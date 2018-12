Federico Ramón Puerta: "Si hay que salir de Argentina, lo mejor es venir a Madrid, es la capital del fútbol"

Voz 1375 00:00 Don Federico está usted tan preocupado como ese testimonio de este periodista que nos dice cuidado con lo que con los que buena

Voz 1 00:05 yo en la vida a escuchar ahora me parece que es necesario poner en contexto la cifra de muertos diez espantosa cien años desde que empieza el fútbol profesional y hay una estadística

Voz 1375 00:18 de trescientos seis en este Mundial

Voz 1 00:20 donde España tiene más de cien también

Voz 2 00:23 él es el número de de

Voz 1 00:25 que hechos tan espantosos buena muerte ser humano es un problema propio del fútbol que en Argentina ha tenido un nivel un poco más alto es cierto que hay países como Inglaterra que resolvieron el tema España también lo resolvió Argentina de los Nobel todo

Voz 1375 00:45 no tenemos bastante bien encauzada pero no de todos en la Argentina vamos

Voz 1 00:48 poco más atrás en esto pero en materia de seguridad vale la pena escuchar todo lo que dijo periodista cosas parecidas y aún más duras decían respecto al G veinte que el G20 en Hamburgo fue una cosa espantosa todas las reuniones del G veinte trajeron dolores de cabeza para quién lo organizó mucha presión para que no compramos esta pelea muy bien el G veinte ocurrió sin ningún percance ha sido el mejor organizado de la historia así que Argentina está en condiciones de hacer eso yo quiero aclararle que hay una nómina de menos trescientas personas que no pueden entrar España y lo pueden salir de Argentina en los son dos o tres por equipo es decir la la inteligencia que está trabajando en tanto Argentina como española

Voz 1375 01:29 hay trescientos de esos ultras de esos barra brava ex miembros de los barra brava sin que cuando llegan a Madrid no a poder podido o cuando vienen

Voz 1 01:35 cuando intenten salir de Argentina no se olvide que a Madrid se lleguen no sólo de de argentinas de muchos países

Voz 1375 01:40 claro y la Unión Europea tiene todavía

Voz 1 01:42 ocho países siguen no es tan fácil llegar Si hay un de dispositivo tecnológicamente bien armado para una minoría cuánto de cuanto entra en el Bernabéu ochenta mil noventa mil estaba hablando de un número muy reducido fácil de detectar creo yo en el éxito del operativo

Voz 1375 02:02 usted que conoce bien el fútbol argentino igual que Gustavo le preocupa que sean los que sean sean más peligrosos menos cuando estén dos días en las calles de Madrid se crucen

Voz 1 02:12 mire si no hay preocupa que pueda pasar algo

Voz 1375 02:14 en en Madrid para los que nos están leyendo sobre todo Madrid o no cree usted que no tener ninguna

Voz 1 02:18 no yo diría siempre la vida hay que preocuparse un auto subió en la Rambla Barcelona cuantos Mango o El en París qué pasó hoy vivimos un mundo donde el riesgo existe entonces ningún dirigente puede ser tan irresponsable es decir no se preocupe la preocupación en materia de seguridad existe una época que subir a un avión era la antesala ser mostrado en el vuelo se resolvió esto el fútbol vuelva a poner como ejemplo ira Terra España se avanza nosotros un poquito más atrás pero los hechos son tan fuerte Argentina se ha caracterizado también por saber resolver problemas es que caza te recibimos muy bien el G20 es un ejemplo que yo lo pongo en el escenario que hubo mucha gente que seis mese atrás pasaba por la Embajada pidiendo permiso ver alguien tiene dejaban entrar ochenta han detectado que eran los que iban a ser lío ya no llegaron

Voz 1375 03:12 el G20 ha sido un éxito pero casi paralelamente al G20 Se ha jugado el día antes no se debió haber reforzado la seguridad claro

