Juan Cruz, director: "Todo el mundo tiene ganas de reírse y buena falta nos hace"

Voz 1 00:00 esto no ha ocurrido nunca tiempo derrotas

Voz 2 00:08 un comité de bienvenida déjate barba pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondos me parece alucinante

Voz 3 00:16 el choque de una ola de aire siberiano

Voz 4 00:18 no pueden les con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 5 00:22 es que me gusta me encanta mirar a los aspersores expulsión Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 3 00:42 Arenas buenas tardes buenas tardes Carles has quedado Iturriaga pero me he quedado quedaba pero hay motivos emotivo en el que estas tú ubicándose estás hablando de lo que está en lo que va a pasar ahora Carles he han salido una cosa yo lo digo tu Twitter

Voz 6 00:56 no mi como han nominado a los premios Pedro ponemos nominados en los premios a mejor serie dramática cinco serios que hemos tenido aquí tontas el día de mañana élite Fariñas que lleva mañana élite parisina gigantes y la peste en comedias Arde Madrid Paquita Salas y vergüenza

Voz 7 01:14 sí a Bilbao a Bilbao

Voz 6 01:17 se irá mal eh los Premios Feroz para el día diecinueve Itu a Bilbao a Bilbao Arena haga no no diecinueve de enero y allí sabremos esto en cuanto a hoteles se refiere que venga alguien y que diga lo del cine pensando

Voz 8 01:33 si tú así como de pasada las cinco que compiten a la mejor serie y las tres de comedia así de

Voz 6 01:39 pero bueno el mañana delito Fariña abrigan eligen esto

Voz 3 01:43 no no no no tengan venga vente Fariña y Paquita Salas vamos pero sí o sí

Voz 8 01:51 gigantes jungla

Voz 9 01:54 hay gigantes

Voz 3 01:57 a día de los gigantes Racing gigantes ya de Madrid o Vergüenza no pasa igual si canta el paso a mi me gusta mucho me ha dejado muy frío podemos hablar de lo que veníamos hablar la productora

Voz 0313 02:15 a Riesgo arriesgo no porque seguro que hablará de que Isaías no de una colleja en la UVI por utilizar estos términos hoy vamos a hablar en La Ventana de la tele del access

Voz 3 02:23 me encantado y esa palabra

Voz 0313 02:27 Access es el espacio de televisión que se emite antes el prime time

Voz 3 02:33 Harry horario

Voz 0313 02:34 de máxima audiencia acá tenemos el hormiguero en Antena tres que es un clásico El intermedio La Sexta sólo más veteranos hace poco la uno de Televisión Española estrena lo siguiente ir desde anoche a toda esta oferta se suma a ese programa del que usted me habla media horita en La dos a las nueve y media de la noche de lunes a viernes al frente María Gómez

Voz 0864 02:55 Marta flickr y Alberto Casado

Voz 10 03:05 bienvenidos a ese programa del que usted me habla hoy no hablaremos de las elecciones andaluzas no hablaremos de la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con doce diputados o que la última vez que la extrema derecha irrumpió en un Parlamento español pues grito de ciento todo el mundo así que bueno por ese lado por ese lado todo bien un partido Vox que como sabéis entre otras cosas pues quiere acabar con la inmigración y ojo que que yo creo que lo va a conseguir si porque nadie querrá llegar a las costas andaluzas con estos en el Parlamento buenos de eso sí durante durante la misma noche electoral ya ha habido dos pateras que dando la vuelta bueno en la fiesta de la sede de voz se han hecho muchas referencias a España a la bandera al himno y ojo a la reconquista que oye que si iba no tarda siete siglos en llegar al poder pues estupendo todo ver si estas elecciones podrían poner fin a treinta y seis años ininterrumpidos de gobierno del PSOE en Andalucía claro no suman diputados para formar

Voz 3 03:57 pero claro la pregunta es

Voz 10 04:00 no salir mal pues bueno después de treinta y seis años yo no creo que a nadie se le ocurra decir eso de oscuro Mi primer día

Voz 5 04:07 empezamos

Voz 3 04:11 María Gómez María argumenta escucharme lo paso mal sí pero hace ilusión hace mucha ilusión espero el director Juan Cruz te mira con ojos a robados

Voz 8 04:27 cómo estás buenas tardes no podía ser de otra manera ya veis arranca muy bien eh hemos arrancado muy bien muy

Voz 11 04:34 atentos evidentemente estas esto programas como todos son maquinarias que tienen que acabar de engrasar se pero para nosotros el resultado ha sido fantástico creo que tenemos un tridente espectacular en esa mesa aparte

Voz 8 04:49 a su tridente muy variado además muy variado y muy contrastado que yo creo hay dos

