Hora 25 Deportes: Semana copera (04/12/2018)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes Daniel Copa del Rey en marcha no generemos partidos tenemos

Voz 0919 00:12 hoy primeros partidos de vuelta de dieciseisavos de final tres en juego y hay algún marcador que ya va mucho la atención por ejemplo vamos a Mestalla donde juega el Valencia con el Ebro en la ida partido disputado en Zaragoza ganó el Valencia uno dos pero al descanso en Mestalla empate a cero y mucha igualdad Ximo Marbán hola

Voz 2 00:31 hola qué tal muy buenas tenemos cosas en una pérdida que es el que debe te mete al Valencia en octavos de final pero a pie o por méritos soy por qué esta continuando la mala imagen que dio el equipo de Marcelino el pasado sábado frente al Real Madrid ya que hay muy pocos jugadores que coincide rotaciones entre ellas el atractivo del joven coreano el Valencia hasta poder celebro que ha dispuesto de todo Valencia cero Ebro cero

Voz 0919 01:00 también al descanso está la eliminatoria Getafe Córdoba bastante clara para los locales José Antonio Duro hola

Voz 1269 01:06 llego si con la eliminatoria prácticamente sentenciada en el Coliseum al descanso dos a cero con tantos de Portillo tras un error del meta visitante Marcos Lavín además otro de penalti de Ángel un penalti muy protestado que se ha saldado con la expulsión del técnico visitante Curro Torres va a comenzar el segundo acto Getafe dos Córdoba cero la eliminatoria con cuatro uno prácticamente sentenciada

Voz 0919 01:27 vamos también a Vallecas donde va a comenzar el partido entre el Rayo Vallecano el Leganés la eliminatoria en todo lo alto igualadísimo José Palacio buenas tardes

Voz 0684 01:36 hola qué tal Gallego saludos oyentes de Hora veinticinco Deportes ya tenemos en marcha el partido en Vallecas este partido de vuelta de los dieciseisavos de final con el dos a dos en la ida le otorgan una ligera ventaja al conjunto vallecano que sale con suplentes sobre todo sale con el portero de la es suplente en Liga a Alberto García Tale con Alex Alegría también en punta quiere rematar el resultado para irse y clasificarse para la siguiente ronda también hay cambios en el conjunto de Mauricio Pellegrino también el portero cedido por el Real Madrid es titular el no habitual en Liga y también el delantero Sabin Merino además ávido un detalle de gran de nobleza detalle grande del Rayo Vallecano gallego Eva Alonso la jugadora campeona del mundo sub diecisiete este pasado fin de semana con la selección española ha hecho el saque de honor ahora mismo dos minutos y medio de la primera mitad

Voz 0919 02:22 cero a cero en Vallecas luego a las nueve y media comenzará la eliminatoria entre el Espanyol y el Cádiz en un día donde ha caído el cuarto técnico en primera división esta temporada después de Leo Franco de Lopetegui del Turco Mohamed Eduardo Berizzo no ha podido aguantar la mala situación del Athletic de Bilbao destituido Berizzo Gaizka Garitano es el que ocupa su lugar en el banquillo de los de San Mamés que recuerda ahora mismo ocupan plaza de descenso y hoy también se sigue hablando del Balón de Oro que ganó ayer el jugador del Real Madrid Luka Modric muchos creen que justamente porque Antoine Griezmann el jugador del Atlético de Madrid había hecho más méritos para ganar ese trofeo hoy le han preguntado al Cholo Simeone sobre por qué ha ganado Modric si tiene algo que ver jugar en el Real Madrid para ganar un Balón de Oro y El Cholo con sus palabras lo deja claro

Voz 0501 03:19 usted usted quieren diría lo que ustedes saben entonces estaba en el Levante test para que no hace falta hay cosas que si uno habla no tienen sentido en este mundo del fútbol no sabe donde tiene que saber dónde está ahí cuando sabe donde está ahí lo que hay

Voz 0919 03:44 lo podía haber dicho más claro si juegas en el Real Madrid tiene más posibilidades de que te den títulos como el Balón de Oro o mejor portero del mundo si juegas en el Atlético de Madrid lo tiene más difícil eso es lo que deja entrever el Cholo Simeone en un día donde el Barcelona está despidiendo a José Núñez veintidós años de presidente del Fútbol Club Barcelona y aunque en su carrera profesor a su vida privada tuvo otros problemas con la justicia todo el mundo coincide que la etapa de Núñez fue buenísima para el Fútbol Club Barcelona agarró un club prácticamente en la bancarrota le llevó a ganar su primera Copa de Europa su primera Champions todo el mundo despide con honor a José Luis Núñez enseguida estamos allí pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 3 04:35 tarde gallego o Zóñar porque del gallego en los bellos dictará de vacaciones no

