El grupo de What's App de moda: "gatitos castrados"

Voz 0822 00:00 pero si es una responsabilidad será el dique de contención de la extrema derecha en Andalucía para que eso no se reproduzca en el resto de proceso electoral a lo que nos vamos a enfrentar tenemos que ver que estará bajo te jode

Voz 2 00:35 me ven

Voz 3 00:40 ya estamos en Todo por la radio en La Ventana Toni Martínez hola

Voz 4 00:43 hola Especialistas secundarios freelance eh Francisco

Voz 3 00:48 mira José Antonio Páramo del gran Juanma López Iturriaga

Voz 4 00:51 ya ya ya o no

Voz 3 00:55 voy a tope no iba a invitar literalmente bueno bueno no está mal pero tenemos ácido no vale muy bien

Voz 4 01:02 pero ya ya ya

Voz 0230 01:07 en ella lo primero es lo primero si nos acordamos del caso de el jueves pasado el del futbolista fallecido en falso

Voz 5 01:13 pues yo me entero que muerto ayer alrededor de las ocho

Voz 0230 01:18 hoy subimos la apuesta el presidente de Nigeria desmiente personalmente que esté muerto nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 0188 01:25 Amado Bujari ha publicado en su cuenta de Twitter que no está muerto todo por un rumor Bujari pasó cinco meses en Gran Bretaña Gran Bretaña

Voz 6 01:33 el año pasado recibiendo un tratamiento médico de una enfermera

Voz 0188 01:35 lo que nunca ha revelado la teoría ampliamente difundida en las redes sociales de su país por algunos opositores políticos fue que había sido reemplazado por una persona muy parecida a él originario de Sudán llamado juvenil y que él había muerto antes de esto claro nunca había ninguna prueba ahora Bujari ha estado de viaje en Polonia donde se le ha preguntado por este tema y él mismo ha compartido en las redes un vídeo sí

Voz 7 01:59 qué no

Voz 0188 02:02 no bromea sobre la posibilidad de ser un siempre la risa

Voz 7 02:05 los asistentes explica que son rumores

Voz 0188 02:07 ignorantes pero que no son sorprendentes ha explicado que mucha gente esperaba que muriera por su mala salud pero ha terminado diciendo soy real se lo aseguro pronto celebraré mi cumpleaños setenta y seis y me siento muy fuerte

Voz 0230 02:19 bueno bueno hay versiones a lo mejor está muerto si lo primero es lo primero lo segundo es lo segundo noticia de impacto en España

Voz 0027 02:26 es una nota de prensa el Gobierno tiene esta estética la acaba de lanzar el Ministerio de Fomento ese titula Renfe pone en servicio un tren de cercanías en Cataluña sin ningún grafiti es el titular de la nota de prensa oficial del Gobierno al inicio del servicio de hoy Renfe ha puesto en circulación un tren sin graffiti a la hora de escribir este texto todavía nadie lo ha pintado Si alguien lo ve no se trata de un milagro no daremos más detalles del recorrido de este tren para evitar que esta imagen de coleccionistas estropee

Voz 0230 02:52 mira es una comunicación política creativa es una nota del Ministerio de Fomento cuyo titulares José Luis

Voz 0684 03:07 la nota de prensa

Voz 8 03:07 así que explicando qué sucede con los grafitis

Voz 0230 03:10 en los trenes no era denunciar desgracia

Voz 0027 03:12 se pone más de ocho millones de euros al año ha costaba al ciudadano limpiar los grafitis en los trenes el cuarenta y cinco por ciento en los grafitis en todos los trenes hacen en Cataluña

Voz 4 03:23 sí

Voz 0230 03:24 en Cataluña el cuarenta y cinco por ciento de los grafitis no hay noticia inocente del España nos roba pasamos a Cataluña los pintan los trenes adiós catalanes ahora nos pintan los trenes seguro que hay algún oyente que estaba pensando que viene hoy hablan de Nigeria de trenes

Voz 4 03:44 llevábamos casi dos minutos sin hablar de Vox las twiterías vamos a contemplo Yao bueno sobre las vamos

Voz 9 03:59 las selecciones andaluzas señorita Puri prevé sorpresas ya verás cuando Vox descubra que ningún español quiere trabajar en los invernaderos de Almería Córdoba gusta ahora un tuit de problemas a cargo de mi cuenta para no llegar a fin de mes que te exploten Curro lo de la hipoteca eso son verdaderos problemas sino la mierda que tú me cuentas entonces no sabes dónde se van a cruzar los trenes papi

Voz 1494 04:24 el nuevo plan de movilidad de Madrid aclara Marta pues la suena otra cosa

Voz 9 04:29 Aduriz central tiene nombre de serie policiaca regulará con José Coronado sin penar en el papel de inspector atormentado

Voz 1494 04:35 el central vamos con una gloriosa conversaciones trabajo a cargo de nube

Voz 9 04:39 no te veo muy implicada en el proyecto que proyecto

Voz 1494 04:44 ya en el sorprendente descubrimiento de Begoña

Voz 9 04:48 acabo de caer en la cuenta de que Jiménez Losantos podría abreviar se como James INEM mareado

