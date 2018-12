El Larguero (03/12/2018): Hablamos con Luka Modric y recordamos a Josep Lluís Núñez

Voz 1 00:00 sólo unos minutos así recogía el testigo de Cristiano de Messi después de una larga década

Voz 1375 01:03 K Modric buenas noches bienvenidos al larguero diez años después parecía que nunca se iba a acabar la racha de el argentino y el portugués pues ha tenido que llegar Luka Modric en un año insuperable en el mejor año de su carrera probablemente haya tenido algún año mejor futbolísticamente hablando pero en el mejor año de su carrera subcampeón del mundo ganador de la Champions el trofeo de la FIFA el trofeo de la UEFA Balón de Oro del Mundial y hoy Balón de Oro que está justo en este momento abriendo Larguero en el micrófono inalámbrico de Antón Meana en París Antón muy buen

Voz 0231 01:35 tras pues sí hola qué tal Manu buenas noches estoy tocando el balón de oro si me deja Luka Modric me dice que si ya tiene puesta y colar el micrófono de la cadena ser tú escucha en directo desde París Luka Modric

Voz 1 01:44 de noche hola Luca enhorabuena eh gracias no te cansa no te cansas de ganar nada parece que no oye cuál es el trofeo más bonito de todos los que han ganado este año

Voz 2 01:58 no cada trofeo es para mí es muy importante y muy bonita eh como trofeos colectivos con equipo yo soy siempre más de títulos colectivos pero cuando ganas algo así es T

Voz 1375 02:17 llena con con orgullo

Voz 3 02:20 sí

Voz 2 02:21 ya está muy contento que a otros ha reconocido tu trabajo voy tú tú fuego que has hecho este año

Voz 1375 02:30 son títulos colectivos pero vas a pasar a la historia como el jugador que acabó con el dominio de Cristiano y Messi después de una década

Voz 4 02:38 sí es algo algo

Voz 2 02:40 lo bonito como todos hablan de cómo Kaká era eso es último hablar que dio a Quito balón Ander de él así muy con muy contento claros por ganar por el ganar más que cada que otras cosas se te hubiera gustado que estuvieran en la gala

Voz 1375 03:03 Sistiaga

Voz 4 03:05 no pero es como es no no no

Voz 2 03:09 no estoy aquí para decir si tenía que venir o no

Voz 1 03:16 bueno Cristiano y Messi no que son los dos los dos los dos ganadores

Voz 1375 03:19 Lima década no te hubiera gustado que han estado ahí

Voz 2 03:22 claro que me gustaría que son todos aquí que que Anca

Voz 4 03:25 dos Balón de Oro pero

Voz 1 03:28 no está Ny ya está ya está que añadir ellos se lo pierden dedica llamando gente como no mensaje a mensaje cristiano todavía día nada móvil a vale te lo mandarán oye tú aquí no hubiera votado Luca si tuviera tocaba votar los tres primeros

Voz 4 03:45 yo ha votado creo

Voz 2 03:49 lo Varane y Cristiano ahí Griezmann esos son los que estas sí si estos tres bares

Voz 1 03:56 por ese orden

Voz 2 03:58 sí por eso y y te dan el premio

Voz 1 04:03 al mejor jugador del año pero crees que también por tu trayectoria crees que también tiene algo que ver los años al nivel al que vienes jugando

Voz 2 04:10 sí yo creo que he sido lo acabó decidirá antes que esto no es sólo para poder

Voz 3 04:17 el trabajo hoy

Voz 2 04:20 y qué ha hecho este año pero creo para espero espero me sigan

Voz 5 04:25 sigue hablado a lo como tranquilo no aguanto no que es el mío el mi hermano terminó la sesión termina lo que sí

Voz 1 04:32 los determinó aquí se le que Carlos hablando de Luca y a también no sólo para dar trabajo

Voz 2 04:41 lo que ha hecho este año hay que ha sido espectacular pero para toda mi trayectoria para toda mi carrera por por todo lo que ha hecho y inhibe al que estoy mostrando

Voz 6 04:56 últimos no se eh

Voz 2 04:59 muchos años últimos años sí sí sí porque en fútbol constancia es muy importante yo creo que últimos años yo estaba constante hay a ingente he conocido estoy me me alegro

Voz 1375 05:13 que ha habido un tío Luca eh te dejamos que se que te está buscando toda España todo el mundo para buscar tus palabras pero aquí ha habido una persona en la Cadena Ser que lleva mucho tiempo diciendo el ganador del Balón de Oro va a ser Luka Modric que estrella Mijatovic a quién conoces muy bien especial estás por ahí Pedja Mijatovic La Bella

Voz 7 05:29 hola buenas noches pues tenía razón al final que merecía el Balón de Oro

Voz 1375 05:33 a Modric que te escucha en directo Pedja

Voz 7 05:35 o simplemente es enhorabuena los quita nadie

Voz 0198 05:38 hola muchas gracias muchas gracias

Voz 7 05:43 a cubrir a un jugador de fútbol Balón de Oro usted lo mucho

Voz 2 05:49 muchas gracias sí seguro que creo que voy a disfrutar mucho

Voz 1375 05:54 oye que emocionados tus padres no se les ha visto en la gala y en el vídeo que han puesto que bonito ese momento Luca

Voz 2 05:58 sí yo creo no sólo mis padres mi mujer

Voz 1 06:01 también es

Voz 2 06:02 todas las gentes que negras de a que me apoya en cada momento han sido emoción en emocionantes esta noche hay nada yo también pero ellas creado aún

Voz 1375 06:15 sí sí yo creo que todavía más oye que les dices a los madridistas que te están oyendo hay Luka Modric para rato en el Madrid

