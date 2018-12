Tristán Ulloa: "Mi madre ha sido mi faro y ahora me toca ayudarla con sus recuerdos"

Voz 1 00:00 Max Max este más

Voz 0446 00:04 nació en Francia nieto de exiliado

Voz 1 00:07 sí que faro

Voz 0446 00:11 tiene Francia que signifique algo para Haití

Voz 1 00:16 la verdad es que es es buena la pregunta porque

Voz 1943 00:23 me siento muy desarraigado en ese sentido sea no hay algo que me que me realmente me me me tire hacia ya al vinimos aquí con yo era muy pequeño pasé varias varias vacaciones allí de pequeño vital porque sigue teniendo familia pero pero luego bueno cuando esa familia salido entre los que han ido muriendo hoy han ido desapareciendo bueno pues se va distanciando con la vida y al final pues no no me queda una toma de tierra

Voz 0446 00:55 bien es muy muy pequeño a Madrid pero enseguida vas a Vigo

Voz 1 00:59 sí sí voy a Vigo porque nos traslada

Voz 1943 01:01 la le trasladan a mi padre por el trabajo y padre de la empleado de banca y lo traslada en un banco francés padres evocó en Francia también tuvo educación francesa mi madre nació en Francia y ambos se conocieron allí siendo hijos ambos de españoles que bueno pues no trabajan Banco Francés irlo trasladaron a Vigo en concreto estuvimos hay siete años me adolece

Voz 1 01:22 el presidente gallego si soy bastante se irá

Voz 0446 01:27 el Estu vinculación con el mar

Voz 1 01:31 me vinculación es de es de fascinación de respeto

Voz 1943 01:40 sí es algo que a lo que hay que echo mucho de menos y me vine a vivir a Madrid con diecinueve años y todavía lo sigo echándome menos han pasado ya casi treinta años sigo echando de menos el mar siempre que que vuelvo a Galicia y el olor la brisa me me me recibe y me me sacude la pues eso lo que llamamos la morriña no siempre está ahí siempre está presente el mar el para mí el mar es es todo esa luz es es libertad esto

Voz 0446 02:16 cuando cayó en manos de este Max eh luces de bohemia la hora de Valle Inclán que tiene como protagonista a más entonces pues

Voz 1943 02:28 con callo en que cuando yo estudiaba en la Escuela dramático en la RESAD en la escuela pública de aquí me fascinó y además con toda la bueno pues con toda la idiosincrasia que tiene un buen gallego como a Valle Inclán hablando de de las de las aventuras de aquella noche de que hay de aquel aquel itinerario que hace Max Estrella

Voz 1 02:55 por las calles de Madrid a través de

Voz 1943 02:58 de esos de esos esas calles el callejón del gato los espejos con cabos con esa noche de lleno de de deformidades sigue Iker ahí un punto un momento que no sabes distinguir la realidad de del esperpento si realmente la realidades esperpento que o que son los sueños lo que es a mí todo eso me me gusta me atrae mucho porque creo que la vida la vida tiene mucho de eso no

Voz 0446 03:26 momento decides hacer teatro o dedicarte a la interpretación lo tienes claro

Voz 1943 03:32 y realmente esto empezó como como como una terapia eh yo en el colegio en en Vigo yo vivía en Vigo por aquel entonces yo bueno tenía ciertos problemas de comunicación ir y un buen amigo me dijo le vendría bien hacer teatro

Voz 1 03:50 y empezó así

Voz 1943 03:52 yo recuerdo la primera vez que me senté de el primer día que fui a un aula de teatro yo tenía pues catorce años me senté delante de un grupo de gente hacer una ronda de presentación presentaba la decías tu nombre y te presentaba son unas una especie como de terapia en grupo casi no recuerdo una una sensación de vértigo mucho vértigo y luego cuando me tocó realmente

Voz 2 04:17 a era algo au

Voz 1943 04:19 hacerme hacerme pasar por por otra persona habían esa misma sensación de vertido pero al mismo tiempo de de atracción también no de de de placer de decir esto esto esto me gusta

