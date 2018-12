Manuel Vilas: "Escogí el amarillo para la portada de mi libro porque es un color irracional y de duelo"

Voz 1 00:00 con Madrid

Voz 2 00:04 Madrid Madrid solemos pedir siempre a los invitados que se acercan hasta el faro que nos digan qué recuerdos tienen ellos relacionados con un faro

Voz 3 00:17 con un faro la fuerza del mar la soledad

Voz 1 00:22 la alegría de estar sola sin nadie yo creo que eso está muy bien

Voz 3 00:30 era como una libertad independencia también puede estar vinculado al faro no hay también un poco de vértigo y peligro no porque de alguna manera tiene al lado a una bestia incontrolable como es el océano no

Voz 3 00:45 son muchas yo creo que el faro está cargado de de significación es ir de simbolismos no fíjate que la que menos me seduce a mí es la idea de encontrar de de los que de los marinos que encuentran una luz en la costa sería la que menos

Voz 2 01:00 me viene a la cabeza no es curioso cuando has dicho la sensación de estar solo como te has reído como niño pequeño como si estuvieras contando un secreto o estuvieras diciendo una travesura porque yo creo que

Voz 3 01:18 la soledad es una asignatura pendiente en toda vida humana no enfrentarse a estar completamente solo yo creo que eso nos cuesta admitirlo hoy nos cuesta entenderlo como propósito de vida hay probablemente ahí se encierra una forma de felicidad es muy difícil que es la de estar bien contigo mismo de manera que pueda estar solo

Voz 2 01:42 esa esa falta de relación con la soledad viene impuesta por la sociedad en la que vivimos yo

Voz 3 01:49 creo que sí yo creo que es sobre todo hay muchos miedos a a enfrentar la vida en soledad socialmente están siempre dando mensajes para que hagas tu vida con personas construye una familia una pareja o en fin que que cree es una especie de mini empresas para intentar salir adelante porque parece que si no está solo como que no puede salir adelante porque tiene que hacer frente a una hostilidad tremenda vivir uno solo de hecho bueno ya está está compró los sociólogos lo saben que los solteros se mueren antes

Voz 2 02:27 sí es cierto los médicos también lo dicen siempre

Voz 3 02:30 se claro porque la vida en pareja o lo habían familia es la creación de una mini mini empresa que para hacer frente a todas las devastación es del capitalismo que te mete la cabeza y tal o sea que que es es como una especie de auxilio

Voz 2 02:48 el otro día el Gatopardo Juanjo Millás que estuvo por aquí también nos contaba que también tenía insomnio el describía la casa a las tres o cuatro de la mañana como una casa que no le pertenecía decía uno se levanta tiene la sensación de estar deambulando por un lugar que pertenece a otros y entonces yo pregunté a quién iba a los fantasmas

Voz 3 03:13 bueno de eso también podría suscribirlo yo he pero lo que pasa es que los insomnio a veces son también porque no puedes descansar empieza a temer cómo va a ser el día siguiente en fin ya empiezas a hacer a darle menos a imaginación ya ya está pensando más en que te está en que no estás durmiendo no

Voz 2 03:38 utilizando el pseudónimo de Madrid vámonos a Barbastro lugar el que nace

Voz 3 03:43 pero con b puesto Madrid porque ahora yo en Madrid porque Madrid estoy esa estoy intentando Madrid es siempre se es es un lugar que se escapa al conocimiento es decir yo creo que incluso quién haya nacido en Madrid quién haya vivido toda la vida en Madrid no acaba no acaba dente o sea yo creo que no acabas de entender nunca una ciudad tan grande no como imagino que quien viva o haya nacido en París au en Roma en grandes ciudades no que es escapan al conocimiento en cambio un pueblo como Barbastro sí que acabas conociendo lo bien si lástima a preguntar es

