SER CONSUMIDOR 40 AÑOS CONSTITUCIOÓN 06/12/2018

Voz 0927 00:09 han pasado cuarenta años todo ha cambiado mucho ya mucho mejor empezando por nuestros hábitos nuestra alimentación las tecnologías la vivienda hasta nuestros derechos porque fuimos pioneros en meter los derechos del consumidor en una Constitución pero sin minimizar los avances que son muchos algo sigue fallando entonces no se pudo frenar el fraude de la colza pero ahora tampoco ha habido mecanismos para frenar la estafa de los sellos las clínicas dentales o los abusos bancarios cuarenta años de avance si progresa más adecuada ante sí pero seguimos con muchas asignaturas pendientes empezamos

lo recuerdan verdad recuerdos e nostalgia bienvenidos gracias por acompañarlos en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos María Jesús Rodríguez sí o hoy no es domingo pero los jefes me pusieron hace unos días un reto qué tal un especial SER Consumidor por el cuarenta aniversario de la Constitución

Voz 0295 02:22 Julio López también pone voz junto a él han mataran

Voz 5 02:33 costó mucho incluir los derechos de los consumidores en la Constitución

Voz 1690 02:36 soy creo que la tarea larga

Voz 6 02:39 es digamos la verdad es que puede recogido de una manera

Voz 7 02:42 la espléndida estamos más protegidos ahora seguimos bastante indistinto comíamos mejor

Voz 1251 02:48 comíamos peor porque había menos seguridad alimentaria habían más Toxo infecciones alimentarias había menos control comíamos mejor porque comíamos menos alimentos ultra procesados que hoy

Voz 7 02:57 la forman parte de más del treinta por ciento de las calorías que ingenuo que intereses pagábamos por las hipotecas

Voz 8 03:04 el interés de las hipotecas iban de un XXII aún dieciocho setenta y cinco contiene

Voz 2 03:09 así han evolucionado las tecnologías la tele

Voz 9 03:11 ponía las televisiones

Voz 9 03:24 sabían que el mil novecientos setenta y ocho nació el código

Voz 8 03:28 de barras ahora mismo es relativamente sencillo saber que se ha vendido cuando se ha vencido en qué momento cómo tengo el visto

Voz 10 03:40 entre Renault cinco el segundo veintiocho

Voz 5 03:46 hemos cuánto hemos avanzado en temas de salud

Voz 8 03:49 uu celiacos hace cuarenta años para empezar practicamente no sabíamos lo que era el ascendía mía

Voz 11 03:57 hemos reconocer algunos pobladores de mil novecientos setenta y ocho fijémonos en su vestimenta

Voz 12 04:03 pantalones con pinzas faltas de cuadros vestido retro

Voz 5 04:06 y hasta escucharemos a lo largo del programa la música de éxito que sonaba entonces ser consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengo

Voz 9 04:15 éramos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo las

Voz 7 04:21 eh con productos con polémicos como la OMS

Voz 13 04:33 con ciertas clínicas que te la pueden jugar estamos pagando los créditos a clínicas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 1251 04:42 en eso los patronos de la fundación de la dieta mediterránea son bendiciones alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 14 05:08 como Rey de España y símbolo de la unidad de permanencia de Estado al salto la Constitución y mandar a todos los que era un plan expreso ante el pueblo español tituló la soberanía nacional mi decidida voluntad de acatarla y servirlo

Voz 1432 05:25 cuatro décadas después hemos pasado del periódico de papel al digital de la bombilla incandescente a la bombilla LED de la escoba al robot que limpia la casa de pagar en pesetas a pagar con el móvil

Voz 0927 05:38 hace cuarenta años ni más ni menos sonaba Libertad sin ira triunfaban Orantes sin Nieto un piso de setenta metros cuadrados costaba unas novecientas mil pesetas una caña diez pesetas hoy doscientas más o menos en el cambio una entrada de cine cien pesetas hoy nueve euros entonces había asociaciones de vecinos pero no de consumidores por fin dejábamos de lado la dictadura llegaba la democracia artículo cincuenta y uno

Voz 5 06:07 de la Constitución los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad y la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios

Voz 0927 06:27 fomentaron sus organizaciones dio irán a esto

Voz 5 06:30 las en las cuestiones que pueden afectar a aquellos

Voz 0927 06:33 Carlos Sánchez Reyes muy buenos días buenos días un placer es presidente de OCU Organización de Consumidores y Usuarios en los años del pistoletazo de salida de la Constitución era vicepresidente no de OCU

Voz 15 06:45 si el año de la digamos que vaya al Constitucional el setenta y ocho era vicepresidente

Voz 0927 06:51 con García de Pablos de presidente de estar sin derechos en España está reconocido los derechos de los consumidores en una Constitución que no era lo habitual en el mundo

Voz 15 06:59 no somos realmente la primera Constitución en la que se recogen los derechos de los consumidores tal como había expresado en subía el presidente quede

Voz 1690 07:10 si realmente gol fue un paso importante

Voz 15 07:12 y el hecho de que la Constitución española hablara de derechos del consumidor

Voz 0927 07:18 convencer a los padres de la Constitución de que los derechos de los consumidores tenían que estar dentro de la Constitución en su articulado

Voz 15 07:24 bueno fue una tarea fundamentalmente de mi predecesor y el fundador de Antonio García Pablos el que se encargó de hablar con los padres de la Constitución yo creo que muy especialmente con Gregorio Peces Barba para considerar que vamos en una Constitución moderna en la que era momentos pues había que contemplar la figura del consumidor dotado de unos ciertos de soy creo que la tarea fue larga pero digamos la verdad es que fue recogido de una manera espléndida que bueno a partir de ahí yo creo que se inicia una un periodo totalmente distinto a los consumidores españoles

Voz 0927 08:04 leyes que se promulgar en la época de Ernest Lluch no que también le costó lo suyo

Voz 15 08:09 así es digamos la la primera ley de consumidores y usuarios que es el desarrollo de ese artículo cincuenta y uno de la Constitución pues fue obra de mediación cuando era ministro de Sanidad y Consumo la verdad vamos a partir de ahí todo el desarrollo de lo que ha sido un hecho de consumo en nuestro país proceden de esa primera ley de Hermès yo que veamos al cual siempre recordaremos pues con mucho cariño y con digamos al admiración