Voz 2 06:21 sí claro que sí quiero mandar

Voz 3 06:26 muchas saludo desde aquí

Voz 2 06:30 y que nos apoyan necesitamos dar apoyo de nuestros aficionados sobre todo en momentos difíciles y cuando acaba temporada ahí vamos a ver qué pasa pero hasta que estamos en lucha por todos los títulos necesitamos apoyo y seguro que vamos a conseguir algún título hasta final de año

Voz 1375 06:51 Nos alegramos mucho Luca porque todo el mundo dice es tan bueno en el campo como buena gente fuera del campo así que felicidades por este año inolvidable porque te lo mereces Modric

Voz 2 07:00 muchas gracias un abrazo a todos chao chao un abrazo

Voz 1375 07:02 chao chao eh Pedja Mijatovic todo el mundo que conocéis a Luka Modric de cerca

Voz 1 07:07 me dice lo mismo y es que eh

Voz 1375 07:10 Lowe jugador que es en el campo lo buena persona que es fuera del campo no

Voz 0577 07:13 sí

Voz 8 07:14 sí la verdad es que los que le conocemos no sabíamos si es el mejor jugador mejor persona ya es una lucha es una lucha tremenda

Voz 1375 07:23 hubiera Balón de Oro al mejor persona ahí estaría Luka Modric

Voz 8 07:26 desde luego lo canaria pero con diferencia diferencia es un gran jugador y una gran persona de verdad

Voz 1375 07:32 eh eh decía decía Luca que le preguntaba yo Pedja ya que que es un Balón de Oro por este año fíjate que todo lo que ha conseguido la Champions subcampeón del mundo pero también no no ha sido un año aislado no sino es la trayectoria los años que viene rindiendo a un nivel

Voz 7 07:47 este Luka Modric no tengo ninguna duda

Voz 8 07:51 yo creo que si alguien ha tenido Dutra de de votar ponerlo no yo creo que su trayectoria su personalidad su bienestar siempre tanto dentro como fuera seguramente pues eso ya así que Lucas ha sido de verdad el mejor de este niño muchos títulos colectivos el Instituto no lo tiene que disfrutar porque eso pasa una vez o ninguna

Voz 1375 08:17 sí totalmente

Voz 8 08:18 pocos jugadores pueden presumir de algodón de oro y el lo conseguir además como decía antes quitándoles dominios tremendo que han tenido Cristiano e inversiones últimos diez años sí que están bien

Voz 7 08:32 es algo que que Gale mucho y te hubiera

Voz 1375 08:37 hubiera sido lo lógico que hubieran está también Cristiano y Messi en la gala no te parece que los que han ganado los últimos diez balones de oro también cuando pierden como ha hecho Griezmann hoy por ejemplo debiera haber estado ahí aplaudiendo y arropando a Modric

Voz 8 08:49 yo creo que deberían deberían estarlo no aquí Pedro buenos días

Voz 7 08:52 es como esas veces podemos Safina opinar es decir algo algo que que que ya no sabemos no así que bueno me parece un poco a poco mal pero bueno

Voz 1375 09:03 son decisiones que toma en mí

Voz 7 09:05 vale

Voz 1375 09:06 que hay que respetar cuando empezaba el año ni siete pasaba por la cabeza no tú que siempre ha hablado también de Luka Modric poco con razón pero te imaginabas que podía ser Balón de Oro premio UEFA premio FIFA debes subcampeón del mundo

Voz 7 09:22 para ser sincero no

Voz 8 09:25 al Balón de Oro teniendo un Mundial es que el ex jugadores quieren domina

Voz 7 09:30 los premios últimos años pero

Voz 8 09:33 hablando con cantos antes del Mundial me dijo una cosa que estoy una grabado en la que incidiendo en este Mundial pues romperlo voy a hacer todo lo posible para convertirlo en el mejor jugador bueno hablábamos no seríamos un poco pero luego ya cuando empezó el mundial en cuanto a fútbol jugar pues mira acaba terminando como mejor jugador del Mundial y ahora Balón de Oro que tiene una cabeza privilegiada cada vez que tuvo que ser cojones pues lo lo consigue tarde o temprano

Voz 1375 10:03 en la última Pelle dejamos ahí en en París también Artigas estaba acompañando a Luka Modric esa fiesta del fútbol

Voz 7 10:09 y es que por cierto se se ha hecho un poco larga viéndola

Voz 1375 10:11 les no sea si te ha parecido poco larga ahí en directo no

Voz 7 10:14 sí sí sí sí sí sí sí

Voz 8 10:17 bueno una gala con mucha gente de muchos personajes cupos de deportes de otros de otras cosas pero no se nos hubiera gustado

Voz 7 10:26 estoy mejor organización no

Voz 8 10:28 por como lo más claro deposita trasnochado

Voz 1375 10:31 sí sí por lo más con un poco más cortas

Voz 8 10:33 corto intenso la última te

Voz 1375 10:36 decir ha dicho Luka Modric si me veo

Voz 1038 10:39 para rato en el Real Madrid le ves tú para rato en el Real Madrid a Luka Modric

Voz 8 10:43 si como se cómo entrena como se vive para el fútbol que tenemos aquí estoy importante además

Voz 1375 10:49 pues pues pues está atravesando un poco

Voz 8 10:52 con un poco es difícil con dificultades pero no es cuestión de tiempo cuando a jugar mejor y Lucas sí que tiene tiene muchos mucho fútbol en sus pies

Voz 1375 11:02 qué placer escucharte siempre de Pedja Mijatovic un lujo para los oyentes de la SER te quedas en París no te vuelves

