Susana Díaz: "Si hubiera perdido las elecciones, me habría ido ya"

Voz 1727 00:00 Susana Díaz muy buenos días buenos días presidenta en funciones de la Junta de Andalucía han pasado ya cuarenta y ocho horas desde el inesperado resultado electoral han perdido ustedes los socialistas olfato el olfato que ha tenido históricamente el PSOE para interpretar las señales en Andalucía

Voz 1 00:17 bueno ha sido difícil para que te le voy a engañar Pepa porque se ganar unas elecciones así y nosotros el domingo lo reconocía ayer hicimos autocrítica de que habrá que ir casa por casa para saber eso andaluz de Izquierda que no han ido a votar que que sean quedaba en su casa porque lo han hecho cuáles son los motivos que tomamos nota de eso y que evidentemente vamos a intentar recuperar la confianza pero también una responsabilidad con más de un millón de andaluces que en esa circunstancia han confiado en el partido socialista en Andalucía que se tienen que sentir es orgullosos del voto que han ejercido y que vamos a estar a la altura de eso no han perdido la verdad que me pregunta si yo triste mucho

Voz 1727 00:58 han perdido cuatrocientos mil votos algo habremos hecho mal dijo usted ayer que cree que ha hecho mal

Voz 1 01:04 bueno en el ámbito nuestro también en el ámbito de Andalucía también es decir que habrá nuestro servicio público yo imagino que la recuperación de la agenda social Pepa después de una crisis no ha ido a la velocidad que los ciudadanos demandaban después del sufrimiento que la familia había habido durante estos años eso inevitablemente ahí pero es cierto que si hubiese sido sólo la agenda social quién no han votado al PSOE habría a otra fuerza política siquiera por ejemplo a Podemos pero en cambio podemos proporcionalmente ha perdido hasta más votos que el PSOE Antona cuatrocientos mil podemos casi trescientos mil es decir ha habido un porcentaje muy alto de andaluces de izquierda que no han ido a votar que San queda en su casa o incluso que han votaba fuerza hacia la derecha decía subido a la derecha y eso lo tiene que hacer pensar el por qué

Voz 1727 01:47 usted qué cree es el efecto catalán la política de apaciguamiento de del presidente Sánchez

Voz 1 01:52 mire Pepa yo creo que durante la campaña les decía a toda la fuerza política que se equivocaba incluso a Marine Le decía en el debate usted se está equivocando hablando de Cataluña lo que tendríamos que estar hablando de Andalucía inflige hoy un día como hoy que hoy cumplimos cuarenta y un año luego me referiría del cuatro de diciembre fue la antesala el veintiocho de febrero de salieron a la calle los andaluces y asesinaron a García Caparrós por colocar la bandera de Andalucía en un banco con mire yo les decía usted equivocada o que has hablando de Cataluña hombre Alcalá Andalucía el último día el cierre de campaña Ribera pedía el voto contra los Independent dicha en Andalucía pues seguramente a la que estaba equivocará llueve la que tendría que reflexiona sobre si el debate o no era yo que estaba centrada y quería que fuera con acento andaluz pero es evidente que que no ha sido así y que ello cuando pedían el voto contra los independentistas en la urna sabía lo que estaban haciendo

Voz 1727 02:46 si usted se equivocó Si usted convocó las elecciones usted debe dimitir

