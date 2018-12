Voz 2 00:00 ya yo yo de sedes

Voz 3 00:36 los buenas noches hoy quiero que empecemos la cara B escuchando esto

Voz 0194 00:40 la capacidad de la izquierda de este país para hacer autocrítica es inexistente Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la

Voz 4 00:47 a día de ayer a las diez de la noche me conozco a mí mismo desviar la caja desde que va de peloteo de recuperarlo

Voz 1880 00:55 no no no no vamos a hablar de la palabra del día tú dijiste la primera autocrítica luego poco a poco los políticos han decidido pronunciarla de nuevo tu pedías que hicieran autocrítica y ellos han seguido tu consejo me alegro mira qué bien el primero fue

Voz 5 01:08 Echenique autocrítica somos la única fuerza política que se expresó

Voz 1880 01:15 ni Susana Díaz

Voz 3 01:18 autocrítica de que hoy todo habremos hecho bien y Alberto Garzón también se suma la autocrítica corresponde a nosotros también asumir esa autocrítica porque nosotros también hemos perdido mucho

Voz 0194 01:31 negó siempre en la cara B empecemos con el significado del término autocrítica

Voz 3 01:35 canto crítica para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la autocrítica

Voz 1880 01:38 es un juicio crítico sobre obras o comportamientos propios en algunas organizaciones especialmente en las comunistas y esto es importante reconocimiento público y forzoso de los errores desviaciones con respecto a la línea oficial y es que en el marxismo crítica y autocrítica conforman el método que permite a los partidos marxistas y organizaciones de trabajadores descubrir superar los errores y las insuficiencias de su actividad autocrítica se consideran las fuerzas motrices del Porres

Voz 0194 02:08 en la etimología donde nos lleva pues auto es

Voz 1880 02:10 sólo así mismo y crítica viene del latín críticos o críticos que es capaz de dice de discernir Kringe que es el verbo significa cribar Grizzkues eliminar distinguirse parar o juzgar es decir es el juicio que se forma sobre una cosa después de haberla examinado no separar lo que vale de lo que no vale ese camino esta directamente emparentado también con palabras como crisis o como criterio se suele decir que toda crisis es una oportunidad para un cambio bueno puesto a critica también

Voz 0194 02:38 también las religiones no invitan a la autocrítica el reconocer los pecados la confesión

Voz 1880 02:43 si no es lo mismo pero es verdad que en el catolicismo la autocrítica se relaciona con el sacramento de la penitencia que es arrepentirse de los pegados confesarlo a un sacerdote para obtener la absolución in proponerse no volver a repetirlos bueno este sacramento incluye el examen de conciencia al dolor de corazón el propósito de enmienda la confesión la pendiente pensar del que no no bueno pues hay gente Ángels obstinada que aunque se lo pidas mil veces no va a hacer autocrítica como Juan Perro con sus robos cenado

Voz 6 03:11 me que de impago de contexto da a mí sí que era te oí do do el sí yo me la Argo y me puedo ir haciendo cargo de nada

Voz 0194 03:40 la Carrasco es filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid como siempre te pedimos ayuda un día más en la cara B muy buenas noches buenas noches desde la filosofía que es la autocrítica

Voz 7 03:53 bueno la forma de teorizar por parte de la filosofía lo que sea la autocrítica tiene que ver con una puesta en práctica porque a la autocrítica implica una reflexión un auto conocimiento implica además algo que debe ser ejercitado por todo el mundo individuos sociedades partidos políticos comunidades para que así sean una comunidad citó de forma sana de forma muy muy muy muy muy muy correctas hará hablaba de esa etimología pero también por ejemplo se asocia la palabra de crines in the crítica con crisis con términos médicos lo curioso del caso es que está autocrítica que implica un un diste Amir que es lo que has hecho qué es lo que se puede mejorar qué es lo que no se pueden mejorar has hecho correctamente implica siempre un estado de salud porque cuando algo no está sometido a crítica cuando algo no es

Voz 1693 04:47 puesto de no no es puesto en evidencia aquí de lo que te has equivocado lo repiten como buen sabía un psicólogo cuando algo repite es

Voz 7 04:54 es que algo no fue claro hacer autocrítica el objetivo

Voz 1693 04:57 autocrítica sería siempre mejorar sería mejorar cambiará algo tiene que va siempre ser una transformación pero también no simplemente que hayas hecho algo de forma incorrecta también quiere decir que has podido hacer algo bien y eso que has hecho bien lo tienes que repetir de forma que la autocrítica en el fondo es una toma de conciencia decía antes que la filosofía lo que hace es teorizar una práctica pero es que claro no es que la filosofía hable de autocrítica es que la filosofía esa autocrítica el conócete a ti mismo de Sócrates la duda metódica de Descartes San Agustín en las confesiones en maravilloso Can en esa nota al pie de la Crítica de la razón pura no que dice lo siguiente además es que lo lo voy a citar así con con con complacer no hay en esa nota

