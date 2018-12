Ser Consumidor: Los juguetes a prueba (09/12/2018)

Voz 2 00:00 se consumido con Jesús

bien

Voz 4 01:02 rápido farsa mientras más que ya no hacer nada Paul Mena a los ladrones hasta hora

Voz 0927 01:46 en Benidorm gracias como siempre por acompañarnos nos metemos ya en materia en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos María Jesús Rodríguez nos pone sobre la mesa lo que hemos preparado para hoy Julio López cómo se nuestros gastos

Voz 5 01:58 los estas navidades la principal partida de

Voz 6 02:01 que tengas tomos como como en años anteriores y me siento los regalos y nos gastaremos de media unos doscientos cuarenta y uno

Voz 0779 02:06 los volver ya no sabremos si son seguro

Voz 5 02:09 no sonó los juguetes que compramos en ciertos comercios poco fiables hemos probado algunos en exclusiva en el laboratorio de ensayos del Ministerio de Sanidad y Consumo

Voz 0927 02:18 como está realizando un ensayo de tracción al ojo del peluche Se les somete una carpa de noventa minutos para ver si se desprende o no el ojo

Voz 5 02:25 os daremos pistas para que ese país como elegir el próximo teléfono móvil estas navidades conoceremos los mazapanes de Estepa

Voz 7 02:33 Gemma es mucha tradición muy mucho cariño

Voz 5 02:38 entre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 8 02:42 duró tres meses que no llegando recibos de Endesa tienen una aplicación del móvil ser más o menos todos los meses lo que consumirá la facturación

Voz 1226 02:49 hablamos con nuestro asesor jurídico y como siempre el humor de El Mundo Today

Voz 0573 02:54 los españoles preguntan cuánto más hay que gastar para que cesen los putos anuncios de Black Friday

Voz 9 03:00 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo Lai

Voz 1226 03:11 con productos tan polémicos como la homeopatía cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 10 03:16 no dejarle a ensamblar la diferencia este rezagados aulas es mucho más barato que la homeopatía

Voz 9 03:22 con ciertas clínicas que te la pueden jugar estamos pagando multas están gravadas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 10 03:31 quiénes son los patronos de la fundación de la dieta mediterránea son menores de alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 9 03:37 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 10 03:41 digo hace muchos años que suelen Diane toneladas de rabo de canguro

Voz 0927 03:58 metidos poco a poco en las fiestas navideñas queremos saber ya por dónde van las previsiones de gasto para estas próximas semanas

Voz 11 04:07 el unos Rodríguez

Voz 0927 04:10 buenos días buenos días socio de la consultora Deloitte queríamos que nos dieran los datos de de un estudio que habéis hecho bueno lleva muchos años ya hemos hablado más de una vez sobre sobre este estudio de lo que nos vamos a gastar en Navidades y cómo nos lo vamos a gastar y yo lo primero que digo me ha sorprendido que nos vayamos a gastar más de seiscientos euros por persona estas Navidades no es mucho

Voz 0779 04:32 bueno mira antes de nada conviene apuntas catorce años haciéndolo mira madre mía bueno bueno oye dinero a ver qué dice

Voz 6 04:42 los ocho euros por familia familia media tanto pues persona yo estés adicional eso sí al gasto al gasto mensual normal

Voz 0779 04:52 no es corriente vale vale hasta que sigue siendo bastante dinero sigue siendo

Voz 0927 04:56 más de dinero pero pero claro mes me resulta un poco esos por persona digo madre mía como el que reciba porque claro lo que sí decíais que casi el setenta y cinco por ciento La gente cree que ha mejorado la situación económica y eso podría conllevar eso no que que gastaremos más

Voz 6 05:13 sí así es eso tiene tiene una es es muy elevado ante sobre todo este gasto está muy influido por por por los temas económicos y sociales que pasen a final de año no justo antes de hacerlas las compras entonces una sensación de que la economía pues es solvente sesenta animal a gastar más no este año seguimos siendo optimistas respecto quizá un poco menos que de lo que éramos el año del año pasado bueno todavía hay un optimismo moderado

Voz 0779 05:39 quita de alguna manera a seguir gastando noveno David

Voz 0927 05:42 de hecho cuatro grandes grupos que en lo que en lo que más gastamos nosotros no vamos los los consumidores de nuestro país que que son exactamente cuéntanos

Voz 6 05:52 bueno fíjate lo que hemos distribuidos a otros trescientos euros que que apuntabas antes ya en lo que nos gastamos en regalos la comida en estas estas navideñas que cuánto nos gastaremos en por último el viajes entonces bueno oye en la principal partida de gasto pues como como en años anteriores y así todos los regalos que vamos a a la familia amigos etcétera y nos gastaremos de media unos doscientos cuarenta y un euros algo después la segunda parte más relevantes la comida somos muy dados a estas celebraciones copiosas en estas fiestas bueno nos gastaremos una media de ciento tres euros gusta viajar también pongamos uno sale ciento cinco euros por último pues también algo de ocio que tengo una falta no chaperos euros

Voz 0927 06:40 sí sí sí luego el entre lo más deseado hacéis la diferencia entre hombres y mujeres no hay pequeñas diferencias no los hombres nos gusta más el el dinero a ellas la la ropa los libros el dinero no osea a nosotros el dinero y a ella la la ropa en primer lugar no

Voz 6 06:56 sí sí la verdad es que según los diferentes pero entre sexos no comodín apuntas pues bueno a lo mejor no el sexo masculino no los hombres tenemos un poquito más estarían poco más que nadie las el dinero también en un pelín más que no lo que cuando mejor no tema de Smart con ellas pues bueno ya te digo es muy similar pues sacó de cosmética y alguna cosa así no de lo deseado

Voz 0927 07:23 y donde seguimos prefiriendo fundamentalmente en los grandes almacenes y las cadenas especializadas no

Voz 6 07:30 sí así es y en España Portugal no es ponga península ibérica es que siempre hemos sido mucho de de grandes almacenes a diferencia respecto al año anterior sí lo hemos con poco perspectiva no vemos últimos cinco años pues sí que es verdad que somos de grandes almacenes lo que hemos ido especializando digamos no tipología de de de regalo pues vamos a un sitio o a otro eh porque ya te digo con más de la mitad de los consumidores