Voz 1 03:20 pero qué pasos damos

Voz 1375 03:22 ya seguridad para poner en el G20

Voz 1 03:25 por supuesto que había pero la mirada estaba puesta en otro descuido sin lugar a duda días antes el equipo brasileño que jugar abre River no entro por la calle que entró el micro de boca el patrullero iba tras el guardia delante daba la hinchada que colectivo que increíble error que se cometió

Voz 1375 03:43 qué le parece que usted que se juega en Madrid me parece que

Voz 1 03:46 la idea era era jugar en Argentina obviamente saliendo de Argentina no hay mejor lugar que Madrid

Voz 1375 03:51 mejor que porque hay quien dice jugó la final sudamericana que hubiera Juan buenas Uruguay en Brasil sabes cómo al final perdona una final de la Champions si si en lugar de poder jugar en Madrid que porque imagínese que salía ese es bueno pues en vez de ir a París o Londres va a Portugal Lisboa no no lo llevamos a buenos

Voz 1 04:07 ellos dirían pero a la capital de Iberoamérica donde estará que Iberoamérica en Madrid entonces si salimos de nuestro país que me hubiera gustado no sale y no hay mejor lugar que Madrid para jugar por qué porque esta la capital del fútbol el sistema mediático que se difunde desde esta ciudad hermosa que en Madrid llega a lugares es muy remoto del planeta donde no llega ninguna otra capital de nuestro continente eso hay que reconocerlo el fútbol argentino tiene que saber tomar esta frase que dice no hay mal que por bien no venga usted voló para mostrar yo creo que el nivel futbolístico de Boque de River está en primerísimo nivel vamos a ver qué nos quiere que va a opinar no es casualidad que hay tantos argentinos exitoso en el fútbol ha sido muy cerca y esto habla también de la calidad del fútbol argentino invoque y Rivers son palabra mayúscula antes que pasar a los River todo España o de este partido entonces haber elegido Madrid donde después quiere Abudavi no

Voz 1375 05:09 mundialitos ella empieza te acerca

Voz 1 05:12 mucho más cerca volar de Madrid el que gane para allá que tener que hacer de cualquier otra capital de Iberoamérica

Voz 1375 05:19 en el momento hubiera sido usted es partidario de que no se jugara de haberla suspendida haber dicho este año no choque castigo

Voz 1 05:28 yo creo en la competencia hay que competir una vida que competir en materia de fútbol hay que competir se que mi no me gusta la solución judicial

Voz 1375 05:36 de no jugar nada no se puede acabar con los barracones no en el fútbol argentino sin lugar a dudas como

Voz 1 05:41 yo no soy experto en el tema previsto resolver problemas mayor

Voz 1375 05:45 Pérez esto puede servir lo que ha pasado para que su las medidas por supuesto aquí llega un punto en el que Florentino Pérez echó a los Ultra Sur del Bernabéu Laporta echó a los Boixos dejando y lo hizo bien pero son rehenes los directivos en Argentina de ellos

Voz 1 05:57 Tina ha demorado este tipo decisión no se olvide que Argentina salido una secuela desde el año treinta en el ochenta y tres de permanentes dictaduras con gobierno democrático muy cortos y quedó una sensación en nuestra sociedad de la dirigencia política deportiva mediática donde el orden casi era visto como fascismo el orden era visto como una acto de prepotencia el orden no es patrimonio pusiste valor de celos lo de los hemos tardado al entender esto y eso también demoró la solución de este tema

Voz 1375 06:29 son rehenes los directivos algunos clubes son rehenes de algunos barra brava

Voz 1 06:34 dicen que si yo no soy directivo en usted

Voz 1375 06:37 por si escucho el sentido común indica que hay algunos que son rehenes evidentemente es que es eso es tremendo

Voz 1 06:44 de pasar no ha pasado sólo en nuestro país

Voz 1375 06:47 sí sí no no país totalmente hace de eso también hay que salir creo que cada vez son menos cada vez son menos vamos vamos

