienen en su mejor momento y ahora a ver qué día

Voz 9 24:12 eso vale si no queréis que se no te olvides tú

Voz 1535 24:19 les grandes cuán a mí yo entiendo que diga uno mira es que no sabe jugar es que lento es qué tal bueno oye son son fundamentos deportivos que tengo que aceptar como profesional que soy ahora que me digan que no soy profesional que estoy gordo no yo sí tengo en ese momento yo por ahí no paso yo en ese momento tengo una red social donde pueda desmentir dejan en evidencia a aquellos que que que sin fundamento de ningún tipo están difamado sobre mi condición de profesional no de jugador no de como juego de profesional yo lo hubiera hecho muchísimo peor

Voz 1 24:52 por ejemplo que si te hubiera ocurrido bueno pues pues déjalo

Voz 3 24:55 no no no te das es muy rápida y anuncie cambios muy rápidos Ariel días aquel día

Voz 1535 25:00 por ejemplo que Luis Aragonés a mí dice Luis Aragonés oiga usted usted entrena con pelotas de tenis hay en Valencia pero esto qué es estaba bromeando conmigo y hubo una un hubo medios de comunicación que dijeron que me quería echar de la selección en dos mil seis del Mundial porque mi comportamiento era muy malita el sillón ese momento tengo una red social

Voz 9 25:18 hubiera divertido mucho encima ahí está aburrido qué pena que llegarán más tarde las redes sociales bueno pues si te lo digo sinceramente

Voz 1 25:27 sí Gustavo Álvaro Kiko alguna vez has dicho yo aquel día me tocaron las pelotas que digo si tengo por Instagram de esos o no a lo mejor es que voy a ganar con eso

Voz 0749 25:35 avisó la hubiese elevado también no muchísimo muchísimo pues yo tuve el problema en la rodilla cuando fiché en España hincharon a hostias si si así de claro pero mataron me mataron que no podía jugar nada que eran dos años y me tenía Évole Argentina muchísimas cosas que se dijeron en ese momento cuando se juega en Zaragoza ya yo hubiera luego BOA lo hubiese liado

Voz 5 25:56 ser seguro segurísimo a mí no que habían insinuaba que no había limpiado de de un partido bueno tenía una una rotura Villa después de hacer la resonancia hay leí que mi intención era la de no viajar noi nueve que me hice la resonancia ahí en Montepríncipe no hubiera sido un gran con con

Voz 9 26:12 la radiografía la rotura se la hubiese eso no

Voz 24 26:17 ah ajá

Voz 5 26:19 pero va a gordo agravada de bienvenido pero dos no da marea usted Eco con Santi lo veía oye allí en el Movistar con el tema de que a ver hay una cosa que son dos debate diferente oye Isco es el jugador número quince a día de hoy para Solari sí Isco estando bien no puede ser el quince la vida totalmente de acuerdo algo debe de ocurrir si lo que no puede ser es de repente por una foto que está por detrás

Voz 4 26:48 que los michelines gordo

Voz 5 26:51 que que se la pega mortal profesional y claro avisó ayer kikos lento a la hora de Le cuesta trabajo en el tobillo izquierdo no sé que me la comedia porque me cuesta son ahora el tema de poner en tela de juicio soy yo tengo una foto no pudo hacer pues claro que que que la algo quizás lo tiene que hacer

Voz 3 27:08 yo soy más yo lo que le dije a Luis Aragonés

Voz 1535 27:11 porque no me dijo Está usted enfadado amigos sí señor digo porque Cocu jugamos como jugamos con Egipto o algo así dijo porque yo a usted ahora mismo Le puedo decir que se equivocó la táctica que ha puesto un lateral que ha puesto en interior pueden decir eso que sean equivoque se equivoca usted y que usted a los otros

Voz 0781 27:27 pero es que usted lo que más le dolería pero hicieran usted no sabe ni quién es Egipto no es haber sido visten de rojo de verde no sabe si se escribe con hache Egipto o Koné no tiene absolutamente ni idea de Egipto cuando seguramente se ha visto usted quince veinte cuarenta vídeo muchas noches viendo y analizando a que sí

Voz 3 27:43 pues a mí me pasa eso también han querido yo Álvaro tú te tocó alguno

Voz 6 27:47 no yo no yo yo la verdad que soy de un estilo diferente entiendo que a veces te puedes sentir un poquito impotente un poquito indefensa ante ante no sabes cómo defender no sobre todo que en que en tienes pocas herramientas y que entiendo que las redes pueden ser traicioneras y que crean muchas corrientes de opinión que que a la a la misma velocidad que llegan se suman yo creo que el jugador de fútbol tiene que estar a lo suyo tienen que estar por encima de todas estas cosas sí es cierto que duele cuando critican tu profesionalidad y cómo no te vas a sentir dolido pero yo

Voz 3 28:16 no lo entiendo que hubiéramos mordió la Álvaro que salga gratis entonces todo esto

Voz 1 28:20 bueno pero es lo que hay que pagar por por no hacer de mi caso no decir mira

Voz 0749 28:26 yo yo soy más de ese estilo yo estoy más

Voz 6 28:29 de de de no dar más chabolas este tipo de cosas el perro que entiendo entiendo la reacción de digo claro que sigue como no lo habían tener

Voz 1535 28:36 a ganar Cañete si te ofendido yo hubiera puesto el aparato que no sé con lo que no me dio las grasas nosotros que

Voz 9 28:42 es una llave inglesa de recibir masiva que es verdad de pinchar tres kilos de Maika Caparrós pero que barbaridad sabe bien que había

Voz 1 29:07 desde febrero chavales está música seguro que os suena de algo esta sintonía

Voz 25 29:13 hombre claro pues esto tiene que ver con el reportaje de Raúl me quedo me quedo yo sí que Dios no pie