Voz 0927 08:40 me ayudó algo de alguna forma facilitó el hecho de lo que había pasado con el aceite de Redondela después vino lo de la colza porque lo de Redondela fue antes de la Constitución no

Voz 15 08:50 la Constitución y la verdad es que según parece pues no no se debió de aprender mucho el tema de digamos la colza así pues un un detonante porque fue una situación es muy grave en el que un fraude inicialmente en fin la fundamentalmente era un fraude económico se convirtió en el envenenamiento de muchísimas personas que solamente fueron los buenos los criminales es causante de ese lamento sino que lo que fallaron fueron los controles de la propia administración yo creo que es a partir de ese momento evidentemente cuando se toman

Voz 7 09:31 más conciencia mucha más conciencia piense estaba

Voz 0927 09:34 vamos entonces muy indefensos hablo de el año setenta y ocho cuando nació la Constitución usted cree que seguimos indefensos

Voz 15 09:41 bueno no sé yo si defensas pero sin duda alguna digamos desde el punto de vista legislativo no tiene punto de comparación lo que había entonces todo lo que hay ahora hay tan poco desde luego desde el punto de vista eh y a los servicios que se encargan digamos de vigilar y el por la defensa de los consumidores eh un paso digamos esencial también normalmente fue la Constitución sino fue nuestra incorporación a la a lo que hoy día es la Unión Europea

Voz 1690 10:13 porque también digamos en los países

Voz 15 10:15 europeos y digamos en el conjunto de las Comunidades Europeas sino que es ahora la Unión Europea pues el hecho el consumidor está enfrascado siempre por delante de los niveles que existía en España

Voz 0927 10:31 los Carlos Sánchez Reyes presidente de OCU eh que ya ahí estaba peleando en en el año setenta y ocho en defensa de los consumidores un placer

Voz 7 10:39 hicimos un tal gracias muchísimas gracias al como es es un placer tenerte adiós adiós

Voz 0927 11:09 bueno eran los primeros años los inicios de la democracia se avecinaban muchísimos cambios vamos a ir hablando a lo largo de este programa con muchos invitados pero algunas cositas que sirven un poquito para ver lo que se nos venía encima a mejor en el año ochenta y siete llegaba la hora las ciudades en el noventa Se liberalizó los precios de las gasolinas en el noventa y cinco El Corte Inglés compraba galerías en el noventa y cinco también el sistema Windows sale al mercado en el noventa y seis llegaba la crisis de las vacas locas recuerdan en el noventa y ocho Se fundaba Google en el dos mil dos el euro sustituía la peseta en el dos mil cinco por ejemplo llegaba la ley antitabaco bueno está también con nosotros Eugenio Ribó aunque es presidente de la Asociación Española de derecho de consumo Eugenio cómo estás buenos días

Voz 7 12:08 muy buenos días bueno genio ya le conocen

Voz 0927 12:10 quedes en SER Consumidor habitualmente asesora a los a los oyentes con problemas si lleva también peleando muchísimos años el artículo cincuenta y uno es el que refleja fundamentalmente en la Constitución los derechos de los consumidores no sé sí se ha quedado corto Si esto ya habría qué cambiarlo de alguna forma que se hablan de cambios en la Constitución tú cómo lo ves

Voz 17 12:31 bueno pues el artículo cincuenta y uno supuso un grandísimo avance hay que recordar que al final cabo sólo hay tres constituciones dentro del espacio europeo que reconocen dentro de su cúspide normativa dentro de lo que son los los textos constitucionales la protección del consumidor tenemos el caso polaco el artículo es bueno después que da el desarrollo de ese artículo y sobre todo más importante la voluntad política de querer aplicarlos

Voz 0927 12:56 tú crees que esto sobre todo por ejemplo que hemos hablado más de una vez el tema de las organizaciones de alguna forma se potencia no va al revés el están poniendo palos en las ruedas para que no puedan ejercer su derecho constitucional de defender los consumidores

Voz 17 13:09 pues claramente el uno de los puntos críticos del en artículo cincuenta y uno de la Constitución es la ausencia de fomento de las asociaciones de consumidores usuarios que son una pieza clave porque al fin y al cabo el usuario no puede desgastar todo todas sus energías en enfrentarse a una multinacional como como Paco Martínez eso hacía con Kerry para recuperar eso cincuenta céntimos eso cinco o eso cincuenta ó cien mil como está moviendo a veces con el caso de la de los productos financieros las asociaciones de consumidores son El engranaje que permite la defensa efectiva de los consumido y eso significa que tienen que tener a tres tipos de apoyo en primer lugar la verdadera representación y el fomento para que tengan los fondos suficientes para poder desarrollar sus acciones en segundo lugar los cauces procesales que todavía faltan

Voz 1690 13:59 mismo que Charanga

Voz 17 14:01 el ejercicio de acciones colectivas para la defensa de los intereses generales no hay un sistema eficaz de reacciones colectivas ni mucho menos de daños punitivo lo estamos viendo con el caso

Voz 1690 14:11 no hay prácticamente

Voz 17 14:14 el país siguen saliendo o gratis o muy muy muy muy barato defraudar los intereses de los consumidores

Voz 0927 14:20 esto es voluntad política no

Voz 17 14:23 efectivamente al fin y al cabo se reduce la voluntad política de los textos constitucionales que son textos programáticos o textos yo de de obligado cumplimiento bueno pues decidí un decía derecho que las constituciones no están hechas para embellecer la biblioteca jurídicas que estará hecha para la pasión de los derecho efectivo de los ciudadanos

Voz 0927 14:41 es decir como hablábamos con Carlos Sánchez Reyes estamos más protegidos pero de alguna forma seguimos bastante indefensos

Voz 17 14:48 seguimos bastante indefenso quisimos teniendo que acudir a los órganos judiciales europeos como ponía de relieve

Voz 1690 14:56 lamentable sería de nuestros usuarios de Sevilla

Voz 17 14:59 financieros de Usuarios de Telecomunicaciones de transporte aéreo de tantos y tantos otros servicios y no hubieran sido las directivas comunitarias el propio Tribunal de Justicia de Unión Europea el que va marcando la pauta de la defensa al consumidor

Voz 0927 15:11 bueno pues Eugenio Ribó presidente de la sección española de derecho de consumo muchísimas gracias por tu aportación en este en este especial de SER Consumidor y la Constitución y el consumo gracias un abrazo gracias a Dios Especial SER Consumidor cuarenta años de Constitución cuarenta años de consumo Jesús Soria