Voz 1 06:53 siendo este tema cuanto antes lo hagamos mejor

Voz 1375 06:56 es que la gente no se imagina que alguien de Boca River puede haber junto el partido de fútbol mide cuando lo hacen Cannes sí

Voz 1 07:03 hombre

Voz 1375 07:04 es más el jueves al mediodía los invita

Voz 1 07:06 decides abaratar las dos barras este jueves esta semana este jueves Laguna la tarde tan invitado

Voz 1375 07:11 eso quiere sexo que eso hay que verlo Gustavo Rivero el cajón yo creo que Álvaro quería ir a ese pasado que dirige Álvaro ahí

Voz 1 07:19 vitoreado

Voz 1375 07:20 iba ser Chori Pan y empanada pero llevar Chano

Voz 0749 07:23 es una sala cambia

Voz 1375 07:26 dato no lo mismo esos echó a más barato hubiera cesado hay que por amor a esta causa sea jueves jueves aquí

Voz 1 07:32 este jueves a las trece horas en la residencia las dos hinchas pero bueno vale abaratar el sistema mediático español que está invitado también en nuestra embajada donde hemos mirado muchos partidos juntos es un tema de la minería el noventa y nueve coma noventa y nueve los argentinos tenemos convivencia Isabel es una competencia

Voz 1375 07:54 pero si el noventa y nueve coma nueve por ciento son todos buenos cómo es posible que un partido de Argentina a Madrid las minorías han hecho mucho

Voz 1 07:59 dañan la historia de la humanidad

Voz 1375 08:01 Jaime es una inmensa minoría no muy pequeñas yo le aseguro que es muy pequeña pero fíjese por la dimensión que tiene el fútbol cuantas

Voz 1 08:09 hay en esta cuestión ahora cuando las grandes mayorías se demoran en tomar las decisiones bueno da lugar a que esto aparezca

Voz 1375 08:18 eso ocurrió el jueves a las dos en la embajada con hinchas de River y Boca que suele ser algo habitual pasa con los con la peña creo que ahí de boca en Madrid y la Peña de River que hay en Madrid sí eh

Voz 1 08:29 diste mucho que están viniendo a Argentina eso también los pasajes vendidos no sólo de Buenos Aires de Montevideo

Voz 1375 08:35 de asunción de todas las capitales cercanas le preocupa a usted que se mezclen en las calles no los que están aquí en Madrid sin a los que bañan de Argentina la verdad a usted le preocupa que se vean en las calles de Madrid los que allí en Argentina no se ven nunca porque están separados

Voz 1 08:49 yo honestamente no creo que pase esta cuestiones sería el primer sorprendido yo sería un sorprendido que haya problema por ser de boca cero de River

Voz 0749 08:59 es una cosa Manu es muy diferente la policía argentina cómo utiliza el dispositivo frente a los barras sencillamente porque se asustan es así contra lo que la policía española la policía española no va a permitir en ningún momento cualquier tipo de agresiones hacia ellos en Argentina suele pasar muchas veces Ramón ese tipo de cosas entonces yo creo que independientemente de lo de de del susto nos haya puesto Pablo en el cuerpo de todo lo que ha comentado de que la gente que puede llegar a venir creo que el dispositivo policial que puede haber en España es muy superior al que pudo haber estado en ese partido suele crease una pregunta Ramón

Voz 1375 09:41 desde lo político de lo estoy llevando yo Federico como es Federico Ramón ya más Ramón depende de dónde perfecto si fuera un acto político Ramón Ramón Ra

Voz 3 09:50 Amón Rafa está acostumbrado el de Arico es muy largo en la Facultad Federico Ramos en el ámbito de empresario Federico política Ramos el fútbol Ramón eh que rima con la mujer tal te vas eso

Voz 0749 10:13 quería preguntarle desde lo político como repercute para lo que es la embajada argentina en Madrid toda esta circunstancia como imagen después que es difícil ponerse en ese lugar pero como hubiese actuado usted siendo algún presidente de cualquiera lo dos clubes se hubiese jugado ahí se hubiese suspendido hubiese jugado otro día