Voz 7 05:39 se está hablando esa mente de de la del siglo de las luces de la época da razón no dice nuestra época es la época de la crítica todo todo debe someterse

Voz 8 05:48 a ella pero atención la religión y la legislación pretenden escapar no

Voz 1693 05:54 al hacerlo al hacerlo lo que hacen es les despertar sospechas porque entonces implica un autoengaño en ese autoengaño fallan en lo principal es lo principal que si no hay autocrítica no hay critica y sino hay crítica entonces no son no superan nunca un examen público

Voz 0194 06:11 claro esto es lo que pasa con algunas instituciones trasladando la época daba la época actuará

Voz 9 06:15 si es que no admiten que no admiten la crítica

Voz 1693 06:18 qué pasa cuando una persona no hace autocrítica

Voz 9 06:21 que se queda anclada

Voz 1693 06:22 claro implica no avanza no avanza porque además cuando cuando aplicamos una crítica o una autocrítica no no criticamos la naturaleza alguien que lo haga no que tiene que ver con un acto así que cuando hablamos una crítica tiene que ver con una acción dentro de la acción pues ahí pues son acciones un producto humano que implica pues diferentes aspectos una abolición que es la que marca los fines una deliberación que sopesa los medios una decisión que conduce a la acción entonces que implica que una persona autocrítica pues que pierde el control de su vida porque en el fondo si es una forma de auto conocimiento de un conocerse asimismo como una sociedad reflexiona sobre sí misma entonces lo que le pasa es bueno en un primer momento que no toma las riendas sobre aquello que puede cambiar la autocrítica implica una cosa importantísima aunque es un concepto cristiano no pero es la les la humildad tú con él cuando tiene asumida reconoces tus límites y tus limitaciones entonces como las reconoce sabes en qué puedes actuar que no y cuando sabes muy claramente aquello en lo que puedes actuar entonces empiezas a cambiar las cosas pero luego pasan algo peor claro porque la autocrítica también implica algo más aparte de humildad implica responsabilidad responsabilidad que por cierto le latín que significa respuesta dar respuesta aquello que tú has hecho pero que implica dar respuesta quedaría aquello que tú has hecho pues implica que si no la respuesta que sino asume tu responsabilidad la culpa es siempre del otro si la culpa siempre del otro yo no puedo actuar no puedan modificar todo está sujeto a la inercia está sujeto al azar así que era el fondo la autocrítica es necesario en una sociedad sana en un individuo sano para tomar el control de tu vida hay que hacerla en público la autocrítica en un principio no tendría por qué pero es preciso para la avala avala esta cita preciosa de Cannes que a mí me ponen la piel de gallina y claro hablada es hablaba de ese examen público para pasar un examen público es importante a pasar antes un examen de autocrítica pero lanzamiento autocríticas terrible si se hace de verdad es terrible porque es lo que tú haces es tomar distancia con respecto a ti mismo Tura es objeto de tu pensamiento por eso tomas distancia y como Topas y tomas distancia que es lo que pasa que te confronta contigo mismo y quién quiere confrontarse al mismo sabiendo que te vas a la cara tus miedos tus limitaciones entonces es un examen privado pero que saca a colación aquello que te puede dar pudo lo vergüenza

Voz 0194 08:47 capacitado para esto eh

Voz 1693 08:49 por supuesto no implica una un valor y una Valentín claro claro no todo el mundo sabe capacitado

Voz 10 09:03 agradecimientos como decíamos que se llamaba o que llamaban los

Voz 1880 09:06 católicos a esto que estamos hablando ahora mismo que por lo menos necesita mano en la autocrítica este es un tema de New Order de mil novecientos noventa y tres que se titula así Reid arrepentimiento decíamos que era importante la autocrítica al menos en la religión el arrepentirse de los pecados

Voz 2 09:19 eh yo ayer en en portada

Voz 0194 09:22 en la autocrítica que no estaba haciendo a la izquierda porque es verdad que a pesar de Susana Díaz a pensar Daniela derecho a eso iba ahora Susana Díaz a pesar de ser la ganadora de las elecciones pierde catorce escaños y quién pierde más porcentajes Podemos Adelante Andalucía que tampoco ayer hacía autocrítica y ahora Ibai la pregunta ayer señalaba a la izquierda

Voz 3 09:40 fácil tampoco en este país en la política no hace autocrítica nunca nunca siempre que además siempre buscan la como decía antes siempre buscar la culpa en el de enfrente nunca reconoce una pulpo pero a mí me gustaría hacer una pregunta la crítica por lo tanto la autocrítica implica per se un juicio negativo

Voz 7 10:02 no por supuesto que no no por supuesto que no hay que hay que hacer una una una distinción clave no una cosa es criticar o poner adversa activas en pero constante y otra cosa es fíjate la la la autocrítica si yo tuviera que asociarla con una palabra sería con una valoración una autocrítica una valoración pueso decía tiene que ver con el mejoramiento pero tú facetas deja deja bien claro que aquello que se ha hecho mal pero no con ámbito destructivos sino que es aquello que puedes

