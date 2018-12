Antoni Daimiel: "No se puede descartar que Doncic pueda llegar a ser All Star este año"

Voz 1 00:00 una y cuarto de la mañana seguimos queda lo mejor todavía está por ahí Antoni Daimiel vamos corriendo tiempo ha quedado clara la respuesta hola Anthony muy buenas qué tal buenas noches hoy a Íñigo la tuya contundente

Voz 1375 00:12 además los tres aunque haya un delantero goleador que esté a tiro de piedra que se pueda fichar el Gobierno si uno no es una política que llevan así muchos años están convencidos no total su esencia es la esencia hay clubes que optan por los resultados por encima otra cosa y hay otros que optan por la filosofía por la esencia Easy son vascos afiches no no se ficha bueno algún vasco en la NBA que se haya salido en estas últimas horas

Voz 1 00:36 no bueno seguro que hay por ahí alguno sin la NBA en alguna conclusión inferior totalmente bueno hay un montón de cosas así que vamos rápido

Voz 1375 00:45 cuarto por bueno empiezo por lo de anoche que partidazo el mejor del este con el mejor del Oeste victoria de Denver

Voz 0200 00:49 la victoria de Denver es llamó la atención esa victoria de Denver en Toronto contra los Raptors son seis victorias seguidas ya de Denver y bueno partidazo Djukic eh veintitrés puntos quince asistencias

Voz 1375 01:01 qué manera de pasar de rebotes de asistir

Voz 0200 01:04 es el único pívot pívot nato que jugara de cinco en un partido en los últimos treinta años que que se va a ese número de asistencias es un gran distribuidor tiene mucha calidad dijo su compañero Jamal Murray dice hace de todo en la pista menos saltar del gran jugador que físicamente no es muy destacado Juan veintitrés puntos once rebotes y limpiar seis bien si bien Juancho Hernangómez muy bien muy bien sigue muy bien y titular bien desde el uno de noviembre promedia once puntos seis rebotes por partido en el equipo hará más caliente de la Liga con seis victorias seguidas ir con él de titular siete cuatro tiene la marca Denver Nuggets están muy contentos son bueno a pesar de la derrota de Toronto sigue siendo el mejor equipo de la Liga veinte sigue siendo efectivamente veinte cinco ha ganado ocho de los últimos diez pese a esa derrota saca todavía a dos partidos y medio de diferencia menguó Quique segundo en la Conferencia Este los mejores en el oeste son Denver Clippers Oklahoma punto están todavía por debajo en porcentaje de victorias de Toronto Denver Clippers y Oklahoma los derechos

Voz 1375 02:06 el ex tenista es todos contra estos rápida caliente está raro ha vuelto Carrie por cierto en los Warriors anoche treinta puntos ganara en Atlanta dieciocho en el primer cuarto

Voz 0200 02:14 sí empezó fuerte había jugado en el partido anterior contra Detroit que que habían perdido los Warriors aunque él ya se había ido a veintisiete puntos si efectivamente empezó muy fuerte contra Atlanta en Atlanta metió treinta ganaron los Warriors hay que decir que han estado veintitrés días sin Carrie y ya han estado en negativo cinco victorias seis derrotas a pesar de manos eso es a pesar de que ha estado a un máximo nivel Duran pero es verdad que también ha faltado en alguno de esos partidos

Voz 1375 02:41 eh juega esta noche Dallas contra Portland y a las dos y media lo Bicing Movistar no juega el Luka Doncic

Voz 0200 02:50 va a jugar en perdió el último partido por lesión en la cadera pero han confirmado en Dallas ya que juega contra Portland juega Dennis Smith Jr así que Mavericks va a seguir compitiendo eh porque da las ahora mismo está octavo ha ganado ocho de los últimos diez partidos se ha metido en puestos de play off y bueno aunque tienen a al favorito al rookie del año pero ellos quieren competir para jugar play offs y tratar de de de de mono no ponerse límites no ganara al Max de rookie del año casi no lo discute nadie por ahora si sigue a este nivel aunque hay competencia lo de All Star está para ir al All Star pues sí sí sí que no se puede descartar es el jugador más destacado de Dallas Mavericks seguramente ahora es verdad que Harrison Barnes últimamente está jugando muy bien pero si el equipo sigue ganando partidos iban ascendiendo puestos en el oeste que lo tienen al alcance ponerse a la altura de Memphis de Lakers ponerse quinto sexto eh pues a lo mejor tiene opciones claro que sin voto eh oye cree pasa History que no arrancan eh no no acaban once victorias doce derrotas sí sí sí tan negativo muy bueno pues en Los últimos diez partidos han ganado cinco han perdido cinco no no acaban de arrancar porque les faltan jugadores fiables no no tienen una rotación amplia e anoche por ejemplo pierden contra Minnesota estuvo muy mal Chris Paul pero les faltan jugadores de garantías perdieron Ariza en va mutó eh a Ryan Anderson Iggy bueno no llegó Carmelo ya sabes que Carmelo eh fue cortado o al menos no oficialmente pero sí virtualmente Illes faltan jugadores no tienen el el octavo el noveno el décimo jugador de la rotación no es un jugador de o no son jugadores de nivel