Voz 0919 04:39 ya estoy aquí qué digo yo

Voz 3 04:42 que el Santiago Bernabéu para la final de la Copa Libertadores no estarán arreglando los baños argot o en esta ocasión no están haciendo nada ir cuando venga las barras bravas hice enfrente a porra de dos aduce va atracar Piolín en el Manzanares tú crees que ahí podrán atracar Piolín pues yo que no lo sé cómo estás River eh

Voz 4 05:05 Manzanares está fenomenal eh para para que venga Piolín pero que se dio luego el Pato Donald pero Zoilo ya no es el ministro del Interior hay te has quedado un poquito para atraer dejar vuestro mensaje

Voz 5 05:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 6 05:31 la llego buenas tardes oye esto cómo va eh porque si no es sólo dieron en su día porque he estado yendo uno

Voz 7 05:40 que ya era Olga Un

Voz 6 05:43 el mediocampista captar para para Pin pero vamos río campista que vivió en el mundo hace muchos muchos muchos años ha sido uno de Fuentealbilla no sé como hemos visto no me acuerdo ahora ironías aparte luego otros se mueva también que que está jugando ahora en captar me parece oportuno no me parece que se lo dan a este vamos bueno eso eso es como para

Voz 0919 06:05 también en esto gotas viure a veinticinco Deportes

Voz 5 06:09 el seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 4 06:17 para mear y no echar gota que expresión tan nuestra eh vale para todo cualquier cosa de la actualidad puedes decir esto es para mediar y no echar gota empezamos

Voz 0919 06:36 Leo Franco Julen Lopetegui el Turco Mohamed a Eduardo Berizzo cuarto técnico destituido este año no ha podido aguantar la mala situación del Atleti hilos de San Mamés tienen nuevo entrenador Íñigo Marquínez Bilbao cuéntanos buenas tardes

Voz 0802 06:49 muy buenas gallego se llama Gaizka Garitano entrenado al Eibar y al Deportivo en primera división debutó en el Athletic como jugador a su carrera deportiva fundamentalmente en Guipúzcoa tanto en el Eibar como N el sociedad actualmente estaba entrenando al Bilbao Athletic y mañana se va a estrenar con el primer equipo del Athletic en el primer entrenamiento sustituya al Toto Berizzo despedido fulminantemente esta misma mañana después de catorce partidos sólo una victoria la primera en la Liga once puntos la guinda fue la mala actuación de ayer en la ciudad de Valencia a la una de la tarde se marchaba el Toto Berizzo sin dar ni una sola reacción simplemente despidiéndose con la mano de los periodistas de Lezama donde no ha dirigido el entrenamiento luego las reacciones habido muchas de apoyo déjame solo leerte una la de Mikel San José en su Twitter dice textualmente el jugador del Athletic avergonzado derrotado triste abatido nunca desearía que un entrenador mío fuera cesado de su cargo y menos tú sois un cuerpo técnico espectacular que nunca olvidaré te lo mereces todo te mereces lo mejor Toto muchas gracias es bueno pues el Toto ya es historia en el Athletic que Garitano tiene el complicado reto de sacar adelante a un equipo como decíamos antes sólo ha ganado un partido de los catorce disputadas

Voz 0919 08:01 todo en un club que está en un proceso electoral el día veintisiete hay elecciones a la presidencia hay dos candidatos el primero de ellos ha pasado ya por la antena de la Cadena SER Iván Martín preséntanos cuál es es muy buenas

Voz 0838 08:15 Alberto Uribe Echevarría ha sido durante siete años y medio miembro de la junta directiva de ellos Urrutia pero dice no ser Josu Urrutia no ponen líneas rojas una posible llegada de jugadores de la diáspora vasca pero dice que es un debate para la masa social por ejemplo sobre una posible vuelta de Fernando Llorente

Voz 8 08:30 que la dirección deportiva considera que es conveniente eh lo intentaré en unos parámetros razonables

Voz 0919 08:37 defiende Alberto Uribe Echevarría que Lezama está mejor de lo que es

