Manuel Valls: "No puede haber ningún pacto con Vox"

Voz 1 00:00 Manuel Valls muy buenos días muy buenos días y bienvenido

Voz 1727 00:03 la Cadena SER ayer fue víctima escuchábamos ahora el sonido de los intolerantes que se queden en la calle suya en Cataluña pretendían no dejarle hablar se nos ha inoculado señor Balza el virus de la intolerancia

Voz 2 00:15 por supuesto y en Barcelona no es nuevo himno

Voz 1 00:17 esa gente en Barcelona desde muchos años vive con eso hay responsables políticos que viven protegidos y eso en una democracia como España no es normal es la segunda vez que los radicales intentan boicotear uno de mis actos públicos la primera vez que intentaron reventar la presentación de un libro de mi libro de un libro y ayer trataron de boicotear la denuncia de que la inseguridad es insoportable para los barceloneses pero eso es así sí es un anacronismo democrático haría además ayer una diputada de Podemos una diputada nacional una regidora del Ayuntamiento de Barcelona Kicker aclaro que independentistas radicales de extrema izquierda no podemos El equipo de la de Ada Colau van por lo mismo la intolerancia no permitir el debate democrático

Voz 1727 01:14 cómo se combate este virus señor Valls

Voz 1 01:17 con la democracia tranquilamente con moderación

Voz 2 01:21 aún

Voz 1 01:22 ya hablando a los barceloneses de sus problemas ah y los problemas de los barceloneses son la inseguridad que se ha vuelto en el primer tema de la ciudad la vivienda la movilidad y el transporte público el cambio ático la educación por supuesto el paro o las políticas sociales y yo no voy a cambiar mi rumbo soy un candidato que quiere recuperar Barcelona y hacer de Barcelona esa gran ciudad global cosmopolita que tiene valores y son valores de tolerancia y de de de democracia ellos no me van a impresionar yo gobernar un país como Francia hemos luchado contra el terrorismo contra la intolerancia son unos que van a impedir el debate democrático pero es grave y por supuesto y eso me preocupa porque aquí que atacan la la la la democracia la tolerancia la convivencia y lo que queremos todos vivir en un país abierto estamos celebrando cuarenta años de democracia la Constitución y esos quieren cargarse esos valores y a la Constitución

Voz 1727 02:26 ya alguien que sufrió ayer cara a cara los intolerantes que ya lo había

Voz 1 02:30 sufrida antes tantos les preocupa el crecimiento de Vox

Voz 1727 02:32 en Andalucía

Voz 1 02:34 bueno me preocupa el crecimiento de la intolerancia de los extremos de los populistas de extrema izquierda extrema derecha hicieron lo que ha pasado en Andalucía es el fin de la excepción española y conocemos el crecimiento del populismo antidemocrático por todas partes en Europa eso es un hecho tenemos que pensar sobre todo

Voz 2 03:00 sí porque esta creciendo este populismo yo creo es porque los políticos en general y me meto en ellos nada porque gobernado

Voz 1 03:08 es que no

Voz 2 03:09 no hablamos a los españoles y en este caso a los andaluces de sus problemas impreso los partidos tradicionales es el caso del PSOE y del PP en Andalucía se hunden o pierden muchos votos muchos escaños y tenemos que hablar a los españoles

Voz 1727 03:25 corre señor Valls porque usted ha estado mucho tiempo en un partido tradicional cuando se pierde la antena la conexión con los problemas de la gente

Voz 2 03:33 se piensa antes a la marca de su par Recino Hinault a la marca del país de una gran región como Andalucía o de una ciudad como Barcelona

Voz 1 03:45 hay hay hay un artículo una tribuna muy interesante muy bonita de Francesc de Carreras hoy en el en el país y que dice alegres toda dice en política la miopía se paga cara

Voz 2 04:02 los constitucionalistas deberían tomárselo

Voz 1 04:04 en serio índice que el PSOE y el PP y Ciudadanos deben tomarse en serio lo que está pasando y deben sumar fuerzas fuerzas porque parece bueno pero pero pero yo

Voz 2 04:17 iré siempre diciendo la misma la misma la misma cosa aquí hay populistas separatistas nacionalistas y eso pasa en todo el mundo y a Europa que atacan los valores democráticos me preocupa Vox como me preocupa también el el papel el rol exagerar o que se está dando hoy a los separatistas o a los populistas en en Cataluña si hablamos debo tenemos también que hablar de este protagonismo y creo que los demócratas los que quieren a España que quieren a Cataluña Barcelona tienen que unirse frente a ese es populista

