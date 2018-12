"Vegetta o Willyrex no son menos que Messi o Cristiano"

Voz 1 00:00 iba Llanos buenos días qué tal cómo estáis muy buenos días a todos

Voz 1995 00:03 placer saludarte Ibai es el mejore lo suyo es es el mejor sin duda Ibai es el Caster más relevante de la Liga de videojuegos profesional se dedica a narrar videojuegos partidas de videojuegos con gente que se dedica profesionalmente a jugarlas es ya un icono de un sector que en nuestro país aún sigue sigue estando olvidado y es injustamente olvidado si le hubieran dado un euro hay cada vez que ha tenido que explicar a qué se dedica a estoy convencido de que tendría la fortuna no sé de la reina de Inglaterra de JK Rowling juntas juntas por cada vez que le hayan preguntado a qué se dedica

Voz 2 00:40 suena ya las trompetas suena ya ve la música épica Atocha ella Eriksson al Nochez ya Corea hoy es sutil

Voz 3 00:50 Stacey Bagle que acaban de escuchar también es Ibai pero digamos que hay estabas en plena faena no

Voz 1 00:56 si esto bueno ese recientemente no fuimos viajamos a Corea para cubre las penales del mundo allí in situ muy bueno había llegado un equipo europeo por primera vez en la historia desde que participaban los asiáticos y la verdad que lo vivimos con mucha emoción no

Voz 1995 01:12 estas finales por ejemplo en Corea tienen algo que envidiar yo creo que lo más relevante lo más precio serían unos Juegos Olímpicos no inauguración está viene de gente con actuaciones en directo con los tiene algo que envidiar esa final que tuviste en Corea a a unos Juegos Olímpicos una ceremonia inicial de unos Juegos Olímpicos

Voz 1 01:31 bueno a nivel de ceremonia en sí y la verdad es que es que es la compañía al final que tiene el juego sí que invierte bastantes millones de euros en que salga algo muy espectacular y de hecho se nota ya a nivel de espectadores e tened en cuenta que bueno al participar un equipo chino

Voz 4 01:47 en China no sé si lo vieron doscientos millones de personas no al final eh los chinos mueve masas se ve dudé en toda Europa en toda Latinoamérica con con millones de personas pero sobretodo en China es una es una barbaridad

Voz 1995 02:01 bueno vamos esta mañana con asomarnos a ese nuevo mundo mundo que vive en paralelo al cabida muchos de ustedes pero lo cierto es que cada vez lo hace con más fuerzas un motor económico consolidados una fuerte la fuente entretenimiento si tiene usted curiosidad por saber qué hacen sus hijos sus nietos o sobrinos delante del ordenador es muy probable que estén escuchando a Ibai Castellar alguna de las veces que usted que hace que estás haciendo lo más pobres que estén escuchando a a Ibai escuchen la reacción del público al escuchar los nombres de Willy Rex

Voz 5 02:34 ya están aquí eh me gustaría que hay hizo una fuerte aplauso tanto a Israel como a PJ que está aquí con nosotros

Voz 3 02:43 y el estadio se viene abajo digo hay que diferencia hay para tu generación entre

Voz 1995 02:49 Ronaldo eh el Balón de Oro que Ayers conseguía Modric en en París qué diferencia hay entre ellos y Willy Rex rubios objeta

Voz 1 03:01 bueno para la generación que sobre todo nació en a partir de dos mil dos mil dos dos mil tres gente incluso menor de edad que son muy muy fans de Willy Rex vegetales rubios pues ya te diría que diferencias prácticamente no ninguna no los ven como unos ídolos absolutos se ponen a gritar cuando les ven spin autógrafos las esperan incluso los aeropuertos al final ellos son también una súper estrella se lo suyo oí diferencias hay muy poquitas

Voz 1995 03:32 y como te cómo viste el hueco que tú te has convertido insisto es desde hace mucho tiempo que es el mejor no hay nadie en este país que haga lo que hace pero cómo cómo viste el contraste porque bueno pues general de la gente quiere ser buena jugando eh quiere quiere participar en el juego pero tú lo hiciste de otra manera porque

Voz 1 03:51 bueno a mí me gusta mucho narrar desde siempre no es siempre seguido mucho el deporte tradicional muy grandes narradores de de toda la vida como Antoni Daimiel Andrés Montes sí toda esta gente que que bueno ha sido un referente para para muchos

