"Es muy duro que después de rescatar a gente que se está ahogando en el mar te digan que has de devolverlos al lugar del que huyen"

Voz 1995 00:00 bueno nosotros como les contábamos hace unos segundos hemos querido poner el foco esta mañana porque hemos conocido los datos del paro la inquietud con la que mucha gente vive el momento político en nuestro país pero hemos querido poner el foco en una historia completamente distinta que habla de verdad de lo que es nuestro país hablamos de una familia de Santa Pola de su barco pesquero El País

Voz 1061 00:20 cero Nuestra Madre de Loreto pide una solución urgente para poder desembarcar después de haber sido abandonado por la Guardia Costera libia con doce migrantes abordó el patrón del barco advierte que el mal tiempo puede convertir la situación en caótica y Kevin ponen de vida

Voz 1995 00:33 los responsables ese barco lejos de mirar a otro lado se hicieron cargo de ellos hasta que después de negarse a entregarlos alivia sembraron dijeron que no que no los entregaban a Libia donde no había ninguna garantía para los migrantes ni para la propia tripulación finalmente pudieron entregarlos en un puerto de Malta el pasado domingo con el compromiso según afirmaba el Gobierno de Malta de Nuestro Gobierno el Gobierno español la historia humanitaria esta familia se cuarenta porque es casi una tradición familiar empieza a ser una tradición familiar en el año dos mil seis también me con otro barco y hasta en dos ocasiones distintas en dos mil siete saldrán a inmigrantes en circunstancias parecidas en total la familia dura ha salvado la vida ya más de cien personas y estamos hablando recuerden de un barco pesquero

Voz 1 01:21 yo cuando ocurren estas cosas siempre pienso que estos gestos que es humanidad es ver a alguien ahogándose y sacarlo sea hacen noticia nos llama mucho la atención y cubren un montón de horas en los medios me da que pensar qué está pasando que lo lógico que salvara a una persona que el Estado Gando se convierte en extraordinario e hasta qué punto hemos deshumanizado la migración en el estrecho en el Mediterráneo perdido e hasta qué punto vemos Un gesto que es lo más lógico que puede existir salvar a alguien se está ahogando como algo extraordinario que está pasando y sobre todo esta gente lo sabe bien eh yo por fortuna como experiencia periodística ha podido estar en la frontera con Libia hablando con gente que escapaba de allí que intentar atravesar pero hay escapaba de lo que ocurre ahora mismo en Libia que es un sitio que está a trescientos kilómetros de aquí en línea recta lo que está ocurriendo ahora mismo en Libia es tan cruel tan bestial que la si la gente tuviera conciencia de lo que está pasando en Libia se se echaría ahora mismo calmar a evitar que la gente tuviese que volver o que un guardacostas libio que es la Unión Europea quién permite eso eh lleve a esa gente de vuelta es tan terrible que qué me parece lo mínimo sacar a la gente del agua para impedir que vuelva a Libia pero pero se ve que es lo extraordinario

Voz 1995 02:37 simplemente el el nivel de deshumanización que es el término que que decía

Voz 2 02:42 de hecho ha llegado a tal que el ministro de Exteriores de nuestro país llega a decir que no se quejen tanto estos inmigrantes que pueden ir a Libia hay que en Libia no está mal cuando cualquier persona que haya tenido contacto con alguien que trabaje que la realidad de Libia lo que te dicen es que sea un sitio en el que no se puede estar y los propios inmigrantes dicen que prefieren arriesgarse a morir en el Mediterráneo que quedarse en Libia donde lo que les espera es la esclavitud en las torturas son la utilización para para cuestiones terroristas que es un poco quién gestiona todo ese país ahora Antonio rodábamos te voy a decir de los aliados de la guerra que han montado los cambios ahí en la Unión Europea financiando a uno de esos grupos diciendo que ellos son que ellos son el Estado para mí el en la cuestión de humanidad por parte de la gente del barco no está tanto en en el rescatar que es una obligación rescatar en el mar a cualquier persona quede cuya vida esté en riesgo sino el no entregarlo a las patrulleras libias el el decidir que no van a entregar esos migrantes para que vuelvan a Libia porque ellos sí que saben lo que está pasando allí

Voz 1995 03:41 pues vamos a hablar con el padre con José Dura José muy buenos días buenos días encantado de de saludarle hoy queremos poner el foco en ustedes en su familia hemos visto además como Santa Pola movilizaba en favor de lo que ustedes están llevando a cabo lo contaba muy bien Gonzo salvar una vida en el mar no es opcional tienen que hacerlo pero a partir de ahí ustedes han asumido una Siria responsabilidades que no sabemos muy bien si les competen

Voz 0568 04:10 pues nosotros de hacemos lo que hay que hacer y es de cajón rescatar a las personas de ver la vida en peligro pues el de ayudas no puedes dejarlo ahí y tienes que a tantos

Voz 3 04:27 para eso para eso somos humanos no

Voz 1995 04:31 nos escucha también Pascual no sabemos muy bien a qué altura está Pascual pero sabemos que está abolida Puerto Pascual

Voz 3 04:37 claro Pascual hijo muy buenos días buenos días

Voz 1995 04:42 dónde estás más a menos se a qué altura se encuentra la embarcación

Voz 4 04:46 por lo menos estaremos a unas cincuenta millas al sureste suroeste de ahí unas a una ciento cincuenta millas al norte de Libia aproximadamente

Voz 1995 05:00 cómo cómo ha sido esta estos últimos días Pascual

Voz 4 05:05 bueno han sido muy duros la verdad es que han sido muy duros y cada vez era más insostenible la situación y bueno pues imagina se diez personas más once personas aquí durante diez días pues llega un punto que que se te escapa de control de de la embarcación

