Vero Boquete: "Siempre he dicho que me encantaría retirarme en España, la vuelta está cerca"

Voz 1375 00:00 está por ahí una de las grandes de nuestro fútbol y cuando digo está por ahí y ahora está en Madrid pero es que está siempre ahí porque no para Vero Boquete muy buenas

Voz 1592 00:08 hola muy buenas creo que acabamos de llegar de Montevideo

Voz 1375 00:11 con nuestras súper campeonas del mundo no

Voz 1592 00:13 sí así estoy llegaron antes yo puedo pero vengo de de disfrutar de ese modo de Ali de ver las perlas gana

Voz 1375 00:21 qué bonito eh tercer mundial que logra España en fútbol con el sub veinte que lograron Casillas y Xavi en Nigeria sub veinte luego el de Sudáfrica dos mil diez y ahora el de el de las chicas que te tenemos un equipazo pero eh

Voz 1592 00:32 sí sin duda llevábamos ya años estando muy cerca de de de que se coronada ahí por fin pues ahora sí podemos decir que España es campeona junto bonito

Voz 1375 00:44 viendo un poquito ahí pero bien eh yo creo que un buen partido y controlaba ante dos uno al descanso contra México pero en general con con la sensación de que España fue la justa campeona no sólo por hacer esa final sino por el Campeonato entero que hicimos no

Voz 1592 00:57 si el campeonato fue muy bueno todo el mundo allí veía a España favorita en esa final pero está claro que si al final hay que jugarlas México un rival muy duro sobre todo en esa segunda parte donde donde se estuvo muy cerca del empate pero España demostró que no sólo sabe jugar bien sino que también sabe sufrir si al final pudo levantar la Copa

Voz 1375 01:20 y es siempre individual individualizar es un error pero ojo dime yo qué sé las que más las querellas que tenemos ahí cuatro cinco seis que tienen un pie que juegan una vez una visión de juego remate yo qué sé

Voz 1592 01:34 sí tenemos muchas veces y es en este Mundial

Voz 1 01:38 Claudia Pina ha destacado Eva Navarro también iré yo también

Voz 1592 01:42 iré a Irene López sí pero lo que sucede es que que bueno porque hay un estilo hay una forma de jugar las jugadoras pues vienen encaminadas a eso cada vez el niveles mejor yo creo que que la jugadora española sigue en en la comprensión del juego y eso lo ha demostrado en estos Mundiales de Uruguay

Voz 1375 02:01 igual algún oyente de Lardero te ha perdido la pista pero con lo cual sería normal tampoco pasa porque has jugado en España por supuesto luego Estados Unidos en Rusia es si me equivoco me falta alguno corrígeme en Suecia en Alemania en Francia ahora estás en China en el Beijing Phoenix

Voz 1592 02:16 sí sí vale bien bien una experiencia de vida ahí bueno pues es una excelente de ha completado como jugadora me ha exigido mucho si yo ahora vengo determinar la temporada antes de Navidad espero decidir

Voz 1375 02:32 pero tu futuro en cuanto al equipo porque seguir va a seguir

Voz 1592 02:35 sí sí soy yo voy a seguir alargar toda mi carrera

Voz 1375 02:39 lo máximo posible porque es lo más grande que grande tienes XXXI no treinta Higuaín Graiver te queda te queda cuerda para rato Olli volver a España te lo planteas tal y como está la Liga Iberdrola o ni de broma

Voz 1592 02:50 sí sí me lo he planteado siempre he dicho que hay que volver a España es lo que más me gustaría terminar mi carrera aquí o hacerlo poder hacerlo con unas condiciones que he tenido fuera firme a buscar unas con misión y poder volver a España para el profesional disfruta de una liga competitiva que estuviera fantástico muy bueno vamos a ver lo temprano va a llegar no sé si va a ser ahora pues unos dos años pero pero la vuelta extra

Voz 1375 03:18 ahora la vuelta está cerca de Vero Boquete a la Liga Iberdrola que gran noticia yo pensé que no le digo a lo mejor ya no se lo plantea volver pero mira

Voz 3 03:24 me voy a la duda es ahora mismo China o España

Voz 1592 03:29 bueno hay alguna otra otra opción en tengo alguna espina todavía clavada como en Estados Unidos diga final de la Liga europea que también sigue siendo muy interesante y bueno espero en las próximas dos semanas espero decidirlo para poder disfrutar un poquito

Voz 1375 03:48 era una vida o sea que digamos que tienes en la mesa ahora mismo unas cuantas ofertas para estudiar así de claro para qué nos vamos a engañar que no es bueno es eso exactamente bebía Allegro y seguro que elegirá es la mejor

Voz 3 04:03 y en España de te ves más de Atlético Barça o

Voz 1592 04:07 no es que bueno yo seis del español no soy perica y cinco no no no nos va muy di con los colores azulgrana voces más del Atlético de Quevedo