Voz 6 04:06 y bueno e la el VP que esa empresa donde yo trabajo dijo

Voz 1 04:12 la Liga de viejos profesional efectivamente colgó un cásting en su web Easy a mí como me gustaba tantísimo narrar pues provea a no jugar sino ser comentarista de contarle historias de de las competiciones

Voz 1995 04:24 sí bueno según la asociación vamos a dar datos sexto Abre los ojos se verán según la Asociación Española videojuego en dos mil diecisiete la facturación fue de mil trescientos cincuenta y nueve millones de euros mil Cassini cuatrocientos millones de euros en emplean Nuestro país a ocho mil setecientas noventa personas más de veintidós mil puestos indirectos y habrá que ver las nuevas cifras porque el crecimiento de del sector la que tú te dedicas es exponencial cada año va aumentando cada año va aumentando y además el forma muy acelera

Voz 1 04:57 mucha gente se pregunta no sé de dónde sacan el dinero cómo puede vivir tanta gente al final también tienen que tener en cuenta que hay muchísimas marcas muy potentes aquí en España como Orange Movistar Mapfre e incluso ahora también Santander que que bueno están apostando y están patrocinando las competiciones Si las ligas al final la mayoría del dinero se saca de de los poderes de los propios patrocinadores

Voz 1995 05:21 es muy diferente narraron videojuego narrar porque tú pones antes que a ti te gustan ración Vicedo ejemplos de baloncesto eh has empezado desde baloncesto es muy diferente narrar videojuegos a narrar cualquier otro deporte

Voz 1 05:35 no yo no he tenido la suerte de probar en varios partidos de fútbol dice también uno de baloncesto de la Liga Endesa recientemente hay han me resulta bastante lo que es la narración me resulta bastante similar sí que es cierto que después luego a nivel de conocimiento dista muchísimo de lo que es un deporte tradicional pero lo que es la narración en la preparación diríamos que que es exactamente lo mismo

Voz 1995 05:56 eres más rápida que hoy no

Voz 1 05:58 esta acción que tengo sí sobre todo porque aquí no hay momentos me explosivos no de diez quince veinte segundos pasan un montón de cosas Si que hay muchos factores que pueden alterar eh

Voz 1995 06:09 una una pelea de sabes lo que echa para atrás a a mi generación ya estoy acostumbrado en el fútbol donde está la pelotita con el baloncesto donde estará Apple está la acción alguna vez ocurre algo que no está ahí pero es raro finalmente donde está la acción es donde estaba pero yo me fijo en desde la pelota Yaiza en los videojuegos no sea en los videojuegos en un partido el ICO Fleiss en un combate bélico Fleiss una arena en sin un mapa una pantalla entera pasan muchas cosas pasan muchas cosas a la vez para mi generación Ibai es muy complicado entender qué es lo que está pasando porque en seis sitios del mapa están pasando cosas

Voz 1 06:50 sí sobre todo aquí hay un mini mapa donde es muy importante porque es lo que dices no sí que es cierto que pasan muchas cosas donde no está la Cámara centrada en la Cámara al final no puede estar en todos los sitios no así que bueno yo recomendaría que eh sea uno de los oyentes tiene hijos nietos que que vean ligó Planes que se sienten haberlo con él y que les haga un pequeño tutorial

Voz 1995 07:11 de iniciación no pero eso es difícil es complicado no es mina pues te fijas aquí no son unas cuentas tarde para hay que ponerle mucho interés vamos bueno hemos llamó a Ibai porque aparte de ser el mejor de lo suyo luego es buena persona lleváis un tipo hoy está muy serio porque yo creo que sabe quién está escuchando en la familia o algo así

Voz 7 07:35 un saludo a todos por si acaso

Voz 1995 07:37 voy a aparecer en la SER ahí en la radio que esto voy a serio pero no tienen nada serio cualquiera que sigue viva en las redes sabe que no tiene nada serio pero como es buena persona realiza dentro de un festival de videojuegos fantástico que se celebra el fin de semana en Bilbao el Fun Serious organiza un torneo benéfico con algunas caras muy conocidas en el sector de los videojuegos cómo es eso