Voz 0927 15:49 hemos avanzado mucho sin duda y mirando el retrovisor podemos ver la realidad que venía mucho bueno pero no

Voz 1432 15:56 todo se dan los primeros pasos para las autonomías de Galicia Cataluña Valencia Aragón Islas Canarias y Andalucía sea prueba la mayoría de edad a los dieciocho años ETA no para de atentar

Voz 0927 16:12 está empezaba el cambio después de cuarenta años de dictadura y quedaban muchas asignaturas pendientes mucho por hacer pero no todo estaba atado y bien atado en materia de consumo el Papa él es el papel la realidad la red da ni algunos años después en el ochenta y uno estaban controladas todas las cosas en materia de consumo en materia de por ejemplo niveles de seguridad alimentaria que tenemos hoy y que no teníamos entonces pasa algo que fue un punto de inflexión para el consumo el fraude de la colza el síndrome tóxico

Voz 0295 16:46 amén visto cambiar el pelo la dentadura los huesos estoy destrozado por cuarto echando veneno pues la boca casé poco que está bien

Voz 12 16:54 lo que no puede hacer nada

Voz 22 16:56 mujer inútil lo soy un trasto mueble hubiera votado quién lo más recursos han envenenado porque buscaba la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como muy

Voz 23 17:07 soy estima probado su relación de causalidad entre la distribución de aceite de todo para inicialmente señalado con Angelina al dos por ciento yo síndrome toca

Voz 7 17:19 Carmen Cortés muy buenos días hola muy buenas

Voz 12 17:22 es que soy coordinadora de afectados por la colza

Voz 0927 17:24 síndrome tóxico plataforma seguimos viviendo miles de afectados quince mil víctimas vivas usted tenía catorce años cuando pasó en mil novecientos ochenta y uno este trágico suceso diez meses ingresada fue dependiente total treinta y siete años después siempre se han quejado ustedes de que están abandonados siguen abandonados

Voz 12 17:44 pues lamentablemente seguimos abandonados aunque parece que empiezan a abrirse ventanas pero

Voz 7 17:51 no sabía qué escenas porque siempre les han promete

Voz 0927 17:53 ido mucho pero realmente les han dado todo lo que ustedes necesitaban

Voz 12 17:59 pues no hasta el día de hoy no nos han dado lo que necesitamos hemos ido la mayor tragedia sanitaria de este país hemos de recordar que si no se toman las políticas actuales sanitaria de consumo y demás en cambio nosotros pues se nos ha olvidado en cuanto al seguimiento la vigilancia de nuestro estado de salud nuestra calidad de vida nuestras necesidades sociales nuestras necesidades laborales a la que se comprometió unánimemente el Parlamento español en aquel trágico verano del ochenta y uno hoy lo otoño

Voz 7 18:35 condenó al Estado sin embargo el Estado y las comunidades ustedes dicen que les han deja

Voz 0927 18:40 todo bastante tirados pues

Voz 12 18:43 lamentablemente es gracias al trabajo que estamos haciendo de esta plataforma con la creación pues se debe sigue aprovechando este altavoz que ya cualquier persona de cualquier parte de España puede solicitar su unidad y su médico hospital de referencia ser vista aquí en la Unidad Funcional del doce Octubre octubre por qué no sería hasta el dos mil ocho había habido seguimiento clínico a un número determinado de pacientes taldes que habíamos tenido una severidad mayor del dos mil ocho la señora Esperanza Aguirre finaliza unilateralmente ese seguimiento y quedamos pues esa vigilancia devolución de una enfermedad como es la nuestra una rara crónica degenerativa de futuro incierto como dice la sentencia que

Voz 0927 19:32 ya ustedes además su edad biológica no tienen nada que ver muchas veces con la edad real no pues no

Voz 12 19:38 hay que pensar que el tóxico estuvo en todo el torrente circulatorio que estuvo y afecto a todos nuestros órganos con lo que eso supone para el observar el sufrimiento que tuvieron y a la vez tuvieron que emplear tratamientos muy agresivos para intentar salvar la vida a alguno no la salvaron y a otros pues lamentablemente no no pudieron llegar a

Voz 7 20:00 no puede sobrevivir Carmen que les duele más

Voz 0927 20:03 la han la reparación escasa en en el tema económico o que no haya habido ningún tipo de reparación moral

Voz 12 20:11 pues nos duele es la reparación moral y cómo se olvide ahí como un suceso tan importante en la historia este país tan cercano a la Constitución

Voz 17 20:20 aquella España en blanco y negro el ochenta yo

Voz 12 20:23 no todavía saliendo de esa transición nuestros muertos no he sido homenajeados nuestros muertos no han sido mencionados en ningún sitio nuestras familias las víctimas los profesionales que tanto Nos cuidaron con tampoco cinco mil muertes que suceso ha tenido tantas muertes en esta en la población española no enfermedad exclusiva de nuestro país seguimos viviendo seguimos viviendo como muchos limitaciones con una calidad de vida que se está evaluando justo en estos momentos porque lo hemos pedido no es que muramos los igual que el resto de la población sino en qué condiciones llegamos a la muerte no porque tenemos intensos dolores intensas cuenta atrás musculares retro acciones fatiga generalizada hipertensión pulmonar que es muy grave y que hay que estar muy alerta porque algunos la curado pese a ser más afectados más severamente pero otros que no tenían síntomas la han desarrollado posteriormente

Voz 0927 21:22 muy bien Carmen en Cortes sigue poniendo los pelos de punta este trágico suceso de la plataforma seguimos viviendo de víctima de la de la colza del síndrome tóxico muchísimas gracias y mucha suerte a ver si cambian las cosas que ya va siendo tiempo de que cambien las cosas eh

Voz 12 21:40 muchas gracias Jesús gracias a todos hizo lo pedimos que en estos cuarenta años de la Constitución hecho así

Voz 7 21:48 jamás vuelva efectivamente Carmen un beso muy fuerte hasta luego chao

Voz 0927 22:29 controlado pero está todo atado ahora ni mucho menos hemos dado grandes pasos sin duda pero hay siguen muchos fraudes muchas estafas uno de los más recientes llamativos invasivos los sellos

Voz 25 22:42 sin ningún ánimo no impiden

Voz 0927 22:47 tú

Voz 26 22:49 en filatélico era una sociedad que compran compraba compraba y vendía sellos más sus cliente

