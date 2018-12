Voz 1389

sí porque lo votado esta votado hoy ya no se puede mover más de todos modos el escenario poselectoral en Andalucía me parece un escenario idílico quién para Stephen King por lo menos fíjate personalmente yo estoy conmovido con la con la nueva hay regeneradora política me parece raro que el proceso de autocrítica de Podemos Adelante Andalucía no acabe con Teresa Rodríguez presidiendo la Junta por lo menos porque ha sido también un espectáculo el que dieron en la noche electoral de en cuanto autocrítica bastante bastante perturbador con tu rival de izquierdas pierde casi medio millón de votos Iturri oficial soplo de aire fresco pierdes trescientos mil no pasa nada por plantearse la dimisión de alguien de alguien me refiero de tu partido déjame decir rápidamente algo de ciudadanía diez segundos por favor me sobran cinco Si regenerar la política es quedar tercero las selecciones de una comunidad pretender presidir la y regenerar la vida pública española es reivindicar te como centro de querer pactar con la extrema derecha de dónde vendrá es a dónde Jay Ike que risa hacerlo hasta mañana un beso