Voz 0446 04:34 y si hay algún profesor o profesora que haya marcado aquella etapa no sé si

Voz 1943 04:40 a este hermético si hay hay hay un profesor Alfonso en que fue que el profesor mío de teatro el primero que tuvo en el colegio en el Aula de teatro ir realmente fue marcó marcó mucho me porque era un tipo muy libre

Voz 1 04:57 en un damos son colegio religioso además era un hombre

Voz 1943 05:06 era un hombre con un tenedor una tierra sopas muy difícil en una ciudad de provincias en aquella época tener determinadas aficiones determinadas tendencias determinado los gustos muy complicado ir un nombre el luchando contra una circunstancia ya a mí me marcó mucho sumó su forma de ser su lucha y su determinación y me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo a salir de ese cascarón en el que yo me encontraba yo creo que Alfonso fue determinante que bueno cuando siempre que coincide una gira por Galicia Le llamo siempre que ve algo mío me vio en recientemente en una serie me llamo oye te visto me encanta es es reconfortante saber que siga ahí

Voz 3 05:50 usted que lleva semanas fuera del pueblo

Voz 4 05:53 ya va para dos meses si hoy con quién tuviera problemas bueno mejor los Charlines que se traía entre manos encuentra mi hijo por favor

Voz 0446 06:10 cuánto se parece Fariña a lo que pasó en Galicia en los años ochenta

Voz 1943 06:19 pues se parece mucho se parece mucho y que hay doy fe de que de que eso por lo menos una parte al menos una parte sí lo conocía yo vivía en una ciudad en una pequeña ciudad de provincias como como Vigo pero también tengo un mucho vínculo con con la parte rural y mi familia por parte de padres son una aldea de Lugo bueno el nuevo es interior pero en la digamos que en los pueblos más costeros yo no hablo del narcotráfico pero el contrabando si era una era algo habitual era algo estaba muy normalizado pero no por nada sino porque era un medio de vida Hay idealmente a en aquella época en Vigo por ejemplo una en los ochenta era una ciudad es muy convulsa época de mucho paro la reconversión industrial astilleros en fin mucha revuelta callejera también al mismo tiempo mucha efervescencia cultural musical recuerdo bueno Golpes Bajos Siniestro Total había resentidos

Voz 1 07:26 sí me tocó mi adolescencia allí tuve la suerte

Voz 1943 07:30 buena y a lo mejor no tan buena por otro lado por por todo el tema social de vivir allí en aquella época el balance fue muy positivo pero sí recuerdo mi padre mandarme a por tabaco al quiosco al o estancó hoy el dependiente decir me normal lo de batea era una cosa normal todo el mundo pedía debate obviamente porque el tabaco que molaba al tabaco americano que que no tenía el sello de Tabacalera Hay que bueno

Voz 5 07:57 será más barato también pues supuesto

Voz 6 08:10 así y todo

Voz 0446 08:26 muchos años yo sí Ferreras ahora han reconocido en este Max a Tristán Ulloa con quién estamos charlando esta noche en el Faro ha salido la serie Fariña que ha marcado bueno es otro de esos puntos de inflexión no en la vía de un actor pero hay otra anterior que esconde hiciste Lucía y el sexo

Voz 1943 08:48 hombre me ven es eh fue un regalo en aquel momento conocerá Julio fue todo un descubrimiento fue entrar en su mundo submundo en su particular universo aquí y al mismo tiempo ya no el personal supuso conocer a un gran amigo yo le debo mucho a Julio obviamente yo estaré eternamente agradecido

Voz 7 09:25 acto orquestas

Voz 0446 09:27 siempre en obras ahora a dar vida a Víctor uno de los personajes de la obra el precio de Arthur Miller que siempre indaga en la intimidad del ser humano cómo estás viviendo el texto de Arthur Miller que dirige