Voz 0838 08:39 se dice el segundo candidato es Aitor Elías

Voz 0919 08:42 mañana también estará en Radio Bilbao gracias compañeros enseguida estamos en Barcelona para despedir al que fuera presidente del Barça durante veintidós años José Luis Núñez en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1 09:21 a unos veinticinco Hoy por Hoy y La Ventana estartapeando el camino de la idea al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo Chevy dorado emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca nuestras deportistas son un energía por eso en Iberdrola trato vosotras estáis haciendo historia líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 10 10:08 pero empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 0919 10:16 el Fútbol Club Barcelona despide a José Luis Núñez presidente durante veintidós años del Barça en aquella época mítica cuando los presidentes eran casi más protagonistas que los futbolistas Gil Mendoza Luis cuerdas el propio José Luis Núñez y aquella directiva del Barça donde había gente que realmente formaba parte de de el estrellato del del negocio futbolístico Núñez Gaspar el entrañable Nicolás Casaus con su puro en el palco qué tiempos aquellos todo el mundo coincide que Jose Luis Núñez sacó al Barça de una malísima situación y le puso en la élite del fútbol europeo vamos a ver cómo lo están despidiendo Santi Valle buenas tardes

Voz 12 11:03 qué tal muy buenas cerca de mil personas han pasado hoy por el memorial en homenaje a Josep Lluís Núñez por el Camp Nou en la imagen fea del día hace unos minutos han aparecido los Boixos Nois con bengalas a las puertas del Memorial y antes habían pasado cantidad de personalidades del mundo del deporte y de la sociedad por ejemplo la primera plantilla del Barça al completo ha estado en el homenaje y también los presidentes de Barça y Real Madrid Josep Maria Bartomeu y Florentino Pérez que han dicho esto sobre la figura del ex presidente del Barça

Voz 13 11:34 lo que sí es decir de Núñez como como mandatario Barça veintidós años todo lo que hizo pues en este aspecto ha sido a alguien ejemplar y hoy podemos decir pues que tanto el Fútbol Club Barcelona Real Madrid son que yo de guiar a los dos mejores del mundo y mucho tuvo que ver ella seguir Núñez en sus veintidós años

Voz 12 11:57 de trabajo mañana seguirá abierto este espacio memorial y también se celebrará el funeral mañana diez y cuarto en la iglesia Mar adeu de la Bonanova y por ahí han pasado en la primera

Voz 0919 12:07 cantidad del Barça después de entrenar y de que Valverde diera rueda de prensa antes del partido que va a jugar mañana vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa ya en el día en el que ha pasado por el quirófano Rafinha que es ya sabéis se pierde lo que resta de temporada vamos a ver qué ha dicho Valverde Adriá Albets cuenta buenas tardes

Voz 0017 12:28 hola Gallego qué tal buenas tardes ahora escuchamos a Valverde que acaba de dar la convocatoria para el partido de mañana en la que no están Messi Jordi Alba Piqué o Busquets tienen descanso a algunos de los titulares pero si están en la lista futbolistas como Rakitic Se miedo o Ter Stegen el portero alemán que entra en la convocatoria porque les en sale de lesión ha recibido el alta pero habrá que esperar para ver si puede jugar también ha recibido el alta Vermaelen que apunta a titular en el eje de la defensa hay Valverde ha convocado a seis jugadores del filial para completar la convocatoria sigue de baja Luis Suárez pero atención porque Valverde ha dicho que cree que podrá jugar el derbi del sábado frente al Espanyol y el entrenador del Barça ha valorado también la quinta posición de Messi en el Balón de Oro

Voz 14 13:11 no voy a entrar a valorar a las incongruencias de un premio o no tienen que no soy yo quien lo explicarlo tenerla explicar ellos final

Voz 1 13:25 tiene supera para cualquier caso a Modric

Voz 0017 13:29 es un absurdo decía Valverde que Messi quede quinto en el Balón de Oro en Valverde que también felicitaba a Modric por este galardón

Voz 0919 13:37 como tiene que ser vamos en directo Copa del Rey dieciseisavos partido de vuelta en Mestalla continúa la igualdad este Valencia ayer pero Ximo

Voz 2 13:45 si no la igualdad a las ninguno tras ocasiones estaremos en el mundo que hallado de la segunda parte del tráfico lo molestias pero el partido pero

Voz 0919 13:56 todo sentenciado en la segunda mitad del Getafe Córdoba duro

Voz 1269 13:59 sí porque además ha marcado el Getafe el tercer gol del partido lo hecho Rober Ibáñez tras un error en la defensa Córdoba exista rondamos el minuto cincuenta y siete de partido eliminatoria sentenciada con este Getafe tres Córdoba C