Voz 27 22:58 yo no he visto ningún sello estoy convencido de que la justicia todas las administraciones públicas desde luego el Gobierno va a actuar en esa dirección velar al máximo dentro de nuestro ordenamiento jurídico por los intereses los derechos las expectativas

Voz 28 23:16 de los pequeños ahorradores me ofrecieron con darse ayer de Fórum y me parece una buena idea para guardar dinero para el entra en mí

Voz 2 23:23 pero el Gobierno no puede dejar tirado a estos ciudadanos

Voz 20 23:27 no puede dejar tirado

Voz 1406 23:30 les prometieron mucho como a los de la colza pero realmente que les dieron

Voz 0927 23:35 ahora tenemos las preferentes las hipotecas que salpican a la mayor parte de la banca las horas primero el Tribunal Supremo

Voz 1251 23:42 ya ha dicho en dos ocasiones que el las cláusulas que imputan todos los gastos sólo consumidor son abusivas

Voz 0927 23:48 ahora muy recientemente las clínicas dentales otras similares

Voz 29 23:52 hoy una de las miles de afectadas de las técnicas identidad estas técnicas en los ofreció un tratamiento unas subvenciones por más barato que en el resto de las clínicas unos dio un crédito empezó el tratamiento dormían personal hace dos años de mi esposo después de dos años estamos sin terminar el tratamiento

Voz 30 24:17 eh

Voz 5 24:25 entonces no había oficinas donde denunciar las quejas salvo las asociaciones de vecinos luego vinieron las asociaciones de consumidores las OMIC pasamos de los servicios de atención al cliente primero con personas luego con máquinas llegaron también las juntas arbitrales de consumo

Voz 0927 24:51 Montserrat nuestro economista cabecera muy buenos días

Voz 7 24:54 bueno en este día

Voz 0927 24:56 es una pregunta había tarjetas en el setenta y ocho tarjetas de crédito de débito

Voz 1690 25:01 pues a verlas había pero eran muy residuales y de hechos sino vamos a las a los datos del Banco de España ni siquiera tenemos información del número que se estaba moviendo de tarjetas y lo más antiguo estamos hablando del año mil novecientos noventa y cuatro que había menos de catorce millones de tarjetas en circulación cuando a dos mil dieciocho ya tenemos casi cincuenta y tres millones

Voz 32 25:22 mi hija tal que somos hemos pasado

Voz 1690 25:24 a un a exponencialmente se han disparado

Voz 0927 25:28 oye y los intereses de las hipotecas como estaban entonces yo hablaba el otro día con gente cercana decía yo me suena dieciocho diecinueve por ciento es así de interés

Voz 7 25:38 pues aquí sí aquí sí que tenemos datos en el banco

Voz 1690 25:41 España y si nos vamos a a al periodo setenta y siete setenta y nueve que estaríamos en en el periodo de la Constitución

Voz 17 25:49 los intereses de las hipotecas llevándose un veinte

Voz 1690 25:51 los aún dieciocho setenta y cinco por ciento

Voz 7 25:54 hasta el veinticinco

Voz 1690 25:56 pagábamos una la hipoteca era el mismo tipo de interés que ahora se paga por una tarjeta de crédito dos sideral los tipos los tipos a los que la banca consideraba que pensemos también que teníamos una inflación es mucho más altas con lo cual los intereses nominales después si le respetamos la inflación los intereses reales eran mucho más bajos que en el dos mil dieciocho ha caído al uno coma nueve es decir que un noventa por ciento de interés nominal ha caído las hipotecas

Voz 0927 26:22 hoy otra cosa que yo creo que ha debido cambiar mucho es el número de oficinas bancarias no en este en estos años

Voz 1690 26:27 pero el año ochenta y uno teníamos doscientas cincuenta y dos mil oficinas y ahora tenemos ciento noventa mira Iron acá una caída desde esa época del veintitrés por ciento ir el cuarenta por ciento si estamos hablando de máximos del año dos mil ocho

Voz 0927 26:41 desconfía vamos en los bancos verdad cosa que ahora no pasa

Voz 1690 26:43 si se se pasó de de una confianza ciega va hacia nuestro director de toda la vida como lo llamado muchas veces de nosotros el director pensábamos que venía a ser como el cura al que íbamos a hacer una cosa la la confesión de me que hacíamos lo que teníamos que hacer con nuestro dinero a un momento actual que es de confianza ciega sabemos que no nos podemos fiar de todos los bancos mide todo lo que nos dicen pero aún no tenemos la educación financiera mínima pues para poder diferenciar lo bueno de lo malo o lo menos malo de lo peor

Voz 7 27:12 tapamos Herrán nuestro con Mista cabecera muchísima gracia un fuerte abrazo David Esteller muy buenos días hola buenos días qué tal

Voz 0927 27:19 bueno pertenecía Jasen en su tiempo a la Asociación Española de codificación comercial no ahora es que curiosamente el código de barras nació con la Constitución o un poquito antes no

Voz 33 27:30 en el año setenta y siete lo que en España en el año setenta y siete

Voz 0927 27:35 el código de barras ya saben que va hora en todos los productos y permite que cuando pasamos por Caja la cajera lo pone ya sabe el precio y todo ese tipo de cosas oye David cómo podían vivir en el año setenta y ocho setenta y siete o antes sin el código de barras que pasa que las cajeras y los cajeros esa bien todos los precios de los productos como eres

Voz 33 27:52 hombre saberse todos los precios de los productos no ha porque tendría que ser con gente con muchísima

Voz 7 28:00 es sólo la figura

Voz 33 28:02 de ese personaje que iba con una especie de pisto da muy rara con muchas etiquetas con el precio iba enganchando el precio producto por producto

Voz 0927 28:09 sí sí ahora ya todo es es imposible encontrar algo que no lleve código de barras no

Voz 33 28:14 es difícil es difícil algún bazar quizá pero es difícil encontrar en gran consumo un supermercado que no funcione así

Voz 0927 28:21 pero de todas formas el comercio de los setenta y tantos y el comercio dará no tiene nada que ver en volumen en en cantidad de productos en en en movimiento de esos mismos productos no

Voz 33 28:31 ha mejorado ha mejorado una barbaridad sea automatizado muchísimo ahora mismo es es relativamente sencillo saber que se ha vendido cuando se en qué momento cómo tengo el esto ya antes había que parar las ventas que pasear por los pasillos ya había de ver cómo estaba el stock