Voz 12 05:09 muchos más pues bien

Voz 11 05:27 eh

Voz 0684 05:32 el líder de

Voz 0230 05:33 el Partido Popular Pablo Casado no descarta que Vox se integre en un futuro gobierno de la Junta de Andalucía presidido por el Partido Popular incluso podría pensarse en un independientes sobre el hecho de que Vox tenga un perfil político muy de centro hecha tirando para Lejano Oriente donde la plaza de Oriente Pablo Casado apela a la Ley del y tú más

Voz 13 05:56 lo que me preocupa son los partidos que llevan situados fuera de la Constitución varios años y nadie ha dicho nada porque podemos lleva fuera de la Constitución varios años Vox por ahora no ha establecido cuál es su programa dentro una destitución e lo que tenga que decir en relación a las autonomías ya les hemos dicho que el Estado autonómico está la Constitución bueno sobre el sobre

Voz 1220 06:17 que nadie ha dicho nada habría que definir nada porque

Voz 0230 06:21 sí yo he oido en estos años calificativos de nazis pro bolivarianos filo terroristas terroristas sin filo no se casó yo diría que no es nada ahora estábamos leyendo que un ex dirigente del Cúcuta

Voz 1220 06:38 oye felicitado a Vox

Voz 0230 06:42 qué amigos dice la recogen felicidades a Vox la reconquista empieza en Andalucía esto hombre en poquito fuera de la Constitución el Cúcuta clan yo creo que sí está no se anuncia para esta tarde una reunión entre el candidato del PP y el candidato de Vox a la Junta de Andalucía Francisco Serrano tendrán la oportunidad de comentar todo esto hay algunas cuestiones de interés por ejemplo mensajes de Francisco Serrano el candidato de Vox en Andalucía

Voz 14 07:09 mensajes que es esto publicados en Twitter no mensajes son de un centro hecha muy intenso

Voz 0230 07:15 es como el rosa palo que pues es un centro echa palos

Voz 5 07:18 sí sí

Voz 0230 07:20 mensaje de Francisco Serrano ha escrito en Twitter hace dos años que está circulando hoy dice

Voz 0188 07:27 desde luego lo que no hay son mujeres liberales que se proclamen putas brujas Ivo LLeras eso está reservado para piojos de ultraizquierda

Voz 15 07:37 es cierto

Voz 16 07:40 la palabra

Voz 0230 07:42 para para definir este estilo de ciento hechas e impetuoso intento hecha intenso un centro hecha ultra montar un centro hecha con toques cavernícolas un centro muy hecha un centro tan hecha que no hay nada más a la hecha la palabra Nos la propone la oyente Inés Arrimadas es una palabra larga no yo la definición yo la definición ya han preguntado por ya lo ha definido así con esta palabra no falló la definición es una palabra nueva que se incorpora al diccionario del verbo no definir es curioso porque Ciudadanos que partido que habla claro sin pelos en la lengua hasta que corresponde hablar de Vox y en ese momento se convierte en el partido de la lengua peluda esta mañana Inés Arrimadas ha dicho que lo que tienen que hacer todos es apoyar a su candidato Juan Marín que para eso ha quedado tercero eres no cubren estos meses

Voz 14 08:37 has de Francisco Serrano hay más eh

Voz 0230 08:40 son relativamente recientes ya se sabe que en

Voz 14 08:42 Tica existe la regla delito más pero en este caso no va a ser fácil encontrar mensajes más

Voz 0230 08:50 que los de Francisco Serrano seguro que hay gente buceando en mensajes comparables esta vez no es fácil es un juego de palabras de lo que viene ahora lo que viene ahora es un juego de palabras es de Felipe González

Voz 1220 09:00 que además está muy afectado porque entró

Voz 17 09:02 es alguna Vox hay que ponerla Makoki

Voz 1220 09:06 o Felipe González

Voz 4 09:09 ha llegado un punto de sabiduría en el que tiene

Voz 0230 09:11 Kirk con intérprete al lado un intérprete de español Felipe Felipe es español ayer estaba en una charla sobre el cuarenta aniversario de la Constitución comentaba que no hay que preocuparse tanto de bosques

Voz 14 09:24 son han sacado un diez por ciento y que ese diez por ciento da voz a quienes se expresan con Lakoff

Voz 5 09:36 creo yo eh lo que dijo pero vete a saber

Voz 17 09:42 una bolsa hay que poner la cosas raras

Voz 4 09:46 más mérito tiene lo de Pedro Sánchez

Voz 0230 09:56 porque sin haber alcanzado la categoría de sabio chino permanente que tiene Felipe González que tiene carné permanente de chino Pedro Sánchez consigue hablar sin que es el entienda Se refiere a la inviolabilidad del Rey dice que desde el punto de vista de lo que representa el como presidente del Gobierno no habría problema en suprimir la inviolabilidad del Rey que querrá decir eso desde el punto de vista de lo que represento como presidente

Voz 18 10:21 ha sido de que el jefe del Estado yo desde el punto de vista de lo que represento como presidente del Gobierno creo que no habría ningún problema al contrario

Voz 0230 10:32 al contrario pero si no nos hemos vuelto locos a las cinco de la tarde hemos explicado ya hemos escuchado al ministro de Fomento José Luis Ábalos

Voz 5 10:41 sí ha dicho

Voz 0230 10:42 que lo que acabamos de vivir de Pedro Sánchez es una opinión porque la propuesta oficial no existe y que lo que ha dicho el presidente del Gobierno es una opinión más fenómenos paranormales os acordáis de que Susana Díaz en campaña electoral estaba