Voz 1 10:31 yo creo que los dos clubes intentaron jugar en Argentina es decir sin lugar a duelo dijo boca plantea otra cuestión relacionado con el ataque que recibió el equipo sobre todo argentino quería que juega Argentina ahora Argentina vive una hora de institutriz ir de reconstrucción institucional muy fuerte el que decía la Conmebol Nos hemos decidido nosotros tenemos que ajustarnos a la disciplina de quién es la autoridad en la materia la Conmebol ratificado por la FIFA bueno hay determinan la discusión hay que aceptar esta decisión personalmente se lo dije al empezar esta charla me encantaría Buenos Aires

Voz 1375 11:09 ahora ya que en Madrid que es algo que no lo esperes cuánto tiempo lleva tres años tres años ya pues no son las explicaciones de del embajador argentino que espera que todo que todo salga bien todos esperamos que salga el que salga bien qué es lo que queremos que se hable solo de fútbol y que no haya más problemas que se estaba diciendo cuántas están preguntado cuántas entradas ha podido Messi muchas ha pedido así no no yo no me ha pedido a mí ha actuado poco a través del Real gol no habrá pedido mucha tela que se no se lo quiere perder nada esta es imposible como te lo vas a perder Maradona no

Voz 1 11:45 no lo sé ese dato noten pero

Voz 1375 11:48 no viene muchísima gente pidan Maradona mínimo cuatrocientas yo creo que va a venir eso sí viene con lo imposible lo conoces lucro Maradona con los dos amigos que tiene el te un poquito no está cuatrocientos veintiuno eso ya no está en cuatro coma cuatro ciento quinientas como dos años las por terminar sobre ese incidente qué ocurre el día de la partido de vuelta hay muchas teorías de la conspiración de donde salió eso sí estuvo provocado si hay alguna mano negra oculta detrás usted cree que fue espontáneo yo creo que hubiera

Voz 1 12:22 en una secuencia de errores errores muy infantil

Voz 1375 12:24 bueno ya

Voz 1 12:26 errar es humano van perdona adivina

Voz 1375 12:32 la culpa muchas veces señala a los clubes de fútbol al fútbol a la FIFA a la Conmebol en este caso no que es quién quién la la madre digamos de todo el fútbol sudamericano

Voz 1 12:42 la el el orden acuérdese que el oro desde el acceso al estadio de River lo garantiza un organismo donde el que presidiera reanimó tuvo que renunciar correcto a vivir en errores de la mística correcto vuelve a renuncia

Voz 1375 12:58 dimitió el ministro de Seguridad bonanza de también qué parte de culpa le echa al Gobierno no lo digo sólo en Buenos Aires que han aquí cuando nosotros hemos contrata menos problemas de los ultras en España decimos si la culpa del club tal que era lo deja entrar de este club Odelot pero la culpa también de la fuerzas de seguridad buena idea sobre todo las leyes que hay que endurecer las con los dos tema que decía usted de la Premier ante la eh

Voz 1 13:20 yo lo que hace el tema de la ciudad de Buenos Aires en la cabeza de ese organismo es el ministro que renunció ahí evidentemente hubieron errores bueno lamentablemente yo creo que estábamos todos con la mirada muy puesta en el G20 hizo un descuido no solamente de la ciudad de otras también elemental el lo tiene que tras otro lado otro por un camino impensada hablaron

