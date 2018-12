Cabinas bronceado (pr. 02/12/18)

Voz 1 00:00 bueno hay cosas que no son malas de hoy no tanto de un futuro más o menos cercano está semanas ha sido noticia que Francia va a prohibir las cabinas de bronceado aquí cada día son más los centros que se abren más centros especializados más gente quiere estar todo el año Moreno ni nos planteamos queremos plantear a los dermatólogos y aquí como en Francia hay que prohibir las cabinas estas cabinas de bronceado

Voz 2 00:22 calidad de vida muy buenos días hola buenos días qué tal dermatólogo miembro de la Academia Española de Dermatología hay que prohibir las cabinas de bronceado

Voz 3 00:32 bueno es una buena pregunta sea realmente las que prohibirla Saizar usarlas porque prohibir a la gente que hace cosas es complicado sobre todo cuando no hace daño a nadie más que a sí mismo no

Voz 4 00:44 ya pero la agencia sanitaria francesa dice que sí que que cerrarla ya están cerradas en otras en otros países

Voz 3 00:51 no es un es una posibilidad es que yo creo que sería el mismo debate sí cabría prohibir de forma definitiva el tabaco suspender al tabaco no estamos un poco al mismo nivel no lo que no hay duda y es el motivo por el cual estas agencias no es australiano la suspendido o pretenden prohibirlas es porque está demostrado sumó su papel como cancerígeno como niña como agente causal de cáncer de piel

Voz 0927 01:22 es que fíjese que la agencia sanitaria francesa basa en muchos datos esta decisión no esta petición pero una de ellas es que que el cuarenta y tres por ciento de los casos de melanoma entre jóvenes podría estar relacionado con estos aparatos

Voz 3 01:35 sí sí sí sí es lo que te digo sin dudas eh

Voz 3 01:40 evidencias hay de sobra hombre sino la ONS que es la que regula la que define qué sustancia sobre productos de actitudes como cancerígenas hace ya unos años que que situó en las cabinas de bronceado al máximo nivel de Dios mi máximo nivel de cancerígeno para la producción de cáncer de piel de Euskaltel tabacos al máximo nivel para el cáncer de pulmón entre otros cánceres entonces el las cabinas de bronceado especialmente antes de los veinticinco años pero luso en general aumenta el cáncer de piel si yo y sobretodo en gente joven sin duda

Voz 0927 02:13 ya no es necesario supongo que habrá gente que nos está escuchando irá bueno pero porque alguna vez vaya esto es para todo el mundo es mucho más grave Si la gente que se ve todo el año super morena que va todas las semanas o todos los meses Si ya hace algunas sesiones

Voz 3 02:28 claro claro esto sin duda es dosis de pendiente quiere decir eso que cuanto más tomas pues más riesgo tienes eso es como como las quemaduras del sol como la gente que trabaja o está expuesta al sol de forma continuada todo es una cuestión acumulativa cae el asunto está en que la exposición a la radiación ultravioleta lo que hará lo que nos producen la piel es mutaciones en el ADN en la información genética que tienen estas células de mutaciones aunque normalmente se corrigen y no pasa nada pues algunas de ellas pueden en algún momento de la vida pues da lugar a un cáncer entonces claro esto es añadir sobre todo una radiaciones que cuando se dan radiaciones ultravioleta de tipo que los rayos UVA no pues éstos no son un poco como lo es prepararla la piel la piel está preparada para la exposición al sol evolutivamente somos lo que somos en relación a un poco a a la a como lo hemos interactúa con las esto es como una selección de unos rayos que claro sin sin todos los demás y en las condiciones inadecuadas pues hacen pues probablemente incluso está más daño

Voz 0927 03:39 países como Reino Unido o regiones como California lo han prohibido ya hace tiempo para los menores de dieciocho años pero hay países decíamos como así lo o Australia que ya lo tienen prohibido desde hace bastante ustedes a Chris serían partidarios o no o simplemente regularlo buscaron ahora porque claro las las los centros de bronceado ya enseguida empiezan a sacar cifras de de la gente que es ir a la calle de todo este tipo de cosas colaterales

Voz 3 04:04 claro es que eso eso no tiene no tiene mucho sentido es como si se dijera que hay que hay que prohibir los cultivos de coca sabe pues va que va que va quitar trabajo a la gente que sea cultivos sea dice eso es es un razonamiento para decir decirlo yo sí que a ver yo el tema de prohibirlo indudablemente aquí en España produjo en menos de ocho años en teoría no está permitido luego cada uno se salta la ley a la torera si así lo considera pues bajo su recelo pero en principio no está sano no se se se desaconseja totalmente se dice que no se debe dar ves menos de dieciocho años y luego hay una serie de condicionantes desde luego yo creo que al final tenemos que que que claro un poco a la bueno la a la libertad del individuo y luego tenemos que formar insistir en lo que puede ser la responsabilidad

Voz 0927 04:54 bueno a Eduardo Nagore dermatólogo miembro de Academia Española de Hematología muchísimas gracias supongo que esto hará no sé si volverá o no salpicar haya más directamente en nuestro país se abrirá de nuevo el debate nosotros queríamos consultar con profesionales como hacemos siempre muchísimo