Voz 0779 07:55 el reconocen que compran en grandes almacenes

Voz 6 07:58 igualmente todo lo relativo a modo de que te por ejemplo buscamos cadena especializadas a la hora de ir a comprar pues más más tecnológicos au de deporte y por supuestos supermercados hipermercados para dado que es la compra comida bebidas cada vez digamos vamos a más sitios

Voz 0927 08:14 no vamos diversificando las compras eso es vale vale oye me me me además bueno no me llama la atención los adultos está muy claro entre hombres y mujeres los adolescentes por ejemplo en primer lugar los videojuegos que nos sorprende pero lo que sí me sorprende es que ya no está creo que otros años sí aparecía lo de los iPhone italiana en la lista el primero Ovidio juegos luego libros luego ropa luego calzado los iPhone Cassini aparecen no

Voz 0779 08:40 sí bueno es que ya lo tengo ya los tenemos no

Voz 12 08:45 eso porque es verdad que hay

Voz 0779 08:46 el centro muy fuerte hace un par de años

Voz 6 08:49 tres si es verdad que el año bueno dejaron de estar entre los cinco preferidos no cuajaron perdieron un poco de relevancia este año para recuerdo un poquito pero ya te digo no están no están entre desde luego no en el Top tres eh o sea que si ha apelado perdieron algo de fuelle en estos años bueno seguirán recuperando

Voz 0927 09:06 ya ya hoy a las compras online como están a ver porque aquí recibimos el otro día hablando del y la semana pasada o hace quince días decíamos bueno pero parece que lo de Internet por un lado llegan cifra de que si se está disparando pero vuestros datos es que

Voz 1226 09:21 vamos a comprar un poquito menos no por por por Internet

Voz 6 09:26 bueno no no no sé lo que pasa es que es verdad que yo ya no sé si crecimiento que a lo mejor se veía un par de años que era no exponencial dueño otro crecía muchísimo este año hay un crecimiento pero es más moderado no lo de menos del cinco por ciento lo que pasa que es verdad que el la compra online da da pasos quizá ahora haya más pequeños pero pero seguros es decir lo que ganan lo no lo pierde seguirá creciendo eh

Voz 0779 09:49 pero quizá no esos esos dígitos

Voz 6 09:51 éramos hace unos años de doble crecimientos de doble dígito no pero bueno se va manteniendo es algo que era más de hecho me estas navidades no logra estaremos cerca de un veintisiete por ciento un poquito más de una cuarta parte nuestro presupuesto

Voz 0779 10:03 pero lo nos lo gastaremos son mal no está mal

Voz 0927 10:07 es importante es importante oye para tener para terminar uno el tema de cómo pagamos que pagamos con metálico más con tarjeta de débito con monederos digitales como pagamos

Voz 6 10:18 si hay que también depende mucho obviamente tengamos el gas no si estamos hablando de una tienda física de digamos más de tarjeta y obviamente lo que todavía sigue siendo segundo método de pago salida no pero que se llama la atención porque por ejemplo los modelos digitales pues en todo lo que es comercio online pues tiene tiene mucho empuje pero es que tanto en online como en la tienda física lo que más vas utilizar la tarjeta de débito débito porque no nos gusta de verdad es que mira este comportamiento que apretamos durante la si no endeudarnos por lo menos demasiado con las compras navideñas famosa cuesta de enero y que bueno que es complicada no pero es más que la de crédito vamos a tirar siempre debía tener ese gasto bastante controla

Voz 0927 11:02 con lo que tenemos de lo que tenemos en cuenta no endeudarnos vale eso está bien está bien eso es muy bien pues bueno pues veremos a ver si se cumple un poquito todo esto y a ver qué dicen nuestros oyentes y les escuadra más o menos eso de regalos doscientos cuarenta comidas unos ciento setenta viajes un poquito más de cien y ocio de ochenta y dos a ver si le a ver si yo es más o menos Seven I o o ven que les varía pero es normal somos muchos cada uno tenemos nuestro cultos no se nuestras apetencias Bruno Rodríguez su socio de Deloitte muchísimas gracias por atender esta llamada

Voz 0779 11:32 muchas gracias a vosotros y a hacer la próxima adiós

Voz 0927 12:10 el otro día hablamos de cuarenta años de Constitución el jueves desde luego hace

Voz 16 12:14 daños hace treinta años en estas fechas

Voz 1226 12:17 todavía locos ya con la Navidad comprando turrón

Voz 0927 12:21 desde hace meses eran sin duda otros tiempos y uno de los productos estrella incluso por delante de los langostinos están los juguetes pero son todos fiables nosotros hemos comprado varios en unos comercios no especializados hace unos días baratos de los que proliferan muchos desde hace años y los hemos llevado esta misma semana al Centro de Investigación y Control de Calidad de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y los hemos sometido a todas las pruebas que pasan todos los juguetes sospechosos con la ayuda del director también de Marta Guijarro jefa de la Unidad de juguetes Icon Rose Bercial Icon Miguel Padilla técnicos de esta unidad de juguetes resultado pasen y escuchen

Voz 9 13:05 el microscopio

Voz 0927 13:07 Manuel Carbó es el director de este centro y lo primero que vamos a analizar es un osito de peluche verdad

Voz 17 13:12 el primero vamos a ver en el laboratorio cuando uno llega un juguete lo primero que hacemos es ver qué tipo de juguetes y qué tipo de análisis se puede hacer entonces ahora vemos que tenemos un osito de peluche lo que vamos a ver es primero una observación del etiquetado una observación del del juguete tal cual con con su fisonomía como es ya a partir decidir qué ensayos se hace al al osito de peluche como vemos que tiene posible pieza que se pueden desprender como son los ojos pues el primer ensayo que vamos a hacer es detracción para saber si los ojos alguna pieza pequeña se puede extraer una fuerza menor que indica una norma Si se extrae pues el juguete daría incumplimiento por peligro de asfixia porque esas piezas pequeñas pasarían a través de un cilindro hice podías adelantar el niño Si si lo si se lo traga