Voz 0822 10:56 Liz mire yo estoy feliz

Voz 1220 10:59 decía estoy feliz mito

Voz 0822 11:01 Inés en entrevistas yo voy a pelear porque estoy feliz

Voz 0230 11:05 pues las cosas han cambiado si llegan

Voz 0822 11:07 a unas elecciones así que ahora lo que repiten entrevistas y entrevista han perdido la verdad que esto me pregunta ha sido triste mucho

Voz 0230 11:16 por si no queda claro el chamán

Voz 0822 11:18 era es triste

Voz 14 11:19 nunca se sabe qué dice un asesor de imagen de comunicación hay que transmitir estados de ánimo transmitir pero hasta tal punto esta mañana en Hoy por hoy todas las veces que ha dicho Susana Díaz no estoy contenta seguidas

Voz 0822 11:33 está contenta habiendo ganado habiendo bajado tanto pues no claro que no estoy contenta pues evidentemente que noche contenta estoy contento aquí lo digo de verdad con toda la humildad el respeto de no estar contenta mire yo no estoy contenta estoy contenta contenta no en absoluto habrá poco contenta

Voz 0230 11:50 bueno no está contenta están contentos en el PSOE el ministro de Fomento que también es secretario de Organización José Luis movimiento ha hecho movimiento político movimiento político que podría considerarse un preludio sabes cuando dices algo por dentro te das cuenta de que no te lo puedes permitir y al día siguiente dices lo contrario

Voz 19 12:21 escuchamos hoy le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía liderar este proceso ayer se entendió que sugería otra cosa cuatro Díaz eso forma parte de nuestra responsabilidad el que nosotros como dirigente sabemos lo que tenemos que hacer siempre bien nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político en consecuencia siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos otorga la confianza

Voz 0230 12:52 por lo tanto con esa generosidad estamos siempre después

Voz 19 12:55 sección de lo que diga la organización por si no quedaba claro que sí

Voz 0230 12:57 está sugiriendo que Susana Díaz de estaba a disposición de lo que dijera el PSOE añadía lo siguiente Ábalos ayer

Voz 19 13:03 sabemos que el partido socialista en Andalucía va a abrir una reflexión sobre los resultados electorales y nosotros creemos también implicarnos contribuyendo a la necesaria regeneración de nuestro proyecto en Andalucía del proyecto socialista en Andalucía

Voz 0230 13:17 esto de regenerar el partido socialista en Andalucía ha merecido esta respuesta por la mañana de Susana de

Voz 0822 13:23 se regenera aquello que está degenerado

Voz 0230 13:26 que traducido al castellano significa basa regenerar a tu pastelera Margaret señalar es así las cosas como son esto de que quedamos a disposición del proyecto replica Susana Díaz que lo primero es España

Voz 0822 13:38 lo lleva en su ADN y el partido siempre está por encima de los intereses de uno mismo pero el PSOE está siempre por debajo de los intereses de los ciudadanos lo primero solución eso lo aprendí el primer día que llega a este partido y eso lo llevo en el ADN primero España primero Andalucía del PSOE iré pues nosotros

Voz 0230 13:56 bueno aquí hay mucha gente primero no porque he dicho primero España primero decido debe ser ex aequo

Voz 0822 14:00 eso lo llevo en el del primero España primero Andalucía de por el PSOE iré pues nosotros

Voz 0230 14:07 qué cosas tiene la gente en el ADN no de todas maneras menos mal que eso no lo ha dicho Quim Torra que su ADN lo primero es Cataluña luego su partido luego los dirigentes se ve que hay un poquito de tensión entre Susana Díaz y Pedro Sánchez todos son indirectas teniendo en cuenta que Pedro Sánchez perdió dos selecciones al frente del PSOE

Voz 0822 14:24 Le he dicho que si yo hubiera perdía la elección me habría ido Pepa

Voz 0230 14:28 Susana Díaz esta mañana con Pepa Bueno ha comenzado a señalar los dirigentes del PSOE que la telefonearon en la noche electoral para mostrarle su apoyo Pepa Bueno le ha preguntado eso lista esos una lista de apoyos internos

Voz 0822 14:39 Ximo Javier Fernández Lambán Emiliano bueno esto es un recuento de aliados frente

Voz 6 14:44 no no no no no no Pepa no no

Voz 0230 14:47 absoluto que va uno

Voz 4 14:50 el caso es que después de las Entrevías

Voz 0230 14:52 las matinales José Luis Ábalos ha hecho el movimiento político anteriormente citado

Voz 19 14:59 este ha sido el resultado y he visto que algunas palabras de que me parece que son de manual ha suscitado mucha controversia no me importa aclararles o matizar las las ha matizado del todo yo creo en ningún caso planteado dimisiones nadie lo tanto lo que no puede entender que haya una respuesta

Voz 18 15:21 los millones de nadie porque no voy a pedir división de nadie

Voz 14 15:26 pues ya está dimitir dimitir dimitir de la bien de la la rectificación

Voz 0230 15:30 de José Luis Ábalos vamos con Especialistas secundarios

Voz 1494 15:33 todo hombre hoy vamos a hacer un experimento guapo vale sí vamos a pedir a los oyentes que nos desvelen un grupo de Whatsapp vale en en el que ellos estén metidos a un original de tal pero ojo vamos a pedir que nos lean algunos mensajes que tengan en estos grupos vale vamos a a los Whatsapp los oyentes de La Ventana ya creo que tenemos a un oyente si hola buenas tardes