Voz 7 28:48 David Esteller Deco muchísimo agradecen fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 0927 28:52 Especial SER Consumidor cuarenta años de Constitución cuarenta años de consumo Jesús Soria

Voz 0927 29:18 Manuel Avendaño muy buenos días buenos días ingeniero de telecomunicaciones coordinador del Foro histórico de las telecomunicaciones gran experiencia en expresas de del sector hablamos de algunas de las cosas que más han cambiado probablemente en estos cuarenta años por ejemplo la telefonía del fijo a la desaparición prácticamente de estos teléfonos móvil del que mucha gente ya tiene no uno sino dos esto ha cambiado mucho eh

Voz 1690 29:46 cierto que en el año mil novecientos setenta y ocho y sólo veintiocho ricas tienen españoles tenido teléfono ya había setecientos mil que querían tenerlo no podían ir debían esperar año y medio para conseguir

Voz 0927 30:01 ya sea que no porque no no había línea suficientes

Voz 1690 30:04 no había línea suficiente y tenía que ir a las diecisiete mil cabinas que había antes en la vía pública ahora ya no

Voz 0927 30:13 en informática también hemos cambiado mucho porque en esa época yo no sé yo creo que sí había ordenadores serían los los los primeros inicios no

Voz 1690 30:20 en el año ochenta y dos que entró el el famoso Spectrum que muchos nos acordamos aquel Spectrum fue el primer ordenador doméstico tenía dieciséis kilos más vais de memoria RAM y esto es cuatro mil veces más potencia tiene un PC Actual dos millones de veces más de memoria que famoso Spectrum tan deseado en aquel momento abismal Telefónica en telefonía móvil que antes se empezamos a comentar resultaba que en el año setenta y ocho si ya había habido un teléfono algunos teléfonos móviles en España eran los que iban en el automóvil eran tensos eh había uno para el Rey otro para Adolfo Suárez y algunos otros más la batería ocupaba la mitad del del maletero dieran monstruosa Méxicanos

Voz 0927 31:22 Nuestro solamente caros televisiones como hemos avanzado porque estamos hablando de una época en la que había blanco y negro todavía

Voz 1690 31:30 o era lo que más mandaba no que en ese momento así si en ese momento

Voz 0913 31:35 justo justo en el tener años

Voz 1690 31:38 entonces yo echo se empezó a emitir en color por la primera he ido

Voz 7 31:44 poco después pero menuda diferir sea de calidad de imágenes señora Avendaño

Voz 1690 31:49 temen lo de antes con lo con lo de ahora eh sí sí bueno es que ahora ya en quién no esté en HD pues no no quiere la gente ya quiere sólo HD el avance inmenso irán bien en el número del año setenta y ocho había solos cadenas de televisión la Bioy hoy hay en este momento ciento sesenta y ocho Canal

Voz 0927 32:16 y luego otra cosa señor Avendaño el precio porque claro entonces comprar un televisor era un lujo ahora te compras un magnífico televisor pues relativamente poco dinero eh

Voz 1690 32:26 así así es claro es que la la evolución y la demanda evidentemente es una ventana que nadie ya antes quería tener hijos ahora nadie quiere desaprovechar la calidad que le podido ofrecer

Voz 0927 32:40 exacto Manuel Avendaño coordinador del Foro histórico de las telecomunicaciones muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy gracias

Voz 7 32:48 encontrado saludó buenos días

Voz 1432 32:50 en estas décadas hemos pasado del teletipo al whatsapp de comprar en la tienda a comprar por Internet de la radio convencional a la radio a la carta con los podcast de las cámaras con carrete a las digitales y el Photoshop los cacos que entran en casa a robar a los ciber cacos que te roban la cuenta desde su casa a miles de kilómetros

Voz 0927 33:11 Basulto muy buenos días muy buenos dietista nutricionista Se me hace bola más vegetales menos animales no más dietas son algunos de sus libros comíamos mejor en la década de los setenta o al revés sin procesados sin comida rápida etcétera etcétera etcétera

Voz 1251 33:27 comíamos peor porque había menos seguridad alimentaria habían más Toxo infecciones alimentarias había menos control comíamos mejor porque comemos menos alimentos ultra procesados que hoy forman parte de más del treinta por ciento de las calorías que ingenuos que debían resumen

Voz 0927 33:42 no muy bien fíjate entonces no teníamos los niveles de obesidad que tenemos ahora eh

Voz 1251 33:48 sí es cierto no había tanto alto consumo de alimentos baratos la Ollerías ahora es muy barato comer mal vale pero también es cierto que éramos menos somos muy sedentarios España es el país más sedentario de la Comunidad Europea también es cierto que tenemos más te da gracias avances médicos como por ejemplo la vacunación pues hoy la población una mayor esperanza de vida claro al tener más años hay más posibilidades de que tengamos os decía no pero es cierto que la alimentación influye notablemente del consumo por ejemplo de bebidas azucaradas bebidas alcohólicas como supuesto otros alimentos superfluos como bollería no pues ha aumentado notablemente

Voz 12 34:21 eh

Voz 0927 34:24 muy por ejemplo decíamos de alimentos procesados y ultra procesados que tienen mucho que ver con muchos de los problemas que tenemos ahora mismo y entonces pues yo creo que que apenas existían por ejemplo sin embargo sí teníamos mucha comida en casa a lo mejor no por otra cosa que por por Economía por pura economía hemos aparcado los legumbres y otros muchos buenos hábitos

Voz 1251 34:46 sí estoy de acuerdo deberíamos tomar legumbres cuatro veces a la semana

Voz 7 34:49 fíjate fíjate lo científico y tomar

Voz 1251 34:51 bueno algo así como cincuenta gramos a la semana deberíamos comer más comida desde luego deberíamos tomar más productos de origen vegetal menos de origen animal pero sobre todo sobre todo menos superfluas y menos

Voz 0927 35:02 sea que tú ves que vamos evolucionando en algunas cosas mejor pero no tras clarisimamente a peor no

Voz 1251 35:09 claro desde el punto de vista la seguridad alimentaria hemos evolucionó claramente a mejor

Voz 7 35:13 sin duda pero desde el punto de vista de la nutrición

Voz 1251 35:16 así hay dura vista en global hemos empeorado

Voz 7 35:18 sí

Voz 1251 35:19 Ivo no conviene tomar medidas como las que proponía Francisco José Sojuela aspectos entrevistado no en su libro el derecho de la nutrición es decir medidas que sean pues legislativas y no esperar que el individuo aprenda por sí solito