Voz 1 02:50 bueno yo no me equivoqué convocando las elecciones hice hubiera perdido no tenga duda que me habría ido a mi casa si hubiera sido derrotada que hubiera perdido me iré a mi casa me dice está contenta habiendo ganado habiendo bajado tanto pues no claro que no ignorando diré que ha sido un buen resultado porque no es verdad es decir pero gana las elecciones tenemos una responsabilidad cuando un millón de personas más de un millón te votan los extremos gran seiscientos quince de los setecientos ochenta setenta y siete setenta y nueve municipios de Andalucía en el ochenta por ciento no cree que mojaron pueblecitos pequeños sólo Marbella en Málaga en Huelva en Sevilla es decir que el prácticamente hemos ganado en lo que suponen más de cinco millones de ciudadano es a ciudades pero no hemos ganado con la contundencia de otras veces y eso tenemos que hacernos lo mira sobre todo cuando la gente se queda en su casa y no salir a votar otra fuerza política es que el corazón lo tienen en el PSOE y necesitamos llegar a ello y lo decía si se hubieran ido a votar a otro partido Izquierda sólo hubiese sido como consecuencia de esa recuperación de la agenda social que no hubiera ido a la velocidad que lo demandaba pero cuál todo no ha sido así sean quedó en su casa proporcionalmente colección porcentaje siquiera tan alto más alto incluso en Podemos con otra fuerza política cae algo más aquí hemos perdido votos tres partidos el PSOE y el PP qué podemos el que más en porcentaje el PP de pueden porcentaje premio Jon Etxabe esos números chapa ponnos otro pero sobre cuatrocientos millas pero si están en su casa hay que ir por ellos usted que

Voz 1727 04:18 es una política avezado sabe que ganar es gobernar en su partido en Ferraz ya le han dicho en fin lo decía va los vamos a escucharlo vamos a escuchar bueno soy de ganar gobernar eso vamos será nuevo vamos a escuchar lo vamos a escucharlo

Voz 2 04:30 nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos otorgar la confianza y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización

Voz 1727 04:47 hablando claro señora Díaz perder el poder puede perder el gobierno de Andalucía después de treinta y seis años no le parece una pérdida importante

Voz 1 04:56 mire ganar el carácter de esta manera es triste y el partido siempre está por encima de los intereses de uno mismo pero el PSOE está siempre por debajo de los intereses de los ciudadanos lo primero soluciona eso lo aprendí el primer día que llega a este partido y eso lo llevo en el ADN primero España primero Andalucía de por el PSOE pues nosotros y es evidente que ahora mismo lo primero en Andalucía yo tengo la responsabilidad de liderar un partido que tiene la confianza de más de un millón de andaluces y qué tiene que frenar que la extrema derecha sea la llave y quién determine lo que pasa en el Gobierno de Andalucía denuncia con ella como hoy que esa trama derechas el Levante partío tóxico de si lo digo para la democracia para la igualdad pidiendo que se retire la igualdad la ley de Igualdad Andalucía la Ley de Memoria Histórica que se lo quite nuestra autonomía y el día cuatro de diciembre reivindico lo que hicieron los andaluces en la calle el XXVIII Ferrer lo habré hecho todavía evidentemente que no Pepa si lo hubiera hecho todo todo bien pues seguramente habrían votado Maite o incluso haciéndolo todo bien a lo mejor no hubiera votado más gente porque hubiera habido más debate

Voz 1727 05:57 no cree que la gente que no le ha votado la gente que ha votado otras opciones en interés sus razones figura el que los políticos tardan mucho en asumir responsabilidades

Voz 1 06:08 mire uno tiene que asumir responsabilidad en su comportamiento público y privado siempre y eso yo lo hago desde el primer día al frente de un Gobierno decente y liderando un partido decente honesto y trabajador digo que no todo lo haremos bien poco se manifiestan en algún momento pues habrá errores que cometemos evidente pero nosotros no gana las elecciones en una con una coyuntura muy difícil cuando vio magma que no se veía que ha aflorado con esta contundencia cuando la extrema derecha entra en España y lo ha hecho con esta fuerza en Andalucía a pesar de subido más de un millón de andaluces que han votado al PSOE por algo será estoy contenta pues no evidentemente que no estoy contenta es decir usted me dice se puede celebrar una victoria en la que hay doce diputado de un partido tóxico para la democracia y tóxico para el igual hay que justifica la violencia hacia la muere pues yo no puedo decir con eso

Voz 1727 06:56 veo que no ha querido entrar al trapo de lo que le he puesto de de Ábalos que todos hemos interpretado como abrir la puerta de salida dijo también el secretario de Organización de su partido que Ferraz implicará en retener el Gobierno claro como no puede ser de otra manera en la necesaria regeneración utilizó esa palabra regeneración de la Federación Andaluza usted coinciden en que hay que regenerar un partido que ha perdido catorce diputados