Voz 20 16:04 hola buenas tardes buenas tardes cómo te llamas sanas tacha

Voz 1494 16:08 Ana está hacha desde dónde llama enganchó Candanchú ganas tacha desde Candanchú bueno Ana es tacha y tú un grupo estás en algún loco

Voz 20 16:18 bueno estoy es mucho pero yo no me das un poquito de vergüenza pero que tenga unas ciento cincuenta personas más que somos dueños de gatitos a mirarme pero castrados

Voz 1494 16:29 sólo gatitos castrados si espeso

Voz 20 16:32 Pino un grupo de unas mil personas que tenía que era gente te de gatos a Pilar de Francisco también

Voz 5 16:41 Benito

Voz 1494 16:41 de gatos además el gato

Voz 20 16:44 tras no si no dimos por qué no nos sentíamos a Gustavo tenía gatos no castrado claro es que no es lo mismo claro

Voz 1494 16:53 oye tacha puedes leer dos hondo alguna conversación

Voz 20 16:56 bueno si queréis la de esta mañana esta mañana ahora dice mira Cristina entrada dice la gente Francis ha pasado una noche fatal recién entrados Lucas responde y a mí Julius también creo que es el tiempo entonces Pedreira he dicho a lo mejor es porque no lo de la victoria de Vox y está nervioso Nuria dice si yo también ataques Mi Gates tan nervioso y entonces Jose dicho sí sí seguro que es por captan que la extrema derecha no está a favor de los gatos castrados los consideran medio Gaye

Voz 1494 17:31 ajá vaya nivelazo que tenéis ahí en el grupito de este de gatos castrados oye si yo sabía que iba amoldar muchas muchísimas gracias vamos lo otra llamada otro ciudadana otro oyente hola buenas tardes acierto abierto de Leo

Voz 20 17:45 Carabanchel abierto desde casa

Voz 1494 17:47 o el muy bien cuéntanos tienes un grupo de Whatsapp así curioso cuál es el tuyo

Voz 20 17:50 tengo un grupo de guasa con veinticinco amigo que somos fans total del Desafío Iturriaga

Voz 4 17:57 bueno esto promete

Voz 1494 17:59 no le algunos mensajes de estarán

Voz 20 18:02 era esta mañana ha entrado hecho hola Iturriaga

Voz 5 18:06 tu

Voz 20 18:09 por nuestra dosis de Iturriaga venía dispuesto Caja y Carla ha respondido Juanjo y mucho de monje y de ojos con corazones Pili entraba hoy ha dicho grupo creéis que Vox les gustara el Desafío Iturriaga

Voz 5 18:23 esto no por email

Voz 20 18:25 seguro Iturriaga jugó en la selección española Juana dicho ya pero es un poco rojillo y ese apellido no es muy español seguramente tendrá que irse de España y lo ha hecho otro hijo lágrimas

Voz 1494 18:40 esvásticas no es más que un puesto grupo también indecentes y antorchas y eso nos el monotema el monotema total no venga muchas gracias vamos ahora acabamos con Sancho

Voz 20 18:51 desde Alameda de la almendra tendrá que sí claro de Torre galanes Aguasch oradores de satén sacan tejido si el grupo de Whatsapp de dos creadores Cuenta Familiar por la mañana dicho Kennedy jamás satén y mi hermana dicho crees que Santiago Abascal ser más de que el de metales respondido es más enviaron a la bandera española desató palo al pago acaricio mi padre vamos a ser madre que queda otra preservativo desató mi hermano Gemma abandonar

Voz 1494 19:44 bueno pues muchísima muchísima campora normal normal Sánchez esto no gusta ningún hijo muchas gracias ha hecho bueno pues esto yo lo otro grupo de Whatsapp esto no es una veta eh que podemos

Voz 5 19:54 seguiré fantástica sí señor muy bien

Voz 3 20:04 son las cinco y treinta y cuatro las cuatro y treinta y cuatro en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo bueno

Voz 21 20:11 para buenas tardes yo yo yo reclamo siempre por qué bien hecho por qué hay que reclamar cuando te cobran de más en esa factura del gas agua electricidad el cabreo verdad teléfono qué me dices de teléfono cuando te cancelan ese vuelo que no te avisan y te dejan ahí tirado que hacemos callarnos verdad pues no nunca hay que callar hay que reclamar con OCU OCU apunta

Voz 22 20:34 novecientos novecientos siete quinientos seis es el teléfono OCU OCU te ayuda verdad yo no voy a repetir novecientos novecientos siete quinientos seis o qué bien

Voz 23 20:47 en fin

Voz 0230 20:53 que contar

Voz 6 20:54 esta tarde salen Youtube

Voz 4 20:57 muchas novedades me gustaría decir

Voz 6 20:59 pero es que es el monotema esta semana bueno España dividida por un lado el auge de la ultraderecha y luego el otro tema la nueva Nancy youtuber ya este asunto del mundo mirándola las cartas de Reyes de Papa Noel quieren pedirse esta muñeca la abierto ha podido tocarlo en exclusiva Carolina del canal clip set

