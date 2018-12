La historia de Raúl Ruiz sobre la relación entre el Guadalajara y la serie 'Narcos'

Voz 1 00:00 sintonía de Raúl y como cada lunes eh que nuestra hay una historia muy

Voz 6 01:40 pues la verdad es que a mí me gustó bastante y fue muy aplaudida es una versión del clásico ante el Deportivo Guadalajara que se llaman Robles hicieron

Voz 9 02:09 algún algún despistado que llegará al estadio que no se enterase de la historia eviten que pague una banda de mariachis campo cantando así himno privaría pero suena muy bien suena fenomenal y todo tiene un porqué Quique no

Voz 6 02:29 sí un porqué que no es otro que un contrato comercial como un acuerdo que firmo el que hasta hace poco ha sido presidente de la gestión del club José Benito un acuerdo comercial que él Guadalajara recibe sesenta mil euros por seis semanas de publicidad de la Ser de narcos barrio un mes en el que se promociona la serie con cartelería en las vallas intereses desde el eh pero Catí como decía Raúl también en la decoración del autobús del equipo ya este domingo ante el Villarrobledo Frisk patrocinó el partido de Liga ante el segundo clasificado con puertas abiertas y entrada gratis para todos y a todos se les regaló también una bufanda conmemorativa al final se reunieron unos setecientos espectadores para ver veraniego

Voz 4 03:13 pues esto hecho Raúl que todo el mundo de pronto mire a Guadalajara qué está pasando ahí un equipo que no hace mucho estudiante segunda división y que ahora está en Tercera pasándolo Un poco regularse

Voz 1806 03:23 en Tercera División estuvo dos años en Segunda y además lo descendieron administrativamente osas se mantuvo sin embargo le descendieron ahora tiene nuevos dueños están en en otro proceso Germán Retuerta que era el que lleva muchos años ya no está lo compró pues un grupo italiano

Voz 2 03:42 eh compañero a la cabeza ir

Voz 1806 03:46 bueno al director general es Carlos Ávila hay que que también yo creo que lo tenemos ahí a la no que comentar cómo es este nuevo proceso desde Club Deportivo Guadalajara hay a este que ha venido de de de narcos que les ha ayudado no

Voz 4 04:00 por ahí Carlos Ávila hola Carlos buenas noches buenas noches qué tal mano de muy bien Raúl bueno encantado de saludarte igual no vaya vaya vaya boom no primeros como que de pronto habéis conseguido para empezar una cosa que todo el mundo hable del Guadalajara

Voz 7 04:14 bueno pues yo creo que que sí que ha sido que ha sido un acierto desde desde el club lo único que podemos hacer es dar las gracias tanto a a la gente de píxel que son quién se ponen en contacto con nosotros para para desarrollar esta campaña publicitaria y la verdad es que pues gracias a estar en una ciudad como como tú parecido semejanza con con la Guadalajara de México pues no es decir a nosotros

Voz 4 04:43 que viene ese dinero que pagan Netflix para tapar como se suele decir a Arrieta algunas grietas en el club no

Voz 7 04:51 bueno es diga oficialmente la cifra no está confirmada por parte del club efectivamente sea cual sea la cifra nos ha venido muy bien para para poder sobrevivir sobrevivir que que no se olvide a nadie que el club siguen con no

Voz 4 05:05 cuánto que que tiene el club tres millones de euros

Voz 7 05:08 no claro que no llegaba no llega esta estamos pendientes de que de que salga el informe definitivo del administrador concursal pero bueno alrededor de los dos millones de euros

Voz 1806 05:19 todo esto imagínate dentro de la de la plantilla o del propio entrenador que también tenemos ahí a a Miguel López López

Voz 4 05:27 Mi Lolo no mira Lopo para Pedro López López no

Voz 1423 05:32 el López López esta Bray a Miguel Ángel buenas noches buenas noches hombre oye mira Miguel Ángel

Voz 1806 05:38 que que esto que llegáis ahí tienes el la el autobús tuneado viajáis con con todo forrado de de lo de narcos con ese aguanta aguada que que qué pensáis vosotros qué decir de todo esto

Voz 10 05:50 pues no lo encontramos cuando viajamos Albacete a las siete de la mañana nos hicimos unas fotos si nos pusimos a viajar por allá la verdad es que es un reconocimiento que no ha hecho Netflix y estamos muy contentos

Voz 1806 06:01 cuando llegáis a la ciudad hay que os os dice la gente que que en eso no

Voz 10 06:04 no a la verdad es que que es es bonito ha quedado muy bonito me parece que está muy logrado y lo están puesto y la gente pues no sorprende pues yo creo que todo lo que sea impactar pues es bueno para dar a nosotros ahora

Voz 4 06:17 el entrenador rival ni se te ocurre decirle plata o plomo

Voz 10 06:23 no tenemos mucha plata

Voz 4 06:26 eso es el sorteo de Campo exacto de sorteo de copias pero oye cómo va el equipo Miguel Ángel cómo va la temporada

Voz 10 06:32 bien vamos vamos entonando no es un poquito ahora tenemos una racha del calendario un poco más difícil pero bueno yo creo que es la segunda vuelta va a ser más más llevas

Voz 1423 06:40 era oye Miguel Ángel yo he visto por casualidad en el Linkedin dispone que tienes varias profesiones

Voz 10 06:48 pues pues la la última vez que yo nos cruzamos

Voz 1806 06:51 sí

Voz 10 06:52 no está acordarás fue en el polideportivo de Saboya mal el año que tú Numancia jugó la Copa del Rey irme de tuviste un balón con la mano debajo del larguero yo