Voz 7 11:08 mañana mañana vuelvo mañana te voy a esta noche electoral ahora se viaje bueno un abrazo buen viaje equipos

Voz 1375 11:15 un abrazo un abrazo fuerte Ciao Bella hasta luego dejamos a Pedja Mijatovic caí en París y a Luka Modric en el micrófono de Antón Meana abriendo esté Larguero de lunes Don de Luca Modric después de diez años de Cristiano

Voz 9 11:31 no Messi Messi Messi Messi Cristiano Cristiano Messi Cristiano Cristiano que así ha sido

Voz 1375 11:43 parecía que no iba a acabar nunca y que yo creo que no volveremos saber algo así jamás yo creo que jamás volveremos a ver algo así eh después de todo eso Luka Modric ha recogido el testigo enseguida estoy ahí con Antón Meana por cierto que decía Modric yo he votado a Varane a Cristiano y a Griezmann el no ha votado se refería a los previo los eh FIFA al revés cuando votaban los jugadores ahora sólo han votado ciento ochenta periodistas e entre ellos un español que va a estar aquí en El Larguero por supuesto el director del diario es que ya está por ahí esperándonos

Voz 1 12:13 te recuerdo simplemente que eh

Voz 1375 12:16 Luka Modric que ha estado acompañado por el presidente Florentino Pérez por Raúl por Roberto Carlos se ha impuesto a Cristiano Ronaldo que ha quedado segundo con casi trescientos puntos menos que Luka Modric y Antoine Griezmann que ha sido tercero cuarto ha quedado Mbappé Leo Messi ha caído al quinto puesto superior clasificación desde el año dos mil seis de Aimar ha quedado duodécimo y el mejor español ha sido Sergio Ramos que ha quedado décimo noveno por ejemplo el año pasado fue sexto Sergio Ramos este año decimonoveno en el número treinta de esa lista la ha cerrado otro español Isco Alarcón eh además el Premio Trofeo Copa que sea el mejor jugador Sub Veintiuno menor de veintiuno años lo ha ganado Kilian Mbappé es la primera vez que se otorga ese premio Trofeo Copa y también se entregó por primera vez el Balón de Oro femenino que lo ha ganado Het Berger ex jugadora del Olympique de Lyon primera ganadora del trofeo también femenino enseguida estamos con Romero con Pulido con Jordi Martí con Alfredo Relaño para analizar lo que ha sido esta gala del Balón de Oro en la que no han estado Cristiano y Messi para mí un borrón en lunar importante Si pasas de los premios si no te gustan los premios si te la traen al pairo estos premios no vayas ni tampoco cuando te los den pero si vas a recogerlos presumes de ellos cuando de los dan pues hombre hoy no pasa nada porque además uno de ellos como excompañero de Luka Modric especialmente él hubiera estado ahí arropando a Suu jugador su compañero de club durante la temporada pasada Luka Modric para mí un feo que no me sorprende pero un feo importante en los dos hay que saber estar cuando ganas y cuando pierdes había algunos que han dicho yo no voy nunca porque no me interesan los premios pues perfecto es que me da igual aunque me lo den no voy a ir bueno pues vale pero sólo cuando te los dan Hinault ir cuando los pierdes pues sinceramente los que asesoran a este tipo de futbolistas creo que deberían asesorarles un poco mejor en en cuestión de imagen y saber estar cuando hay que esta que era por ejemplo hoy como ha estado Griezmann que ha dicho esto

Voz 1 14:22 Van Halen allí cuando se que no lo ganaba se quedó solo en su casa hicimos te hacer eso sólo el follón

Voz 0198 14:32 bien puedo esperar a México y Kitty

Voz 1 14:36 ha ido a la gala ha decidido ir a la gala por respeto al resto de compañeros suyos

Voz 1375 14:46 bueno frase de Antoine Griezmann en esa gran fiesta del fútbol donde ellos presumen de ser campeones del mundo pero le manda mandase mensajito sobre todo a Cristiano y a Messi estoy aquí aunque no gane por respeto al resto de mis compañeros de profesión del fútbol es lo ha dicho Antoine Griezmann es el gran tema de hoy pero además tendremos luego sanedrín de futbolistas como todos los lunes con Kiko Narváez con Santi Cañizares con Álvaro Benito y con Gustavo López para repasar esta noticia para repasar tan bien eh con Jordi Martí Marcos López y Ramon Besa lo que ha sido la otra noticia día en este caso triste noticia del día la muerte de El que fuera presidente del Barça José Luis Núñez que estuvo durante veintidós años dirigiendo el Fútbol Club Barcelona desde mil novecientos setenta y ocho hasta el año dos mil ha fallecido hoy a los ochenta y siete años entre otras cosas amplió el Camp Nou eh construyó la masía hizo el Miniestadi el Museo del Barça y sobretodo fichó a Johan Cruyff a Maradona a Laudrup a Ronaldo a Rivaldo le dio la primera Champions al club en mil novecientos noventa y dos pues hoy José Luis Núñez ha fallecido descanse en paz y un abrazo a toda la familia barcelonista y a toda la familia del ex presidente del Fútbol Club Barcelona y además ha habido un partido de Liga al que ha cerrado esta jornada X

Voz 6 15:59 Marta en el que el Levante

Voz 1375 16:02 dado tres cero al Athletic Club de Bilbao

Voz 6 16:04 que lleva una victoria en catorce

Voz 10 16:07 Jornadas ojo a Berizzo con

Voz 1375 16:09 quienes a la vista y con un Athletic Club de Bilbao que está en descenso a tres puntos de la permanencia son las doce menos cuarto hora menos en Canarias luego hablaremos también de la sub diecisiete que han llega hoy a España vendrá por aquí Raúl Ruiz así que ni te muevas que estaban hasta la una y media hasta que llegue luego el faro aquí en el Larguero en la SER