Voz 0313 04:53 zonas como muy enchufados muy atentas muy puestas ahí al detalle los que otro de cero

Voz 3 04:59 que va dejando

Voz 8 05:00 lo sino que lo suelta la energía de la buena conducción no María Gómez

Voz 11 05:08 Alberto Casado

Voz 8 05:10 sí sí es las cosas pero espero es una es una combinación fantástica un humor es la tendencia de estos programas verdad SS hay tendencia porque hay demanda hay demanda de comedia ahí

Voz 11 05:23 esto es una frase que le robó a María de hecho que en alguna ocasión ya a la ha dicho porque yo creo que en general todo el mundo tiene ganas de reirse buena falta que nos hace teniendo en cuenta el horizonte que a veces en los presenta si hay demanda en el cine en el teatro en la televisión en la radio en las redes básicamente lo que buscamos siempre es algo que en un momento dado nos haga cambiar ese estado de humor que probablemente la vida

Voz 8 05:49 los Depor contrastábamos en un gran combate estamos en un gran combate entre el humor y la mala leche hay efectivamente ya ya ya hay que ver qué

Voz 1509 05:57 no pero es verdad que es que estos días que que estábamos pues hablando del programa yo sí pero no se habla mucho de eso nos llegaron a decir en estos momentos los que hablar de humor es ser un kamikaze yo decía vamos a darle la vuelta os yo de verdad lo siento así que es momento en el que la gente

Voz 0273 06:10 de humor es divertirse claro es divertido

Voz 1509 06:13 sí hay cultura de uno se divierte

Voz 11 06:16 claro efectivamente luego eso es es algo higiénico yo creo que si algo nos ayuda el humor y la comedia es precisamente a superar esos malos tragos y el buen yo a veces lo iba no el humor si le pone límites es algo es al drama

Voz 3 06:34 tú qué vas a hacer claro

Voz 8 06:40 sí

Voz 3 06:42 no pues esta pregunta que yo me he quedado aquí para ver si me entero exactamente querría dice que sí

Voz 1220 06:50 la colaboración esto pero no sabe lo que es no no pero pero por otro lado me me me me enorgullece baboso o estoy como decía el Rey este mérito estoy orgullosa estoy seguro de que simplemente me hayan bueno me han pedido que colabora en este programa sin decir me desea sin sin hablar

Voz 12 07:09 eso pues bueno algo haremos es al dire está bien para que te puedes poner un poco de vamos a resolver vamos vamos a resolver esta duda

Voz 11 07:18 nosotros el proyecto este proyecto que presentó a torcer producciones Sar a Radio Televisión Española había un objetivo claro que era recuperar esa franja de humor que había existido en La2 y que históricamente pues estaba representada con por ejemplo el orgullo el tercer mundo entonces nada bueno

Voz 3 07:40 Faemino mucho

Voz 11 07:45 muy entonces aquí en sí que es cierto que el formato es lo novedoso en el caso de la dos porque es un programa de actualidad con ese filtro humorístico había un objetivo básico que era unir a gentes como cansado Iturriaga Resines jóvenes jóvenes valores con ya digamos el gente más jovencita aún soriano Alberto Casado María Gómez Marta Flick Isa Calderón y John Yee Arenas por ejemplo que también está Santiago Verdú Borja Pérez que también van a estar colaborando

Voz 3 08:28 pero Javier Cansado Javier Cansado estuvo ayer ayer cuál es como con la actualidad formas yo

Voz 1 08:35 el pueblo continuamente yo leo todos los premios que puedo escucho todas las pruebas que fuero veo todos los informativos de televisión que puedo todo todo todo lo que puedo todo lo que bueno hoscos pero todo lo que puedo

Voz 0864 08:44 ese día de otros periódicos todos ya el día que leído que tiene que ser el día que ya no tres

Voz 10 08:57 es que fíjate tú te preguntaba porque dicen las estadísticas que hasta el ocho por ciento de los internautas usan las redes sociales para informarse no sé si tú eres muy de redes y la usa para informar pero bueno trabaja para informarme uso Tinder eh

Voz 0864 09:16 vamos a ver

Voz 3 09:17 puso el tipo Internet

Voz 0864 09:19 no es un Tinder que es de lo que hice pensando

Voz 3 09:27 es imposible

Voz 1509 09:29 con él es es maravilloso porque es cierto seguro ahora a mí me entra la risa yo creo que puedes no puedes

Voz 3 09:35 a unos títulos de películas adioses el programa de la de Spielberg sí

Voz 1220 09:43 plano de cansado es gracioso porque se ve detrás hay público y hay dos o tres sabia dos dos chicas y un chico y tal incluso cuando cuando Javi está diciendo simplemente estaban y hijas chicas local a usted hubiera te qué inconsciencia la mía meterme allí en un sitio donde llego cansado va a ir a Blair un montón de de graciosos simplemente muy cómica Resines cita

