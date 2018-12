¿Cuál es el secreto de un buen martini?

Voz 0313 00:00 ayer ayer a esta hora cuando somos la Ventana Pablo Alborán con el que hablamos de un montón de cosas y de que por cierto ha quedado un titular muy directo ese conos dijo al hilo de la actualidad dijo de machismo racismo y homofobia no debería haber ni rastro una democracia bueno pues les decía ayer que una de las grandes bendiciones de trabajar en la radio ese conoces a un montón de personas interesantes hoy vamos a hablar con alguien que nos conecta con el mundo bares e al que se refiere esta canción que escuchamos de fondo pero ojo que hablamos de un bar espetó muy especial y también de una persona especial porque alguien que estudió Medicina yo la clase esta arquitectura te vendía cómics que se metieron una promotora de conciertos de rock creó una empresa de pega carteles bueno que alguien con este currículum acabe consiguiendo el éxito gracias a un bar ya una bebida un cóctel bueno pues yo creo que tiene tela el cóctel y el bar tienen el mismo nombre dry Martini cumple cuarenta años de historia como la Constitución hizo artífice ha decidido escribir un libro precioso por cierto que reivindica además una religión

Voz 1 00:58 este libro quiere ser un viaje y un álbum de recuerdos una fiesta y un homenaje a todos los que como yo mismo creen que los bares son Iglesias los barman es sacerdotes feligreses los clientes la ofrenda los cócteles todo oficiado con una liturgia única una forma de celebrar cuarenta años de dry martinis bien secos en un local de Barcelona situado en la esquina de las calles Còrsega y Aribau

Voz 3 01:38 Javier de las Muelas buenas tardes amigo todos lo alto nivel emocionado ha puesto la gallina de piel no te digo más decía el tuit no porque la

Voz 0313 01:51 bueno ya lo hablábamos que la radio tiene esa magia que diría el Papa Francisco de los bares son Iglesias

Voz 0232 01:56 bueno yo creo que que estarían sintonía compraría no si yo creo que lo cómo lo compraría en las iglesias Irene eso sí de hecho durante durante años en el Steely sí que es el espacio que hay dentro del almacén del Dry Martini nos reuníamos un bueno grupo de personas que dejábamos el apellido en la puerta y lo único que se requería era ser invitados pero mi dejar el apellido como decía que no hubiera políticos ir diseño de una contraseña que era cardenal Martini tenías que decir Papa que era el cardenal precisamente el arzobispo de de Milano Carlo Maria Martini

Voz 0313 02:27 bueno en este en este libro que es que es precioso creyeron las fotografías y unas imágenes de de un nivel extraordinario a través de las cuales se puede repasar la historia no sólo del Dry Martini sino un poco o bastante la historia de este país aparece en un momento dado Un Javier de las Muelas ataviado de sacerdote y eso tiene una historia detrás de querría que contaras porque en fin

Voz 0232 02:46 bueno una de estas surge de lo de lo que surgen muchas cosas en los bares no una propuesta de de un director de cine John productor que estaban haciendo una una película dedicada al dry martini sí bueno me me propusieron una escena no me acaba de satisfacer y al final encontramos esa vía de que bueno ya que cooficial no pues digamos hay vamos a establecer también en un parámetro muy similar al de un comandante de navío de una aeronave no hay bueno ahí entonces hicimos pues la la unión de una pareja sí

Voz 0313 03:16 tú has casado aliens casado Halo Guillem

Voz 0232 03:18 dentro de la ficción que es la mejora de las realidades muchas veces sí sí la verdad es que fue bueno estuvo bien no estuvo en empate con una pareja muy agradable bueno el resultado creo que siguen juntos

Voz 0313 03:29 hablando de más oye el dry martini dry martini pero el dry martini original

Voz 5 03:33 eh nace con la Constitución al menos tú

Voz 0313 03:36 el proyecto la Constitución hoy existe un consenso bastante general de que necesita por lo menos algún retoque tu proyecto cómo está de salud

Voz 0232 03:43 también yo creo que vamos sonido siempre necesitas me cuando cuando hay un establecimiento que tiene cuarenta años necesita conservar la la parte vital aparte parte de ADN en no perder esa identidad pero sí que es necesario cuidando Le dándole esas esas dosis de cariño y de cuidarlo mucho

Voz 0313 04:03 yo he repasado en las páginas este libro nombres importantes nombres ilustres de todos los sectores del cine de la cultura de la de la de la de la política también o que han desfilado pero el Dry Martini o que han bebido de Dry Martini desde presidentes de Estados Unidos hasta hay un montón de gente cita unos algunos nombres ya alguna historia

