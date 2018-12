Para Igor Mujametshin

Voz 0675

00:00

pues José Antonio el telegrama es ahora Ígor Buján me señor vicealmirante jefe del Estado Mayor de la flota rusa del Báltico muy patriótica Suárez venga a la marinería en formación encubierta exhortando les a no votar por Cannes al que tildó de traidor a su patria idea arrastrarse para obtener una cátedra en la Universidad como si fuera un falsario de parece bonito en a la tropa in compatibilizando la con el autor de La Crítica de la razón pura La Crítica de la Razón Práctica sobre la paz perpetua o la metafísica de las costumbres viene el almirante ruso a promover el patriotismo de la serie en vez del patriotismo de la Ilustración atentos