Voz 1 17:23 pues nos vamos a ir enseguida con Romero con Pulido con Jordi Martí con Alfredo Relaño y Antón Meana que bonita noche de fútbol y que bonita anoche para para Luka Modric le decíamos a la entrevista en tu micrófono

Voz 1375 17:34 sus padres la mujer la niña estuvo

Voz 1 17:36 pensada no tenía cara de circuito está haciendo largo pero merecidísimo es como lo decías tú todo el fútbol ha querido decir Luka Modric Premis Patti si es un jugador diferente su excompañero

Voz 0231 17:47 se lo han reconocido en el premio de la FIFA y ahora los periodistas de France Football lo han querido hacer en el Balón de Oro ha sido una gala estoy contigo Manu demasiado aburrida yo diría que ha sido muy francesa creo que por momentos le han faltado un poco al respeto a Modric era todo en francés rap en torno a a Griezmann alemán a Mbappé momento en el que uno de los cantantes que estaba actuando durante la ceremonia saludaba a los jugadores franceses hice saltaba a Modric que estaba en el medio entre Mbappé ir Griezmann pero bueno

Voz 1375 18:19 sí ha sido ha sido como ya que va a ganar el Balón de Oro Modi no Griezmann pues venga vamos a hablar de Francia todo lo que puedo exacto ha sido más un homenaje a la

Voz 0231 18:28 Francia campeona del mundo casi que un bar donde el final ha sido precioso como tú decías las imágenes de los familiares de Luka Modric el gesto del croata en el patio de butacas primero y luego arriba con David Pla en lo alto de este Gran Palais que luce precioso todavía está una de la noche y es un momento inolvidable para un jugador que se lo merece el gran Luka Modric

Voz 1375 18:48 ahora nos cuentas unos eh pondrá seguramente Antón Meana alguno de los sonidos de esa gala que se celebra en el Grand Palais de París un escenario espectacular pero dejadme que salude también a esta hora de la noche al presidente del Real Madrid que no sé cuantos balones de oro lleva ya está por ahí en sintonía de Larguero apunto subir al avión Florentino Pérez muy buena

Voz 10 19:06 hola buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias

Voz 1375 19:09 eh saber cuántos Balones de Oro ganado como presidente el Madrid

Voz 7 19:13 no lo sé si lo que además el Madrid eso

Voz 8 19:15 por que diez que esto Kings ya sea

Voz 7 19:19 Diez jugadores si diecisiete D

Voz 1375 19:21 pues si no me equivoco desde que llegaste al club lo lo levantó Figo

Voz 10 19:24 si Zidane Owen Cannavaro

Voz 1375 19:28 Kaká que fue el último antes de los cuatro de Cristiano con el Madrid

Voz 7 19:32 sí bueno yo he dicho sea Ronaldo no

Voz 1375 19:35 si Ronaldo exactamente a diez

Voz 7 19:38 balones de oro unas no menos pero

Voz 8 19:41 en los últimos

Voz 7 19:43 cinco seguro

Voz 1375 19:45 últimos cinco seguros cuatro de cristiano claro

Voz 7 19:48 no hay

Voz 1375 19:50 hombre el de que acata el de Kaká también el de Figo también el decidan también aunque venían mucho en algunos casos de otro equipo no

Voz 8 19:58 no sé no lo no lo sé te vamos es todo el Madrid digamos el primero que ve que el que se lo dieron Alfredo Di Stéfano Kopa pues al tendido pues eso quince como he dicho aquí en este una historia una bonita historia de amor entre el Balón de Oro que el Real Madrid no

Voz 1375 20:16 eh siempre es que dure que dure mucho siempre tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro siendo el Madrid

Voz 8 20:25 pues no lo sé es hacer un trabajo de todos los clubes que hay en importantes induzcan de me saldrá seguro con mucha diferencia el Real Madrid

Voz 6 20:37 qué hubiera gustado que hubiera estado Cristiano la gala te hubiera gustado que hubiera estado Cristiano en la gala

Voz 8 20:45 no lo sé sino sino porque no ha podido o no que no todo el mundo ha venido nada no

Voz 1375 20:50 sí ha faltado Messi también en falta otros no

Voz 8 20:54 se han podido ya ha habido más y tampoco ha habido muchos selección francesa no

Voz 1375 21:01 sí sí es verdad es verdad

Voz 8 21:04 no es fácil para los jugadores y actor convecinos Ron premiado no

Voz 1375 21:10 has dicho que se lo merece Modric porque ha sido el mejor en el campo pero es el mejor fuera del campo porque como es Modric fuera

Voz 8 21:16 bueno porque bueno en el campo sonando a todo los conocimientos en todo el mundo bueno no sí ha sido mejor sin discusión en este año a ver tampoco porque es un hombre que que todos los jugadores que hay en el en el deporte y el fútbol en particular por los transmite ver es un hombre donde permanentemente se ve en el que el fútbol es un elemento de unión de personas del país y bueno pues eso también digamos que

Voz 1375 21:45 le preguntaba antes a Modric si hay Modric para rato en el Madrid ya he dicho yo creo que sí hay Modric para rato en el Real Madrid

Voz 8 21:52 pues ojalá ojalá porque da gusto jugar no es no es de esos jugadores que meten goles es un delantero típico pero la es la gente bueno pues Soler unirse para de balón dar un pase en desmarcarse coloca al resto de los compañeros que cenar