Voz 5 05:24 hola buenos días y me gustaría preguntarte si Gonzo que que nos cuentan los migrantes de lo que han pasado en Libia

Voz 3 05:32 cuál es su situación

Voz 4 05:35 bueno tienen mucho temor no en el tema de de torturas muerte saben que que no les va a salir barato el retorno a Libia no y nosotros también sabíamos que no no no saldría barato no y bueno que estaban que antes morir antes que ir a Libia no esta gente viene de de de muchos muchos países poco lejanos no Somalia Senegal no que han hecho para llegar hasta Libia han ido de Anido un anillo de hotel en hotel como nosotros cuando hacemos turismo no esta gente se dedica a malvivir a sufrir en busca de de de de esa oportunidad que bueno nosotros no hemos tenido tampoco la intención de darle la de Si bueno pues vamos a buscarlos el mundo signos buscar esa seguridad para ellos para nosotros bueno cumplir estrictamente con la ley la ley las leyes del mar y con ellos humana sobre todo

Voz 1995 06:32 Pero Pascual cuando tú dices y te niega esa esa ese primer ofrecimiento que el Gobierno español de dice que lleves esos que a esos migrantes a Libia y tú dices que no como es como son esas negociaciones como es ese momento

Voz 4 06:47 bueno es duro es duro pensar que que no te da más opciones no que te dice no esto esto no oí que haces qué haces no después tienes los responsable de decía hay altercados de aquí de si hay algún herido de Si pasa algo después simplemente a la responsabilidad recae sobre mí no y no puedo atender unas órdenes que no que que que que van en contra de lo que es de mis obligaciones como como patrón

Voz 1995 07:17 que muchas veces muchas veces por ser humano y vamos a añadir hay una parte de todo esto tiene que ver con la más mínima que sea dental humanidad y eso es lo que debemos exigir no a Pascual y a José que sigue escuchando sino al Gobierno a la Unión Europea decir eso es lo que debería preocuparnos a día de eso

Voz 6 07:37 iniciación lleva que no nos damos cuenta que cuando inmigrante está ya subido a la valla o está en la embarcación ya llegando a tierra es en realidad el último paso de un periplo de años no se trata de cruzar el Mediterráneo porque si como decía Pasqual esto es una travesía de años que les ha llevado a estar en países malviviendo trabajando editando fronteras por eso yo quería preguntarle a Pasqual sí pese a vida lógica humana que se imponen esta situación haber recibido críticas su haber recibido opiniones contrarias a lo que estáis haciendo

Voz 4 08:13 sí bueno hay opiniones para todo no lo único que bueno nosotros no no hacemos caso de los contrarios no y cada uno es libre de expresar sus sus ideas siempre cuando no no no no nos moleste ni nada no si hay alguien que molesta pues simplemente pues se bloquea de las redes sociales hasta no simplemente hacer lo que no sale del corazón y la cabeza Hay Astra no no podemos hacer más

Voz 1995 08:43 qué frase Nos acabas de dejar Pascual José al final Pascual hace lo que ve en casa ustedes que que se dedican al mar conviven con esa realidad a ustedes si ven bien eso que nos está contando Nacho Carretero y Gonzo si bien ven en primera línea que es lo que está ocurriendo y como como el Mediterráneo por fin es una gran fosa José

Voz 0568 09:04 pues es lo que hay es lo que pasa vemos lo que hay pero entró qué haces tú sí den carta a una situación de estas o lo que te salga del corazón lo que tienes que hacer eh pero se siga pasando oí siguen ahogándose y sigue en masa

Voz 1995 09:28 pues se Pascual vamos a dejarte trabajar patrón tiene que seguir con con su faena con el trabajo el día Pascual desde aquí te damos las gracias gracias de corazón por lo que haces por lo que has hecho desgraciadamente por lo que harás porque desgraciadamente no va a ser la última vez Pascual un abrazo muy grande muchísimas gracias a ustedes un abrazo y José Josele damos las gracias por el ejemplo sirve al final pues no trata de educar a sus hijos de la mejor manera posible y una cosa es hablar con ejemplo y otra cosa es hacer es usted un muy buen ejemplo José gracias gracias a ustedes un abrazo grande y esa es la situación de una familia no hablamos de grandes decisiones políticas europeas que yo no no hablamos una familia que se dedica a pescar

Voz 7 10:15 yo trabajo la gente en apuros no voy a decir una cosa no lo digo porque yo soy también de familias de pescadores pero los hijos del mar tienen una cierta empatía porque trabajan en circunstancias tan extremos la inmensidad del mar Iker no es no es casualidad que Jesucristo eligió como seguidores todos pescado en estos primeros no porque son gente muy dispuesto de la impartía de la edad de verdad que lo es porque su situación de trabajo es tan tremendo puede identificarse mejor que otros a ver gente en esta situación abandonado en alta mar es que los miembros de os el patrón y la tripulación de este barco

Voz 2 10:50 no ha cumplido sólo con esto que se suele escuchar tanto si tanto le importa los inmigrantes metros en tu casa los ha metido diez días en su barco sino que durante esos diez días han condicionado la marea han condicionado su trabajo y seguramente no se puede trabajar igual en un barco que hemos visto en no es tan grande con diez personas más es decir no sólo los ha metido en su casa es porque aunque lo declaran haber claro han condicionado su marea que es algo que se prepara con tiempo en el que se invierte una cantidad de enero y que si no recuperas todo pues has has has fastidiado la economía anual de la familia mínimo con año pues ellos no han tenido ningún tipo de duda los sometido en su casa han condicionado su trabajo como dice Nacho hasta han variado la ruta para cumplir con lo que ellos querían no con lo que les proponía el Gobierno español