Voz 8 10:30 a orar para hacer algo para poder transformar de nada sirve a ver a ver a ver a ver ejecutado una acción

Voz 7 10:38 y luego luego la Ángela no sirve lo que haces es con neutralidad te das cuenta de aquello que has hecho mal y eso es constructivo pero también se reconoce evidentemente aquello que has hecho bien

Voz 0194 10:51 por qué le cuesta tanto la a los políticos a la política hacer autocrítica

Voz 11 10:55 bueno porque en política a diferencia de la confesión la autocrítica beneficia al de enfrente condona el que confesa de los pecados

Voz 0194 11:04 no es una muestra tus debilidades

Voz 11 11:06 tres debilidades pero el cura Eva a priori no sacar sacaron especial beneficio de verte hecho un asco

Voz 3 11:12 pero la la puede hacer para dentro y no hacerla pública yo con que la hicieran en la reunión

Voz 11 11:18 hace un claro pero en los tiempos que estamos a puerta cerrada acabas hace eso era cosa que no es esa autocrítica cuesta mucho porque acaba de ser bueno pues da instrumentos al de enfrente no pero

Voz 7 11:32 yo creo que estoy momentos al al de enfrente pero fíjate que inicialmente con las habla de de hablantes el concepto de los médico peine hacen inicialmente aparece este concepto en Tucídides es una es una es un concepto que tiene que ver con la decisiones que hacen mejorar la Comunidad el momento que el partido político sólo piensa en sus propios intereses asciende en la comunidad ya que es en lo que piensa habitualmente

Voz 12 11:54 después

Voz 0194 11:57 Sara recomendaciones de la cultura sobre el auto critica que has encontrado

Voz 1880 12:01 pues encontrado que en el mundo de la cultura igual que en el de la política son pocos los que hacen autocrítica la obra pero bueno haberlos haylos

Voz 13 12:11 no sí

Voz 1880 12:20 estos son de Pets Mode y este tema es Ron y la verdad es que en este tema no pueden hacer más autocrítica no el pobre Dave Gahan canta que nací bajo el signo incorrecto dentro de la casa equivocada tome el camino equivocado e hice cosas muy malas y malamente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado es ese pobre hombre pero hay otros que no hacen autocrítica pero porque no saben qué es lo que han hecho mal por ejemplo en la canción que vamos a escuchar ahora James Brown es un tema de mil novecientos cincuenta y ocho el disco Please please please dice

Voz 0159 12:50 bueno hay Virgina dime qué es lo que hice mal

Voz 10 12:54 todo

Voz 0159 13:07 este es el infalible no yo no me encuentro nada dime tú lo que echó mano no porque yo soy este sería el infalible que siempre queda hecho nada porque es el que se auto ir añade Axa claro la auto la carencia autocrítica implica autoengaño e innecesario es para poder avanzar para poder mejorar no engañarse a uno mismo hace que no no reconocer o no ver aquello que has hecho mal implica que además que te pueden dices lo que has hecho mal pero puedes no aceptarla

Voz 12 13:34 pero por lo menos piden que les pide contra mí lo acepta de dímelo pero cuando yo no esté

Voz 0159 13:43 sí tendrá aún yo creo que lo decía de verdad películas o libros

Voz 1880 13:48 pues una película un libro la película es de el año pasado es española se llama el autor de Martín Cuenca es una crítica a los escritores autocrítica diríamos también porque está basada en una novela de Javier Cercas el móvil y Perales compuso la banda sonora

Voz 14 14:02 ah de uno siente Sole toda esta mañana es una palabra Simpa no nace una sonrisa sin Berga ir miras

Voz 10 14:20 el protagonista de esta película de la autores

Voz 1880 14:22 Javier Gutiérrez es la historia de un escritor o bueno de un intento de escritor no que quiere escribir captando la realidad lo que pasa es que decide manipularla para hacerla más atractiva Navas que es tremenda novelas pues me quedo con Los detectives salvajes de Roberto Bolaño es autocrítica que hace el mismo a los movimientos literarios si os acordáis de esa palabra que estuviese mal los Real víscera listas real visceral y si esos que eran los surrealistas de pacotilla falsos marxistas menca

Voz 14 14:49 Ana

Voz 4 14:51 no como muy sorprende con que nos vamos a ver si va a tener que hacer autocrítica cuando termine el pero a saber cómo no porque es la mejor canción que jamás se hubiera ocurrido sobre autocrítica es el jardín prohibido

Voz 2 15:03 a ver

Voz 0159 15:12 cuántas de Sandro Jacobi aquí que no lo va a volver a hacer más crítica toda la verdad es que me recordaba Juan también es verdad lo que lo volvería a hacer más lo peor es que mañana yo me quedaré con la capital Carrasco muchísimas gracias hasta la semana que viene Sara