Voz 7 22:10 en el fondo cómo era aquella ciudad totalmente

Voz 1375 22:17 la última dejamos pero sí que estás a punto de subir al avión contento con Solari hasta ahora si quieres no no hablamos sólo de Moldavia no de Solari hoy no toca Solari con un abrazo presidente pero una buena chao chao hasta luego Florentino Pérez el presidente del Real Madrid en el larguero a punto subir al avión que lo trae para para Madrid bueno nos vamos al Sanedrín de El Larguero pero déjame que salude al único periodista español de los ciento ochenta periodistas de ciento ochenta países en todo el mundo que ha votado para elegir el Balón de Oro que es el director del diario As que está por ahí Alfredo Relaño buenas noches

Voz 0094 22:53 hola buenas noches qué te pareció la gala pues bien la verdad es que no ha podido ver porque tenía una cena que no me podía salir de la que no me deja librarse lo es si no me han dejado Hibramer tengamos que era una cena de cierto tronío que no podía evitar ha estado comunicado y al tanto

Voz 1 23:10 el único periodista español una vez más que vota por el Balón de Oro atinar esta vez no ha tirado Griezmann primero en Butarque Griezmann Mbappé Modric

Voz 0094 23:21 Messi fue digamos que atinado el top cinco perdón los los los no no

Voz 1 23:27 en otro orden no claro muchas

Voz 0094 23:29 vueltas he tenido más dudas que nunca otra vez será entre que estén en Messi el tercero que la seguro estaba nada muchas vueltas pero me gusta que sí yo creo en mi artículo de mañana va sin me gusta que además se premia

Voz 0239 23:42 eh

Voz 0094 23:42 quizá yo me he inclinado mucho siempre iba los más el que está más cerca del gol puede no ser justo no me gustaban empecé hasta que Modric están premiados también sabe Iniesta en un momento dado pudieron tener allí ha llevado los hilos del Madrid en en la Europa League

Voz 3 23:57 llevado voy de Croacia en el Mundial hay bueno ir a gusto verles

Voz 0239 24:03 esto se sea puesto a Griezmann y Mbappé dos Francia

Voz 1375 24:06 es es primero y segundo si te pesa más mundial que una final de Champions

Voz 0094 24:10 a mí me pesan poco todo no yo te decía me pesa más el que está más arriba eh eh pero vamos con lo mismo en el mismo aumento lo dejé esta última hora esto se votaba en el último día practicaran el veinte de noviembre y la ir Ovejero este última hora hasta última hora que votar y tuve dudas entre tuve dudas hay hasta muy fuerte ahora no y quizá consideren mucho el el mal arranque de temporada Modric muy programas estoy feliz y pienso que cuando cuando se vea la tabla de los ganadores del Balón de Oro dentro de muchos años me va me gusta en mundo que Modric sea el primero que ha roto el que ha roto el duopolio entre entre Cristiano y Messi no me parece que es muy digno más que digno de eso

Voz 1375 24:57 los las dejó fuera del podio Cristiano cuarto Messi quinto en tus votos no hay dos ninguno de los dos a la gala que te parece

Voz 0094 25:03 pues que no está bien que no es también podían ir porque otros han ido cuando ellos han ganado no yo creo que es tampoco se debe tanto a los viajes de de esta gente de tanta posición y con las propiedades que hoy son muy fáciles coges una bueno en privado cuando pierdes tres horas desde donde sea donde sea son tres horas ir presentarse de recogen un coche negro muy bonito te llevan allí no sé que estás ahí compre Si vuelves porque otros lo han hecho porque cuantas Gaga no oí nada no me parece bien no MPM no no es un feo detalle no me dais y me gusta Griezmann que supongo que sabía si no hay ganada mente totalmente los habría ido allí digamos a rendir pleitesía a un a un trofeo que que engrandece el fútbol no

Voz 1375 25:48 tapó por Griezmann por remar por Lucas que han estado los tres del Atlético de Madrid allí representando a la selección francesa que también ha sido premiada por su campeonato del mundo Messi Cristiano cuarto quinto gris han Mbappé Modric así votas te en el pódium pues el ganador ha sido Luka Modric el segundo Cristiano y el tercero ha sido Griezmann no te llama la atención Alfredo que ni siquiera hablemos de Neymar ni este año ni he pasado fíjate que era era era era aspirante al trono de sucesor de estos dos pero

Voz 0094 26:17 de no prendió la llama Imad en en en las en la en digamos en las bases que te que te piden está parte del del buen juego cierta trayectoria el año la influencia en los partidos importantes que es lo que más le falta Messi por cierto en años de mundial sobre todo también un cierto tipo de conducta entonces Neymar ha ha sido muy fue muy pamplinas eran el Mundial dejó una imagen demasiado podemos perdonar para los futuros no es que manche su trayectoria pero digamos un año como este no Neymar no no ha destacado aparte que tuve una lesión y ir faltó a los tramos altos de la Champions pero su papel en el Mundial fui más bien les restó así como Messi digamos tuvo un cero y Cristiano un más cuatro y Neymar tuvo menos tres entiendo yo no porque fue una cosa metido no sé qué hago esto nosotros no no no es que si esa cierta imagen deportiva que sí tienen Modric por ejemplo siempre mode nunca un ruido ni Griezmann tampoco no ese tipo de cosas yo creo que si se valoran te piden que la valores esa valora

Voz 1375 27:24 es como si estamos diciendo que cuentan más que los que votan Balón de Oro que cuentan más los títulos individuales la los goles cuando os hacen muchas preguntas