Voz 1727 04:53 llevamos mucho tiempo hablando de lo que está pasando en Cataluña ha habido una novedad importantísima esta semana en Andalucía una comunidad muy importante para la estabilidad de España han dado usted con Rivera porque usted se presenta con que le dije de la posibilidad de pactar sostener un Gobierno con Vox han pactado lo que Presley

Voz 2 05:12 no no no no no no tenemos que ser serios en MSN

Voz 1727 05:16 qué le dice de la posibilidad yo yo yo

Voz 2 05:18 ha hablado con yo soy un candidato independiente en Barcelona lidera una plataforma ciudadanos me apoya es el primer partido Ciudadanos es un partido liberal progresista profundamente europeísta han pactado Ciudadanos y Vox no Hinault especule hemos sobre una cosa

Voz 1 05:36 que hoy no ha pasado yo estoy

Voz 2 05:39 seguro de las convicciones de ciudad no puede haber ningún pacto con convocó pero si no queremos dar protagonismo a Vox yo hago una distinción en Jerez déjeme déjeme que no no

Voz 1727 05:53 el segundo es que acaba de hacer una afirmación muy rotunda acaba de decir no puede haber un pacto con

Voz 2 06:00 sí pero usted está buscando

Voz 1 06:02 no yo creo que esto es una cosa muy claro yo soy muy claro yo no soy miembro de la ejecutiva de Ciudadanos no soy miembro de ese partido tengo una relación estupenda con Albert Rivera o con Inés Arrimadas que es una una gran lío

Voz 2 06:18 SER oiga protegida protegida hoy en Cataluña insultada con gente que viene del nacionalismo catalán que le pide como ayer mismo pidieron devolver a nuestro país también tenemos que hablar de eso es muy importante hablar de Vox pero también tenemos que hablar de lo que de lo que pasa pero por supuesto no puede haber ningún compromiso con la extrema derecha yo hago una distinción con los electores con la gente enfadada preocupara por los temas de la seguridad de la inmigración de lo que pasa en Cataluña de la corrupción y eso explica el desgaste del PSOE la caída del PSOE y del del Partido Popular en Andalucía eso también explica el hecho que Ciudadanos ha crecido mucho no lo olvidamos en Andalucía pero si no queremos dar protagonismo a Vox o jugar con ese tema lo sensato vistos los resultados es que haya un acuerdo

Voz 1727 07:17 entre los partidos constitucionalistas no hay al PSOE porque Alves Rivera no incluye al PSOE entre los constitucionalistas que tengo preguntar porque es que eso es lo que en lo que estamos ahora mismo

Voz 1 07:28 pero pero pero yo soy candidato en Barcelona es normal hablamos de eso lo que pasa en Andalucía y en España es muy importante por al resto de España y el resto por supuesto por Europa y bueno estoy en Barcelona pero

Voz 2 07:44 hablamos claro hablamos claro vistos los resultados lo que ha pasado con el PSOE que ha perdido cuatrocientos mil votos yo creo que hay una una propuesta sensata que es la de Ciudadanos vistos los resultados que sería que un gobierno Ciudadanos PP eh tenga el respaldo o al menos que el PSOE no lo que aquí hay una solución de todas formas de todas formas creo que cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con

Voz 1727 08:25 lo digo también al Partido Popular me preocupa claro que el PP no tiene ninguna duda señor balseros a ustedes si ya lo sé pero es muy peligroso yo recuerdo que el Partido Popular Europeo

Voz 2 08:36 se partió en dos hace unas semanas en el Parlamento Europeo cuando socialistas liberales ecologistas votaron para castigar el gobierno populista de Orban en Hungría se partió la derecha europea yo creo que con Merkel con mucha gente de la derecha europea se pueden hacer pactos y eso Pablo Casado el Partido Popular no tienen que olvidarlo pero si no queremos que Vox entre en el juego político visto que no hay ni mayoría de Izquierda ni mayoría con el Partido Popular o con Ciudadanos pues tienen que hablarse tiene que haber una solución inteligente como el Partido Socialista ha sido castigado por supuesto en la Andalucía pues ellos también tienen que pensar lo que indicó que nadie hoy está mirando las buenas soluciones inteligentes insensatas oiga el señor Casal

Voz 1727 09:34 por ejemplo uno que hacer alguna pregunta señor Ball si le parece bien si les parece bien pero yo conmigo como usted no me va a dividir con mimo que yo no quiero dinero

Voz 2 09:46 quiero saber quiero saber quiero saber quiero saber

Voz 1727 09:48 cuál es su posición pues a los valles su posición ha quedado claro Iker y quería saber si ha hablado con el señor Rivera de esta posición