Voz 7 35:29 sí bueno hay que aclarar que Julio Basulto no estaba en esa época digo estaba serás muy pequeñito no era un chaval no estabas preocupado entonces tenía con los alimentos e casi casi casi casi con lo biberones eh

Voz 0927 35:42 suelto nuestro dietista nutricionista cabecera muchísimas

Voz 7 35:45 gracias gracias por atendernos Luque en un día tan especial como y gracias religiosos

Voz 1251 35:48 Summer

Voz 5 35:50 se acuerdan de la sardina cuando decían que era mala ahora es un pescado muy saludable también hemos pasado de la leche de vaca con toda su grasa a las lay de almendra deshoja

Voz 0927 36:02 Miguel Mulet muy buenos días hola muy buenos días Jesús licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular profesor titular del Departamento de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia los tomates de hace cuarenta años tienen algo que ver con los tomates comemos ahora

Voz 0913 36:17 a ver son los antepasados son diferentes pero ahora tenemos más variedad de tomates y sobre todo mejores por hace cuarenta años medía tomate con Mato ni había tomate raf me había tomate mar azul me habían muchas otras variedades que ahora hay en el supermercado simplemente porque no existía ya pero pero

Voz 0927 36:34 de los tomates sabían a tomate

Voz 0913 36:36 cuando encontraba en la temporada el problema es que ahora queremos comer fuera de temporada cambió exacto si consigues encontrar tomates de temporada que encuentras estarán buenísimo

Voz 0927 36:48 oye transgénicos saber cómo está porque de esto hace cuarenta años Ny ni hablábamos ni lo imaginábamos no O'Shea

Voz 0913 36:56 no hace cuarenta años todavía no existía en transgénicos de hecho en España empiezan los sembradas en el año noventa y seis los primeros que se comercializan en Estados Unidos que lo que son del año noventa y ocho

Voz 0927 37:08 cambios importantes como de alimentos funcionales como como muchos productos ecológicos a cambio sin duda sustancial no

Voz 7 37:16 sí la verdad es que fue cuarenta años a nada

Voz 0913 37:19 el importado a comer ecológico porque porque veníamos de la época de alambre la gente lo que quería era comer y quería comer seguro porque hace cuarenta años la seguridad alimentaria no a la de ahora no sé qué pasa que cuando ya tenemos la comida la alimentación resuelta de la seguridad resueltas cuando no entraba otro la moda de lo pijo de luego eco lo bello y lo que sea pero en fin son modas no otra cosa

Voz 0927 37:41 pero avance sin duda Tucker es divulgador en temas como los para los alérgicos para los diabéticos eso con la alimentación tiene mucho que ver también avances importantes

Voz 0913 37:51 un Celia como hace cuarenta años para empezar practicamente no sabíamos lo que era la Celia aquí a hoy tiene muchos problemas la dieta dietas muy cara pero por lo menos sabe que hay determinados productos que van etiquetados una persona que tuve viento tolerancia lactosa hace cuarenta años para empezar que diagnosticaran bien en cambia ahora tiene en cualquier supermercado un montón de productos adecuados para él además queda tenemos listas de alérgenos en los restaurantes que antes no teníamos

Voz 7 38:19 José Miguel Mulet como siempre muchísimas gracias por estar en SER Consumidor colaboradora habitual

Voz 35 38:24 ambos son un abrazo adiós

Voz 1432 39:03 a huertos tradicionales ahora es la ecología los huertos urbanos los productos de cercanía la trazabilidad de la medicina tradicional también hemos llegado a las polémicas pseudo ciencias del café de cafetera a las cápsulas

Voz 7 39:18 tres más muy buenos días hola buenos días su director de la revista del Motor Motor dieciséis a la hora de elegir

Voz 0927 39:25 el coche cuanto el modelo sabía entonces estamos hablando todos relacionó con con hace cuarenta años

Voz 32 39:30 pues sabía más o menos trescientos cincuenta coches

Voz 7 39:33 madre mía que eso es muy poquito comparado con lo que hay ahora no por ejemplo son los mismos imagínate Modric y marcas que ahora hay tropezó mientras también entonces cuentas había

Voz 1251 39:48 pues mira había poquitas había catorce quince

Voz 32 39:50 may ITF entonces pues han desaparecido por lo menos diez de las marcas que había como Montalvo Lancia Roberts a todas han pasado han pasado a la historia como debía

Voz 0927 40:02 oye qué modelos triunfaban que seguramente que hay gente por ahí diciendo huy yo en esa época tenía no sé ciento XXXI en ciento veintiocho porque entonces pitaban mucho sea eh

Voz 32 40:10 pues sí la los más vendidos

Voz 7 40:12 en aquella época por ejemplo en España era

Voz 32 40:15 no se llevaba copaba todas las los los tres primeros puestos a Renault el Renault nueve imagínate

Voz 7 40:21 fíjate una una berlina pequeña con culo

Voz 32 40:24 si bien el Renault cinco el segundo el Renault dieciocho el Opel Corsa el Seat que ronda el Seat Panda más dinero pues coches de andar por casa

Voz 0927 40:33 eso es os coches ahora no pasaban las pruebas de

Voz 7 40:36 de los castells test ahora no pasó nada

Voz 32 40:38 porque no tenían ni cinturones de seguridad en y reposacabezas sería absolutamente nada bueno sabe es claro al claro

Voz 0927 40:45 mi nivel ni ventanillas eléctricas ni cinturón hierba ni aire acondicionado eh

Voz 32 40:50 una estructura de formal en casa que que ahora mismo pues ya

Voz 0927 40:55 oye cuánto costaban darnos alguna referencia

Voz 32 40:57 pues mira el coche más barato en aquella época era sito en dos caballos que costaba cuatrocientos ochenta mil pesetas quede ahora mismo serían dos mil ochocientos noventa euros es más caro pues era un Ferrari quinientos doce bebé que costaba catorce millones de pesetas que serían ochenta y cinco mil euros hoy con ochenta y cinco minutos dar pues un BMW tres venta de la misma potencia pero el tema del consumo