Voz 0919 14:11 pero en la ida quedaron empate a dos acaba de comenzar ese rayo Leganés quién manda Palacio

Voz 0684 14:16 catorce minutos de la primera mitad comenzó mandando el Rayo tuvo más la pelota en los últimos minutos en Leganés hace un disparo a portería en realidad un despeje de momento el central del Leganés Eyck que casi meter gol en propia puerta a favor del Rayo Vallecano ahora mismo sin goles catorce de la primera radio pero Leganés pero

Voz 0919 14:33 en cuarenta y cinco minutos se jugará el Espanyol Cádiz la eliminatoria ahora mismo está uno dos para el Cádiz podría ser una de las sorpresas de esta eliminatoria vamos a ver cómo salen los equipos Easy hay ambiente en Cornellà Raúl González Elena de Diego cómo está eso buenas tardes

Voz 15 14:49 qué tal Gallego muy buenas de momento vacío el estadio de Cornellà El Prat obligado a remontar el conjunto blanquiazul que llega al partido en el peor momento del curso dos uno desfavorable en el partido de ida ir Rubi tiene claro Elena que deben salir atacar

Voz 0545 15:01 hola Raúl si así lo ha pedido a sus jugadores quiere tres goles para estar tranquilos y para ello cuenta con gran parte de su equipo habitual los David López Roca hermoso a los que se unen hoy hasta cinco canteranos se celebra el partido solidario y aunque las entradas van de los diecinueve a los noventa euros nos espera muy buena entrada en Cornellà

Voz 15 15:19 enfrente el Cádiz que llega pletórico con siete triunfos seguidos y buscando repetir la hazaña de la temporada pasada donde eliminaron al Betis en dieciseisavos de la Copa esto empieza a las nueve y media y lo arbitrará De Burgos Bengoetxea acaba de marcar el Valencia marchó allí

Voz 0919 15:33 qué ha hecho el gol del equipo de Marcelino que se pone tres uno en la eliminatoria y yo creo que ya despeja cualquier duda de sorpresa ante el Ebro eliminatorias de mañana mañana se juegan un siete ocho eliminatorias vamos a hablar de la del Atlético de Madrid San Andreu aunque vamos a hablar sobre todo de lo que he hecho y Simeone después de que ayer Modric ganase el Balón de Oro observó lo ganase a Antoine Griezmann ya les hemos escuchado al principio insinuar que en el Madrid es más fácil ganar trofeos If I ha ido su discurso Pedro Fullana buenas tardes muy buenas

Voz 16 16:09 sobre el tiene claro que está en el Atlético de Madrid quizás no es valorar demasiado lo que están haciendo en estos últimos años no se valora igual a los futbolistas del Atlético de Madrid que los del Real Madrid Barcelona otro tipo de clubes a nivel europeo a pesar de todo lo que han ganado y que quizás en el Atlético Madrid es más difícil conseguirlo eso es lo que piensa el Cholo es lo que piensa el Atlético de Madrid que trata de mimar a su estrella recordándole lo que ha ganado este año y que piense que es injusto y que algún día quizás puede ganarlo en el futuro así lo miman a un Antoine Griezmann que trata de pasar página Diego Pablo Simeone le ha querido recordar hoy lo contento que está por todo lo que es lo que ha conseguido y sobre todo recuerda quiénes eran para él sus favoritos

Voz 0501 16:43 para el Atlético de Madrid está claro mucho más difícil de lo demás porque la historia no siempre pues muy toma de trabajo e redoblar los esfuerzos para acercarnos a los lugares más eh eh sí estaría en su lugar estaría Frye por lo que me ha sucedido este último año

Voz 0919 17:01 el mundo muy muy cada uno defiende lo suyo y qué pasa con Diego Costa Pedro

Voz 16 17:07 ya está en opera mañana del quinto metatarsiano del pie izquierdo estará casi tres meses de baja es decir que llegaría muy justo para intentar jugar la ida de Champions en principio sobre el papel no la podría jugar sobre todo estaría pendiente de la vuelta el Atlético de Madrid veremos si a partir de aquí toma medidas para reforzarse en el mercado

Voz 0919 17:24 tenemos también ultima hora de otra eliminatoria atractiva de mañana Sevilla Villanovense cero cero en la ida entonces el Sevilla no estaba como está ahora mismo Fran rompí hola hola Gallego iban a jugar lo mismo que jugaron esa edad es decir rotaciones y por tanto el equipo no habitual mañana a la vuelta frente al Villanovense en el Sánchez Pizjuán el Sevilla superior por tanto tiene la obligación lo ha dicho Machín de pasar de ronda

