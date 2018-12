La pantalla protege al agresor, no a la víctima

Voz 1389

00:24

bueno el protocolo institucional está ocupado en otras cosas de momento no quizás no en lo más importante que sería que sería desde luego una de estas cosas es importante recalcar además fíjate el ciber machismo la Ciber violencia el escrache digital son machismo es violencia IS escrache los prefijos no atenúa absolutamente nada porque hay gente que piensa que poniendo solo parece que la cosa va a menos no la pantalla del ordenador al único que protege al agresor pero no protege a la víctima eh a menudo asociamos la violencia la paliza física es la representación más conocida pero violencia es muchísimas más cosas y que como periodista soy testigo a diario además de todo lo que de todo lo que ha dicho pícara hizo testigo de lo que le ocurre a mis compañeras cuando la violencia se dirige a ellas fíjate la paradoja tanto es así que el insulto más popular en España contra un hombre es que es un hijo de puta Chi ni siquiera se dirige a él si al salir de este estudio era tuyo por ejemplo unos insultan en redes conmigo lo van a hacer de mil maneras diferentes pero contigo lo van a hacer de mil y una es aún es por ser mujer meterán con tu físico con tu sexo con tu ropa con lo que sea con la con lo que es aquel violento pueda asociar a tu género lo hemos mixto mil mil veces IS machismo en las redes existe porque está tan incrustado en la violencia que se disuelven ella Yes brutal cada vez que una salvajada machista se queda impune yo creo que se normaliza por eso creo que también es más peligroso para todos que cualquier insulto abstracto que se pueda hacer a la patria adiós al Rey aquello que está persiguiendo judicialmente Hinault esto que insisto es lo que más está normalizando algo que tenemos que evitar entre