Voz 7 41:21 eh

Voz 0927 41:21 es verdad el consumo cuanto pues la Unión coches de entonces

Voz 32 41:24 por ejemplo un Seat Fura de cuarenta y tres caballos gastaban

Voz 0913 41:27 siete coma tres litros

Voz 17 41:28 ahora mismo un Ibiza con el dos

Voz 32 41:31 de potencia ochenta caballos gasta cinco litros menos en en diésel por ejemplo un ronda había es el décimo inicio caballos gastaba siete libros León TDI de ciento quince cuatro coma dos sea tres litros menos

Voz 7 41:44 es más subdirector de Motor dieciséis fuerte abrazo hasta la agresión

Voz 5 41:55 hemos pasado de la locura por comprar coches a los de alquiler por minutos las bicis los patinetes de los coches sin cinturón a los inteligentes con airbag que frenan solos ya están aquí hasta los autónomos de las gasolineras a las Electrolux mineras

Voz 7 42:13 Juan Antonio Morenés muy buenos días hola buenos días profesor del departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del centro de estudios demográficos si accedía a la compra de vivienda como ahora hubiera diferente en esos años en el setenta y ocho y alrededores

Voz 1251 42:28 en aquellos años eh recorría menos a las hipotecas

Voz 27 42:32 a los bancos que esas recorría Barça ahorro familiar

Voz 0927 42:35 sí

Voz 27 42:36 tanto propio como la de la refinería que era era muy importante eso explica que tanto sonares jóvenes que ahora son hogares ya maduros viejos pues sean propietarios y lo hayan sido prácticamente toda su vida los precios de las más accesible si era más accesibles

Voz 0927 42:53 hipotecas los precios de las viviendas

Voz 27 42:56 eran más accesibles a ceder una hipoteca era muy complicado para las tasas de interés y también por los por las condiciones que se ponían pero si los precios eran eran compatibles con con un cierto ahorro no con una cierta cultura el ahorro que se tenía el uso de de de la familia como soporte para este ahorro

Voz 7 43:14 estás las calidades eso sí eran bastante deficientes ya no hablemos nada

Voz 0927 43:18 la eficiencia energética que tanto cuidamos ahora

Voz 27 43:21 se en esos años ya empezaba a construir con unos estándares de calidad realmente actuales no pero sí que buena parte de parque todavía pues venía de los años cincuenta y sesenta en que sobre todo en las periferias de las grandes ciudades de Madrid Barcelona o Valencia pues se habían tenido bastantes problemas tanto tiempo constructivo como la calidad la eficiencia energética pues era algo que ni se conocía no en que invocan

Voz 7 43:48 hoy en esa época también Juan Antonio lo que hubiera un fenómeno sobre todas las grandes ciudades que era en los alrededores chabolismo que eso ya en gran parte ha desaparecido

Voz 27 43:57 sí sí sí eso era pues el resultado de las grandes migraciones del campo Ciudad de los años cincuenta y sesenta no justo cuando se aprueba la constitución que estábamos en plena crisis económica no aquella época pues ya estos Fluxá habían acabado pero había muchos hogares que no habían podido comprar insertarse en el mercado de la vivienda normal ya me han tenido que recurrir a formas informales acceso a la vivienda no todos pues os recordamos dos barrios de chabolas que había muchas veces muy cerca de de Ángel Enmi caso Barcelona pues hay varios que era había barrios de chabolas pues en lugares muy céntricos actuales

Voz 0927 44:37 perfecto a Juan Antonio Morenés es profesor del departamento de Geografía de la Universidad Autónoma Barcelona investigador del centro de estudios demográficos muchísimas gracias hasta

Voz 7 44:44 la próxima muchas gracias a vosotros y hasta la próxima

Voz 7 45:02 días buenos días ingeniero experto en energías habitual en SER Consumidor

Voz 0927 45:06 ha cambiado mucho y la electricidad de los consumidores de hace cuarenta años es ahora

Voz 33 45:13 ah bueno hay tantos no sobre todo la cantidad de electricidad que consumimos se como la producimos no se respetan los últimos cuarenta años vamos a multiplicado por tres el volumen de que consumimos tanto en general en el Estado español como en cada una de nuestras casas no va más cantidad electrodomésticos que tenemos lo justifica no

Voz 1690 45:33 luego en cuanto a las fuentes de producción claro es que hace cuarenta

Voz 33 45:35 años no había renovables entonces había mucha más matriz fósil principalmente carbón y fuel que se utilizaba por entonces para producir electricidad y el resto era hidroeléctrica no he una pequeña parte nuclear y ahora bueno pues lo que ha habido una gran inducción de las renovables no dos curioso ahí fíjate pero eléctrica eh que si es igual que es el consumo de energía electricidad hidroeléctrica solamente se ha incrementado un veintiséis por ciento oye el precio pues el precio a efectos de constantes de precio es decir actualizando con el IPC es el mismo hoy es verdad

Voz 7 46:07 qué medida ha multiplicado por siete

Voz 33 46:10 León es ha hecho lo mismo se ha multiplicado por siete en los últimos cuarenta años no claro es cuál es la clave

Voz 7 46:16 sí este es el precio por cada kilovatio

Voz 33 46:18 consumido como consumimos tres veces más en casa el problema es que el recibo de la luz a efectos de nuestro esfuerzo e se ha triplicado en los últimos cuarenta años no y además de eso es que hay el doble de consumidores que había hace cuarenta años no con lo cual en realidad a las eléctricas han ingresado veinte veces más te hace cuarenta años por ver su productora pero lo curioso es que supuestamente para mayor volumen de energía lo suyo ese día que el precio de la bajado verdad eso es lo lo normal no venden mucho más producto normalmente el precio baja no es percibida ya te digo eh triplica el consumo de energía se duplica el número de consumidores es decir se multiplica por seis

Voz 39 46:54 el volumen total

Voz 33 46:56 energía que venderá las eléctricas aunque el precio unitario de cada kilovatio hora sigue siendo el mismo en términos constantes

Voz 0927 47:02 la liberalización y eso tampoco nos haya traído muchas cosa haría no había impuesto al sol ni había renovables Franco Sony sólo planteaba antes de

Voz 33 47:10 claro claro lo eléctrica dominical renovables que había sido que entonces suponía el cuarenta por ciento a distancia habrá en el año mejor suponen el treinta normalmente están entorno al veinte quince una cosa así no quiero decir ahora tenemos mucha menos que la que teníamos entonces

Voz 0927 47:24 bueno manejaban los hilos las grandes compañías y lo sigue manejando eso cómo ha cambiado poco eh