Voz 2 09:57 pero por supuesto navegado hablamos yo hoy tenemos juntos además un acto con Albert Rivera y con Inés Arrimadas aquí en Barcelona para celebrar los cuarenta años de la construcción

Voz 1727 10:10 no no pero no me ha respondido una pregunta que le decía que es pertinente en el debate nacional usted cree que el PSOE es constitucionalista

Voz 2 10:17 sí yo lo creo por supuesto yo lo creo pero lo que puedo añadir es que tenemos que luchar contra todos los populismos de extrema derecha izquierda y los nacionalistas yo creo que el Partido Socialista ha pagado muy caro muchas cosas por supuesto no voy a dar lecciones es difícil gobernar ha pagado muchas cosas en Andalucía el desgaste el tiempo de gobierno la crisis económica la corrupción por supuesto también apagado también ha pagado lo que está pasando en Cataluña lo sabemos no puede haber ninguna ambigüedad respecto a ah el separatismo el separatismo al Knet el nacionalismo aquí en Catalunya las cosas tienen claras o cojo otro ejemplo cuando pasa lo que pasó hace unas semanas en Navarra ahora cuando Albert Rivera o fe o Fernando Savater fueron insultados hubo piedras hubo usted usted lo sabe pero la única palabra que viene en este momento el Partido Socialista es acusar a esos de provocar cuando la provocación estaba en la calle pues lo repito si pensamos que hoy la democracia está en peligro yo lo pienso en Europa sí tenemos problemas graves porque el bipartidismo está acabando y porque se hunden los grandes partidos no hay otra solución que arreglarse de pactar lo repito es difícil por supuesto el juego político Mina a veces sobre los intereses generales el sentido del Estado lo sé pero no hay otra solución que de pactar de forma inteligente el presidente Sánchez como el Partido Socialista deben también entenderlo por lo que es Andalucía

Voz 1727 12:09 ojalá el escuchen todos entre los constitucionalistas seamos flexibles con esa etiqueta que nos hemos puesto en poco rigurosos en este país con las etiquetas es que tengo tres invitados esta mañana a esta mesa señaló Valls deseando hablar como usted y por eso tenía prisa en formular las preguntas porque ellos también quieren preguntarle le doy la palabra en primer lugar a Mariola Urrea que es profesora de Derecho Internacional ir a Europa en la Universidad de La Rioja adelante Mariola

Voz 3 12:37 ah gracias buenos días señor Valls usted ha hecho algún guiño al Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos ahora tiene un dilema cómo están debatiendo y con qué hacer con sus votos respecto al gobierno de Andalucía y su relación con Vox me da la impresión que Valls se ha convertido en un problema para ciudadanos y en ocasiones ciudadanos hoy se está convirtiendo en un problema para la pregunta es se arrepiente de haber entrado en esta relación

Voz 2 13:05 pero no hay ningún problema pero eso es una pregunta muy de partidos yo yo yo yo creo que Barcelona además no es cosa de partidos ciudadanas ha hecho un gesto muy generoso me apoya entra en una coalición en una plataforma independiente que va sumar gente que viene de la izquierda del catalanismo moderado es una apuesta inteligente que corresponde a lo que se tiene que hacer hoy veo en la calle eso corresponde a lo que la gente espera pero usted piensa que en Barcelona en Cataluña o en España hay sólo mayorías para un solo partido señor casaron domingo decía vamos a ganar en España con mayoría absoluta cuando su partido ha perdido votos y escaños eso es posible pues no al revés creo que la política moderna hoy es sumar y no dividir y creo que podemos sumar ciudadanos socialistas y sobre todo los ciudadanos en el sentido más general de la para la gente de Barcelona

Voz 1727 14:03 tendremos que pedir al señor Rubal son las nueve y veinte ocho y veinte en Canarias es cinco de diciembre estoy leyendo cinco de diciembre del dos mil dieciséis Se acuerda Manuel Valls porque ese día fue el día que anunció que aspiraba a la presidencia de la República de Francia hace hoy dos años pero a qué velocidad mal tiempo político no

Voz 1 14:23 ciudad va todo muy deprisa

Voz 2 14:26 pero mire son siempre los mismos debates hoy lo dejaremos en Europa como como cómo cómo salvar Europa

Voz 1 14:33 la la democracia esta alianza entre la democracia el Estado del bienestar la lucha contra la desigualdad la lucha contra la contaminación esos son los grandes retos y yo para mí no hay ninguna ruptura en el tiempo y el mismo combate tengo es siempre la misma pasión del servicio

Voz 1727 14:49 sí es verdad que lo damos vuelta a los mismos temas en cada país en cada ocasión en que las urnas se abren Manuel Valls gracias por estar en la SER y suerte