Voz 1375 04:19 vale no ha una buena pista para cuando te toque volver que ojalá sea pronto oye pero que te pareció lo de anoche no estabas en París pero no sé si fue usted a la gala estuviste en la gala no

Voz 1592 04:30 no yo estaba volando a valiendo llegué a Aparicio esta mañana hay que bueno cuando aterrice dio un poco todas las noticias y vivir que te pareció como hubiera

Voz 1375 04:41 ha reaccionado tú si te dice lo mismo que lo dijeron anoche a nada

Voz 1592 04:45 no no lo he pensado lo enfado ahora a posteriori creo que que en ese momento pues es difícil de de quizás es reaccionar pero que su reacción es buena lo dicen todo no faltó tampoco la cara que ponerlo lo más exacto entonces pues bueno espero que que poco a poco esto vaya educando al resto ahí cada vez cosas futbolistas Si todas las deportistas se mujeres empiecen a tener el reconocimiento el respeto que merece

Voz 1375 05:14 de las da mucha importancia a poca

Voz 1592 05:17 bueno bastante la justa porque creo que en una gala tan importante con tanta repercusión pues es un hecho un poco lamentable la verdad estamos en el dos mil dieciocho venimos peleando durante mucho tiempo para para conseguir algunas cosas y aquí detalles como éstos pues de tensión en un poco pero pero es la realidad todavía vivimos si cada vez será más esporádico y si ojalá pronto pues a la dijimos totalmente

Voz 4 05:46 yo creo que no sé cómo no sé si estás de acuerdo no pero yo creo que

Voz 1375 05:49 vamos por buen camino porque cada vez que pasa algo de esto que cada vez es menos es bueno que lo contemos que lo denunciamos que se señale aunque luego pidió disculpas eh y el DJ dijo pues mira igual ha sido una afortunada pido disculpas yo creo que esto es bueno no hay que cada vez estamos más concienciados no solamente de eso sino de hablar más del fútbol femenino de dedicarle más atención de que aparte de que nosotros no podamos hacer que tenemos que hacer mucho más todavía es que vosotras y cuando digo vosotras digo las jugadoras sois los que estáis haciendo que cada vez vaya más gente a los campos fíjate la Liga Iberdrola no que ha habido veces que ha habido más gente en Anoeta o en cualquier campo más gente en partido femenino que masculino sólo estáis haciendo llano los medios sino las jugadoras porque el nivel del fútbol va subiendo también no de femenino

Voz 1592 06:30 si las condiciones cada vez son mejores hay más tampoco yo de hay un camino un poco marcado por parte de todos instituciones Federación la Liga objeción de clubes todos vamos en la misma dirección y eso hace pues que que bueno que cada vez el nivel de nuestro deporte sea mejor eso va a atraer cada vez a más espectadores iba a hacer que que tengamos más referentes femeninos más respeto más reconocimiento es cuestión de tiempo y ahí estamos en camino sería bueno que entrena

Voz 1375 06:58 el Madrid tuviera equipo femenino

Voz 1592 07:00 sería fantástico sería fantástico porque sabemos lo que a nivel de repercusión lo que lo que eso conlleva pero queremos un Real Madrid realmente comprometido

Voz 1 07:10 con femenino y que realmente quiera

Voz 1592 07:13 su equipo femenino tarde o temprano lo lo va lo va a tener ojalá sea más pronto que tarde pues nada creo que te vuelves

Voz 1375 07:23 el jueves a a Francia otra vez

Voz 1592 07:26 sí sí me vuelvo a Francia tenemos la presentación de Chifa Lejeune si luego el sábado el sorteo del Mundial así que ellos te haremos saber que

Voz 1375 07:37 qué bonito o ese mundial le ese monte tenemos equipo para ganar el Mundial

Voz 1592 07:41 bueno tenemos equipo para llegar lejos yo creo yo yo confío en que que ya a nivel absoluto también demos ese salto de calidad y podamos llegar lejos pero siempre mundiales completa

Voz 2 07:54 vamos vamos a

Voz 1592 07:55 a ver primero el sorteo que toca que es enfrentamientos puedes tener después muy hay que ir bien no todavía no estamos a al máximo nivel pero estamos en camino oí por qué no soñar con que se hace

Voz 1375 08:09 este verano pues nada boquete un placer escucharte y saludarte gracias por

Voz 4 08:12 como un hueco aquí en el Larguero oí nada ya más o menos yo creo que un año más y luego ya a España no

Voz 1592 08:20 bueno vamos a ver si

Voz 1375 08:23 suerte que en dos semanas tomar la decisión la contaremos aquí en la SER un abrazo es verdad pero gracias chao hasta luego Vero Boquete que está en dos semanas para decidir dónde va a jugar una temporada más aunque ya Aubisque tiene cuerda