Voz 1226 14:01 estamos exactamente donde

Voz 17 14:03 es un laboratorio que pertenece a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social

Voz 1226 14:10 seis continuamente analizando juguetes yo aquí veo multitud de juguetes por todos los sitios

Voz 17 14:14 si se analizan al año más de más de mil muestras de productos en general juguetes productos de cultura ir en general se dedica a hacer ensayos de de productos de consumo tanto alimenticios como no alimenticios en en el global de análisis de elaboró posteriores hacen entre cuatro mil y seis mil muestras dependiendo de los años y dependiendo un poco de las capacidades que tengamos de analizar los productos vamos a ver qué pasa con el peluche elevan

Voz 1226 14:43 leer la prueba que no ha dicho el señor Carbó

Voz 0927 14:47 el está realizando un ensayo detracción al ojo

Voz 18 14:49 peluche se les somete a una carpa de noventa minutos para ver si se desprende o no el ojo en el caso de que se desprendiera estaría habría que ver si entraba en el cilindro de piezas pequeñas que lo que hace simula la garganta del niño y entonces estaría mal y si no se desprende pues eh pasaría la prueba

Voz 19 15:06 en este caso el peluche

Voz 18 15:08 cumplido

Voz 1226 15:10 o sea que un niño aunque fuera muy malo muy malo y tirara del ojo con mucha fuerza no

Voz 0927 15:14 sacaría el el ojo no habría peligro cuerda suficiente para poder ahorrar

Voz 18 15:18 en el ojo si el ojo del peluche sí hubiera quitado habría que ver si entraba dentro del cilindro de piezas pequeñas que lo que hace es simula la garganta del niño entonces existiría un riesgo de asfixia

Voz 1226 15:30 y en algunos casos vienen ojos que se desprenden que pueden entrar se puede entregarlos no

Voz 18 15:35 allí estaba en muchas ocasiones se desprenden los ojos la nariz o cualquier pieza de plástico que el niño la pueda acoger con la mano se desprenden con una fuerza de tracción inferior a noventa Newton si entran completamente en el cilindro piezas pequeña lo que supone el riesgo de asfixia ahora

Voz 1226 15:49 qué vamos a hacer con el osito de peluche

Voz 20 15:52 no hace la prueba de de costuras Si se abre podemos encontrar que se puede desprender piezas pequeñas entonces vamos a utilizar este Dinamo metro para de desgarrado de alguna manera el el peluche y entonces en el momento que lleguemos a setenta Newton ahora mismo hemos llegado como no ha desgarrado el peluche estaría bien

Voz 1226 16:19 también han pasado la prueba del ojo ha pasado la prueba de las costuras vale vamos bien

Voz 17 16:24 ahora que tenemos el caso de un peluche también que se ha hecho la

Voz 21 16:28 prueba de Garro sea desgarrado la

Voz 17 16:31 en la parte de de de

Voz 21 16:33 es la de la piel de del

Voz 17 16:36 peluche ICD que está dentro de las bolitas están dentro el relleno está dentro de una bolsa con lo cual lo hace que que no se puede atracar el niño el el bolitas con lo cual también daría bien

Voz 1226 16:49 seguimos con el peluche ahora qué pruebas elevado

Voz 22 16:52 si ahora vamos a realizar una prueba de inflama habilidad y entonces vamos a acercar un mechero que en nuestro caso está todo normalizado la realidad sería parecido entonces vamos a aplicar la llama al borde del peluche un tiempo determinada se retira

Voz 1226 17:11 con la llama no no ha seguido hacia arriba pero se consigue

Voz 22 17:15 ahora que está correcto pues aquel el pelo

Voz 1226 17:18 se ha quemado un poquito pero no ardido qué es lo que se está buscando no que tenga una inflama debilidad e importante que puede salir ardiendo con lo cual sería muy peligroso no

Voz 22 17:28 si en este caso se ha quedado por decirlo de alguna manera no ha llegado a prender la llama se ha quedado parado en la llama y entonces el peluche éste no tendría peligro en este caso pero

Voz 1226 17:40 pero hay otros muchos juguetes ir por ejemplo pelucas que sin embargo no la pasan no sé

Voz 17 17:49 esos son los productos más conflictivos en el tema del ensayo de inflar amabilidad normalmente los disfraces las pelucas y máscaras suelen dar algunos problemas en tema de Infantería hay que tener mucho cuidado con ellos

Voz 1226 18:02 es una parte de de un disfraz está perdiendo completamente

Voz 18 18:06 hay esta lo que pasa luego hay que ver la velocidad porque tenemos tres posibles opciones estuvo a toda mecha decís iba rápido ahí entonces pagaríamos el tiempo yo habría que calcular la él eh la velocidad

Voz 1226 18:18 cómo ha salido la prueba del fuego del disfraz

Voz 18 18:20 pues a pesar de que sea quemada ha salido bien porque la velocidad de propagación de las llamas encuentra entre diez y treinta milímetros por segundo el juguete venía marcada en el etiquetado con una leyenda que indica alejar de él

Voz 1226 18:32 algo ahora que vamos a hacer con la pistola lo primero

Voz 18 18:35 que se hace es ver si la ventosa atraviesa por completo la galga eh que tiene un diámetro determinado esteta eh el tamaño de este diámetro es lo que te indica es que sí lamentó sea lo suficientemente grande aunque se quitara daría igual porque no se podría quedar nunca alojada la garganta del niño en este caso como se puede ver la ventosas pequeño hay atraviesa completamente entonces ahora se les somete a continuación un ensayo de tracción para ver si se desprende Ono

Voz 1226 18:59 es una tragedia hace tiempo no

Voz 18 19:02 no no hace diez o once años aproximadamente falleció un niño porque se desprendió lamentó se quedó alojada en la regata

Voz 20 19:10 eh falleció por asfixia vamos a ver

Voz 1226 19:12 la prueba el resultado y en este caso

Voz 20 19:15 se ha desprendido la ventosa con veinte con seis Newton por debajo de Clinton por tanto estaría incorrecto

Voz 1226 19:23 es decir cualquier niño podría sacar la ventosa e ir poder llevarse a la boca y tener un problema