Voz 24 21:19 tú sabes que hay una muñeca youtuber Nancy un día youtuber tiene bragas tiene bragas de Nancy soy Nancy si quiere ser la mejor youtuber conmigo y mis súper a yo te explico cómo empezamos yo creo que es una Nancy ego Blogger o sea de las que va a hablar de sus cositas de un perfume que la han mandado hoy estas cosas vamos abrirla vamos a quitar el trípode por qué tenemos entre para poder poner el móvil piel genial el vídeo esa publicado en tu perfil ha publicado ojo sea publicado falsamente

Voz 6 21:51 White Mencía Diego blogger sí sí sí puede grada grabar vídeos de ella

Voz 1220 21:55 esto lo estoy viendo ahora precioso precioso en Trípoli

Voz 6 21:59 no deba que con lo que es el móvil y deja claro que son vídeos imaginarios que eso tiene conexión a Internet ha dejado chiquillos que no pasa nada pero bueno ya la muñeca más diabólica no más que un espíritu tiene followers seguidores del plan te mata con su palo selfie que sí

Voz 4 22:17 ah sí

Voz 6 22:19 esa noche ganó a Anabel youtuber bueno cola Navidad llega otra tradición yo tuviera que son los blogs más en qué consiste son vídeos que tú haces del uno de diciembre al XXV tienes que contar tu día a día intentar meter siempre algo navideño no sé cómo ponerse la árbol sí como decoradas en la casa como con esa parte al cuñado cosas que tú hagas en Navidad siempre fielmente tienes que sacar cinco vídeos a la semana para ser puro con la tradición escuchamos a la Familia coquetas que ya empezado tienen setecientos mil suscriptores es una de las tribus fundadoras de Youtube junto a cara me luchó ciber delitos no hay tres Si como Juego de tronos son tres el reparto del poder así suena muy bien

Voz 0419 23:02 no no estamos tomando un té ruegos dejan bolsitas

Voz 25 23:10 me hace mucha gracia porque digo mira muy de pollo que así les grito un saldo muy mira en Sant Boi se de así

Voz 0419 23:17 Miren lo que compra he comprado es para montar la mesa así como Superman hasta Navidad muy bien el año

Voz 0188 23:26 sucede Navidad porque se me han roto la del año pasado

Voz 6 23:32 esta consiste tú tienes que contar tu día a día para intentar meter algo navideño como he pagado el IVA queden me siento en muerda gota me Un beso algo así intentar meter por algún lado la palabra Navidad que el equipo no

Voz 1220 23:44 claro ya que ponerlo

Voz 6 23:47 realmente sacados hay gente lo mantiene todo el año cada uno lo que quiera lo puedes usar de percheros de cada de marzo a noviembre perchero y bueno ya la decoración navideña ya está ya hay miles de tutorial es por si todavía no lo habéis hecho vamos a escuchar el de Sara Sabaté suena así

Voz 0419 24:06 en chicas en este niños huy enseñar como en la casa para analizar el elemento estrella esta lámpara en tarro de cristal de la que

Voz 26 24:14 es muy muy muy muy orgullosa luego puesto esto aquí y que me encanta son una bolita de nieve como muñeco de jengibre que me encantan en el baño solamente puesto la Hermandad de estrellas como lucecitas por todas partes y ahora vamos a ver es que me encanta este perfume para mi abuela Navidad luego lo fui a comprar como hace dos semanas que que colgados esas es estrellitas que creo que quedan más llego de aquí estrellas

Voz 6 24:38 bueno sencillo cuatro consiste ya te la casa

Voz 1220 24:41 decirte mutilado ha dicho hola hola hola chicas que pasa que los chicos no podemos ver este

Voz 6 24:47 si Sara Montiel abuelita que que queremos

Voz 4 24:51 hola chicas me sentido desplazado pues no lo escuchado un partido de la pileta aprendan bueno más otra novedad de la semana

Voz 6 25:10 una canción El cómico Jim o más de cincuenta y dos mil seguidores han lanzado un nuevo Single que narra un drama en nuestros días el envejecimiento de la población algo mejor un desamor en Tinder esto se llama cancela esté compatibilidad

Voz 0230 25:24 están voz

Voz 27 25:27 en esta línea de

Voz 6 25:31 sí sí

Voz 27 25:34 está en su caso no no no

Voz 6 26:00 bueno se nota la influencia no de desamor e influencia de Aute Cecilia de grandes contadores Haizea románticas cerrar si mete diez te un poquillo de Auto Tune y sale esta canción perfecta por último vamos con la conspiración de la semana aquí os tres un poquito de todo según el periodista youtuber Sebas murete Internet nos manipula

Voz 28 26:23 como estudiante de Periodismo he tenido que escuchar de Todo sobre mi profesión sin embargo

Voz 5 26:28 yo hoy aquí voy a romper una lanza en favor del medio

Voz 28 26:30 porque había algo muy positivo en el medio tradicional en la televisión en la radio en la prensa Yes que no conocía a la persona que había

Voz 0230 26:39 otro lado la televisión cuando nos oferta

Voz 28 26:41 de contenido no sabe quién la está viendo no sabe si es un joven de dieciocho años y eso a la hora de recibir la información de configurar nuestra idea del mundo nos ponía a salvo una cosa el sesgo de confirmación es que recibimos aquella información que queremos

Voz 0188 26:57 Bush recibir

Voz 6 26:59 tiene razón muy intenso creo tiene sí sí yo por ejemplo ser recibido esta semana el jueves es fiesta cualquier otra palabra no sé no sé si este jueves fiesta fiesta o sea no no no hacemos esto qué casualidad yo no paro de recibir no

