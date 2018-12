Flash deportes SER de las 14.30 (04/12/2018)

bueno nada de Copa del Rey la de este martes pero la mañana nos ha dejado ya una destitución en primera división la del entrenador del Athletic de Bilbao Eduardo Berizzo que tras perder ayer tres a cero en Valencia ante el Levante no va a continuar al frente del conjunto vasco se hace cargo del equipo Gaizka Garitano con experiencia en Primera y que venía además entrenando al Bilbao Athletic Berizzo ayer en su última rueda de prensa como técnico rojiblanco

seis cine verdaderamente te digo pienso en el Atleti en el equipo sirve si sera usted cree que ser frío yo me sirvo como entrenador está empecinado en decirme que no te preguntando usted está diciendo aquí que se vería cómo me hacen entenderé que queme otra persona mejor pueden enderezar la situación encantado