Voz 33 47:29 en esa nada ni liberalización y nada todo exactamente igual

Voz 0927 47:32 bien Jorge Morales un fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 33 47:34 igualmente especial consumidor

Voz 0927 47:37 por cuarenta años de Constitución cuarenta años de consumo Jesús Soria para ir poniendo el broche hay cosas que también ha cambiado por ejemplo la publicidad ahora magníficos anuncios antes notan buenos más engañosos en muchos casos que mensajes publicitarios Nos llegaban entonces Severino Donate nos cuenta cómo éramos cómo consumimos cuáles eran nuestros gustos precisamente a través de la pública

Voz 2 48:02 no haré ello un alegato contra el recuerdo pero sí creo que cuando el pensamiento gira cien pasado conviene tomar precauciones la memoria simepre necesaria es en ocasiones en el añadido las tentaciones de una supuesta felicidad perdida llegan a ráfagas en foros más de olores imágenes sonidos si la nostalgia muerte y crece en la boca del estómago una tristeza que lo enturbian así que con cautela

Voz 40 48:31 de encontrarme en mil novecientos setenta y ocho una advertencia me desplazar es sobre la estela de espuma publicitaria que dejó el setenta y ocho a su paso que nadie lo tome

Voz 2 48:43 al pie de la letra conmigo

Voz 11 48:47 a la vi cómo reconocer a unos pobladores de mil novecientos setenta y ocho fijémonos en su vestimenta

Voz 12 48:54 cuenta lo único empieza espanta

Voz 2 48:58 por aquel entonces también había una España forrada de Antonio al Boris se había estrenado gris los adolescentes demandaban chufas de cuero pantalones de vinilo calcetines blancos corto balance en abrigos para niñas y niños los pueblos seguía paseándose

Voz 0927 49:20 conseguido Lorea se multiplicaban

Voz 2 49:22 comisiones urbanísticas afloraba nuevos barrios que en las ciudades dormitorio y las construye

Voz 41 49:28 horas prometían una vida más amable y un futuro esplendoroso

Voz 2 49:33 Icon suena de cerámica los pisos una cala cambiante pesetas

Voz 42 49:38 crees que cuesta una lavadora supera automática con catorce programas catorce mil quinientas pesetas y un comedor diecinueve mil novecientas ochenta completo un sofá cada siete mil quinientos

Voz 2 49:48 en mil novecientos setenta y ocho las cocinas eran territorio exclusivo para mujeres piensa que hoy día la mujer no disponen de las buenas esposas tocaban de felicidad cuando su marido les compraba una lavadora automática

Voz 43 50:00 que vi ya digo que te has comprado una supera automática enhorabuena hija

Voz 2 50:06 al final lo conseguí mamá entre sus grandes preocupaciones estaba la de acertar con el detergente adecuada

Voz 0927 50:12 venga dan Ramón Shaquille Elena que nos lo llevamos todos

Voz 2 50:17 disfrutaban limpiando la casa

Voz 44 50:21 ya en el tiempo

Voz 2 50:22 por libre cosiendo y alcanzaban el reconocimiento social cuando las llamaban de la radio para preguntarles cómo lavaban los platos qué tal le va lavavajillas Conejo

Voz 45 50:33 estupendo yo antes había estado varias marcas

Voz 7 50:35 sí

Voz 2 50:36 no

Voz 5 50:39 dos hombres medían las mejores cosas de la vida son siempre verdad aprecia esa verdad cuando tenga una copa de brandy en sumando

Voz 1406 50:47 Nice en silencio disfruta de un a por ellas sí tenían la suerte de ser conquistadas por un galán de apretones de beber algo claro con mucho gusto podían atreverse hasta con un tercio de cerveza sin alcohol y en casa

Voz 2 51:01 Agua del Carmen le un par de cucharadita de Agua del Carmen pues de décadas de cocina casera ganan terreno las croquetas congeladas cinco croquetas por noventa El desayuno español se moderniza para hacer frente al continental que empezaba la expansión todavía local de las hamburgueserías

Voz 7 51:22 en José Antonio sesenta yo no sé si en José Antonio sesenta y ocho

Voz 2 51:27 en mil novecientos setenta y ocho la Gran Vía de Madrid seguía llamándose Avenida de José Antonio en honor al fundador de la

Voz 44 51:35 me encanta

Voz 2 51:36 a pesar de que les si se tomaban con refrescos americano remataban con cigarrillos rubios poniendo cara de tener mucho mundo

Voz 20 51:45 le importa algo que usa por seguro

Voz 2 51:48 los domingos había que ir a comer a casa de los padres o de los suegros ese comía tortilla española ensaladilla rusa ya que buena pinta de postre flan Danone para hoy

Voz 41 52:01 el gran mueble bar que ocupaba una de las paredes del salón al lado de las fotos de la mili de la Primera Comunión de los nietos las bodas la cristalería los juegos de café de porcelana la cubertería de plata y la enciclopedia la historia de

Voz 0295 52:14 es un tema imprescindible para comprender nuestro quien lo medio

Voz 2 52:17 ayer preferente estaba en la televisión

Voz 0295 52:20 con elenco luego claro en mil novecientos

Voz 2 52:22 setenta y ocho eran habituales las promociones comerciales que anunciaban grandes premios

Voz 7 52:29 el premio de los

Voz 46 52:30 mios era un coche magnífico Seat ciento veintisiete que el Banco Occidental sorteará ante notario

Voz 2 52:37 informática era la promesa laboral del futuro ahora desarrollar para vender equipos de música debían decirse dos palabras sobrenaturales alta ficha

Voz 0295 52:48 vida adquiere lo en Weimar ni Ximo

Voz 2 52:52 quién esas Inés así

Voz 47 52:54 el unas navidades las setenta yo

Voz 2 52:57 yo también trajeron turrón

Voz 48 52:59 el domingo habrá que en la cama

Voz 2 53:02 a cada cual soñó con lo que podría hacer si le tocaba el gordo puede ganar veinte pero a la espera de mejores tiempos que ellos compraron cosméticos para regalar a sus mujeres ellas cajas de herramienta para sus maridos como una víricos

Voz 49 53:20 aquí hubo celebraciones y las familias se foto

Voz 2 53:23 grafía Aaron con cámaras de películas analógico

Voz 49 53:25 las recuerde no

Voz 50 53:28 con camas que se dieron cuenta llegó el año dos mil diez

Voz 2 53:33 dio ocho