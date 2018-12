Por sus aliados los conoceréis

Voz 1150

00:05

por sus aliados les conoceréis Pablo Casado se plantea dar entrada en un futuro Gobierno andaluz lo cual significaría que el PP se inclina definitivamente por la vía Salvini Orbán de moda en Europa que haría ciudadanos en este caso la FAES de Aznar ya vendido el frente de sus tres pupilos para la reconquista no hay nadie en la derecha que crea todavía en el centro dan todos ya por hecho el paso inexorable al autoritarismo dicen que la extrema derecha Santi elitista si se habla de las élites económicas es completamente falso la extrema derecha musa la estrategia populista a favor suyo se presenta como defensora de los desfavorecidos pero les mete en el túnel del neoliberalismo más radical el programa de Vox en ese sentido no ofrece dudas por eso la derecha convencional no tiene problemas en acercarse ellos saben que su reconquista no afecta los grandes intereses económicos es pura demagogia Francia Vives cíclicamente su revuelta siempre con este componente de espontaneidad de falta el liderazgo que genera desconcierto la ausencia de interlocutores la universidad los movilizados la falta de proyecto político hace difícil hilvanar una negociación pero todos los partidos saben que legalizaciones profunda ICANN movimiento es muy popular de Le Pen amén de Bakíev a Ford ninguno ha pedido a Macron mano dura represión sino acción política para encauzar la frustración y el presidente consciente de su debilidad no ha querido ser menos y ha anunciado una moratoria de aquellas propuestas del Gobierno que provocaron la revuelta es hora de afrontar de verdad los costes sociales de las mutaciones del capitalismo una reflexión en Francia las revueltas han generado situaciones de violencia muchísimo más duras que las que ha vivido el proceso independentista hay algunos centenares de agitadores detenidos muchos ya están en la calle aquí personas como Jordi Sánchez Jordi cojear que usaron su liderazgo social para que un movimiento pacífico no degenera en violencia llevan ya más de año en prisión francamente pues a entenderlo