Voz 2 04:17 no te consideras un chico de pueblo

Voz 3 04:20 bueno realmente ahora eso lo decía hay un escrito que a mi me gusta mucho que se solar que decía que tendríamos que cambiar de nombre conforme sea yo tendría cambian de nombre conforme a las etapas que he vivido es decir que no soy el mismo que era cuando tenía veinte años ni soy denominó que era cuando tenía treinta y cada uno de esos seres tendría que tener un nombre diferente es lo decían a buscar en una página muy brillante si yo me decía yo debería llamarme debería tener cinco seis nombres con arreglo a la a las cinco seis personas que reconozco en mi biografía no tiene la los veinte a los treinta los cuarenta y tal no y entonces eso eso a mí me pasa no usa yo ahora sí pienso pues cuando tenía veinte años era de una ahora no tengo nada que ver con quién a los veinte años pero absolutamente nada tan es así que ya no no podrían y reconocer me tendría que llamarme de otra manera

Voz 2 05:16 pero sé que tu nombre propio fuera de otra manera el examen del apellido igual curiosamente te has puesto en este programa el nombre de Madrid de esta ciudad grande que estabas relatando justo ahora que es una ciudad imposible de abarcar para el mal tiempo

Voz 3 05:30 en el Madrid es como si me hubiera puesto anónimo de nombre

Voz 2 05:36 vámonos a a Barbastro esa tierra tuya en la que naces en Huesca y cuál es tu relación con la montaña

Voz 5 05:44 bueno en Barbastro es el pie del Pirineo a partir de ahí

Voz 3 05:49 vas a hacia todas las montañas de la provincia de Huesca no hay es el paisaje natural de mi infancia

Voz 5 05:55 toda mi infancia está vinculada a las montañas de Delpy

Voz 6 06:14 o cuando dedicamos este faro este programa a la figura del padre en la introducción en hice alusión a tres autores

Voz 2 06:23 a a Kafka y a la Carta al padre donde él decía me has preguntado por qué te tengo miedo como siempre no ha sabido como responderte el segundo autor fue Paul Auster en la invención de la soledad precisamente no donde también y describe a un padre muy poco comunicativo la la el tercer fragmento era de Ordesa el el libro el autor al que acababa de hacer alusiones que hace un par de minutos decías una cosa muy llamativa escribes algo que él nos hizo pensar dice es como si mi padre no hubiera querido estar vivo para mí quiero decir que no quiso revelar me su vida el sentido de su vida ningún padre quiere ser un nombre para su hijo

Voz 3 07:10 eso es absolutamente cierto si el padre es padre para sus hijos pero no un nombre y la madre igual la madre no es una mujer para sus hijos sino la madre entonces ahí ahí como una grieta o como una fisura en donde los hijos pues no acaban de ver a su madre como como hombre o mujer sino como padre y madre

Voz 2 07:29 el ese hueco

Voz 3 07:31 y eso es una eso es un atavismo es algo primitivo pero está la cultura occidental Ivonne algún día probablemente a lo mejor se acaban siendo padre ya hombre no madre y mujer para para sus hijos puede que allí haya un salto en la evolución de la Familia en fin empieza un baile de sombras y de fantasmas no es muy complicado

Voz 2 07:54 de eso se forme ese fragmento termina con alusión a la muerte de tu madre como se siente uno desde la orfandad como es como Estivill

Voz 3 08:05 adiós eso yo me siento muy desamparados de qué murió mi madre no no entiendo el mundo desde que se murió mi madre estoy como diciendo bueno quién me arreglara mi la vida que es así no entonces probablemente también yo vengo de una generación donde y a la familia el padre o la madre y te te lo dejan todo resuelto no nos enseñaron absolutamente a nada no nos dejaron que es como decir inhábiles completamente con una falta de pericia para resolver la vida practica horrorosa no yo creo que eso ya está ya está solucionado no yo quiero daros

Voz 2 08:45 las madres enseñar mejor a sus hijos cuántas veces llamadas toda tu madre para preguntarle algo

Voz 3 08:51 no era al revés no me llamaba mi madre muchísimo pero pero siempre es tenías la idea de que tu madre estaba siempre allí no que era un era un faro era era un faro cuando ella desaparece pues ese faro segunda de todo hay otra cosa también que es cuando tú te quedas sin padre y sin madre tu pasado se desvanece no entonces es momento en donde

Voz 7 09:18 la vida juvenil y tu vida

Voz 3 09:20 excelente pues pues llevan con ellos no tú te quedas también como con necesidad reconstruir esa vida de ahí que si eres escritor va a la literatura como yo fui pues con animo de de que eso no es escape no con algo tan clásico como no no perder ese trozo de vida que que viviste con ellos y eso que para eso sirve los líos

