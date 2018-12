"Mi padre siempre me dice que no pare de dar las gracias"

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 00:04 no

Voz 1995 00:06 Luis Eduardo Aute ha cumplido más de cincuenta años de carrera musical y eso no está nada mal para un pintor

Voz 3 00:14 la última vez que útil

Voz 1995 00:15 exhibición escenario fue el día ocho de agosto de el año dos mil dieciséis eso quiere decir que llevamos ya más de dos años echándole de menos porque en este tiempo nadie le ha olvidado ustedes recordarán que poco después de un concierto en Huelva te sufrió un infarto que le ha mantenido inmersa en un lento proceso de recuperación ahora descansa en casa acompañado de sus familiares de sus amigos los mismos amigos que el próximo diez de diciembre de rendir un homenaje con un concierto que es al mismo tiempo una celebración un mensaje de ánimo y el mejor modo de devolver al cantautor un poco un poquito de lo que él les sea entregado cosa ejemplo e inspiración

Voz 4 00:52 el rostro el ídolo

Voz 1995 01:00 el concierto tendrá lugar en Madrid que el MIR a veinte personalidades en nuestra música llevando por título ánimo animal

Voz 4 01:10 adiós

Voz 1995 01:20 Miguel es el hijo de ese es Miguel Aute muy buenos días buenos días es difícil concentrar en un solo día todos lo que Luis Eduardo Aute nos ha dado algunas de las más bellas canciones de compuestas en nuestro idioma las ha hecho él es muy eso que Pinto eh se clara eso que es un pintor lleva cincuenta años Candanga pero es difícil concentrar en un solo día tanto y tanto podemos devolverle tanto de la mesa

Voz 5 01:47 yo diría que más que difícil yo diría

Voz 0430 01:49 es imposible porque eso no sabe Tomás de una fecha porque es que sería imposible aparte bueno eso como tú dices el se considera pintor antes que otra cosa

Voz 5 02:01 así que

Voz 0430 02:03 desgraciadamente no va a poder estar todo lo que lo que él hace no sé no lo todas las dimensiones que que él abarca es es muy complicado meterlas en en un evento de las tengo que preguntárselo propone interés más más

Voz 1995 02:18 casi personal que profesional como está justo a topar

Voz 0430 02:21 bien está bien está en casa emocionado con el tema del concierto descansando retirado el de las cámaras Cámaras tal que por otro lado nunca me gustaba así que no ha sido ningún problema

Voz 1995 02:33 a retirarse pero está bien no se la recuperación sesenta ves decía y además hay que respetarlo que procesos es desde la más absoluta intimidad hay respetable que nosotros aquí

Voz 0430 02:45 por supuesto no vamos a violar pero está mejor está bien él está bien eso quiero transmitir a todo el mundo que ese tema no sea esté tranquila el está bien hay buena aspectos médicos pero evidentemente eso ya forma parte un poco más de Le de lo privado pero él está bien y está contento por el por el concierto oí cosas muy emocionado

Voz 5 03:13 siempre me siempre me dice que

Voz 0430 03:16 no para de dar las gracias gracias gracias gracias hasta que

Voz 1995 03:19 cómo cómo lleva lo de los halagos y los fastos no parece que sea el hombre más pues no creo que se acostumbre nunca

Voz 0430 03:27 pero con las

Voz 1995 03:30 con la elegancia que ir dos años cuántos pagar en los amigos les llaman a Luis Leonardo Aute renacentistas gente que maneja distintas disciplinas todas las bien porque porque es así ha hecho de todo cine pintura dibujo se música por supuesto cómo lleva este este tiempo en estos dos años oportunamente como esa claro bastante te puede hacer

Voz 0430 03:54 hay un Escorial en caso hacen

Voz 5 03:57 y y bueno eso ya

Voz 0430 03:59 ya no se bien internamente no sé muy bien cómo lo lleva pero en principio bien yo creo que

Voz 5 04:07 y después de

Voz 0430 04:10 más de cincuenta años trabajando en ese sentido porque se cincuenta la música sin contar los los los años que quizá componía sin Cantaro bueno cincuenta la música J I después de tantos años yo creo que a descansar no no no viene al yo juego yo tampoco debe ser tan tan duro descansar un poquito ha hecho

Voz 1995 04:33 sí bueno vamos a las de de su último disco se titula de la luz y las sombras edito hace tan sólo un par de semanas es una grabación en directo de uno de los conciertos de la última gira de Aute

Voz 6 04:42 es cierto que hoy los fastos y los solo mi queja más post venta siempre dices sobre todo de los

Voz 1995 04:59 no son treinta y cuatro canciones que demuestran que para no haber soñado nunca con hacer canciones Luis Eduardo Aute se ha convertido en uno de los mejores autores derechas en nuestro idioma castellana más de un narrador muy lúcido de la realidad política de los últimos cuarenta años volvamos otra vez hay que hacerlo siempre recurrentemente volvamos a la hinchada como una canción de amor que terminó convertida en un himno contra los últimos fusilamientos el franquismo