Voz 0749 13:52 los los presidentes los Chloe con usted ahora para venir

Voz 1375 13:55 a pesar algo pero ya hablarás eh amigo de ambos así que están llegando bañar llegan los equipos a partir de ahí vamos a estar en contacto con dos argentinos hoy en Madrid en España registrados tienen queremos trescientos cincuenta mil pero registrados hay mucho más en Madrid algo más de cien mil más de cien mil así que el Bernabéu bandas junto al alza se podría dar se podrían llenar los dos faltaría agrada porque creo que vienen de allá de los países de Europa eh que hay argentinos en dos parte sobre todo en España España y encantadora que estén aquello que hace y viceversa quiero que escuches te audio para terminar Federico Ramos así yo lo llamo te ves dosis así no me equivoco don Federico Ramos quiero que escuches te audio de los hinchas de Boca cuando han despedido al al equipaciones minuto estamos haciendo el estadio después de la amenaza de bomba La Bombonera que ha sido falsa alarma estaban allí más de dos mil hinchas interesantes despedido así sonido de hace unos minutos

Voz 4 14:53 qué

Voz 1375 15:00 España cueste lo que cueste en España tenemos que ganar porque cuesta mucho venir a España porque hay gente que se va a dejar lo que haga falta para venir

Voz 1 15:12 a los pasajes se triplicaron su valor yo bueno el las cuestiones de mercado así lo indica han reforzado las vuelo todas las líneas aéreas Ana venir muchas

Voz 1375 15:22 pues nada Gustavo esta está dando decía íbamos a ver si de aquí al domingo hablamos sólo de fútbol que es lo que me gustaría no

Voz 0749 15:29 en lo que esperamos todos esperamos disfrutar de un evento tan importante como comentábamos siempre mano la verdad que es interesante lo que comenta el embajador porque te quita un poco el miedo del cuerpo no o fíjate cómo empezó esta charla el embajador un poquito de hierro al asunto Él conoce buena mano que es lo que está el operativo ese puede utilizar en en Madrid irreal mente eso me pone contento primero porque se va abriendo un espectáculo de dos equipo sumamente importante como de Boca River esperemos dar una buena imagen como argentino fuera de nuestro territorio por lo menos quedemos esa buena imagen diciendo bueno pasan cosas en Buenos Aires pero se puede llevar a solucionar algún momento ya que salimos de Buenos Aires por lo menos demos esa buena imagen es interesante lo que cuenta respecto a que se quiere ir solucionando cosas el presidente Macri intenta hará por sobre todas las cosas de ir solucionando los las barras tan difícil de solucionar la mejor que yo considero también que están dentro del club hasta que esos clubes no admitan de que no pueden tener el acceso ilimitado como lo están teniendo mandar pensando que son eso los jefes lo vamos a tener muy duro en cuanto vayan los presidentes de la mano y no uno solo sino de la mano diciendo que los barras que son unos cafre no están habilitados para entrar a ese evento

Voz 1375 16:43 ahí íbamos a tener gran parte ganada y lo has dicho que muchos policías tienen miedo a los claro porque saben que luego en el fondo se enfrentará yo no iría a estar libre

Voz 0749 16:53 es como si diez personas de compran tu casa te la mueble te ponen la televisión la cama los sofás de dicen ahora bien ahora te empieza a sacar las cosas y encima te voy a lastimar eso es lo que pasa en los clubes argentino Ramón Besa la realidad en cuanto se empiecen a sacar esos barra brava el argentino va a crecer vamos a tener las hincha sobre todo vamos a tener

Voz 1375 17:14 ellas ojalá que esto sacar la final de Buenos Aires para traerla en este caso a Madrid nosotros nosotros podía haber tocado en cualquier otro rincón del mundo ha tocado aquí ojalá que eso sirva para que no vuelva a repetirse Cabas con lo bonito que es el fútbol con lo bonito que es el deseo de que salga bien el Chori Pan ese de jueves eh pero o mandaremos a alguien no sí sí sí igual me auto envío tan invitación gracias don Federico gracias sorprender con algo por favor que se ha hecho te vas a venir tantas expectativas para no poner el listón tan alto gracias embajador era estar aquí gracias a Gustavo López que nos ha hecho de embajador con el embajador ex embajador delante eh

Voz 1 17:58 fútbol de la argentino pese con ojo que son bueno embajador