Voz 2 09:39 pues también para construir eso me has dicho en muchas entrevistas que hubiera sido imposible escribir Ordesa con tus padres vivos

Voz 3 09:46 claro Nuño hubiera tenido sentido porque Ordesa hace es un duelo es es un libro de duelo es un libro a la búsqueda de los dos seres más importantes que hubo en mi vida hay que desaparecieron

Voz 2 09:58 pero no se arrepiente de no haber estado más

Voz 3 10:01 genera es que hemos no esta civilización nos ha alejado de la naturaleza entonces tú eres un ser humano tienes trabajo tienes tu vida hecha y tú tu país tu madre es tan en su casa envejeciendo y tú estás viviendo tu vida de vez en cuando pues vas a comer los domingos y tal igual pero no mucho más que eso te han dicho que eso es lo normal y bueno socialmente es lo normal pero hay un atavismo hay escondido que es la naturaleza que te recuerda que tu padre tu madre son los que te trajeron a este mundo y ahí hay significado muy ocultos que yo creo que vienen de la noche de la especie cuando se mueven ellos pues esos atavismo cobran mucha naturaleza y entonces te vienen a decir que todo lo que tú creías que era importante como tu trabajo estar haciendo tu vida no sé qué no sé cuántos pues que a lo mejor no era tanto y a lo mejor era más importante haber estado con tu con tu madre eso es lo que pasa

Voz 2 10:52 antes de publicar Ordesa que marca o un es un punto de inflexión yo creo en tu trayectoria como escritor publicase la poesía reunida en un libro que titula este precisamente amor

Voz 3 11:03 qué pensé que era la única era la palabra la palabra definitiva no

Voz 2 11:09 esa es la única salida al laberinto aquel laberinto

Voz 3 11:13 a Laberinto de la vida es la única palabra interesante la única palabra que nos da esperanza y que nos hace humanos es una palabra alguien sencilla amor hizo preciosas esa palabra con ella ya quise resume yo creo que es la la la la mejor palabra de la lengua castellana desamor estamos la sin no lo sé yo creo que no mucho yo creo que es son no no yo creo que no mucho porque por qué perdemos mucho el tiempo y no nos vamos nos perdemos el amor

Voz 2 12:08 vamos a terminar ya en esta madrugada un alguna vez has dicho que bueno la portada de tu libros de esas amarilla has dicho que cuando pensabas en tu pasado el color que te venía era el color de el dolor que lo relacionan con el amarillo entiendo que tiene que ver con el duelo ahora el otro día leí en una entrevista que ya estabas en el blanco es el blanco de la tranquilidad

Voz 3 12:35 poder hacer sosiego la María me gusta mucho porque es un color muy e irracional donde están los sentimientos y tradicionalmente es el color de la bueno pues no le han dejado al amarillo lo peor del mundo no bueno ahora tiene una significación política pero cuando yo escribir de ser no la tenía

Voz 3 12:54 las fuerte también es el color de la locura es un color de pasiones un poco en el borde de las cosas de límite no y luego es una palabra que en español suena amarillo me parece que es una palabra muy bonita me gustaba la sonoridad de esa palabra

Voz 2 13:12 el amor qué color tiene

Voz 3 13:15 bueno el amor y el rojo

Voz 1 13:19 el sexo el rojo

Voz 3 13:24 pasión claro de todo lo lo apasionado y lo intenso es de color rojo en lo azul ya es otra cosa y lo blanco pues es como la paz la armonía

Voz 7 13:36 la la la libertad la paz

Voz 3 13:39 entonces ahí estamos con los colores a vueltas con lo que pasa es que sin pasión no pueda y sin la pasión el ser humano no puede vivir eso está claro ir a el mundo hiela el problema del amor es que sin pasión no no existe eso es una tragedia porque claro la gente a veces está enamorada pero pierde la pasión cuando pierde la pasión pues se se desmorona una parte fundamental de las vidas y entonces empiezan a aparecer la frustraciones así que lo mejor es irse al faro sillas resolver todos porque está solo o te enamoras de optimismo que yo creo que eso tampoco está

Voz 2 14:26 que es otra opción Manuel Vilas ha sido un placer tener esta conversación contigo

Voz 3 14:31 esta noche aquí en el Faro el placer ha sido mío