Voz 4 27:24 aquí llega al desafío con el desafío y recordáis que

Voz 1220 27:29 no no es lo habitual pero la semana pasada terminó el desafío un poco confuso e qué raro

Voz 4 27:35 por si no quedó claro

Voz 1220 27:37 es histórico si Alberto venía así a Diego le parecía bien editado con lo cual bueno tenía dos posibilidades una volver a escuchar otra vez y en baloncesto queda AMPA lazo ir dos simplemente volver esa llamada a los dos y aquí lo que quiera con lo cual hoy repetimos pareja Pardo no sé si por un lado tenemos a Diego Hernández te de Ávila hola Diego

Voz 5 28:02 hola buenas tardes

Voz 1220 28:05 lo ir como Diego Alberto que lleva ya seis semanas de Mallorca o la Alberto hola

Voz 5 28:11 todos sí

Voz 1220 28:13 ah pues nada como sois ya eran People que diría bronca no puede sentarle vamos a vamos a tirar p'alante sin mucho rollo Diego que tú vas a empezar elige padrino Adriana o madrina o padrino

Voz 30 28:28 podrían haber vivido con Carla vamos venga venga

Voz 5 28:31 a y Alberto pues seguimos contó muy bien pero

Voz 1220 28:36 exacto pues sí

Voz 4 28:41 arriba personales

Voz 31 28:47 subyace una lucha de poder clarísimo nada bueno venga dale llena estrenamos estrenamos mes a mes de diciembre que no llevará

Voz 1220 28:57 si no es así estrenamos es el primero que tiemble madres las que sabéis que diciembre lleva del otoño al invierno no que este año ya adelanto que comenzará el día veintiuno el invierno más de veintiuno de diciembre unas horas antes de hacernos millonarios bien vale el bien sí más guía del solsticio de invierno vale hasta ahí lo sabemos todos la palabra solsticio os recuerdo que viene del latín que significa tres opciones Diego sola arriba sol quieto os Sol Alonso

Voz 0188 29:34 vale

Voz 5 29:37 yo yo no yo creo que lo sé Diego yo yo yo yo yo yo vejes sol quieto perfecto

Voz 1220 29:44 ya ven te porque viene de de de aquí y luego bueno lo otro va de venga pregunta que iba a tener iba a tener que hablar en latín ella hablando de eso hablando del Sol debería saber Diego que el sol en un setenta y cinco por ciento es tres opciones hidrógeno helio oxígeno

Voz 30 30:08 el setenta por ciento has dicho hidrógeno helio oxígeno oxígeno diría yo

Voz 1220 30:15 no no diría Marías mal tendrías que dar una vuelta por allí no hay mucho oxígeno hay mucho hidrógeno setenta y cinco cero así un poco a huevo eh cuál crees que es la distancia media entre el Sol y la Tierra te voy a dar veinticinco millones de kilómetros de Metro de millones en Madrid Central desde Madrid Central veinticinco mil millones de metros te doy de margen

Voz 32 30:45 un quinto piso cuenta millones

Voz 1220 30:49 pues sí pero pero parece que ha sido que impresionante París es ese en unos días se va a celebrar el fin de semana genuino si se va a jugar no sí pero sí bueno sea algún directivo del Madrid él mismo Florentino necesito cuatro entradas padres que se va a celebrar el fin de semana argentina en Madrid a cuenta de la disputa del River Boca Final de Libertadores te acuerdas recuerdas no recuerdas cómo quedaron en el partido de ida porque este es el partido vuelta creo que no favor crees y muy bien pregunta

Voz 0684 31:26 hoy vamos a invitar

Voz 1220 31:28 sí sí sí sí Jaycee rapero productor empresario Yao Yao forrado y lo que haga falta le felicitamos por su cumple y de paso también por seguir casado con yo Beyoncé es correcto si su nombre y el apellido muy bien te voy a decir tres cosas sobre la pareja Jade recuerda el doble de Diego Jaycee visión sí vale una sola de ellas es verdad dos son mentira editó que me digas cual es verdad practican sexo Tricot vale son veteranos o nunca vi o nunca viajan juntos en el mismo avión una de estas tres es correcta vamos es verdad ir dos son falsas cuál es la verdad a mí mientras yo creo que son galo la correcta es la correcta al gano efectivamente sí señor pregunta lo cual lo de sexo como no practica sí sí no no no el tradicional el misión porque lo habló con ellos eh venga en la fortuna de Jaycee se calcula en alrededor de unos quinientos mil

Voz 4 32:30 antes de dólares millón arriba abajo

Voz 1220 32:33 no puede estrella extrañar que sea copropietario de un equipo de la NBA a saber New York Knicks Brooklyn Nets o Los Angeles saques pues voy responder por doble

Voz 4 32:47 no ya estoy listo dile vale

Voz 1220 32:53 así no lo diría que con Brooklyn es que son los Brooklyn en pero bueno tiene una pequeña participación una pregunta tonta cuántos eran los calzoncillos del eran los cables tíos del cuento de los hermanos Grimm eh siete de los siete Gabri tío es efectivamente dime dos deportes dos dímelo

Voz 1494 33:14 porque dos m dos

Voz 1220 33:17 de ese juegue siete contra siete

Voz 30 33:20 siempre es bueno pues el fútbol sala

Voz 1220 33:24 Fútbol siete sería no perdona perdona esto sí el baloncesto siete siete

