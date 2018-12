Gloria: "Mi hermano, parado de larga duración, me dice que vive con miedo"

Voz 1

00:00

me llamo Gloria somos hermanos la mayor mi hermana mayor está jubilada cobra sobre seiscientos euros yo soy jubilada anticipadamente y ochocientos euros y por último muestra nuestro hermano nuestro hermano tiene cincuenta y siete años es un parado de larga duración en un extenso currículo con más de treinta trabajos cada vez de menos duración y más precarios mi hermana sea pues ya pues moralmente psicológicamente cuando tiene algún bajón ella muy suave para hablar yo pues soy pues un poco más impulsiva soy la que le ayude económicamente dentro de mis posibilidades cojo la prensa ahí veo que una empresa ganado no sé cuántos busco un correo electrónico el envió el correo el el currículum del hermano no contestan pero bueno yo lo envío de yo lo único que hago es no este año ha trabajado en marzo abril y luego en septiembre en octubre mes y medio asegura dos en el más feliz del mundo es el más feliz cuando se tienen trabajo llegamos a un punto que le le llaman es exactamente de una mensajería te entrega paquete Ilie ofrecen entregas a un euro si el combustible y ya como la locomoción sin coches sus boletos lo que tenga a cargo del que cuando hablo con él yo digo como mi ves que me dice comía yo creo que el miedo es contagioso porque a mí me lo está pasando