Voz 3 10:10 algún día voy a parecería también

Voz 1220 10:12 si no vas a resolver bien si además ocaso como esta

Voz 11 10:14 es grande la gente atrás no sé

Voz 3 10:19 el que está calmó los problemas oye Juan

Voz 6 10:22 si tú eres el director y también escribes para el programa te llevas un montón de años haciendo humor en en todo tipo

Voz 8 10:28 los formatos de la tele

Voz 6 10:31 que Juan Cruz es el autor de Tapia que te crees otras junto con José Corbacho con José Carmona

Voz 3 10:38 es muy bien pero eso no está

Voz 11 10:42 bueno sí me básicamente coordinó el equipo sea yo creo que dirigir siempre es coordinar talentos y en este caso no escribo porque hay gente con muchísimo más talento que yo que está llevando a cabo esa esa labor

Voz 1509 10:58 María tú estás escribiendo aquí o que no no tengo que decir que que tengo un equipo maravilloso tenemos un equipo maravilloso sería muy imprudente por mi parte porque yo no yo no sabría escribir comedias chistes que es muy complicado de hecho yo estoy muy cómoda porque no se me exige ser cómica yo no se come ni quiero serlo no por nada sino porque no lo sé hacer entonces que hecho rodearme de grandes cómicos que son los que llevan

Voz 8 11:21 eso que una vez que presentas presenta sí porque has hecho muchas cosas pero sin papeles que estás así él

Voz 12 11:27 por qué por qué crees que te han elegido María quiere que el el Twingo vale dale ese gusto este es que tuviste que yo descubrí quieres decir eso de mí mentira y cubrir así Soma parece Lourdes Lancho te vas dice vaya Frigo no porque la prueba

Voz 1509 11:44 hicimos una prueba para aprobar un poco presentadoras yemas un cásting un encaste sí bueno también a veces intentas probar también tono si cosas no y entonces Itu estaba allí para ser el entrevistado y es verdad que me vino muy bien porque esto malo entonces Levi mucha cera dejó porque estaba pues con las defensas al mostradas prosigue estaría mal

Voz 1220 12:05 sí sí detrás más es decir que voy a reconocer que lo he visto esta mañana el programa ayer se me pasó establecida que haber llegado sino lo he visto y lo he visto reconozco estaban poco acojonado porque sabía de qué iba pero me parece es un ejercicio de riesgo

Voz 3 12:21 por tal Un mucho que tenga ritmo de caza

Voz 1220 12:25 dos o tres Patti sea muy habitual ya estaba un poco asustado

Voz 8 12:29 se lo he dicho ahora lo digo aquí públicamente que que he hecho me he metido en un sitio

Voz 3 12:35 pero también es una estar participa en ser haberlo visto pero bueno confiaba Brel los nombres

Voz 1220 12:42 hombre es que a confiar pero pero sí que he hecho un poco yo creo que para ser un primer programa estaba muy bien hecho y las dos o tres críticas que que han aparecido han puesto vienen no es nada fácil que estamos en un momento donde

Voz 8 12:55 a veces también ha funcionado

Voz 6 12:57 has vuelto a operar historia estrenar después de unas elecciones como estas no unas cualquiera también era un reto eh eh lo de las redes ha sido yo no sé hasta qué punto esto lo valora ahí si lo tenemos en cuenta lo tenemos muy bien ha aparecido espectacular como sea se me ha parecido muy bueno el común no sé quién es

Voz 11 13:19 decir Aurelio que es nuestro común y Timerman ayer es

Voz 6 13:22 Aurelio un saludo desde aquí un beso

Voz 11 13:24 eh bueno yo evidentemente está haciendo una está haciendo una labor muy muy importante porque obviamente ahora no puedes desvincular nada de lo que hagas con las redes Wi ayer funciona muy bien y el feedback que tuvimos del público a parte de el Tirol que suele aparecer

Voz 3 13:40 bueno

Voz 8 13:41 muy positivo oye Juan

Voz 0313 13:45 me llames a plantear esta pregunta pero en los tiempos que corren y hablando de un programa de humor y de actualidad que lo mezcla qué tal y cual Pascual el nivel que todos tenemos de auto censura ahora al principio en que al turista estaría Un metro dos metros cero coma cinco dos todos lo tenemos ese nivel depende del contexto del tanto pero ahora mismo dices yo me pongo aquí y Asad copago o digo me pongo aquí cuya ocurrió

