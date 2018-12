Zooloco | Las heces cuadradas de los wombats y el viaje de un husky en busca de su familia

Voz 1 00:00 los animales nunca dejan de sorprendernos lo consiguen incluso con nuestro gozo

Voz 2 00:05 loco Rafa Muñoz buenos días buenos días chicos

Voz 1 00:07 qué tal Rafa que no está desde tu asombro por qué te has enterado de que los One Bassets unos marsupiales australianos hacen cacas completamente cuadradas como pequeños cubitos de hielo pero bueno de Caca claro pero eso no era más que nosotros

Voz 1772 00:25 pero en realidad la noticia no es esa la noticia verdadera es que los científicos acaban de descubrir por qué esas cacas son cuadradas pero bueno la sorpresa como decías es es sano para mí que un animal sea capaz de dejar regalitos por ahí cuadrados allí por donde pase es el único animal del mundo con esta característica tan peculiar que sepamos que sepamos a peludo y no sorprenden pues eso hablamos aquí de animales capaces de saltar alto de imitar sonidos esos loros recordaréis o correr mucho pero estabilidad pues es muchísimo más

Voz 1 00:56 pero espera denominar habilidad cagar cuadrada sí

Voz 1772 01:00 es una habilidad pero que no lo hacen en como te puedes ir a tu psique

Voz 1 01:03 de vales mira dos bombas debe basar mira que del barrio Inés la caca más cuadrada la que hay que más

Voz 3 01:10 cuadrada pero es perfecta alemán como encuadra

Voz 1772 01:13 bueno les voy a explicar el porqué de esas heces de los bombas son tan cuadrada sino redondas e intentaré hacerlo de la manera menos escatológica posible

Voz 4 01:22 no voy a las que Saz

Voz 1772 01:28 aquí cinco chicas llevar social larva pinganillo Bartz que también da nombre a este grupo de música alternativos extraviaron como decía los científicos acaban de descubrir que el metabolismo tan lento de estos animales de los bombas es lo que les provoca esas cacas que sean que sean cuadradas tardan de media tensión quince días en hacer la digestión barbaridad bastante lento e que una pitón si se come una cabra de estas enorme tarda un mes

Voz 3 01:58 pero es que estamos hablando pero lo marsupiales que comen hierba si la filial de estos cosas se come al mar su piel de lo también loca

Voz 1 02:06 no no no podríamos hacer podríamos hacer la prueba lo que os decía esto hace que la materia fecal se comparte al absoluto todos sus líquidos lo que da como resultado una bonita Caca cuadrados como un estreñimiento brutal más o menos como cuando cuando cuando íbamos de lamento de pequeño sino que acabas durante unos días y que te pasaba pues a mí me daban o kiwi o una cucharada de aceite de oliva virgen extra y funcionaba vamos

Voz 5 02:34 cuenta que no eran cuadradas no

Voz 6 02:37 a los bombas hay que darle un poquito de kiwi o de de esta

Voz 3 02:41 de la feria no pero porque la de las ovejas de las cabras así es redondita así pequeñita

Voz 1 02:46 la van dejando una realidad es redondo y general bueno porque todas son redondas donde le regaló el dos por eso aquí también por dónde sale redondo porque intestino es redondo todo es redondo lo que pasa que al quedarse donde yo seca prácticamente esa Kaká pues sale cuadra

Voz 3 03:02 como si fuese un cubitos de hielo es que es imposible hablar de Kaká escatológico no lo has conseguido lo hubo

Voz 1 03:09 mal con bacon la palabra raro

Voz 1772 03:12 los bomba fueron noticia en su día porque se hacían selfies con

Voz 6 03:16 la gente no así en la mayoría de la

Voz 1772 03:18 las fotos que subía gente a las redes sociales pues salían sonriendo junto a ellos lo podéis buscar por Internet hay muchísimos boba sonriendo vas a Planeta Tierra

Voz 1 03:27 a pesar del estreñimiento están contentos hombre claro era hay que aprender de los bombas estaban llenos de caquita pero

Voz 7 03:34 como influencer

Voz 1772 03:37 os pregunto alguna vez los sabéis perdido vosotros así de pequeños a lo mejor por el supermercado

Voz 1 03:42 ah sí sí en no que yo recuerdo de una vez horrible en la playa bueno pues a nuestro siguiente animarle ha pasado algo parecido a me perdí me perdió mi hermana un saludo desde aquí nuestro siguiente protagonista si se ha perdido pero ha vuelto a casa

Voz 1772 03:58 un año después no ha caminado quinientos sino mil millas que son unos mil setecientos kilómetros hasta que le han vuelto a encontrar hablamos de Sinatra aún Haski siberiano un perro que vivía

Voz 1 04:16 Nueva York animo para un perro y Nueva York y no me encanta un poco

Voz 1772 04:22 digital

Voz 1 04:22 poquito daban no pero oye a mi madre gracias a lo mejor es que allí en Nueva York todos los perros nombres este superestrellas con buena American Style sino tenéis cerca

Voz 1772 04:34 Estados Unidos este perro Se recorrió el país de norte a sur desde Nueva York y acabó en Florida

Voz 1 04:41 sí sí

Voz 8 04:44 de que

Voz 1772 04:46 su dueño sorprendido de escuchaba es quiere saber más se preguntaba qué ha hecho este perro todo este tiempo si alguien la ha tenido su casa si ha ido vagando por ahí a sus anchas una historia con final feliz que suena así

Voz 9 05:03 el momento

Voz 1 05:05 ah encuentros de perros con sus dueños de alguna de tenéis un mal día os podéis poner vídeos otros de perros con sus dueños es emocionante osea te pone de buen humor