Voz 4 07:03 eso fue haciendo trampas Esther

Voz 1806 07:05 la porque es que me he sido árbitro estuvo seis temporadas y si mal no recuerdo pitando en Segunda División B llegaste a pitar un partido en el Bernabéu de primera división en en la noventa y siete noventa y ocho cuando había Well hubo una huelga de árbitros invitarte al Madrid no

Voz 1423 07:21 cuando era joven y fuerte desde de árbitro pasa a su entrenador

Voz 10 07:26 ya era ya estaba entrenando a la vez que arbitrado ya entrenaba fútbol base estábamos pues sí

Voz 1423 07:32 pues tras y que más profesiones hay porque he visto que que te pones más bueno soy militar a saltas mucho no que también ha tenido que saltar demasiado P2 de un avión saques paracaidistas que también cuando era joven y fuerte cuántas veces asaltado demasiadas para mi rodilla más que cuantas más de mil tardaban más de mil más de mil saltos Saidi ahora entrenando al Guadalajara oye lo disfrutando del pulpo disfrutaba Alfredo

Voz 4 08:00 Carlos Ávila y os ha regalado suscripciones no

Voz 7 08:05 bueno creo que a todos los jugadores si tanto

Voz 1423 08:08 anda tanto a los nuestros como a los de

Voz 7 08:10 Villarrobledo creo que sí que les ha regalado seis meses de suscripción gratuita

Voz 4 08:15 eh eh por llevar el autobús empapelado con narcos el estadio empapelado de la serie que por cierto no sé si lo habéis visto visto la serie

Voz 1423 08:22 yo yo no yo no he visto Carlos no no Carlos no y Miguel Ángel

Voz 10 08:26 yo no pero pero nos mandó un mensaje impidió Diego Luna

Voz 1423 08:30 así el actor es verdad el actor que lo pusiera

Voz 10 08:33 son antes de empezar el partido la verdad que fue muy emocional ir da igual la gracias porque fue muy personal y me gustó mucho el detalle que tuvo

Voz 1806 08:40 bueno y el partido fue épico porque ibais en el minuto noventa hay tantos perdiendo cero dos y empatar a dos no

Voz 10 08:46 sí fue un poquito de picó un poco malos pero al final aguantamos

Voz 1806 08:51 has te retienen aguantamos oye que en nuestro compañero Álvaro Benito aquí en su boda el baile lo hizo con la música de narcos que les regalen Netflix

Voz 4 09:00 la única boda en la que en vez de abrir el baile de novios con un Val la en la sintonía de narcos que tiene nariz debería debería ser director deportivo de igualdad sabes tienes el director deportivo el hermano de es verdad si Sergio Zanetti esta tarde Carlos

Voz 1806 09:16 cómo llega Sergio Zanetti al al Guadalajara por el hermano de Javier Zanetti

Voz 7 09:21 bueno yo creo que llega por parte de la propiedad al final la propiedad pues es gente de fútbol tienen estos contactos y Sergio que es una persona que casualmente su hijo ficha por el club muy que aprovechan también la cercanía para para poder a Sergio que de alguna manera también quiere estar aquí

Voz 1806 09:41 el hijo de Javier Zanetti

Voz 1423 09:43 el hijo de Sergio está jugando en el filial ya ha debutado con el primer equipo eso

Voz 7 09:48 pues le ha debutado con el primer equipo y al final pues mira para nosotros es una suerte poder contar con el club porque te aprovechas de mucha experiencia mucha sabiduría yo creo que todos vemos cada día un poco de

Voz 4 10:00 sí del oye la última el objetivo es que más pronto que tarde ascender y lograr otra vez estar más cerca de donde habéis estado no hace mucho en Segunda división pero cuando acabe este patrocinio de la serie narcos Deneuve Louis con el Guadalajara os gustaría renovar o poner otra serie que os patrocinada

Voz 7 10:19 es complicado ojalá nosotros siempre estamos abiertos a a cualquiera

Voz 4 10:24 cita por ejemplo Sexo en Nueva York no es benéfico o la Egina o yo qué sé otra serie que pusiera dice

Voz 7 10:30 cualquiera de nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de acuerdo comercial que sea beneficio

Voz 4 10:35 sí señor pues nada los mariachis el otro día tocando el himno de Guadalajara y la serie narcos que es la que suena cuando el autobús del Guadalajara va camino de su siguiente partido de Liga cuál es el siguiente donde os toca ir

Voz 10 10:49 este el jueves

Voz 4 10:51 pues nada Oye gracias por estar en el larguero y muchísima suerte lo que queda de temporada con la ayuda incluida de ese patrocinio gracias a vosotros siempre un abrazo al entrenador mucha suerte

Voz 1 11:01 la Liga hasta luego Carlos eh

Voz 4 11:04 tenemos que que hay mimbres para hacer algo importante de la temporada no dímelo cómo lo ves

Voz 6 11:08 bueno John yo creo que mejor lo pelos peso en la propiedad debería hacer unos cuantos fichajes para reforzar el equipo pero que tenemos buen entrenador ni con esas dos soluciones yo creo que podemos conseguir ascender que es lo que quiere conseguir el equipo este año

Voz 4 11:25 un abrazo aquí que un abrazo hasta luego ganó chao chao así uno Guadalajara con esta banda de mariachis en el centro del campo

Voz 11 11:36 faltó la gente yo creo que algunos de los más no todo

Voz 9 11:43 es conocerían de que iba está Anita no sólo mariachis pero imagínate además Vera Guadalajara a con ese autobús tuneado has visto la foto sí