Voz 11 14:09 yo creo yo creo que nosotros no tenemos que hacer ese ejercicio de autocensura otra cosa es muchas veces como plantea es flexibilice común desde el espacio donde tú quieras hacer viendo el contexto en el que estás porque no siempre se dice yo esto lo dicen teóricos de humor que en los momentos en los que se hace comedia hay un hay un convenio entre el emisor y el receptor no es lo mismo que yo te cuente un chiste en el salón de mi casa mientras no somos en un sitio donde evidentemente va a llegar a muchísima más gente si no es que tengas que tener cuidado es que sencillamente tienes que ser elegante brillantes

Voz 8 14:54 este programa del que usted me habla es el título que sale a la I o debate previo hubo otras candidatos tipo yo qué sé qué bien o alguna cosa esa bueno sí

Voz 11 15:05 no hubo catorce que es la productora hubo ese momento de debate en el que habían bastantes encima de la mesa pero éste fue caballo ganador porque era como

Voz 3 15:21 es muy chulo

Voz 1509 15:21 aunque siempre en ese programa que decir los nombres largos

Voz 8 15:25 a finales de ese programa pero es verdad que tiene sí risas esta frase identificable a totalmente identificables sí

Voz 11 15:36 ya sabemos que es una persona que ha fabricado grandes frases por qué no aprovecharlo además que creo que es una persona que tiene mucho sentido del humor

Voz 8 15:44 sí

Voz 3 15:45 luego poesía bueno la persona no es cuestión

Voz 1220 15:50 yo podría no yo sé que no es nada televisivo pero igual a cuando cambia la temporada podemos cambiar la frase

Voz 3 15:58 tenemos cada vez que vimos con el siguiente es el alcalde

Voz 8 16:08 si tú no es partidario de esto de cambiar de cambiar pero eso no se hace normalmente

Voz 3 16:15 es una cosa es que se lo recuerdo da gato

Voz 1220 16:21 es que una persona que está fidelizar a tú por ejemplo ahora el intermedio se pasa llamar el segundo tiempo está los mismos a la misma hora en el mismo sino tal y tú crees que hay gente a escala en el segundo

Voz 3 16:33 el once años a los diez años no cambia nada dentro

Voz 1220 16:43 este año es que esto será lo normal cambiar de nombres a los programas ya hablaremos bueno igual ya no está mal

Voz 8 16:48 al año veinte años me dejáis un momentito que tenemos una noticia que nos de Londres

Voz 3 16:57 sí

Voz 0313 16:57 momento británico le ha dado un papiro taza al Gobierno en relación con el Brexit de aúpa corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 17:04 buenas tardes a los diputados británicos han aprobado en votación una moción contra el gobierno de Theresa May por desacato al Parlamento es un desafío constitucional que se ha saldado con una condena al Gobierno de trescientos once votos frente

Voz 3 17:16 y a doscientos noventa y tres por haber asaltado

Voz 0273 17:19 las normas parlamentarias negándose a publicar el texto completo del informe legal sobre el acuerdo de salida que había alcanzado el Reino Unido con la Unión Europea es la voluntad de la cámara y el Gobierno debe acatarla decía el diputado laborista del Brexit que hay están Merck que presentó la moción bueno ahora el Gobierno anuncia que va a publicar finalmente ese informe pero este voto tienen fuerte valor simbólico es sin duda un mal augurio para la primera ministra que esta misma tarde debe empezar el largo debate de cinco días sobre el acuerdo para el Brexit

Voz 8 17:50 o sea que pinta mal para ella visto lo visto

Voz 0273 17:52 pinta muy mal no es un buen momento se da cuenta que el Gobierno está acorralado por todas partes

Voz 1509 17:57 esa mente ahora inicia ese maratón de cinco días

Voz 0273 18:00 de debates pero inicia con este voto que no tiene precedentes es una condena sin precedentes en la historia reciente de del Reino Unido

Voz 0313 18:08 es un abrazo acompañara un saludo

Voz 3 18:12 a ver chispa

Voz 11 18:19 esperando que la sí haga ya el culebrón del Brexit una serie no ha terminado no no por eso que ella pero ya pueden ir tirando creo que hay como para diez o doce temporadas podrá gusta me gusta mucho

Voz 1220 18:32 eso el el escenario el Parlamento como lo tiene

Voz 11 18:35 me encanta me gustaría que fuese

Voz 8 18:37 sí sí sí están pegados espeta incluso bastante más caña pero se respeta el fin tenemos a Raúl Pérez igual puede venir un día Theresa May pues puede podría podría ser esto no nos lo explique cómo lo quieren hacer

Voz 3 18:53 gran equipo invitado

Voz 0313 18:58 las jineteras premium se acabó gran equipo parece programa del que usted me habla en La dos de lunes a viernes a las nueve y media mucha suerte María Gómez