Voz 1 07:18 se regenera aquello que está degenerado yo líder un partido decente honesto trabajador que se deja la piel todos los días en Andalucía y que si ha tenido la confianza además de un millón de andaluces porque esos andaluces confían en un partido decente honesto y trabajador del que me siento profundamente orgullosa no estoy contenta de que haya habido cuatrocientos mil andaluces que se quedaron en casa pero evidentemente los que no han votado se van a sentir orgulloso de lo que han hecho insólito se regenera aquello que genera y además de ser una presidenta decente tengo la suerte la fortuna de liderar un partido trabajador decente que hace siempre honor a ciento treinta y nueve años de historia yo nunca pensé que en otros lugares de España cuando se celebraron elecciones perdió el partido socialista el poder después de mucho tiempo gobernando porque otros hicieron una pinza enjuta ese partido no fuera decente honesto o tuviera res como es gente Rice generado degenerados se tiene que regenerar que se tiene que efectivamente simplemente pensé que evidentemente algunas circunstancias habrían dado para que los no lo hubieran casi

Voz 1727 08:21 ha hablado con Pedro Sánchez

Voz 1 08:23 que hable con Pedro Sánchez oí el tono fue cariñoso pero quizá lo de Ábalos ha sacado de contexto por parte de los periodistas lo creo que seguramente no lo que ha querido decir si se ha podido sacar de contexto porque Pedro fue cariñoso diciendo que hay lo tenía para lo que hiciera falta para intentar evitar que la extrema derecha entrara en las instituciones en Andalucía y que nada que hablábamos lo que fuera necesario para ayudar la verdad que muy bien la verdad que muy bien

Voz 1727 08:50 se presentará a la investidura

Voz 1 08:53 evidentemente para eso estoy trabajando es decir yo estoy trabajando porque ganó las elecciones en mi responsabilidad y mi responsabilidad es hablar con todas las fuerzas políticas menos con quién no reconoce nuestra autonomía quién ha dicho con claridad lo dice digo insisto un día como un cuatro de diciembre que no cree en la autonomía Andalucía que no tienen que quita nuestra educación pública universal que tenemos en Andalucía nuestra sanidad la atención a nuestros dependiente la Ley de Igualdad y la atención a las mujeres víctimas de violencia y evidentemente no tengo nada que hablar con esa fuerza política pero con el resto voy a hablar vida ayer escuchaba a Manuel Valls sí que decía que él en sus carnes había vivido con Eloy Sukarno lo digo yo lo dijo de otra manera había vivido lo que era el ascenso de la extrema derecha en Francia que significaba Le Pen la responsabilidad que tenemos los partido constitucionalista de ser una llamada su propia fuerza a Ciudadanos no incluso escuche a la Alianza Liberal Demócrata europea avisara Rivera no de las consecuencias que tenía el apoyar tu voto en esa fuerza de extrema derecha que tantísimo daño están haciendo a la Unión Europea pues ahora quiero yo saber también esa los constitucionalista y aquello que venía no a repartirse sillones sino a contribuir a hacer una democracia más fuerte lo digo de verdad con toda la humildad el respeto de no estar contenta porque haya habido andaluces que se han quedado en su casa pero es evidente que tenemos una responsabilidad en esta tierra de no dejar el Gobierno en manos de la extrema derecha y cuando veía ya los chavales salir a la calle de guía frente al fascismo me ratifica

Voz 1727 10:21 eso se presentará la investidura me ha dicho que sí

Voz 1 10:24 bueno de vuelos apoyo Pepa evidente yo no voy a ir a una investidura para exclusivamente es ocupar el espacio ese día mediático los días anteriores y posteriores sólo lo haría en el caso de que tenga los apoyos suficientes bueno tendré ahora bien la parte de la política de la política de que en función de la representación pues todo tenemos que hablar con todo si de aquí aquí estaba contento quién ha perdido más porcentaje de votos que yo sólo porque ya echaba número con la extrema derecha mire yo noche contenta no te condena porque a pesar de haber ganado muchas veces sacarán su casa