Voz 1 27:32 el príncipe en uno el Príncipe general

Voz 0094 27:35 Alice es que en el año desde el año la influencia en partidos importantes si la conducta deportiva eso es lo que

Voz 3 27:44 qué bien te vinieron aquí

Voz 0094 27:47 y para mí el más brillante de este año sino en cierto modo Mbappé no que el que el he visto cosas más fuera de lo común que luego estaba la continuidad de Modric que que ha sido un jugador digamos ha sido como un río que va siempre iba siempre iba siempre lleva juego y alimenta todo Griezmann créeme que en en en los tramos altos del Mundial pues tuvo un panorama B el equipo y ya estaba digamos en en en trance en el que el equipo Cepeda y hace jugada de gol Italia que en una trayectoria Atleti también buena en un equipo que juega un poquito que me perdonen meridianamente que enciende la luz pero bueno

Voz 3 28:25 me ese suele decir que te un brillo

Voz 0094 28:29 es una influencia grande en en las victorias de los equipos en los partidos grandes y es ahí es donde Messi por lo que sea

Voz 0749 28:37 sobre todos los años de Mundial pues si falla eh de toda Francia

Voz 1375 28:42 sí estamos hablando ya ya hablaremos con más calma de estas cosas pero estamos

Voz 0094 28:46 es cierto te felicito porque de existe hace un par de semana que no sabía lo del Val

Voz 1 28:51 desde Madrid ganaba es bastante clara yo no sabía

Voz 0094 28:53 cómo estoy yo no quiero ni preguntaba está prohibido investigar para los que votar seguimos hasta nos piden que no digamos a quién hemos votado Astra que sepa no claro claro

Voz 1375 29:03 que fíjate te te iba a decir que que

Voz 14 29:06 eh que votar

Voz 1375 29:08 secreta absolutos hacen estas preguntas que tenéis que votar ahí con con

Voz 0094 29:12 Gemma una instrucción digamos de que es ir tú lo manda sino

Voz 1375 29:15 confidencial absoluta allá cuentas

Voz 0094 29:17 sí hay ciento ochenta sí que les sabes no

Voz 1375 29:21 ciento ochenta prendas pues no enhorabuena para Luka Modric para terminar ese futbolista español el primero ha sido Ramos en el puesto diecinueve Isco en el treinta no son buenos tiempos fíjate después de los años Xavi Casillas Iniesta sé ahora

Voz 0094 29:36 si nos podemos quejar es verdad hay una generación completa hay bueno esperemos que que vengan después tienen no se va a estar siempre ahí no hemos tenido eso a a Iniesta Insabi segundo y tercero a Casillas el portero que mejor colocado salían a Sergio Ramos muy arriba a Piqué bastante arriba bueno han cumplido años está acción Evening otros después Mi no están nos conducen Ponta no vendrán tiempos mejores lo que le

Voz 1375 30:01 lo que te decía con Messi y Cristiano que han ganado los últimos balones de oro ninguna ha ganado mundial fíjate lo que decimos siempre no lo importante que es ganar el Mundial pues han ganado los últimos diez balones de oro Messi Cristiano y Messi lo ha ganado en Argentina

Voz 0094 30:12 tengo ni Cristiano Córdoba daña ni este año al que ha ganado

Voz 0239 30:15 exactamente tampoco que ahora es importante

Voz 0094 30:18 que quedar bien el Mundial si si quedaran al Mundial Messi fíjate que ganó uno no quedando bien el Mundial pacífico eso hay yo creo que son ha lastrado no rogó no ha hecho buenos Mundiales mi está fuera muchos de nosotros echando a pies cogerá hemos el primer a Messi muchos de nosotros

Voz 0239 30:36 pero claro si hablas del del de el mejor

Voz 0094 30:39 el año pues no te sale igual que el mejor que esto lo digo para los amigos del Barça no igual que el mejor ciclista del verano es el que gana el Tour no quiere decir que la tapa extractos que oye en la tapadera ha ganado tres gente ya que mucha gente hecha como no es Messi pues mire usted no es Messi porque este año unos meses

Voz 1375 30:58 ahora le preguntaré a Jordi Martí que está ya en el ganador del Balón de Oro debería ser Messi los últimos diez años

Voz 0985 31:03 un abrazo peor se guardias según eh

Voz 1375 31:06 hasta luego entonces director del diario As Alfredo Relaño en directo en el Larguero tiramos Radetzky sanedrín

Voz 1375 35:58 Meana así spray en París verdad en el Grand Palais de París

Voz 1 36:01 la que hicimos bueno parecido eh

Voz 1375 36:05 qué os ha parecido que lo haya ganado Modric que ya lo sabíamos que no hayan estado Cristiano y Messi Messi haya quedado quinto Jordi empiezo por ti quinto Leo Messi

Voz 0985 36:12 bueno empiezo principio me gustaría decir que el premio para Madrid me parece muy merecido eh es verdad lo que dice el propio Modric que no es un año aislado en su caso ya es una constancia es un rendimiento que se sostiene en el tiempo es un nivel que está mostrando en muchos años el tiene trascendencia sobre el juego de su equipo a falta ver los títulos que ha ganado el Real Madrid y además tiene una cosa muy interesante que es su actitud como persona por lo tanto me parece que es merecido que Modric es lo ha llevado o como también me parece que hubiera sido merecido que Griezmann se lo hubiera llevado aquí la gran anomalía Manu es ver que Messi instarán número cinco aquí la gran anomalía si baja ahora mismo un marciano Portillo manos y no me he perdido cuando hacías el recuento de los últimos balones de oro si puede ser que Messi haya ganado uno de los últimos seis sí correcto ganó gana