Voz 17 17:47 creo que es una obligación sabemos que bueno todo el mundo somos conscientes de que el Sevilla es superior

Voz 0919 17:58 no quiere sorpresas la noticia en el Sevilla es que Aleix Vidal se ha roto lesión muscular adductor derecho al menos un mes de baja ha marcado el Leganés en Vallecas la eliminatoria está ahora mismo dos tres favorable a los pepineros y destacamos titulares de los otros partidos de mañana

Voz 1309 18:14 sí el Girona árabes Gallego dos dos quedaron en el partido de ida juegan a las siete y media también igualado el Villarreal Almería con el tres a tres del partido de ida Real Sociedad Celta de Vigo con el uno uno hasta seis bajas por problemas musculares en la Real Sociedad lo bosque ISS lo pierden en el conjunto gallego in Valladolid Mallorca a las nueve y media el conjunto de Valladolid que tiene ventaja porque ganó uno dos en la ida Ivy baja en los locales y Salva Ruiz el oficio

Voz 0919 18:38 tardes enseguida hablamos de la Copa Libertadores que Pochettino lo sabéis Se juega aquí en España el próximo domingo

Voz 1 18:45 seguimos Europa

Voz 1 19:26 no puede Japón para compartir capón por once no pude follar Familia

Voz 0919 19:33 de novia importante

Voz 21 19:50 en Hora veinticinco

Voz 22 20:33 el próximo domingo en el Bernabéu vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca ir River bueno ya sabéis que hay una tremenda expectación con las entradas hace cincuenta minutos salían a la venta en internet las entradas que se ponían a disposición de los aficionados de Boca que vivieran en Europa

Voz 0919 20:55 creo que se han agotado bueno que ya no queda

Voz 23 21:00 nada Iván Álvarez buenas qué tal Gallego buenas tardes y desde las ocho de la tarde llevamos con el teléfono en la mano en la web de la Conmebol esas veinte mil entradas para aficionados de Boca no residentes en Argentina todas ellas del fondo sur pues el mensaje es error los sentimos las entradas están agotadas es decir se agotan las entradas para el partido del domingo y en cuanto a la hoja de ruta de los dos equipos cuando dejarán a Madrid Boca Juniors será el primero en viajar a la capital de España esta noche en torno a las cinco y media de la madrugada despegará desde Buenos Aires y está previsto que evoca llega Madrid mañana miércoles en torno a las seis de la tarde a esa misma hora a las seis de la tarde está programado el vuelo de River y los millonarios aterrizarán en el aeropuerto de Barajas en torno a las cinco las seis de la madrugada del miércoles al jueves donde se alojarán boca descansarán el hotel euro Stars Suites Mirasierra Rivers os Fedra en el hotel Eurostar Madrid Tower ambos a diez minutos del Bernabéu en cuanto a su lugar de trabajo bocas entrenarán en la Ciudad del Fútbol de las Rozas River Plate lo hará en Valdebebas además Gallego esta mañana ya Boca Juniors ha dado la convocatoria de veinticuatro futbolistas para el partido del domingo

Voz 0919 21:58 gracias Iván vamos con el modo en el motociclismo que tiene como noticia que han pasado en veinticuatro horas dos de los mejores pilotos del mundo Lorenzo y Márquez por el quirófano ayer fue operado Jorge Lorenzo hoy lo ha sido Marc Márquez Mela Chércoles ha ido todo bien buenas tardes

Voz 1104 22:18 fue una operación de chapa y pintura en ambos casos Lorenzo problemas en el pie derecho que arrastraba desde la caída en Aragón y en el de Madrid ha sido hoy bueno pues un poco más serio el tema porque le han solucionado una dislocación recurrente que tenía habrán el parte médico una operación compleja de cuarenta y ocho horas en el Hospital Dexeus de Barcelona antes de que nadie nace y luego ojo seis semanas de recuperación de reposo así que vamos a ver si a Marc Márquez al te te separan de seis de febrero en teoría debería hacerlo bien pero que ser se nada la cosa porque las becas un poquito ajustada

Voz 0919 22:55 en automovilismo hoy se ha hecho oficial que Fernando Alonso va a cambiar el motor de su Mc Laren para la Indy quinientos donde ya sabéis quiere ganar la Triple