Voz 3 05:17 Sinatra yo creo que si fuese español diría que se va a por tabaco le toca la lotería se lo gasta todo de norte a sur del país vuelve ya cuando no no le queda nada pero

Voz 1 05:25 en traerá sin atrás se marchó no sabemos si quería volver no sabemos si devolver el caso es que lo devolvieron

Voz 1772 05:32 después y además es muy curioso porque en el chip de identificación se les olvidó poner bueno pusiera el número de teléfono propusieron mal entonces bueno un fallo garrafal por parte de la familia y hablamos de de perros de otro perro que también es noticia hoy sea más útil es el perro de George Bush padre Sully ayudado al ex presidente de Estados Unidos en los últimos meses de su vida si va con el

Voz 1 05:55 si padecía Parkinson

Voz 1772 05:57 te Labrador que es capaz de abrir puertas recoger artículos descolgar el teléfono e incluso pedir ayuda se ha hecho famoso por esa foto que han subido y se ha hecho viral en las redes sociales

Voz 1 06:08 también muy emotiva muy emotiva en la dos

Voz 1772 06:10 de vea Sully junto al féretro de Bush padre han tuitear todo un compañero de Bush decía Misión cumplida uno de los entrenadores además al lado esta noche de Sully

Voz 2 06:22 yo no quiero

Voz 10 06:26 lo ha dicho esta noche en la CNN este colaborador que la relación entre Bush padre era muy buena y que desde el principio el perro fue recibido con los brazos abiertos

Voz 1772 06:35 de la familia Bush y que todo ese cariño se ha visto reflejado en esta fotografía

Voz 1 06:40 en cuestión de mes ya que es impresionante que habíamos oído historias de perros que visitan incluso la tumba donde saben que has sido enterrado su dueño y vuelven allí son relaciones de años no ese perro en tan sólo meses he bueno pues nos ha dado esta imagen maravillosa de labrador tumbado junto al féretro con cara además de claro seguramente no pero vamos con cara que parece de pena desvelos así habitual la pesar de que sólo llevaba unos meses más o menos desde que murió la la que era la mujer de de

Voz 3 07:13 el padre acompañando al ex presidente de los Estados Unidos pero que va a hacer Sully Sully ahora pues le van a dejar por ahí no no no no

Voz 1772 07:20 que se ha quedado sin sueño sueño sin dueño

Voz 1 07:23 va a pasar ayudar a soldados heridos o a personal de servicio que está de recuperar si es que son perro que pertenezcan a asociaciones de de ayuda veteranos está entrenado para

Voz 7 07:34 para eso parece

Voz 9 07:40 hoy es vacile hoy es fácil el ni delito está en dos días que dices lo mismo dando dos bueno la semana pasada fueron esos y Maria Alice muy complicado el de hoy

Voz 1772 07:52 os prometo que es fácil para el oyente que esté un poco despistado Aitor y Marina tiene Arbas sonido los traigo de un animal misterioso el de hoy como os digo es bastante fácil

Voz 11 08:06 gallina Sun sonares ya parecido otras Flamenco flamenco

Voz 12 08:17 eh voy bien

Voz 1 08:19 ha dicho Bono habéis empezado bien

Voz 9 08:22 que con buen pie porque ha visto adivinado de qué especies se trataba de las sabes hombre era eso era pero va bastante bien pero yo cuadrado

Voz 1 08:30 sonando así no

Voz 1772 08:34 hablamos de flamencos que os preguntáis porque tienen ese color rosa es por lo que comen come entre otras cosas larvas de Camarón que es un alimento que contiene muchísimo claro tengo que es un pigmento entre otras casas da color a las zanahorias por él

Voz 1 08:48 los naranjas por eso también entrenará casi Rosado son los flamencos normal no tenía ni idea si por lo que comen claro si si no es de hecho cuando nacen y son polluelos son negros como los cisnes no Patito feo sabes que nos ponemos ciegos de camarones a naranja Donald Trump un poco los ojos de los flamencos sabes porque el pollo amarillos polvo amarillo porque les dan de comer maíz y también esa pigmentación con el tiempo van pan pan pan porque prácticamente en todos los pasillos somos lo que comemos somos lo que comemos y otra pregunta

Voz 1772 09:23 porqué se mantienen siempre sobre una sola pierna sin ningún esfuerzo por ejemplo cuando duermen es su habilidad su

Voz 1 09:31 lo que tienen que doblan la patada hacia el otro lado

Voz 1772 09:34 no no no se esfuerzan en absoluto nosotros por ejemplo utilizamos los músculos cuando nos mantenemos en pie rígidos

Voz 1 09:41 sí

Voz 1772 09:42 parece que que no nos cansamos pero al final si estamos una hora de pie pues evidentemente nos cansamos porque estamos haciendo fuerza sin querer eh contrayendo esos músculos no pero los flamencos no los investigadores han descubierto que aunque estén muertos se mantienen rígido sobre una pierna sin si vamos

Voz 13 09:59 un esfuerzo por eso sí eran tantas horas entiendo que muertos lo hagan ningun esfuerzo pero cuando están vivos se quedan ahí no tienen Planeta Abertis ya está lo tiene que hacer fuerza por supuesto

Voz 1 10:10 estar tanto tiempo sobre una sola pierna no podemos distinguir entre un Flamenco flamenco muerto cuando están desde poder si poder suelto pues tiene que esperar a los flamencos en Doñana o en las Salinas del Cabo de Gata son muy bonitos están todos muertos por las noches todas mueren esperemos sobrevivir nosotros este martes es