Voz 1375 37:10 en dos mil ocho gana a Cristiano el del United les suceden cuatro de Messi y luego es efectivamente los últimos eh

Voz 0985 37:16 bueno pues de los últimos seis balones de oro Messi ha ganado uno entonces yo ahora baja un marciano escucha los requisitos que ha dicho lo Relaño con mucho acierto ve que estos una gran anomalía por qué los ha dicho Alfredo dice los principios son generales pero tiene mucho peso el buen juego que tengas el mejor juego Un gran pie que tengas trayectoria que tengas trascendencia en el juego de tu equipo que influye decisivamente en el juego de tu equipo Icex perfecto yo cojo este cóctel yo lo pongo al lado de un Balón de Oro de las últimas seis ediciones ya al marciano se vuelve loco

Voz 32 37:52 si baja un marciano perdona ayer a la gala del Balón de Oro no sólo ha de este año sino a la de años anteriores efectivamente se vuelve loco eso es porque nadie

Voz 28 38:01 los criterios que llevan a premiar

Voz 32 38:04 a uno o a otro dicho esto a mi me parece que ha sido una gala que ha premiado a un purista que que es extraordinario apareció entrañable además también ha sido muy emotivo la presencia de su familia etc o sea que yo en ese sentido creo que Modric se lo merece como creo que se lo merecía Griezmann y que creo que será faltó al respeto a Griezmann no porque no entiendo cómo es

Voz 1535 38:26 posible que Cristiano Ronaldo sea segundo

Voz 32 38:29 a Griezmann tercero que alguien me diga qué criterios sigue a quién vota este premio para premiar antes a Cristiano Ronaldo que ha Griezmann con el año que ha hecho Fishman iconos de Cristiano que ganó la Champions pero es que Bilmes campeón del mundo es campeón

Voz 28 38:45 la Europa League si es campeón de la Super

Voz 32 38:47 Copa de Europa hay que sinceramente no no lo

Voz 1375 38:50 pero fíjate Narro Romero la votaciones ciento ochenta periodistas cada uno de un país distinto e esos son los que han votado y que me imagino que verán fútbol no bueno no todos

Voz 0239 39:01 ha habido años dice que le esta es que yo conocía por contestar contestar estrictamente a las preguntas que hacía a mano yo creo que Messi este año estaba en condiciones de pelearle el cuarto puesto en bote a mí no me parece ninguna barbaridad que quiere fuera del podio una esta temporada yo creo que los tres que están por delante he hecho Podium Griezmann Cristiano Ronaldo y Luka Modric han sido más determinantes en los torneos más importantes del año de lo que lo ha sido Leo Messi lo del buen pie está muy bien son los criterios generales que decía Relaño yo tengo un amigo que tiene un buen pie maravilloso jugar el independiente de Morata hala si ganara la Liga el barrio todos los años si eso no vale es buen pie

Voz 1 39:40 no les llega para ser claro y que ayuda

Voz 0239 39:43 el equipo ganar en las competiciones más trascendentes en las competiciones más trascendentes de esta temporada yo creo de Messi es tarea por pelearle el cuarto puesto a lo mejor Mbappé en este año me parece razonable que llegue este año uno de los últimos seis no no yo estoy hablando de este año yo digo yo no me dejó Torío me acuerdo los que no me acuerdo los últimos refugios

Voz 1 40:05 pues ha ganado cuatro cristianos y del que ha ganado

Voz 5 40:08 sí ha ganado el otro

Voz 0239 40:11 la eh yo creo que este año si se ha cometido alguna injusticia con Messi puede ser que esté en condiciones de pelearle el cuarto puesto Mbappé que para mí Mbappé ha sido una gran irrupción mundial pero los donde verdaderamente a un gran nivel Mbappé quitando alguna actuación estarán en Liga de Campeones mundial estaría hay Messi podrían pelearle el cuarto puesto es un lado lo de Modric me parece es una pequeña introducción de una unión que llevaban varias no

Voz 0231 40:38 a mí no me gustaría Jordi que Clinton que hoy como la gota malaya fuera calando que los cuatro varones de oro que le ganó Cristiano Messi no eran merecidos eran merecidos mejor que Messi todos esos años sí porque tú dices te parece normal es un marciano que ha ganado uno de los últimos seis pues en los últimos seis años Messi ha estado peor en el momento decisivos que cuatro veces de Cristiano y uno que Luka Modric siempre me parece mal

Voz 1 41:01 pero si esto esta noche de Madrid es un es una anomalía Genro es una anomalía como una

Voz 0985 41:10 cátedra

Voz 1 41:11 dado que el mejor jugador de la historia sólo haya ganado uno

Voz 0985 41:14 la de los últimos seis y creo que nos dijo Del Bosque

Voz 1 41:16 la merecido lo ha ganado nos ha dicho Antonio optimismo

Voz 0985 41:19 en el Larguero nos ha dicho Del Bosque que es que a mí

Voz 0239 41:21 es que tú te agarra saludable dijo Del Bosque el paso

Voz 0985 41:24 me parece una persona con gran autoridad no tener pelo la tuya que tú la tienes pero tenemos que tiene una gran autoridad recta entre algodones

Voz 0239 41:30 digo cuando ve que nos también

Voz 0985 41:33 así pues hombre también lo considera una gran asume

Voz 0239 41:35 bueno como bien de Liga como bien dice Pulido hay muchas ocasiones en las que te obliga a pensar que no todo el mundo tiene claro qué criterios se utilizan para dar tu voto al Balón de Oro porque si estás hablando a nivel potencial del potencial como futbolista de Leo Messi es evidente que este debate y todos los doscientos que hemos hecho en los últimos años cuelgan por qué Messi Messi es el mejor futbolista del mundo pero ese no es el premio en cuestión yo creo que esta no es la noche de Messi y yo creo que está en manos de Luka Modric