Voz 22 19:30 vamos a realizar el ensayo de impacto sobre un sonajero entonces el le coloca sobre una plancha metálica se a tirar una pesa de un kilo a una altura determinada que ya nos indica la norma

Voz 1226 19:45 y qué ha pasado entonces deja libre

Voz 22 19:48 unas bolitas que entrarían dentro del cilindro de partes pequeñas con lo cual el niño podría ahogarse con estas bolitas

Voz 1226 19:55 ahora tenemos un carrito para llevar muñecos no para que lleven las niñas muñecos que que prueba hacéis

Voz 18 20:02 le vamos a realizar el ensayo de resistencia estática que se les somete a un peso de cincuenta kilos a la estructura de carrito porque a pesar de que es un juguete que está destinado para que las niñas pasen a los muñecos siempre se ve a los niños que se sientan empujan unos a otros para ver si soporta la carga se le carga con un peso de cincuenta kilos para ve si lo aguanta

Voz 1226 20:25 el carrito aguantando el están poniendo todo el peso unos discos enormes

Voz 0927 20:31 porque un niño se puede sentar en el en el en el carrito y entonces se puede ir ella

Voz 22 20:35 abajo como ha ahora mismo que no aguantó el peso y se ha venido bajo el carrito con lo cual abrió un incumplimiento

Voz 18 20:42 ha doblado la el armazón del carrito lo que se podría suponer un riesgo porque para el niño porque se podría caer osea podría pillar con alguna de las piezas

Voz 1226 20:51 bueno aquí veo otras cosas por ejemplo una bola Jojoy le pasa

Voz 18 20:53 a esto el abuela yo yo esto es un puf fervor este es un juguete destinado a niños menores de tres años entonces habría que mirar como en los casos anteriores y la posible generación de piezas pequeñas y luego también habría que mirar el yo yo qué es lo que se mira en la longitud de la cuerda y hay que tener en cuenta la longitud y el peso de juguete esto el riesgo que entraña que se lo puede enrolla alrededor del cuello del niño Ibis suponer un riesgo de asfixia

Voz 1226 21:18 y aquí tenemos otro juguete roto que es como una flauta no como muñequito que es un simula una flauta qué pasa con esto porque lo veo aquí bastante destrozado

Voz 18 21:25 claro en el caso de los juguetes que tienen con una flauta un silbatos el aplica lo de los requisitos de los juguetes sancionadas con la boca entonces se les somete a una serie de ensayos para ver si se generan piezas pequeñas en este caso no está destinado es independiente el rango de edad al que está destinado porque al al ponerse en la boca susceptible de todos los niños aunque sean mayores de tres años que se pueda ganar entonces se les sometió a un ensayo de extorsión y detracción Yves se generan piezas pequeñas en este caso se observa que sí

Voz 1226 21:55 aquí veo también como una simulación de productos no cacahuetes y unas nueces Manuel Carbó director qué pasa con esto

Voz 17 22:02 bueno pues estos son productos que imiten alimentos y entonces son productos que les hay que prestarle mucha atención primero porque al al tener forma color o sabor alimento el niño ese atractivo para el niño Niño entonces hay que ver qué peligro puede tener el niño coger ese producto normalmente al al meter en el mentimos tendrá a comérselo entonces el producto si entra en el circuito de piezas pequeñas pues ya puede dar un riesgo de asfixia que es un riesgo grave

Voz 1226 22:34 aquí en multitud de juguetes de todo tipo para niños para niñas para más pequeños para más mayores de todas las muestras que analiza en este laboratorio qué porcentaje cumple cuántos no cumplen

Voz 17 22:47 pues en las estadísticas que tenemos a lo largo de los años aproximadamente un cincuenta por cien es de no cumplimiento estos no cumplimiento son de etiquetado principalmente etiquetado y su inseguridad el etiquetado de subsanable porque se de es el fabricante con cambiar etiquetado y adecuarlo cumpliría pero el problema son los problemas de seguridad en los cuales daría lugar a productos con riesgo podía ser grave y entonces entraría en Red de Alerta y retirada del mercado

Voz 1226 23:19 la mayoría estos productos de dónde vienen de las comunidades autónomas campañas que realizan sospechas de que algún producto en concreto puede ser peligroso para los niños

Voz 17 23:29 bueno este laboratorio de presta servicios a las comunidades autónomas para hacer sus sus trabajos en el tema de control de mercado el laboratorio analiza principalmente productos de de Comunidades Autónomas pero también trabaja para el libre en el cual hace un análisis a los productos que van a entrar en España el soy sobre hace unas inspecciones en frontera y también nuestra esos productos para analizar por Price a comunidades autónomas y organismos oficiales no podemos analizar ningún producto de un particular

Voz 1226 24:03 de todos los productos que llegan aquí juguetes cuáles son los que habitualmente suelen dar más problemas cuáles son los que dan mayor porcentaje de juguetes peligrosos

Voz 17 24:13 bueno principalmente se presta mucha atención a los juguetes destinados a niños menores de tres años puesto que sólo los más sensibles a este tipo de productos inseguros precipitadamente por el peligro de asfixia o peligro de infabilidad como hemos visto en los ensayos

Voz 1226 24:30 de todos los juguetes que detecta es peligroso si eso el origen de donde

Voz 17 24:36 normalmente un alto incumplimiento son productos baratos vendidos en comercios baratos entonces en muchos son fabricados en China

Voz 1226 24:47 porcentaje alto pues

Voz 17 24:49 casi todos quiero decir un alto porcentaje sí que es de eso de partes de fabricantes de productos de China

Voz 1226 24:56 cosas que deben tener en cuenta los Reyes ahora en estas fechas para comprar juguetes para

Voz 17 25:02 evita riesgos pues los reyes lo que tienen que hacer es saber muy bien el juego gana a comprar para que sea un juguete adecuado para la edad del hijo lo segundo en que ver es qué tipo de producto tienen que comprar qué qué aspecto tiene el juguete leer muy bien el etiquetado si es un etiquetado que es completo que puede tener frases de advertencias los tiene que analizar un poco Isabel un poco qué tipo de advertencia representan buscaron juguete adecuado a la edad que tenga un una apariencia relativamente pues aceptable rehuya en sede juguetes muy baratos au juguetes que son para eh comprada al momento que saben que el Goethe va a desaparecer en unos días porque eso pueden da los peligros muchas gracias