Voz 5 33:36 el que diga otros dos a ver venga

Voz 1220 33:39 no pero sí ha dicho fútbol sala y fútbol sala no fue lo sabe

Voz 5 33:42 no no con lo que diga

Voz 4 33:45 no pero pero

Voz 31 33:49 no

Voz 4 33:50 el Balonmano vale

Voz 1220 33:54 sí rubia siete sí sí sí existe pero fuimos a las siete

Voz 4 33:58 no bueno última pregunta

Voz 1220 34:02 hasta que tiene que ser doble has perdido la oportunidad

Voz 4 34:05 doble pregunta

Voz 1220 34:07 es una objeto vale piénsalo piénsalo bien es el que lo hace lo vende la paga el que lo compra no lo usa nunca hiel que lo usa nunca lo ve de que objeto estamos hablando el que lo hace lo vende el que lo compran no lo usa nunca hiel que lo usa nunca lo eh porque está perdido ya solamente pues es una objeto uno un objeto que que tú no creo que nadie tenga en casa sea no suele estar en casa entonces el que lo hace el que lo hace lo hace para vender lo vende pero no quiere para él el que lo compra no lo usa el único que lo usa esa bien que no puede ver cuando lo usa porque está muñeco a bordo

Voz 4 34:56 Raúl Honda a dejar pista del muñeco Tasio

Voz 1220 35:01 es porque bueno así es aunque algo fundamental claro exactamente qué una siempre no por Broncano pero sí que vale ya son nueve sobre diez vale porque has fallado dos pero una doble perfecto un aplauso para Diego venga ya lo advierto Antoni pretéritos ha sí sí venga dale antes hemos hablado significaba el solsticio a ti Alberto de toca el equinoccio que significa eh tres tres opciones noche larga noche igual o noche corta te recuerdo que si es que no es viene del latín equino Juncker a este noche larga noche igual lo noche corta

Voz 32 35:45 la noche igual

Voz 5 35:47 por qué no sí bueno del latín veinte la tiene el suena

Voz 4 35:52 pues ya te que molestado porque este interrogatorio ni mía el otro día me

Voz 1220 35:59 no ya es verdad es verdad pero bueno con la confianza que tenemos con Alberto venga el otro día me asalta una duda sabes que a los votantes del PP es el espacio él se dice por los peperos no si bien pero pero dije estará peperos en el Diccionario tú que crees Alberto

Voz 32 36:16 menos es decir que sí pero con otro significado que no tiene nada que ver bueno tú lo diga

Voz 4 36:22 exactamente efectivamente no te tires el esto puede ser todo lo que estamos

Voz 1220 36:28 sí efectivamente si la otra parte que has dicho no pero bueno esta primera parte sí insiste is sociatas

Voz 5 36:36 estuvo en equiparar también

Voz 1220 36:38 qué significa para poder emita ese no está pero no es pregunta cuál es la laudos poder no está vivo existo o como se diga no

Voz 4 36:48 qué listo pregunta hablen

Voz 0684 36:52 dónde muy bien

Voz 1220 36:55 a una cantante española que se ha pasado la vida buscando en el baúl de los recuerdos Hardy

Voz 20 37:01 pues cabinas harina cumple setenta cinco

Voz 1220 37:04 está muy bien estuve con esto supondrá me encontré vine hace si está a setenta y cinco ya lo firmaba yo estuve

Voz 1494 37:10 el vino

Voz 1220 37:12 ya saben que estuviste me recordó que todo Carina estuvo en el setenta y uno en minuto setenta y uno fue a Eurovisión y quedó cunda con qué canción ojo tres opciones si las flechas del amor Romeo y Julieta o en un mundo nuevo todas yo diría todas son bueno la tercera en un mundo nuevo mundo no las como no no es que el visto bueno

Voz 5 37:36 no un gran número

Voz 4 37:39 exactamente Ana Ana vale vale venga a la fecha de la boda a las fechas de labores aquí está bien de ella

Voz 0684 37:54 sí

Voz 4 37:56 la por robo y Julieta Piquer novecientos a ellas hay que felicitar también al Arsenal a la selección española hay que felicitar a en serio

Voz 1220 38:16 el española femenina de fútbol sub diecisiete campeonas del mundo hombre supuesto te acuerdas ganó la final dos uno pero contra que jugó la final Alberto tres opciones es México Uruguay o Kazajistán

Voz 4 38:33 verdad es que estáis hace otras cosas hablando

Voz 1220 38:41 de Kazajistán tú crees que Kazajistán es más grande o más pequeña que España en extensión

Voz 33 38:51 el

Voz 32 38:52 si no me equivoco el mapa diría que es más grande

Voz 1220 38:55 joe que es grandes cinco veces España cinco voy a Kazajistán es el noveno país más grande del mundo hola pregunta hablando de ole ole tú buena frase tengo más sentido del humor que del honor que veterana actriz española ha podido decir esto tres opciones Concha Velasco Rosa María Sardá o Ana Botella

Voz 0230 39:17 hombre claro quiero decir todo

Voz 4 39:21 Albert Tola

Voz 1220 39:22 sí

Voz 5 39:23 Toni Toni Sardá Rosa María

Voz 1220 39:26 hasta ahora la gran frase la Constitución española ha cumplido cuarenta años como todos sabemos cuántos artículos crees que tienen artículos Alberto te doy pistas eso ya pasado

