Flash deportes SER de las 10:00 (05/12/2018)

esta noche más Copa del Rey siete partidos los dos primeros desde las siete y media de la tarde en el Metropolitano en Madrid San Andreu con ventaja rojiblanca cero uno en la ida y menos Herrador rotaciones jugarán Adán en portería el canterano Ricar en defensa también Vitolo Johnny Cash Nick no está convocado Black Griezmann estará en el banquillo lesionados Godín Giménez Filipe Juanfran y Diego Costa mensaje del argentino para los poco habituales

a la misma hora duelo de primeras en Montilivi Girona Alavés empate a dos en la ida dos equipos revelación de la temporada con los catalanes buscando por primera vez en su historia los octavos tres de ellos a las ocho y media en el Pizjuán el Sevilla recibió el Villanovense cautela por lo peligroso del empate a cero de la ida ya que cualquier otro empate les deja fuera a la misma hora Villarreal Almería empate a tres en la ida tras remontar los locales el uno tres y otro partido entre primeras Real Sociedad Celta empate a uno en Balaídos atención diferente en ambos a la competición la Real irá con los titulares el Celta las rotaciones dos más a las nueve y media Valladolid Mallorca mínima ventaja de los pucelanos uno dos en la ida en el Camp Nou Barça Cultural Leonesa ganaban los cules cero uno en la ida con lo que Valverde reserva muchos titulares no estarán Messi Piqué Jordi Alba Busquets clasificados ayer Getafe Leganés Valencia y Espanyol además los cinco días del River Boca de Madrid cinco mil agentes están destinados a esa final el doble de lo que protege habitualmente un Madrid Barça que son dos mil quinientos la decisión de que el partido se dispute en Madrid le parece la mejor solución al embajador argentino en España Federico Ramón Puerta anoche en El Larguero

Voz 2

01:40

si salimos de nuestro país hubiera gustado no salir no hay mejor lugar que Madrid para jugar porqué esta la capital del fútbol el sistema mediático que se difunde de de esta ciudad llega a lugares muy remoto del planeta donde no llega ninguna otra capital de nuestro continente eso hay que reconocerlo