Voz 0985 42:07 técnicamente me parece que el premio es muy justo para

Voz 0239 42:10 Luka Modric yo no lo creo creo creo que aparte del fútbol es un premio también como decíais a la trayectoria y al comportamiento en el último último

Voz 1375 42:19 lo último escalón pero lo es en eso Modric

Voz 0239 42:21 las intachable creo que Gene hola que alguna vez en carga un poquito durante la gala creo que Gene hola ha visto cómo le interrumpido Modric porque antes de cualquier cosa cuando hemos estado acostumbrados a ver por ejemplo un año Messi que se quedó sin palabra por ejemplo otro año Cristiano que se olvidó de agradecer a no ser que lo primero que he hecho Luka Modric antes de dar buenas noches Cesc quiero darle las gracias a todo mi compañero del equipo nacional a todo mis entrenadores y a toda la gente que juega conmigo y que trabaja conmigo lo primero que ha hecho es quiero darles la gracia porque sin ellos yo no estaría aquí

Voz 0985 42:56 parece un mensaje en esta entrevista que nos ha dado en la SER ha dicho el claramente yo si me haces escoger soy de títulos colectivos

Voz 0239 43:04 claro como todo como todo lo futbolista normales como todo lo estaba estaba el sí pero déjame como todos como todos

Voz 1 43:10 bueno técnicamente

Voz 0985 43:14 por qué teniendo en cuenta con unos dice Alfredo que el Mundial tiene un gran peso técnicamente porque lo gana Modric y no Griezmann si tiene si se tiene en consideración como decía Alfredo la trayectoria al buen cargo el hecho de que perdonan Antonio que enciendan la luz tengas la capacidad de encender la luz de tu equipo Navas y sobre todo y sobre todo que tenga un gran peso en el Mundial Navas Tasso a esa pregunta por entonces entonces hoy será

Voz 1 43:40 cuando nos preguntemos por qué Messi nos tan Lagat

Voz 0985 43:44 cuando nos preguntemos por qué porque Cristiano ha sido compañero de Madrid hasta hace cuatro días eh cuidado no sé si es la misma situación no es la misma situación un jugador que ha sido como nadie

Voz 0239 43:53 la situación no no no es la misma situación pero no pero el error de Cristiano Ronaldo no justifica el error de Messi el error de Cristiano Ronaldo que para mí es muy grave

Voz 0985 44:03 tú crees que no justifica el error de Leo Messi porque

Voz 0239 44:05 como bien te ha dicho todo rendimiento como bien te ha dicho Alfredo Relaño todos los años en los que lo hagan a Leo Messi todos los años a los que lo ha ganado Cristiano Ronaldo todo su compañero de profesión que tenían que estar en la gala han estado

Voz 7 44:18 por ejemplo para el resto del mundo

Voz 0239 44:21 fundamentalmente para sus compañeros que el error que que el no acudir a la gala por tres horas de tu día seas quinto óseas undécimo yo creo que dos tipos que se han llevado la última década se han repartido el premio es un feo detalle

Voz 0985 44:36 para cobren por así para premio sobretodo barato no no no no mereció excompañero no sobre todo si eres su ex compañero

Voz 0239 44:43 tú estas empeñado en en en en notas empeñado en no alabar pero en disfrazar el error de Messi yo te digo si si hay que ponerlo en una balanza evidentemente lo de Cristiano Ronaldo es todavía peor porque ha sido tu compañero trajeado con el han ganado cuatro Chamber con él es un tío con perdón cojonudo el error de Cristiano Ronaldo es tremendo

Voz 1 45:03 pero el de Messi también lo es la noche

Voz 32 45:06 Antonio esto perdona es cuál es el error de Messi Jordi irme a dar la razón seguro ponerse a la altura de Cristiano ese es el error de Messi Cristiano que no vaya Messi no no no es lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer Messi lo que tiene que decidir es olvidarse de Christian Bale es ir a la gala dar un ejemplo porque son deportistas son deportistas que están llamados a dar ejemplo y el de esta noche es un ejemplo poco edificante con el mundo del fue

Voz 0231 45:35 le pega ganada desprestigiar el premio a Modric que que esperando esta chapa con Messi bueno en la noche de la noche de Luka Modric que ganó el Balón de Oro porque se lo han merecido porque llevó a Croacia a la final de un Mundial ya ha dicho aquí en París Vicente Lizarazu dudoso Care francés que Antón Griezmann juega a la Europa League y eso penaliza lo dijo Vicente Lizarazu que juega la Europa League es que ha habido perdió un francés un campeón del mundo con

Voz 1375 46:04 ya no ha dicho hay que dárselo Griezmann no

Voz 0231 46:06 dado que el entiende que Modric se lo merece y que lo gana bien

Voz 1375 46:10 yo aquí estamos hablando de una Messi la anomalía

Voz 0985 46:13 cosa de treinta segundos Antonio arte mandó la cinta con el primer párrafo de su intervención reconociendo

Voz 1375 46:21 felicitando a lo que es lo segundo cosa

Voz 0985 46:23 oye fíjate si es educado Modric que cuando le han preguntado si Cristiano te ha mandado un mensaje porque como turistas la noticia hace dos semanas fíjate si ha tenido tiempo enviar un mensaje el de forma elegante ha dicho una mira