Voz 0927 26:50 lo nuevo de Vanesa Martín todas las mujeres que habitan en mi bueno hay otras muchas cosas de las que queremos hablar hoy por ejemplo otra compra habitual en estas fechas por Navidad Reyes es el móvil yo hoy con la ayuda otra vez de los compañeros de cacharrazo desde Íñigo Sastre de los amigos de Podium podcast de esta casa por supuesto os proponemos ayudar en esta tarea de elegir el que más nos puede interesar

Voz 1 27:14 cacharro consumido

Voz 26 27:16 por

Voz 0927 27:27 muy buenos días hola Jesús me gusta esto Caixa raras en SER Consumidor le te gusta el nombre me encanta me encanta hoy quién iba a decir hace cuarenta que en esta época íbamos a tener todo teléfonos móviles era una locura el otro día hablábamos eh madre mía había había tiros por conseguir un teléfono fijo ahora ya tiros por conseguir un móvil y como hemos ido cambiando verdad

Voz 16 27:48 mira el móvil sobre todo tiros si alguien te coge el teléfono móvil verdad tú tú sabes alguien que comparta un teléfono

Voz 0927 27:53 el que sea para dos personas no es no

Voz 16 27:56 es el aparato más personal por lo tanto es un regalo de todas las navidades pero es un regalo que tenemos

Voz 0927 28:01 decir muy bien y específicamente pensando en en cada persona que lo vaya a utilizar por haré una gama amplísima de teléfonos y también depende mucho lo que elijamos tantos y lo pedimos como si lo vamos a comprar directamente para ver en función de las necesidades no es lo mismo alguien que está haciendo fotos descargando cargándose mil cosas que que el utilizar sólo para llamar y recibir llamadas nuestros como la ropa

Voz 16 28:22 además porque son de de diferentes tamaños colores el sistema operativo es decir a ti te puede gustar un un móvil Android a ti te puede gustar más un móvil que tenga a ellos y eso pues nos va a delimitar mucho que teléfonos vamos a poder comprar no porque porque bueno Jesús yo no sé esto cómo lo ves tú y yo sé que tú no eres muy de casarte con nadie con ninguna operadora

Voz 0779 28:42 vamos a ir a los móviles libres si te parece

Voz 16 28:45 porque queremos que la gente tenga la libertad de adquirir el teléfono en cualquier tienda o unos grandes almacenes pero recordemos que también igual algún usuario le puede interesar en función de lo que consuma con su tarifa habitual en su en su operador irá la operadora decirlo oye subvencionar un poquito el teléfono móvil que sí que es verdad que los operadores a multa abrir un poco la veda

Voz 0927 29:01 a era antes había mucha subvención luego se corto y habrá un poquito también lo saque ver un poquito donde compramos mercado libre o con nuestro operador o incluso aprovechar para cambiar de operador Si

Voz 16 29:12 eso no supone algún tipo de beneficio en la compra

Voz 0927 29:15 te parece que hagamos algo como que compramos a la hora de comprar que hagamos como tres escalones de una gama de entrada una gama media una gama alta para quienes los prefieran Vega la exacto Il lo primero de todo es que la gama de entrada es la gama para

Voz 16 29:28 a esas personas que utilizan el teléfono más bien poco que quieren comunicarse quieren enviar Whatsapp ir todos estos teléfonos por supuesto van a venir con Android no vas a tener la posibilidad de conseguir un teléfono iOS el sistema de Apple en un teléfono de gama de entrada porque pues porque no es decir por precios donde nos vamos a ir entonces vamos a pedir a los fabricantes por favor cuando compremos un teléfono de los más básicos que no nos instalen Software de serie que nos den el sistema lo más puro lo más limpio posible porque cuantos más programas nos traen esto que los informáticos llaman el Blood Where los programas que el fabricante instala para intentar meternos en sus contenidos para vendernos sus sus cosas no yo quiero que me dio el teléfono lo más limpio posible cuando compramos ordenadores te acuerdas que a veces nos venían cargados de programas que hacían que fuera más lento que a veces incluso traían algo

Voz 0927 30:13 con cosas que a lo mejor no me interesaban exacto

Voz 16 30:16 entonces si podemos vamos a comprar teléfonos vamos a pedir a nuestro nuestro asesor tecnológico que nos de un teléfono lo más lejos posible en el podcast de hecho hemos hablado con una experta eh que sabe muchísimo que ha aprobado todos los teléfonos de este año que se llama Erica García de medio Zenet y nos ha contado esto sobre sobre esos teléfonos

Voz 0394 30:35 que tenga un procesador más o menos decente con una Ram también decente y que esté optimizado como he dicho antes el sistema operativo los móviles de día en día de gama de entrada a mí me han rendido sin ningún tipo de problema a ver es verdad que no me voy a poner jugar con ellos al for night

Voz 0927 30:52 claro cada uno cada teléfonos lo que tienes que eso es lo

Voz 16 30:55 qué mejor lo explica es decir no vas a poder jugar a juegos a van a sacar peores fotos nos olvidamos también de las fotos nocturnas están muy de moda pero el móvil Bair fluido es decir ella dice que vamos a valorar he unos ocho gigas de almacenamiento yo diría dieciséis si quieres guarda demasiadas fotos demanda muchos asuntos por por Whatsapp dieciséis gigas de almacenamiento eh recalco aquí y unos dos o cuatro gigas de RAM con esto será más que suficiente para el uso básico que vamos a dar a cualquier teléfono yo también os pido que la versión del sistema operativo que lo pidáis a vuestro fabricante a vuestro vendedor Android siete u ocho para que no se os quede desfasado en poco tiempo porque ya dentro de poco veréis las noticias de los móviles viejos que Whatsapp deja de dar soporte que siempre salen sobre estas