Voz 1375 04:29 y lo están sufriendo bueno está raro lo este como decimos en el este hablábamos con Scariolo esta semana el domingo por la noche era después del partido de la selección antes de volar a Toronto decía decía Scariolo que juegue decían que con Le Bron IVAs se iba a debilitar el este cómo está el este no efectiva

Voz 0200 04:44 ah sí hay mucho nivel no diríamos que ahora mismo hay seis equipos de de de de alto nivel en sí porque Boston es sexto pero ha ganado los tres últimos partidos ya va para arriba Gordon Hayward el otro día me treinta saliendo desde el banquillo y luego Indiana pues ya sabíamos que iba a estar bien Detroit está mucho mejor de lo esperado con el entrenador que estaba en Toronto el año pasado y luego Toronto Milwaukee Filadelfia y como están pero sí es jugador del mes exacto presencia este ante tocó en el oeste Tobías Harris y Luca donde en rookie del mes por supuesto en el oeste Trey ya uno el jugador de Atlanta rookie del mes enero

Voz 1375 05:21 qué nota hasta ahora le a Jimmy Butler en Filadelfia

Voz 0200 05:24 muy buena muy buena yo creo que se ha ido adaptando pasando o pasados los partidos ha ganado dos partidos con Philadelphia con una intervención tener en Deimos II sí sí de Butler metiendo canastas decisivas y yo creo que él se va adaptando porque hay partidos en los que tira menos otros partidos en los que trata de pasar más el balón en otro rinde más en defensa y el equipo está muy bien el equipo lleva cuatro victorias e insomnio

Voz 1 05:47 no porque no no han empeorado digamos los números de envidias seguimos no

Voz 0200 05:50 claro ajustado un poco Simon ambas más el balón a defender más también Embid sigue haciendo numerosos no me trago dos más íbamos a así a preguntas de los oyentes

Voz 1375 05:59 a ver qué tal que ha debutado en su regreso a Utah bien

Voz 0200 06:02 cuando bastante Ivano sabemos que es un gran tirador tiene un promedio de de acierto en triples tremendo que es aunque es un jugador veteranos muy competitivo ella jugó en Utah Jazz se sea llevado a toda la familia está muy a gusto en Utah Utah está penúltimo todavía en el Oeste con once trece pero claro hay mucha igualdad es que entre Dallas sí Utah pues hay dos Part claro un partido y medio que la herencia oscila entre el octavo y el décimo cuarto así que en cuanto Utah coja una buena racha se irá para arriba porque además es estima que es el equipo que ha tenido el calendario más difícil hasta el momento si tenemos en cuenta récord de los rivales y que ha jugado mucho fuera de casa que te parece fichaje de Joakim Noah con Menfis en ahí al lado de María son me genera curiosidad e claro la gente tiene el último recuerdo no ha con los Knicks es verdad que estuvo muy mal pero tuvo lesiones la gente olvida que no Noa entró en un mejor quinteto de una temporada estando KO fue esto está en Chicago que fue cuarto en la votación del MVP cuarto en la votación del MVP Joaquim no sea así un jugador muy importante tiene treinta y tres años ha tenido lesiones graves pero va a ser de momento el suplente de Marc Gasol

Voz 1 07:06 la última pregunta antes jugó Juancho Hernangómez pero Abrines estarán también un momento dulce Abrines muy bien el otro día fue su abuela haberlo primera descubren que lo veía en directo hoy

Voz 0200 07:16 se marcó un partidazo de siete triples veintiún puntos y sobre todo Oklahoma está muy bien que también lleva tres victorias seguidas en los últimos diez el mejor equipo defensivo ahora mismo de la NBA Oklahoma City Thunder in cuidado eh Westbrook más generoso que ni

Voz 1375 07:31 eso es noticia si no es fiel a ver cinco seis de los oyentes dice por ejemplo Juan Ramírez trece cero trece dice Anthony crees que Doncic superará atrás en Petrovic como mejor europeo de la NBA

Voz 0200 07:48 bueno a ver es que la pregunta trae trae algún para mi error porque el el mejor europeo para mí de la historia de la NBA es Nowitzki luego Pau Gasol en cuanto a carreras es verdad que eh Petrovic en sus dos últimos años igual sí pero no estaba muy bien estaba ya un grandísimo nivel pero don Schutz lo tiene todo por delante no tiene que ponerse freno puede hacer un carrerón parece que va a ser Brooke el año puede ser All Star Si bueno pues sin sin límites