Voz 1943 09:42 pues es una es una relación contradictoria porque era un maestro de la contradicción humana la naturaleza contradictoria de de las personas si ir ya veces por momentos quiero a mi personaje y por momentos lo de texto es que ya este hombre escribió esta función hace cincuenta años ya habló de cosas tan reconocibles si tan universales e ir que bueno pues de algo tan bestia como que el tiempo pasa y que no te daba una bola extra y que cada decisión que tomemos tiene un precio de eso habla realmente la función dos hermanos uno decidió volar cumplir sus sueños y otro decidió sintió que su obligación era quedarse cuidar del padre renunciar a su vida eh bueno pues nadie pidió nada a nadie cada uno rinde cuentas al final a sí mismo no ya su propia vida qué precio ha pagado cada uno hay uno con sentimiento de culpa y otro por el resentimiento de no haber podido cumplir su sueño no es bueno pues algo muy muy muy actual desgraciadamente bueno pues es muy reconocible y en eso estamos ahora mismo

Voz 0446 11:06 sabes de que me estoy acordando según te estaba escuchando relatar la libertad de cada uno de los hermanos del profesor del que has hablado Alfonso que él decía era un tipo bastante libre porque hizo algo parecía que estabas describiendo cómo fuera del sistema

Voz 1 11:24 sí sí sí es es difícil es ir a un precio seguramente de Alfonso paga un precio eh

Voz 1943 11:34 mi profesor yo creo que todos lo de alguna manera lo pagamos incluso cuando nos mostramos y queremos ser fieles a nosotros mismos en contra de algo de de pues preestablecido pues seguramente estamos pagando un precio yo seguramente también lo he pagado a mi la gente que me quiere bien me dice que yo he pagado muchos precios si yo probablemente no sea consciente de todo lo que pagado pero pero creo echando la vista atrás pienso que merece la pena pagar

Voz 0446 12:03 quién quién ha sido es el faro de tu vida Tristán Ulloa

Voz 1943 12:09 o es mi vida yo creo que he tenido varios mi padre durante un tiempo fue fue un gran faro mi mi madre también lo fue intento ahora ser yo el faro que junto a mi hermano la ilumina un poco a ella que ahora pues ella padece alzheimer y a veces tenemos que recordar por ella entonces bueno pues nuestro Caser falleros ahora a los demás de los de los que nos han precedido de los que nos vienen por detrás en los tocas alfareros aquí pero sí he tenido la Basque tenido buenos faros por delante y me siento muy orgulloso de de haber obtenido la verdad me siento creo que que me que me he sentido bien iluminado

Voz 0446 12:58 que estás aprendiendo de esta nueva relación que tienes con tu madre

Voz 1 13:04 eh que tiene Rainer

Voz 1943 13:07 bueno

Voz 1 13:11 estoy aprendiendo que que sin memoria no somos entonces metemos tenemos que ayudarla a

Voz 1943 13:22 a a por lo menos a recordar ciertos ciertos mano a aportarle ciertos retazos de lo que ha sido hoy de lo que sigue siendo no

Voz 1 13:32 para que no deje de serlo no eh

Voz 1943 13:36 hasta ahora me había planteado lo que lo importe la importancia de la memoria siempre se habla bueno hemos hablado muchas veces de la memoria histórica de todo esto que por supuesto es muy importante y de repente cuando hablamos de la memoria personal eh yo hasta desgraciadamente hasta que no me ha tocado de cerca no no me he dado cuenta de lo importante que era yo doy mucha muchísima importancia ahora mismo a a a al al recuerdo a lo a lo que yo recuerdo a veces el recuerdo con uno no tiene porque ser la realidad el recuerdo puede ser algo que tú has percibido de alguna manera es una realidad que has recibido y que de alguna forma pues has querido maquillar has querido irse recuerdos muy valioso aunque no coincida con la realidad y creo que es muy importante en este caso con mi madre pues eh devolverle esos recuerdos aunque sea un poquito maquillados no