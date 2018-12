"Soy sevillano, tengo 28 años, no fui a votar y no me arrepiento"

Voz 1 00:00 seguimos escuchando la red lesiones de los oyentes tras las elecciones

Voz 2 00:07 andaluzas muchas muchas de esta comunidad con

Voz 3 00:11 ganas de participar Dani muchísimo si muchísimas desde San Fernando Cádiz damos la bienvenida a cesarle

Voz 4 00:17 a un partido político que tenga en su programa la abolición de la ley de la violencia de género y la eliminación de las autonomías aparte de tener su carácter xenófobo es

Voz 5 00:26 malo para cualquier parlamento y para todo el conjunto

Voz 4 00:30 país la izquierda se lo tiene que hacer mirar y Susana Díaz sintiendo mucho tiene que presentar su dimisión

Voz 3 00:35 bienvenido César también Le pide la dimisión José Manuel de Málaga

Voz 6 00:39 buenos días que la señora Susana se acuerde de él que no es no así que váyase por Dios que hay que pasarse y volverse a redimir Yves pues al lado es que ahora con el doce parlamentarios de Vox salen a la calle diciendo que no tienen miedo por Dios Si yo tampoco lo que pasa es que si no fueron a votar que se quede en casa y que aguante

Voz 3 01:11 enseguida escuchamos a uno de los que se quedó en casa y no fue a votar antes en Málaga seguimos con Salvador

Voz 7 01:16 Nuestra generación luchó contra el fascismo de la dictadura de Franco cuando llegó la democracia luchamos contra Ence fascismo racismo y xenofobia pero lo hicimos a través de la gula no vale quedarse en casa y después quejar hay que salir en masa a votar cuando hay

Voz 8 01:35 lesiones quién se quedó en casa buenos días buenos días Pepa buenos días al autor hoy mi nombre deja gusto yo soy sevillano de los calle se quedó en casa no motor soy un joven de veintiocho años voté todas de la él las ocasiones desde que tuve dieciocho años pero esta decidí que no quería con eso pega un bote de atención a ver si se dan cuenta de que como decía aquí CEM no nos representa no están haciendo las cosas mirando por el ciudadanos iluminando para ello o por lo menos es la opinión te

Voz 9 02:04 gracias y bienvenido Augusto

Voz 3 02:06 vertientes Augusto me arrepiento de

Voz 9 02:09 decisión que tome porque aunque eso facilita

Voz 10 02:13 en la extrema derecha hayan entrado

Voz 3 02:15 de Andalucía eso iba a pasar esos votos los iban a recibir dejamos el PSOE dejamos Andalucía

Voz 11 02:21 hola buenos días Félix de Gijón si es verdad que está hablando del descalabro del PSOE ideas ganancias del señor de voz pero el señor Pablo de Podemos ha hecho autocrítica ninguna de su pérdida de su gran pérdida que perdió tres más doscientos y pico mil votos donde han ido sus votos no lo sé dónde habrán ido yo que existe aclaro que tenía un descalabro de nacionalismos sus jaleos que tienen su partido con dimisiones divisiones que no funciona bien este partido y lo pagó hoy lo pagará sólo sabe qué decir que la gente a la calle más autocrítica mirar porque gana voces lo que tienes que analiza el porque ganamos

Voz 3 02:57 gracias Félix terminamos en Valencia con Asia que nos da tres titulares tres ingredientes

Voz 12 03:03 estoy un mal pasado el Partido Socialista gente que no sale algo tal relación jamás lo entenderé luego se llevará las manos a la cabeza pero esos son los que menos derecho tienen de quejarse ingente votando en un partido de ultraderecha es muy simple pero es un cóctel peligroso

Voz 1 03:19 bienvenida gracias a Asia son las siete menos diez las seis menos en Catalunya

Voz 3 03:24 terminamos de escuchar sus reflexiones sobre las elecciones andaluzas buenos días

Voz 13 03:28 buenos días estoy Pedro de Vélez Málaga en este Andalucía de cuatro humanos tres derechas una izquierda consiste no vamos a ver morado para sustentar esta manzana verde que aunque de buena calidad atisban muchos gusanos Juan Almería todo mi familia vive en elegido dictó

Voz 5 03:46 avergonzado trabajador a la hora de estas dice remontando el partido traer a concertar día sobre elegido bienvenido buenos días buenos

Voz 14 03:56 días soy Manuel de Murcia tras las elecciones en Ejido espero que sus ciudadanos sean consecuentes y expulsen de sus campos a los emigrantes que ciudadanos extranjeros tengan valor ID genes a tierra que no los quiere vayan a otros campos españoles donde necesitamos de su trabajo para seguir avanzando en nuestra economía

Voz 3 04:16 gracias Manuel un saludo desde A Coruña Patricia

Voz 1490 04:19 lo de ayer en Andalucía las manifestaciones encima escuchar hoy por la mañana una chica que estaba manifestándose y decía que más de la mitad de los asistentes no habían votado pues me trae un poquito a la mente el tema de la educación de de esa generación no digo que todo sean así pero es cierto que muchos de de esos chavalillos que estaban aquí manifestándose son niños que todo lo han conseguido a base de prensas todo lo han conseguido a base de llorar sentarse en el suelo gritar papa mama siempre hacían lo que los niños querían en este caso la prensa ha sido reunirse manifestarse pero chicos así se consiguen las cosas se consiguen con mamá y papá pero no con papá Estado con papá Estado rigen unas obligaciones ya hay que ir a votar

Voz 3 04:56 sí Patricia anima en las futuras comicios que tenemos el año que viene a que vayan todos a votar y terminamos no se presenta pero es una catalana con pocas esperanzas dice

Voz 15 05:04 tan malo como él mismo tiene español es el nacionalismo independentista que acabara el problema es que durante estos seis años de pluses sea blanqueados totalmente por parte de los medios de los periodistas al independentismo catalán son tan excluyente tan responsables pero que ha pasado en Andalucía convoca como el nacionalismo español