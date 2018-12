Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días todo el mundo tiene consejos estos días sobre que no se debe hacer para evitar el crecimiento de la extrema derecha consejos a los políticos consejos a los medios de comunicación que no hacer dicen pero nadie acierta con la formula sobre qué hacer para frenar una ola que recorre toda Europa para dar respuesta no a sus dirigentes pero sí a quienes les votan sólo hay que echar una vida Haditha a ese París en llamas por los chalecos amarillos que ponen contra las cuerdas aún Macron recibido hace sólo año y medio como la solución a la crisis de los partidos tradicionales y aquí no valen respuestas simplistas por más que los dirigentes escondan su fracaso en hojas de ruta que la realidad les va desmontando poco a poco en Andalucía el tsunami cubre todo todavía y hasta que no bajen las aguas será imposible aventurar quién podrá gobernar esa comunidad y con qué apoyos aunque Ciudadanos ha girado en apenas veinticuatro horas ID desechar pactos con Vox ha pasado a no descartar ningún escenario el PP no el PP no ha tenido ningún problema ningún momento para entenderse con quienes proponen cargarse la Constitución disolviendo las autonomías por sacar el aborto de la sanidad pública en el PSOE en el PSOE la conmoción no ha tocado fondo pero ya se adivinan las líneas del frente Susana Díaz que pretende resistir dirigiendo el partido y las negociaciones como fuerza más votada y la dirección de Ferraz abriendo la puerta a su salida tras el estrepitoso mal resultado del domingo qué les hará perder el Gobierno andaluz Sánchez no ha hablado todavía de cumbre en cumbre entre los líderes regionales socialistas cunde el pánico por el impacto de la crisis catalana en las urnas escribe hoy David Trueba en El País que las elecciones más que resolver nada bajan los humos que no es poco vuelo