Voz 1375 08:17 las dos chapas que le pone a Le Bron seis en la misma jugada se demore un tapón intenta Le Bron volver a meterle pone otro tapón Don si se le queda mirando Le como diciendo atiende al ex edil y al que te dirá camiseta firmada hace unos días bueno él él

Voz 0200 08:30 tiene mucho de estar no es un jugador muy competitivo como buen balcánico

Voz 1375 08:33 dice valen Gálvez que probabilidades tienen los Lakers ganar el anillo este año

Voz 0200 08:39 pues hombre no muchas pero fíjate lo que ha dicho Kobe Bryant saber lo que ha dicho que ha dicho ha dicho los Lakers van a ser campeones antes de que cualquiera se de cuenta de ello y nos vamos a reír de todos los seguidores de los Warriors que

Voz 2 08:52 no se sabe dónde han salido dicho Kobe Bryant no nacional está picado ese lograda

Voz 3 09:00 vale vale pues oye dice Moyano está haciendo casi cada semana quién crees que ganará el en vivir

Voz 0200 09:06 bueno esto va cambiando por la tarde una tenemos cinco seis candidatos no yo ya he dicho hace algunas semanas que Karzai Leonard va a competir pero bueno el otro día había ante tocó un poco este tío está bajo si no tiene ninguna lesión va a ser difícil bajarlo en cualquier partido treinta puntos ahí de muchos rebotes con mayor quince hasta cuándo pueden seguir a este nivel Gallinari y los Clippers verdad que Gallinari así un jugador con muchas lesiones pero Clippers es un equipo muy sólido en muy bien entrenado por Doc Rivers jugadores veteranos que saben lo que tienen que hacer Tobías Harris jugando muy bien yo creo que Clippers va a seguir ganando partidos con regularidad iba a ser equipo

Voz 1375 09:45 que pueda haber en partidas más dice

Voz 0200 09:48 el fair ocho once qué opinas del rumor que está surgiendo de que Carmelo China es verdad que según pasan los días de base a las seis y cada vez dicen más gente que va a ser muy difícil que es en Re engancha un equipo de la NBA yo no lo quiero descartar todavía me parecería muy raro no por mucho que yo diga osea le ha que dicen Générale managers que que no hay ofertas por él yo creo que va a seguir en la me mantengo la última Javier Algarra quién crees que ha sido el mejor defensor en la historia de la NBA bueno Bill Russell seguramente Bill Russell con todos los anillos que tiene gracias a su trabajo defensivo especialmente Inti yo creo que Dennis Rodman era un grandísimo defensor

Voz 1375 10:30 luego siempre hacen preguntas estas diferentes

Voz 0200 10:34 bueno yo las contestó todo lo que dice con más o menos

Voz 3 10:37 no todas las perfectamente dice Mario oye noventa y siete Anthony que le regala virus por Reyes

Voz 1 10:42 bueno es que no sé nada de su hermano que está Better de pero no he a alguna alguna camiseta NBA del juego así el juego bien si algún producto NBA yo creo que no estaría mal si algún jugador

Voz 0200 10:56 por no se mítico Jamal Crawford por ejemplo que está ahora en finos pero que es un jugador para mí bueno contracultural y muy llamativo y la última

Voz 1375 11:03 David Sánchez radio te dice qué palabra es para Ci la más bonita del mundo sonoramente hablando

Voz 2 11:11 estamos en eh

Voz 0200 11:12 se me lo tendría que pensar bueno hay una palabra que quiere decir o que habla de eso que se llama onomatopeya bueno el adjetivo onomatopeya ICO que me gusta mucho cómo suena sobre todo si la hizo es lento onomatopeya mató fallido pues mira a ver nuestra mano y luego hay otra que te arreglas semana que bien

Voz 1375 11:30 lo dice con qué palabra definiría al periodismo deportivo es a tener pronto la semana censura palabra saber de la tengo si no que sea una palabra sobre la tierra tienes que

Voz 1 11:39 claro claro para que la semana que viene por favor semana que viene más un abrazo un abrazo estado Gracia

Voz 1375 11:44 el jueves el tiempo volando si es que si es que tenemos que pedir media hora más mínimo o una quizás

Voz 1 11:50 Álvaro Benito pero para él la mano de dos sonidos rápido primero Machín técnica de Sevilla fíjate que lo tiene claro que con el tema del Balón de Oro anda que no lo tiene

Voz 1425 12:02 desconozco cuál es el criterio para para nombrar mejor jugador que a mí me preguntas quién es el mejor jugador del mundo es probablemente que te diría otro que que no sea Modric Messi está un escalón por encima de de Modric por ejemplo