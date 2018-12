Manu Carreño: "Es un feo de Cristiano y Messi que no me sorprende"

Voz 1375

00:00

para analizar lo que ha sido esta gala del Balón de Oro en la que no han estado Cristiano y Messi para mí un borrón en lunar importante Si pasas de los premios si no te gustan los premios si te la traen al pairo estos premios no vayas ni tampoco cuando te los den pero si vas a recogerlos presumes de ellos cuando de los dan pues hombre hoy no pasa nada porque además uno de ellos como excompañero de Luka Modric especialmente él hubiera estado ahí arropando a Suu jugador su compañero de club durante la temporada pasada Luka Modric para mí un feo que no me sorprende pero un feo importante en los dos hay que saber estar cuando ganas cuando pierdes había algunos que han dicho yo no voy nunca porque no me interesan los premios pues perfecto es que me da igual aunque me lo den no voy a ir bueno pues vale pero sólo cuando de los dan Hinault ir cuando los pierdes pues sinceramente los que asesoran a este tipo de futbolistas creo que deberían asesorarles un poco mejor en en en cuestión de imagen y de saber estar cuando hay que está que era por ejemplo hoy como ha estado Griezmann que ha dicho esto