Voz 1727 10:58 Ciudadanos unos decía ayer que en fin hacia una llamada a PP PSOE para que apoyen a al señor Marín se convierta en presiden días sino hay que contar con los votos de Vox y usted no consigue una mayoría porque todo el mundo Tanto PP como Ciudadanos dicen claramente lo sabe que no la van a hacer presidenta no la van a hacer presidente a lo han dicho por activa y por pasiva si ve evidente que no tiene apoyos para intentarlo apoyaría una acción de ese tipo Un Marín con el voto de PP PSOE e IU que tiene derecho el CAC

Voz 1 11:27 noté tercero diez puntos por debajo del PSOE a decir que le voten a él hizo que ganaron no tengo derecho es decir se da cuenta Ustea donde estamos ya

Voz 1727 11:35 no no es decir podrían decir me mira no funciona

Voz 1 11:37 tiene derecho porque como pasó en el paso caso de España porque usted tiene tal aval yo he tenido cinco años como de decente de un gobierno decente trabajador en Andalucía que no se lo puede por una mancha porque puede pedir el número tres que está diez punto del PSOE el apoyo no lo puede venir el PSOE cara a la elección que no lo gana por tanto como me gustaría que evidentemente yo no diré nunca que esto ha sido un éxito no hemos ganado como quería pero evidentemente no han votado más de un millón de personas que pasa es que el voto de ese más de un millón de personas de peor calidad que el que ha quedado tercero yo creo que todo el mundo tiene derecho a defender sus posiciones política incluso sus aspiraciones y su reparto de sillones pero sin vetar sin obviar la realidad que el partido mayoritario la noche del domingo fue el Partido Socialista sin tener la mayoría que lo hubiera gustado evidentemente pero Martine mayoritario si tiene derecho a pedirlo el que ha quedado tercero a diez puntos del PSOE el mismo derecho lo tiene quién ha ganado la dirección habla hablado yo creo que tiene más responsabilidad que ganó la selección hacerle ha hablado con

Voz 1727 12:35 con otro presidente autonómico socialista sí

Voz 1 12:38 de macho agradecida mire tenido llamada entrañable entrañable fue el secretario general de la Federación de Madrid al que le agradezco muchísimo el Cairo incluso me pedía los datos dime exactamente cuánto municipio que lo voy a decir en la rueda de prensa Ximo Javier Fernández Lambán Emiliano bueno es un reto

Voz 1727 12:56 cuento de aliados frente a Fernando no no no

Voz 1 12:58 no no Pepa no no en absoluto mire yo estoy exclusivamente centrada y así lleva dos años en Andalucía no quiero saber de Historia yo tengo una responsabilidad en mi tierra oye de deberá agradecida a ese millón y pico de andaluces que no se van a tener que voy a tal altura no quiero saber de Historia de partir

Voz 1727 13:19 ha ido cayendo no iba iba a la que está cayendo la extrema derecha no me vaya a mí me iba el estado de ánimo de sus compañeros porque igual lo que ha pasado en Andalucía en fin ha encendido alarmas entre los otros presidentes que tienen que concurrir a las urnas a finales de mayo son partidarios de que Pedro Sánchez convoque

Voz 1 13:39 no yo por ejemplo yo no he cambiado mi posición de que no me voy a meter en lo que haga la dirección perdón el Gobierno de España en su prerrogativa yo bastante tengo con evitar hacer honor a este cuadro veintiocho de febrero y evitar que la extrema derecha entre aquí con fuerza mire Lluís ayer lo que tiene que hacer un político de todo un proceso lento que ir a mi dirección regional rendir cuenta someterme a la voluntad de mi compañero y que mi compañero me vieran el avaló no para intentar formar gobierno para intentar abrir un proceso de diálogo con toda la fuerza política y mantener el rumbo de un buque que es la garantía del Estado de la Autonomía me sometía a la votación en mi órgano de dirección la ejecutiva regional con los ocho secretarios provinciales y así lo están haciendo en todas las provincia Andalucía votando la ocho provincia yo creo que eso no es habitual Isofotón habitual cuando se gana cuando se pierde tampoco pero cuando se gana mucho menos entonces creo que son un ejemplo de esa coherencia intento mantener siempre ese respeto a la organización que lideró que es un gran partido el peso Andalucía que las peores condiciones gana elecciones y lo hace con más de un millón de voto contenta no en absoluto