Voz 24 23:04 Corona hasta ahora ese coche llevaba

Voz 0919 23:07 motor Honda en la carrera del próximo mes de mayo llevará un motor Chevrolet motor americano para que Alonso pueda conseguir esperemos la triple corona balonmano europeo femenino las españolas perdieron ayer ante Holanda mañana se juega su clasificación para la siguiente ronda del torneo Diego González hola

Voz 0497 23:26 hola qué tal Gallego pero es que no solamente fue la manera de perder en el último segundo es que ahora las opciones para pasar por lo menos con dos puntos a la siguiente fase algo absolutamente necesario para soñar con las semifinales es que España gane mañana a Hungría a partir de las nueve de la noche también van a jugar en Holanda que también pueden influir en la composición final del grupo C pero bueno lo importante es recuperar anímicamente al grupo que confíe lo bien que lo hizo ayer defender con intensidad evitar la pérdida de balón Conesa ingredientes estoy seguro que España mañana podría ganara a Hungría

Voz 0919 23:58 en la NBA Andoni De la Torre buenas tardes qué tal

Voz 16 24:01 tal Gallego habíamos visto hacer de todo

Voz 0919 24:03 yo de temporada y Luka Doncic ya es elegido el mejor rookie

Voz 25 24:07 sí está que se sale el esloveno y veremos si hoy juega en el partido que tienen los Dallas frente a los Blazers de Portland ya que el último encuentro no pudo participar por sus problemas en la cadera además gran momento Álex Abrines en Oklahoma los Thunder vencieron a Detroit ochenta y tres ciento dice el español tiene el segundo mejor rápido defensivo de la liga los Warriors Por su parte vencieron con claridad Atlanta treinta treinta puntos de Carrie espectaculares en su retorno a las canchas en el duelo de líderes desde Toronto y Denver Simposio los Nuggets ciento trescientos seis gran yo quisieran Juancho Hernangómez con quince puntos los pelícanos y Mirotic periodo de tres puntos contra los Clippers que están que se salen esta noche destacan Indiana Chicago con el estreno de Jim Boel en en el banquillo de los Bush John interesante Jutta San Antón

Voz 0919 24:43 ya en atletismo hoy se entregan los premios a los mejores del año en Mónaco no hay españoles en las listas José Luis López buenas tardes

Voz 26 24:53 hola buenas tardes fue justamente aquí en el Forum Grimaldi ahora se están ya dando los premios a los mejores en del año de momento ahora en el escenario todos aquellos que han batido algún récord mundial en esta temporada por tanto tenemos ahí ahí Lupín que Cholet todos ellos son también candidatos al premio al mejor atleta ya la mejor atleta de la temporada los favoritos para nosotros Elliot pichón plusmarquista mundial de maratón que masculina

Voz 2 25:19 la colombiana triplica a todos lo que tú ya sería Bar Cuartero deberemos esperar todavía dos o tres minutitos más para saber quiénes son los terceros

Voz 0919 25:28 lo contaremos esta noche en El Larguero como también contaremos el final de las eliminatorias en juego nos damos una vuelta cómo está el Valencia Ebro Ximo

Voz 2 25:36 estamos en el minuto veintitrés incendios Valentín ya está puesto por delante en el marcador gracias al gol de cuando aprovecharlos Marcelino para meter a cada algaradas en el Tajo como aparejo que sacaba de llevar una cita tampoco

Voz 0919 25:51 es uno en el global de la eliminatoria para el Valencia cómo está el Getafe Córdoba duro

Voz 1269 25:56 veinticinco de juego segundo acto jeta tres Córdoba cero decidido pero la noticia Gallego la de Jaime Romero el jugador del Córdoba que se ha llevado un golpe sin querer de Cristóforo se lo han llevado inmovilizado al jugador de Albacete lo han sustituido en principios está OK pero el susto sobre el césped del Coliseum Alfonso Pérez

Voz 0919 26:15 no sea nada en el Rayo Leganés Palacio cómo está el partido

Voz 0684 26:20 el Rayo Vallecano volcado buscando el empate después de tanto en el minuto diecisiete Emiliano Velázquez el central del Rayo Vallecano en propia puerta desviaba un disparo de Nabil El Zhar no podía hacer nada Alberto García ahora mismo con este resultado estaría dentro el Leganés en esa ronda de octavos de final el Rayo necesita un gol para pasar la la siguiente ronda esta semana cerramos hora vendí

Voz 0919 26:41 cinco deportes con