Voz 0927 31:35 estamos hablando de cómo trescientos euros no mal

Voz 16 31:38 no no más de trescientos euros nunca

Voz 0927 31:41 hay vamos con la bella gama gama media para mí el teléfono todo terreno ideal para todo tipo de público

Voz 16 31:47 los este año además las marcas se han puesto las pilas mucho con la gama media en nos están dando teléfonos que hace pocos años eran una gama alta así que yo os digo que vamos a pedirles mucho vamos a pedirles mucho a un precio bastante bajo les vamos a exigir que vengan con la última versión de Android eh porque queremos que como os decía hace un momento que no duren más estos teléfonos que esa obsolescencia no nos afecte tan rápido dieciséis o treinta y dos gigas de memoria interna a ser posible que sean ampliables sabes que puedes meter una tarjeta para que te para que te entre Mas y la cámara de ocho megapíxeles para que nos haga fotos ya casi tan buenas como como un gama alta y ahora la gran reflexión Jesús saber tú has oído hablar de las dobles cámaras en los teléfonos móviles tutelar tiene doble cámara no el tuyo no pues Erica Carrillo sepa lo vimos lo tiene Erica García Nos nos ha dicho en el episodio que hemos estrenado hace tan sólo tres días en Podium podcast punto com que son más de una una cosa para sacar pecho

Voz 0394 32:45 vale España vale el tema de que los móviles ahora tengan cuatrocientas mil cámaras paz hermoso retrato es es básicamente tema de marketing este móvil tiene muchas cámaras como en el pasado es este móvil tiene muchos megapíxeles en la Cámara es básicamente eso

Voz 16 32:58 pues nada es es un artilugio de marketing eh unos teléfonos nuevos con una sola cámara también te hacen en el modo retrato otros como un unos que has sacado hace poco una marca muy conocida traen ya hasta cuatro cámaras en un en un gama media gama media al final para las fotos que necesitamos en nuestro día a día Jesús Pinar hace falta todo eso les quieres no

Voz 0927 33:21 otro buena te compras una campaña cuatro cámaras y a veces a alguno por lo menos les sobran hasta una osea que para que estamos hablando de precio

Voz 16 33:27 así que trescientos setecientos y seiscientos inmóviles además de gama media alta muy recomendables por unos seiscientos euros que no rinden igual que un gama alta y solamente hay que informarse bien especial de Caixa erradas por supuesto para saber algunos de estos teléfonos

Voz 0927 33:44 gama alta gama alta este año

Voz 16 33:47 a tener que rascar viene el bolsillo estalla María Jesús

Voz 0927 33:49 los que le gusta eh de gama alta por encima de los mil

Voz 16 33:52 euros se han puesto en las principales marcas es el regalazo que todo el mundo quiere estas Navidades con todas las letras eh se la disputan tres marcas principales este año puede averiguar Jesús

Voz 1226 34:04 yo aquí me decanto claramente por por uno por uno

Voz 16 34:07 en concreto que tenía estaba operativo que fabrica la misma marca que la que lo Safe bueno en este caso por dos en ese en ese sentido no eh pero super importante cuando cómo

Voz 0927 34:16 como ya digo Estados Unidos

Voz 16 34:18 es Unidos vale ambas marcas ambas marcas que estoy diciendo venga pues vamos a comprobar siempre que compremos un teléfono de gama alta que nos venga con la última versión del sistema operativo o que en todo caso podamos actualizarlo una batería es superior a los tres mil Milián pero los que ya tengan como mínimo ciento veintiocho gigas de almacenamiento eh si es un teléfono Android ocho gigas de RAM más o menos sí es un teléfono ellos que tenga un poquito menos porque el estaba operativo rinde mucho mejor y necesita menos capacidad qué te voy a decir Jesús que el almacenamiento a partir de ahora es fundamental en estos teléfonos que os lo penséis muy bien porque estos cacharros sacan fotos de más de doce megapíxeles eso hace que pesen bastante es sacan vídeos en ultra alta definición 4k la tienen efecto retrato soportan juegos ya como el Fornet que seguramente quienes tengan hijos sobrinos lo conocerán de sobra ir con estos teléfonos pues podemos hacer de todo incluso vamos a revisar muy bien la especificación de resistencia al agua supone IPE sesenta y siete es que se puede mojar Easy pone IPS sentaditos que se puede sumergir

Voz 0927 35:21 es que no es lo mismo eh cuidado eso sí la garantía aprobado

Voz 16 35:24 demente en el caso de marcas muy conocidas a pesar de que tengan la especificación no te lo cubren por si acaso porque se curan en salud pero normalmente no va a pasar nada bueno

Voz 0927 35:33 la más altas por encima incluso de los mil euros más de mil euros ya te ayudan a cocinar también no

Voz 16 35:38 no bueno por lo menos soportan una asistente os asistentes de los móviles de gama alta funcionan la verdad es que muy bien en estos móviles de gama alta pues hay que tener en cuenta que que tenemos que eso seguramente que hacerles un seguro que al final nos llevan muchos euros muchos más gastos

Voz 0927 35:56 pero con todo lo que lleva luego nos quejamos de que los baterías no duran eh así que nada

Voz 16 36:00 una buena batería buen plan de datos in mucha paciencia sobre todo porque vamos a tener que ahorrar para comprarnos estas móviles Jesús

Voz 0927 36:07 Íñigo Sastre de cacharrazo más en cacharrazo es mucho más de esta información con todos los detalles de todo lo que os hemos hablado aquí de teléfonos Íñigo hasta la próxima hasta la próxima abrazo

Voz 1226 36:39 escucha con nosotros la vida Sonia comentarios

Voz 27 36:42 bueno pues esta semana se han llenado de felicitaciones por nuestro EGM doscientos once mil oyentes así es que bueno

Voz 16 36:49 más felicitaciones que también era visto de muchísimos

Voz 0927 36:52 amigos eso tienen consumidores empresas gente

Voz 16 36:54 se pasa por aquí gente relacionada con el consumo así que muchas muchas gracias a todos Vega con la encuesta de hoy

Voz 27 37:01 en la encuesta de hoy donde Coplas dos juguetes Tina tradicional súper hoy ver gran superficie o chinos en mercadillos