Voz 0232 04:22 bueno empezando por el referente digamos más embajador que James Bond cero cero siete que bueno solamente tenemos una diferencia que le gusta batido oí a mi me gusta removida pero realmente es el gran embajador no hayan Fleming Ny bueno es algo realmente qué le ha dado mucho contenido cinematográfico no pero desde luego hay un sinfín de personajes Dorothy Parker la escritora americana no con aquella célebre frase de que uno tal dos es el límite tres encontrarás debajo de la mesa bajo el anfitrión yo creo que es una es una bebida que que tiene un carácter hay aquí hablaría mucho también un gran amigo eso José Luis Garci que es un gran oficial de Martini ese un gran vendedor juntamente con con Alfredo Landa en su momento antes de que de que es un cóctel que va mucho más ya de de de lo que es una bebida no es empaparse de de ese glamour que yo diría con inteligencia de rodearse de la literatura del cine de la arquitectura

Voz 0313 05:21 sentido de al dry martini al concepto dry martinis

Voz 0232 05:24 sí es un estilo de vida ya de entrada los bares alguna vez lo hemos hablado anteriormente en programas los bares tan importantes puede ser el dry martini como ese atasca de un barrio de de un pueblecito porque compren una función social no antes cuando estaba escuchando no las diferencias que hay políticas los bares tiene una función de Amal acabar sentimientos de apaciguar de conversación siempre que pelearse también eh pero siempre que se dijera eso es muy importante a dosis justas los productos que tienen contienen alcohol no pero esa función social es la que para mí es fascinante de de la cultura del bar no el punto de encuentro de poder cubrir esa enorme soledad que tienen muchas personas de edad jóvenes no yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos en España enorme soledad de que de que estamos aislados a cada vez más a través de Internet de aplicaciones cada vez cuando yo veo a alguien que va con auriculares sin inalámbricos pero que es que es que no no no no no se conversa el el que te sirvan la comida en casa sólo nos falta que hará el cine cada vez particularmente es mi opinión salvo excepciones a mí me resulta especialmente aburrido interesante en cambio las series de televisión cada vez tienen más interés y yo sigo creyendo que estos son los los que nos gobiernan los que dirigen realmente el mundo desde arriba que decidieron en su momento invertir en grandes guionistas que nos quedemos en casa pues viendo la televisión con lo cual si tienes una buena serie de televisión y te en la comida para que necesitas relación arte

Voz 1395 06:55 no te te te iba iba a pedir Javier perdona que fundamos la lista hablabas de las dosis justas de alcohol cuantas ocasiones tienes que decirle a un cliente que ya ha superado esta dosis justa este segundo el segundo Dry Martini que al tercero ya se pondrá debajo el taburete

Voz 0232 07:08 debajo de la mesa y bueno yo que yo creo que que precisamente la función y es una también de mis en este momento de mis intereses mayores es ayudar a esa responsabilidad que aparece en una frase no en un anuncio en una botella de esas responsabilidad beber no desea el beber tiene seis de glamour tienen una dosis de todo lo que hablábamos pero también tiene un componente que tiene que tener su justa medida entonces yo creo que nunca hay que llegar a eso iraquí no solamente es preocupante en la vida de los de los bares sino a nivel a nivel social en general no la gente joven los chicos jóvenes la reflexión que conlleva él el que para que alguien pierda la timidez tenga que vivir todo esto es importante que la sociedad intervenga ahí a mí me preocupa tanto o más que otras cuestiones sociopolíticas

Voz 6 07:53 estaba pensando que ya que has estudiar Medicina a lo mejor una forma de renovar sería poner la vivida con prospecto a cada cliente un prospecto para bueno

Voz 0232 08:03 es una de las es una de las medidas eh yo creo que es un tema muy educacional a nivel familiar y a nivel a nivel social no pero sí que hay ahí yo creo que soy bastante por ejemplo yo soy una persona que bebé de una manera cualitativa es decir Kato por mi trabajo pero no no soy una persona especialmente bebedor pero en cambiar me me encanta me fascina a acudir a bares me encanta sacar todo lo bueno que hay de esas liturgias escuchar las voces el tintineo de de los cubitos au no se vuelva mi infancia no cuando los seis siete años en la bodega ya había delante de mi casa en mi barrio en San Andrés del palomar en Barcelona pues me fascinaba ver un pasaba toda la tarde allí hablando de Zarzuela ideó opera con un café y un vasito de agua que le dejaba su esposa y un mecánico que que que entonces customizada como se dice ahora el Seat para competir en rallys llegó una señora viene a buscar pues medio litro de vino o un trozo de hielo

Voz 1395 08:55 en esta religión del Dry Martini que que describe con sus templo Javier yo creo que el ateo sería Homer Simpson no cuando dice que el camarero claro porque tiene que ir frase el pongo me gustan y martinis lleno de alcohol que te suena esa mayor pero se diría que es lo que te PDS sí sí hay dry martini de autores y tú puedes distinguir el dry martini que ha hecho tal lo cual especialistas