Voz 1 08:00 bueno esto fue una iniciativa que tuvimos el año pasado e hicimos un torneo benéfico casero es decir yo eh puso el streaming desde mi casa junto a más compañeros que me ayudaron a hacerlo como dices con caras muy reconocidas de la comunidad del ICO Planes pues e hicimos un torneo para que la gente se lo pasara bien hay el dinero fue Praga para juega terapia no de intentar

Voz 7 08:23 los hay razón a las eh dinerito conseguidas el año pasado hicimos en total yo creo que unas once horas no hicimos cinco días a cinco horas perdón hundía seis horas el siguiente y creo que conseguimos unos cuarenta mil euros

Voz 1995 08:36 eh sí

Voz 1 08:38 ante le gustó mucho porque mediante OCE lote que es una de las claras también más reconocidas de España pues eh donó gente como André Gomes y Fernando Alonso y mandaron su mensaje tal ya la gente como que él hizo muchísima ilusión

Voz 1995 08:51 pues Se se lo vamos a contar vienen en segundos vamos a hacer una pequeña pausa hoy no vale decidiese de Nikon sola ni con sólo que yo creo que debe ser esa debe ser la frase más escuchada de España por cualquier chaval que tenga entre trece y veinte años ni Consol bueno pues hoy eso lo dejamos ha hablado de seguimos hablando con con Ibai es muy interesante el mundo donde vive ahí el mundo de los viejos enormes la aquí seguimos hablando del Torneo Benéfico de diversas personalidades del mundo de los deportes electrónicos se reunirán en el Festival Fun serios en Bilbao por una buena causa de las maquinitas al final va a ser una cosa una cosa buena Ibai como te animas tú a montar todo este lío

Voz 1 09:37 pues eh me animó viendo un torneo americano un torneo americano que no era benéfico pero sí que tenía un poco el rollo este de de bueno de hacerlo desde casa pasarlo bien reunir ciertas personalidades Easy igual no digo ya que estamos pues vamos a intentar ya que estamos aquí también en fechas casi navideñas vamos a intentar reunir dinero para una buena cara

Voz 1995 09:57 si es que al final esto es de los videojuegos tienen un corazón enorme quién va quién te va a acompañar

Voz 1 10:03 bueno me va a acompañar muchísima gente la verdad sin te pongo a nombrar no no voy a acabar nunca así que mejor que no pero bueno son ocho equipos son cuarenta personalidades estamos intentando que venga también gente que no necesariamente eh tenga que ver con los y por si vivo no lo lo comentaré con mi compañero Ander que hace mucho tiempo que no comento con él Li vendrá gente de la el europea a realizar y montar el el escenario no sueltan prenda no suelta

Voz 1995 10:31 bueno vamos a saludar entonces al director del Festival de videojuegos suenan sirios que se va a celebrar ese ese torneo Alfonso Gómez muy buenos días Alfonso

Voz 8 10:39 hola muy buenos días que tanta gente porque hablo de lo ibais

Voz 1995 10:42 es importante pero es una parte más de ese fantástico Festival cuánta gente va a pasar esos días por ese festival de videojuegos que celebrará en Bilbao

Voz 8 10:49 bueno pues este año para nosotros es una incógnita la verdad porque en como hemos cambiado de recinto nos vamos a a la feria muestra salvé un espacio bastante más más grande y ahí no se multifuncional no sabemos muy bien que que nos vamos a encontrar no el año pasado sí que sabemos que pasaron en torno a veinticinco mil personas por todos los espacios del festival ya sea la parte profesional la parte para todos los públicos si la gala de entrega de premios en el museo Guggenheim este año Nos vamos a un sitio con quince mil metros cuadrados y nuestra intención por supuesto es crecer quién sabe si duplicar esas cifras como mínimo

Voz 1995 11:26 no Alfonso como es la cara de sorpresa de los chavales cuando llegan allí viven todo el despliegue que se un festival dedicado a los viejos de los padres y madres y les acompaña en quién quién muestra más sorpresa

Voz 8 11:39 yo creo que los padres todavía muchas veces se alucina no con con todo lo que hay con las lucecitas y las pantallita como como dicen ellos los chavales ya están más acostumbrados no saben muy bien a a dónde van y son ellos los que tiran de del padre de la madre del tío del abuelo para que les acompañan allí no