Voz 0927 37:08 bueno ya está colgada en nuestra web en nuestras redes y podéis votar y no es decir qué es lo que pensé donde compartir los resultados de la encuesta la semana pasada

Voz 27 37:14 planteamos si compras productos falsificados uno cincuenta y ocho por ciento alguna vez veintinueve por ciento

Voz 9 37:20 la mayoría que no

Voz 0927 38:06 los que nos gustan los mejores en los que nos diferencian algunos incluso nos alegran la Navidad así que vamos a hablar de uno de ellos vamos a hablar de los mantecados

Voz 0779 38:16 donde denominación con Origen Protegida

Voz 9 38:19 los mucho más

Voz 0779 38:22 ya Fernande muy buenos días hola buenos días

Voz 0927 38:24 Secretario general de la Indicación Geográfica Protegida mantecados de Estepa vamos a ver pero como no tener la denominación de origen haber no es posible

Voz 7 38:33 no en bueno la diferencia la explico brevemente sí

Voz 0927 38:37 es la diferencia entre un galeno minas

Voz 7 38:39 el origen y una indicación geográfica que en una denominación de origen producto es de de de esa zona en concreto tiene una indicación geográfica como es la nuestra la canela la manteca es la la harina pues la tenemos que trae de de de de otros lugares

Voz 0779 39:01 ya ya ya

Voz 7 39:04 a efecto administrativo de calidad tienen los mismos lo mismo demás

Voz 0927 39:09 vale bueno cómo va a que la temporada los llamamos porque ahora nos contáis un poco las propiedades y que lleva el famoso mantecados de Estepa pero pero cuéntanos un poquito cómo va la temporada bien hacer un buen año

Voz 7 39:23 se han hecho que yo de diciembre pueden finalizando un año más la la campaña del del mantecados si ya pues les creando que que los consumidores puedan disfrutar en su mesa de de Navidad

Voz 0927 39:40 junto a su familia que sí

Voz 0779 39:43 eso me pone todo cariño para imponerse el cartel de todo vendido o no

Voz 7 39:49 hombre este año dado que este este este tiempo que de frío vive iré lluvia pues ha sido un poco la lamenta ya que ya que otro año pues la calor pues casi llegábamos a Nochebuena como con con el bañador puesto

Voz 0927 40:09 sí retrae la retrae las ventas verdad

Voz 7 40:12 si el sector pues la verdad es que lo que le conviene el frío hoy el ambiente navideño dijo

Voz 0927 40:20 bueno explícanos que lleva exactamente un mantecados de Estepa que que que lleva

Voz 7 40:26 bueno para empezar en mantecados de Estepa Gemma es mucha tradición doy mucho cariño cuenta

Voz 0779 40:33 desde cuándo derbi

Voz 7 40:34 cuando se hace pues hablamos de la receta más antiguo que se conserva en son de hace siglo y medio un poco más os ponéis os Alemanno no no reconoces Europa la doble denominación de calidad porque tantos mantecados como polvorón tiene su Indicación Geográfica Protegida

Voz 0779 40:56 qué lleva entonces que no se iba a contar fundamental

Voz 7 41:02 es la manteca de cerdo ibérico

Voz 0779 41:05 la harina de trigo

Voz 7 41:08 aquí la canela a el polvorón pues en la diferencia es que Alemania es de otra forma se le une la la almendra que sí que tantas propiedades tienen también como como sabéis y esto no seamos

Voz 0927 41:24 ha habido nunca quiere decir que está tan de moda muchos producto que sí aloe vera no sé qué no habéis hecho variaciones y esas cosas para ir cambiando y ganar otros cliente no

Voz 7 41:34 bueno en nuestra industria siempre están continuo en continuo avance en continuo himen continua investigación lo tradicional se sigue conservando cierto es verdad que nuestra industria ya cuenta con productos sin gluten productos sin azúcar producto para para

Voz 31 41:55 para encima

Voz 7 41:56 vamos a a a la lactosa incluso hay alguna alguna fábrica que tienen también la la certificación Halal para poder vender en mercado de mercado musulmán ahora

Voz 0927 42:33 se eh

Voz 7 42:35 ácidos grasos saturados como es la sino político

Voz 0927 42:40 saludables

Voz 7 42:42 de puede de la harina de trigo contiene proteína Hay fibra y además está libre de de de de grasa aquí bueno pues es algo dulce Perón la noche vas gran cantidad de azúcar pecado la proporción no es muy

Voz 0779 43:05 me lo habéis conseguido

Voz 0927 43:07 que no sea un producto tan estacional que no sea sólo que lo comemos ahora en Navidad habéis conseguido que que que estén las mesas como como postre para tomar un café y eso fuera de lo que es la temporada navideña

Voz 7 43:18 bueno nosotros pensamos que el éxito de del polvo no es que es que se produce aquí los podemos disfrutar en esta época quizás si lo tuviéramos todo el año pues pues estábamos hasta

Voz 0779 43:33 el gorro no yo no lo cogería hemos contado

Voz 7 43:36 dan ganas no sí sí que es verdad que que nuestra nuestra empresa están trabajando en poder diversificarse Illa hay alguna que durante todo el resto del año pues hace otro tipo de producto como pueden ser pasta pueden ser chocolate sí para para poder diversificar y eso Él también viene dieran empleo a la economía local

Voz 0927 44:02 claro claro bueno pues José María Fernández Secretario General de la Indicación Geográfica Protegida mantecados de Estepa polvorones que muchísima suerte en esta temporada eh que lo vendáis todo

Voz 7 44:12 muchas gracias antes de ir que disfrutemos todos de unos días

Voz 0779 44:16 estupendo de Navidad José María sólo una cosita que siendo

Voz 0927 44:19 cuidado hay falsificaciones hay gente que se venda con vuestro prestigio o bajo el paraguas de vuestro prestigio cuando no son de Estepa

Voz 7 44:28 bueno pues ese ese fue uno de los de la de las razones por las que desde la Junta andaluza no no ofrecieron e iniciar procesos de la denominación de calidad que habíamos abismo descubierto algunos sitio algunas zonas de España donde se fabricaba el producto parecido a lo nuestro hice le ponía la etiqueta de de chepa