Voz 4 05:27 hala

Voz 3 05:41 a los hijos que no tú no se esconde como me parece que ya desde viene con aceras

Voz 1995 06:08 por ejemplo la belleza que es una canción que tiene más de veinticinco años pero que podría resumir muy bien lo vivido este fin de semana en Andalucía

Voz 3 06:18 mira los como reptiles a las ocho de la empresa

Voz 7 06:24 acción Dwayne Gili

Voz 3 06:28 yo Si todo lo que conduzcan a la cumbre porque su para así tan dice iba profe sí todo eso

Voz 1995 06:51 cuando vuelvas necesitamos más canciones de estas Enel en sí que sea lo siento pero te quiero decir el lo tiene que empezar a componer otra vez que necesitamos más más tipos que ponga luz en el camino no es fácil

Voz 0430 07:04 no no hay hay más eh además no no quiero desvelar nada demasiado pronto pero ahora ya las cosas como que hay más bueno dejémoslo en que hay más hay más bueno he canciones como esta semana sonar

Voz 1995 07:20 el próximo diez de diciembre en el Bicing Center en Madrid donde van a estar bueno la pila de gente es masa decir quién quién no quiere ir

Voz 0430 07:28 decir a español no quiere estar ese día de los que se iban Esther caben todos estos ahí pues el escenarios gigante así que espero que si bien en los tambores de grande que son como cuarenta y de Calanda tiene que caber todos encima escenario así que vamos espero que quepan que se difícil limitar no

Voz 8 07:54 eso sí quiero hacer homenaje hoy

Voz 1995 07:56 que la que habrán llamado oye que yo quiero estar dice claro uno

Voz 0430 07:59 esa idea de hacer un concierto como éste es jueves reunirá todos esos a todas esas bestias no en el mismo sitio de haber sido complicadísimo lo complicado ha sido

Voz 1995 08:10 que todo pueden hay que prescindir de de de muchísimo

Voz 0430 08:12 la gente que ya estás por pues

Voz 1995 08:15 volcó la lista Valente porque sino va a acabar el va a llegar a José Antonio Marcos si voy a estar yo aquí leyendo gente Silvio Rodríguez Joaquín Sabina Joan Manuel Serrat Ana Belén Víctor Manuel Dani Martín Pedro Guerra José Mercé roza de feliz voy a Rosa León de Suárez Ismael Serrano Luis Pastor Miguel Poveda Marwán Cristina nadie hay suburbano eh probará el día dos de febrero otro concierto en Barcelona con muchos invitados que no van a poder estar este

Voz 9 08:46 día diez pero en medio de Boonen

Voz 1995 08:49 Estopa Quique González iban a estar en el de Barcelona y además desde Valencia desde México y requerimientos para queda es también se dice que tanta gente viajar contra ese género timidez hay que hablar con ellos recibiendo estos dificilísimo

Voz 0430 09:02 no viajar con todos vosotros darse como los apoyaremos la verdad porque lo hemos llegado todavía a a meternos de lleno en profundizar sobre lo de Valencia de México pero bueno en Barcelona muchas son muchas en la digo es la de hacer quizá también yo creo que es bueno contar con la gente de la tierra

Voz 9 09:23 hay que luego mexicana oí

Voz 0430 09:26 el Valencia no tengo ni idea de cómo se que fletar un avión Si en la nave de eso

Voz 1995 09:32 bueno a México no me que coma complicado en fin que Luis Eduardo Aute es uno de los tíos más queridas en este país hay gente como Mercè que es un señor muy noble demuestra con este homenaje

Voz 11 09:43 cite dijo era amor mi que tema a la madre

Voz 1995 09:49 el dos mil quince muchos artistas algunos de los cuales ni tan siquiera habían nacido cuando Aute ya triunfaban todavía triunfaba grabaron un disco tributo llamado gira lunas por ejemplo con la Forcada cantando

Voz 12 10:04 lo difícil

Voz 1995 10:16 su padre ha cumplido setenta y cinco años en los que ha grabado veinticinco discos de estudio tres directos ocho recopilatorios cuatro discos colectivos cientos de canciones a veces poéticas y a veces poético políticas la mayor parte de lesiones que condensan la historia de la canción de autor de de este país el próximo diez de diciembre después en Barcelona decenas de artistas van a querer subirse a ese escenario agregar todos juntos ánimo animal y es lo que te decimos que vuelve a casa todo eso que tengas tú no tienes nada hemos pasado ahora no la ESA los borrar tajos de tu padre es así que en ella está tuvo un abrazo enorme a la familia un abrazo enorme a Eduardo oí a ti también Miguel ánimo animal muchas gracias eras el diez de diciembre en el tenemos una una cita quedan pocas entradas pero alguna queda

Voz 2 11:08 de ahí les vemos otras

Voz 4 11:10 eh

Voz 13 11:15 será la noche más

Voz 4 11:22 que no

Voz 13 11:25 el amor mi yo