Voz 32 39:37 pues mira me da se porque tengo suerte de que me pareja ha estado haciendo oposiciones creo que son ciento sesenta y nueve

Voz 1220 39:45 de ciento sesenta y nueve artículos día cuatro disposiciones adicionales nueve transitorias una derogatoria y una disposición final impresionante bueno

Voz 5 39:55 en la última pregunta

Voz 1220 39:58 esta es de Dick bueno dedicada no sólo escuché Arturo Valls osea que si hay pitos esto lo dijo Arturo Valls ah vale Se abre el telón ya parece una tiza en una mesa de billar como se llama la peli de romanos una hizo un aterrizaje encima de una mesa de billar como se llama la peli de romanos al taco Espartaco no sería

Voz 4 40:20 pues muy bien muy bien esto se ha gustado de Arturo Valls os ha gustado no es muy es la mejor la mejor que ha sido un fallo coloca

Voz 1220 40:32 lo vas a diez diez claro si diez diez diez diez vamos diez nueve Jo impresionante Ben diez nueve vale esto que optamos optamos que seguimos de dos o tres semanas hablamos de gorilas que tenía varias preguntas sobre gorilas Imma Mayol la segunda fuiste tú no digo si tu Diego vale pues como me quedan ocho preguntas de gorilas pues es el momento además que no vamos a ver Diego a recordamos Diego tiene nueve puntos y Alberto tiene diez ok pregunta sobre gorilas Diego empezamos a ver cuánto dura una gestación de un gorila cuánto Duran embarazos era tres opciones ocho meses y medio once meses y medio o dieciocho meses y medio

Voz 30 41:22 si hubiera tenido más opciones

Voz 1220 41:25 ocho meses y medio once meses y medio dieciocho meses y medio claro

Voz 0230 41:30 lo sé depende mucho nosotros

Voz 1220 41:33 dale Diego Diego esto puede creer Juan Diego te voy a sancionar a ser ocho meses y medio vaya vaya a pista Francino no ha dicho nada hombre no parecidos

Voz 4 41:44 nosotros no

Voz 1220 41:47 esto va a partir cuanto vive un gorila tres opciones de diez a treinta años defendió de treinta a cincuenta años que le va a seguir diciendo Armand cada frase que dice

Voz 4 41:58 depende de los neones de treinta a tanto la pregunta

Voz 1220 42:02 setenta Alberto repite que no te digo pieza treinta treinta cincuenta cincuenta setenta eh venga cincuenta treinta cincuenta correcto Alberto Diego para ti los con los gorilas son muy parecidos a los humanos sobre todo en cuestiones de ADN pero cuánto nos parecemos Shake Parcent traje de ADN nuestro es común con los gorilas te doy

Voz 30 42:25 un dos por ciento de marzo vale venga pues siempre de sí sí

Voz 5 42:32 son muy somos muy parecidos muy parecido somos muchos muy parecidos muy pared mucho sorprende mucho tiempo

Voz 4 42:42 eso tenemos Boya no

Voz 1220 42:44 venta entre el noventa y siete y noventa y ocho por ciento Gabriel Bose con diez Alberto el gorila está en segunda posición de animales con más ADN común con el hombre después de quién de qué animal está el gorila el segundo al I

Voz 32 42:58 y debe ser de la misma familia padecida eh rápido

Voz 1220 43:04 entonces sí correcto dos clases de chimpancé Diego pregunta para latir Weis diez doce cuanto más moderno si podemos obra como Okur como ocurre como ocurre como ocurre con la especie humana los machos pesan más que las hembras vale los hechos gorilas pesan más que las demás pero en qué relación las hembras pesan un tercio lo que pesan los machos la mitad o tres cuartas partes te recuerdo que los machos están entre ciento cuarenta y doscientos kilos van los cuánto pesa las hembras los veranos menos uno un tercio la mitad o tres cuartas partes lo sí ya sé dónde está el equilibrio siempre importante lo visto dirías contención tres cuartas partes económica no se no claro Francia no diría la mitad no pero sin ningún conocimiento pero bueno conocimiento yo diría no

Voz 4 44:00 vas a acertar Alberto ya pregunta

Voz 1220 44:05 Podemos considera a los gorilas bípedos P2

Voz 5 44:14 vale cincuenta por ciento de los leones

Voz 4 44:17 pero no nos bonitas son cual Drew Pedro

Voz 1220 44:22 se queda doce once atención última pregunta para cada uno tú tienes que aceptar porque sino ya se califica al Bertone lila en un parque de la República del Congo ha sido grabada usando un palo como si midiera la profundidad del agua de un pantano antes de cruzarlo que esa lista eh pero es verdadero o me lo he inventado

Voz 30 44:45 yo creo que es verdad que no te puedo decir que está que se llame Coco

Voz 4 44:50 venga no te lo quita lo impone

Voz 1220 44:54 Alberto decisiva a decisiva las caras tú no notas el tocadiscos y fallas venir los dos otra vez vale la pregunta existe una organización que se llama Proyecto Gran Simio que promueve la Declaración de los Derechos de los grandes simios de las Naciones Unidas compré

Voz 5 45:13 verdadero o falso verdadero

Voz 1220 45:17 Juan me da pena yo no era fácil