"En la política es todo tan vergonzoso, que me da mucha vergüenza la vergüenza que me da"

Voz 1 00:00 esta mañana en Hoy por hoy vamos a analizar la vergüenza a propósito de la serie de televisión que lleva ese título así que les preguntamos a ustedes por ese sentimiento por la vergüenza que les da vergüenza de que tienen vergüenza Amparo en Inglaterra

Voz 2 00:18 es un mes me dan vergüenza de no sé dónde meterme cuando usted tiene que el alguna serie con tu madre parece una escena de sexo no sabe dónde mirar pues yo aparte últimamente las escenas de sexo son bastante explícitas Ellas y el sexo es de seis o algo Mare de Déu señores qué dices dónde me meto que digo buenos días

Voz 1 00:39 vale de Deus señor buenos días sin vergüenza vergüenza

Voz 3 00:44 en cuenta de todo también mandará a escuchar a mí te venga hallados de Barcelona pero muy entendí que sí claro bueno por cierto yo reggae desde León buenos días interesó

Voz 1341 01:04 no es bueno día hoy por hoy cosas que te dan vergüenza pone a parte de los políticos deja el tema el tema es ella cuando era más pequeño de las veces que vas andando por la calle piezas y te caes te levantas corriendo para ver si alguien no te Javi

Voz 1 01:20 a mí eso me daba muchísima muchísima vergüenza me ponía hola muchas gracias y buenos días ocho Manuel Manuel de Sevilla los únicos que se han salido de la política buenas

Voz 4 01:30 las buenos días Pilar de Madrid pues para mí lo que realmente es una vergüenza es que casi cuatrocientas mil personas en una comunidad que realmente pobre como es Andalucía haya calado de tal manera el discurso del odio el discurso del machismo de la xenofobia me da muchísima vergüenza ajena

Voz 5 01:48 no es la única Pilar buenos días Dani buenos días Pepa Ramona desde Carlet que me da vergüenza me da vergüenza ajena a toda aquella gente que ahora quiere tirar a todos los inmigrantes a casa cuando ellos han sido los primeros que les han contratado a bajo precio días rebanada reventado el precio de mercado eso me da vergüenza ajena

Voz 1 02:07 un beso Ramón y mucha más vergüenza en medio hacerlo son las siete menos diez las seis terminamos de escuchar que les da vergüenza buenos días

Voz 6 02:17 buenos días soy Maricarmen de Campo de Gibraltar me da vergüenza que el día dos el cuarenta y pico por ciento de andaluces se quedaran en su casa

Voz 1 02:26 eran unos viendo bienvenida a Maricarmen

Voz 7 02:31 hola buenos días y Rossi Getafe Vergüenza vergüenza me da que la mitad de la población de Andalucía no haya votado y que luego se estén quejando es lo que queremos para las elecciones municipales y para dejar las posible generales que vengan siempre que votar al que sea Pepa lo haces fenomenal arriba para arriba

Voz 1 02:49 ves error sí muchas gracias

Voz 8 02:52 a mí me da un pelín de vergüenza en ese sentido democrático de las elecciones en Andalucía que salgamos a la calle porque no no ha gustado que determinados partido hayan obtenido mucho juego todo o que le echemos la culpa a lo que se queda en casa quizás habría que decir que algo no está haciendo que la Izquierda aquí para que la tanta gente sea ya aburrido de ir a votar después de tantos años de la te luchando porque haya elecciones ir por supuesto para que alguno hayan votado a Vox sólo por castigar

Voz 1 03:25 gracias Ernesto un abrazo terminamos en A Coruña con Diego pensé

Voz 9 03:29 dando en que me da vergüenza podría decir me da vergüenza

Voz 1 03:32 todo lo que la gente vote a Vox

Voz 10 03:35 antes he pensado me tocara ser andaluz estuviera Rey que te cansa X de los partidos políticos que hay viviera que Vox es una alternativa entonces me quedo en casa porque para votar los a ellos no voy y entonces me doy cuenta que al no haber votado ya es quedarme en casa he conseguido aupar los entonces es todo tan vergonzoso me