Voz 1995 11:57 cuéntame porque el festival acude gente de mucho renombre con videojuegos que más o menos conocemos todos más o menos este año a quién lleváis memorable

Voz 8 12:06 bueno pues memorable memorables nuestros tres premios honoríficos más además estamos muy orgullosos porque dos de ellos son mujeres creíamos que también era el momento de de reconocer la labor de las mujeres en la industria del videojuego y además sendos perfiles diferentes no por un lado tenemos a la canadiense Jay dramón que que es una de las productoras y creadoras de videojuegos como Assassin's Creed como o como Watch Dogs sprinter Cell y demás que además tiene digamos el honor de ser una de las primeras mujeres en superar esa barrera o techo de cristal llegará puestos ejecutivos y directivos no hasta hace unos días se ha sido vicepresidenta de una de las multinacionales más importantes del mundo como ese Electronic Arts el FIFA por ejemplo para que no sentía

Voz 1995 12:53 esto es Pina para que la gente me sentía cuando empieza a videojuegos European escucha muchas veces hay una voz que dice bueno eso son lo más importante del mundo y esa mujer era la vicepresidenta verdad era una de las vicepresidenta así vine al

Voz 8 13:09 festival a recoger el premio pionera sobre todo por eso no por por visibilizar de alguna manera Alan la necesidad que tenemos de de las mujeres en puestos directivos y ejecutivos no porque sí que es cierto que cada vez se están integrando más en los puestos más creativos más de promoción de marketing de desarrollo pero todavía hay hay ese techo de cristal como decía el tendremos también envidiosos rímel o tendremos también a a optar por poner otra otra mujer en en el foco es Brenda Romero que está sí que es pionera con todas las letras porque ella fue de las primeras mujeres desarrolladoras de videojuegos

Voz 6 13:46 en un mundo eminentemente

Voz 8 13:50 liderado por hombres ella fue de las primeras en crear videojuegos no hay además creíamos también resaltar un poco como ella ha ido virando su su carrera profesional en los últimos años también se ha centrado en la importancia de la relevancia del videojuego en el ámbito educativo no como una vez más

Voz 1995 14:07 de hecho muchas hay muchas iniciativas para transformar el Mc Grath que seguro que lo conocen porque es una forma fantástica de explicar cómo se construyeron las pirámides como como El mundo se desarrolla decir una buena forma hay muchos mecanismos que haga que tiene una parte muy positiva Ibai en términos europeos el fenómeno de los y es por ese fenómeno de los videojuegos tiene una dimensión económica saber cuanto a cuánto asciende la cuantía de los premios de una Liga cuanto general a nivel europeo

Voz 1 14:38 es complicado no yo sí que a nivel de de sueldos de jugadores y demás con la nueva ley que sacaba de crear que es la la ligó Planes E European Championship que es de alguna manera la Champions europea sí que el sueldo mínimo este año es de cien mil euros anuales no entonces eh a nivel de de sueldos sigue te podría decir más pero a nivel de dinero en competiciones eh pues de varía mucho cada año dependiendo también de de bueno donde se haga si hay por ejemplo algunas Quinn que pueda sumar al al montón de dinero poquito más complicado inicio anunció hace una semana

Voz 1995 15:16 has en el hotel Four Fornet que el año que viene va a entregar cien millones de dólares en premios en que ese juego que juegan todo lo que haga es es en anunciaba la compañía desarrolladora que ver el año que viene me entregar hasta cien millones de dólares en premios cuando tome forma de de ellos pues bueno es un mundo que está ahí para ahí lo nuestro parece que no que no se tocan pero no es cada vez más relevante hay que me gusta mucho dice Leiva es muy serio hoy pero es en mejore lo suyo un tipo B durante hombre fan es no es lo mismo Fes te dan en pues hoy me ha tocado la parte sirios pero luego llegará aparte fan ha partido desde que Alfonso Gómez el director del fan han sirvió es un fantasma cinco Festival en Bilbao donde han puesto el foco en el futuro donde hace ya algún tiempo decidieron que pasa por entretenimiento digital ellos iban a estar preparados Alfonso buen trabajo muchísimas gracias gracias a los atrás