Voz 1727 14:47 ha respondido habrá poco contenta no me responde a la pregunta de qué porcentaje le atribuye a la gestión de la crisis catalana el hecho de que ahora mismo la derecha tengan nada decidía contesta cincuenta escaños es muy importante a su juicio no sirve contestado lo he dicho

Voz 1 15:00 yo pensé que estaba equivocado Marín de hecho debatía con el debate decía usted tiene Galán Andalucía y el otro pidiendo el realizada por la política

Voz 1727 15:09 el presidente Sánchez

Voz 1 15:10 no quiero decir que yo pensaba que la que estaba equivocado han ello hablando de Catalunya yo diciendo esto con acento andaluz recuerda la frase de su cadena con acento andaluz ello venga el último día va vota contra los independentistas llegase Rivera pidiendo el voto contrario independentista por qué tengo que reflexiona suyo porque parece ser que entonces en la que estaba equivocada diciendo que tú se iba de Andalucía Rayo

Voz 1727 15:32 la política del Gobierno central

Voz 1 15:35 no yo creo que esa lo estarán reflexionando también en la dirección federal y hoy tienen ejecutiva también me imagino que valorarán eso se equivocó

Voz 1727 15:44 Sánchez al no anticipar las elecciones el otoño las generales

Voz 1 15:47 de verdad que yo no me me enteré nunca lo es muy difícil gobernar en esa situación yo no soy de las que desde la distancia desde la atalaya diré la culpa de aquel o mire no no no en absoluto no no me parece justo al contrario al contrario es verdad que cuando algo no lo comparta pero tampoco los Andrés diciendo que lo más grande me carencia afecta mi tierra levanta la voz pero sino no tendré la prudencia que exige el respeto a quien lo tiene muy complicado pero no no no no seré yo la que me ponga de La Atalaya a la doctrina no

Voz 1727 16:19 caminamos si el final de ese proceso que describe con sus órganos internos con la negociación el Parlamento acaba con la Junta de Andalucía en manos de la derecha pensarán dimitir

Voz 1 16:31 será una mala noticia porque sería apoyado en la extrema derecha Le he dicho que si yo hubiera perdió la elección me habría ido

Voz 1727 16:37 no me lo habrían tenido ni que pedir

Voz 1 16:40 de hecho no me hubieran y refugiado en el voto de nadie ni en la hubieran para ninguna dirección para quedarme en un sitio donde hubiera perdido porque para mí Gober en gobernar no es ganar ganar ganar ABC cuando uno gana tiene apoyo para gobernar y otras veces no o sea que si gana peso defiendo la doble vuelta allí de Rueda

Voz 1727 16:59 que se quedaría como líder de la oposición en el Parlamento

Voz 1 17:02 bueno yo espero quedarme como presidenta ya veremos después en qué sí sí de que el Parlamento de Andalucía decide que Vox y la extrema derecha esta tóxica que no para la democracia determinan pacto de perdedores porque al final todos los que hablaban de pacto de perdedores que diseñaba los tripartito y todas las barbaridades que me en España sólo quieren hacer aquí un tripartito de la extrema derecha tóxica para el autonomía para la igualdad como muy ya sabemos lo que significa quitaron la ley de igualdad y quitar una ley de protección de la violencia frente a la muerte a nuestros menores sabe perfectamente igual que yo lo que eso supone si alguno quiere hacer un tripartito con esta gente yo respeto a sus votante lo que no respeto a esos dirigentes Vodafone tiene al fin al cabo de cabra vea el desasosiego aquí como agua contó con la inmigración con Cataluña es una campaña no ha faltado de nada pues hay gente que está desespera pero los dirigentes sabe lo que están haciendo un partido tóxico para la democracia para igualdad

Voz 1727 17:56 a Susana Díaz le agradezco de verdad que haya estado esta mañana en la Cadena Ser buenos días