Voz 16 44:53 muy bien José María Fernández muchísimas gracias y feliz Navidad aunque sea por anticipado

Voz 0779 44:58 igualmente muchas gracias a ustedes adiós hasta luego

Voz 32 45:02 sus derechos son nuestros mandamientos estoy harto

Voz 9 45:06 el teléfono

Voz 0927 45:33 Francisco Ferrer muy buenos días muy bueno asesor jurídico de Facua venga empezamos ya con los casos de los oyentes vamos primer caso oyente esto

Voz 5 45:43 teniendo un problema con su operadora de telefonía por unas interferencias con la teleasistencia y se queja de falta de atención

Voz 34 45:50 a vivir con el teléfono fijo de mi madre que pasa aquí se teniendo problemas porque mi madre tiene teleasistencia durante que llevo con más noble que serán ciento ocho meses constantemente he tenido problemas habla podía llamar porque el teléfono fijo se quedaba sin cosa que no podía hacer existencia si sabía algo vino la técnico de teleasistencia para comprobar si era el azar todos pero efectivamente comprobados que no que problema era de más morir los cuatro o cinco vidas vendrían dedicó todavía no han pues contactó conmigo para que vengan técnico hizo Lucio la avería

Voz 0927 46:31 lo de siempre Paco el servicio de asistencia que muchas veces te dicen sí voy eso tendrías pero luego se tardan semanas y semanas se puede hacer algo en esto

Voz 0683 46:40 es una pena desde luego y aquí está clara la responsabilidad de la compañía de telecomunicaciones como solemos decir siempre primero reclamara a la operadora e inmediatamente después cómo no le han hecho ni caso pues lo que tiene que hacer es denunciar reclamar ante la antigua se fijan en la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información ir hace digital que se llama ahora por eso por una prestación del servicio deficiente y ojo solicitando Ambient la indemnización por la interrupción del servicio de todas formas como también comentamos siempre si se está incumpliendo lo que tiene que hacerse es darse de baja cambiar de compañía que es lo que más les duele y obviamente sólo pueden cobrar penalizó

Voz 0779 47:21 el alguna ahí tenemos la sartén por el mango

Voz 5 47:24 a este usuario no nos llegan los recibos de su compañía eléctrica no quiere tener que pagar todos a la vez le escuchamos

Voz 8 47:31 llevo tres meses que no me llegan los residuos de Endesa tengo una aplicación el móvil más hombre no todos los meses lo que consumirá alquila factura fue el diez de septiembre estoy harto de llamar y que hay una tasa muy grande en Endesa mucho cliente que no de esperemos que no llegará luego luego digamos los tres o cuatro meses el tirón el parece abusivo cuando yo en mi contrato tengo para pagar la luz con Endesa todos los meses

Voz 0927 47:57 claro luego una faena que puede hacer en este caso

Voz 0683 48:00 tiene toda la razón el consumidor desde luego hay que está contrato las condiciones del contrato son para los dos para unos y para otros

Voz 0779 48:08 pero en este caso sí sí sí sí

Voz 0683 48:10 deja que le factura mensualmente porque así aparece en su contrato insistirle acumulan recibos lo que tiene que hacer es pedir que la infracción El el pago para no tener los que pagar todos de golpe por una negligencia precisamente de Endesa y además lo que debería de hacer es denunciar esta irregularidad pues ante la Consejería competente de energía de su comunidad autónoma

Voz 16 48:31 a mí

Voz 5 48:32 Agustín nos cuenta que compró en enero varios ordenadores Bósforo a través de Xerox por un renting tecnológico con la actualización de abril del dos mil dieciocho de Windows tuvo un problema y algunos dejaron de funcionar el distribuidor los reparó aunque enfadado porque según nos dijo él no cobró nada el pasado octubre llegó la nueva actualización de Windows y nuevamente dejaron de funcionar ahora le dicen que la única solución es for mate a los de nuevo pero que le cobrará el sesenta y cinco euros por ordenador es legal

Voz 0683 49:05 podemos considerar que no en el sentido de que se ha comprado los ordenadores es decir hace muy poquitos meses además llevaban instalado el sistema operativo qué se supone que lo compra así es para que funcione lo que no tiene sentido es comprar un aparato un ordenador con un sistema operativo que a los tres o cuatro meses me va a dejar de funcionar es tardía engañoso a no ser que el vendedor me diga oiga yo les vendo de ordenador pero usted apaño ese con el sistema operativo con lo cual pues que exija que el ordenador funcione

Voz 0927 49:35 que no le cobren en ningún caso Carlos prepotentes claro

Voz 5 49:39 María no es plantea que ha recibido llamadas de la financiera de su tratamiento con Eden tal amenazando con incluirla en un listado de morosos sino paga ella dice que tiene el tratamiento sin terminar ISI tiene que pagar o no

Voz 0927 49:52 madre mía qué faenas están haciendo todos estos afectados eh que pueda hacer

Voz 0683 49:55 exacto están poniendo muchísimas pegas todas las financieras y es una pena también pues que aquí consumo las autoridades eh no hagan algo o no la sancionen porque están aprovechándose de este de este terrible suceso desde luego aquí como lo que tiene que hacer es enviar la reclamación hay dental eh solicitando pues que terminen tratamiento que no le cobren que den su historial médico obviamente esa carta certificada con acuse nos va a venir de vuelta porque es público y notorio claro clínica cerrado pero ojo que denuncie también la situación a consumo y también que reclame a la financiera diciéndole oiga no me cobren más mensualidades porque no me han finalizado el tratamiento years téngase también de incluir Men cualquier fichero de solvencia una vez que hayamos hecho esa reclamación pues sí podríamos dejar de pagar porque son contratos vinculados si no tengo el tratamiento pues no tengo que seguir tardando

Voz 5 50:56 Jose nos cuenta que estuvo meses con un tratamiento de acupuntura para solucionar unos problemas musculares de la espalda sin resultado alguno como ha visto que ahora Sanidad pone en entredicho estos tratamientos preguntas y podría reclamar a la clínica el dinero que pagó o alguna compensación Paco