El testimonio de la viuda de Pablo Escobar: "Lo idealicé todo el tiempo"

Voz 1995 00:00 con Toni Garrido vamos a hablar ahora con con una mujer que se casó a los quince años con el hombre que se convertiría en el mayor delincuente de todos los tiempos un hombre que acumuló una fortuna tan inimaginable que mandaba flores a su mujer en avión y lo hacía casi a diario esta mujer tuvo a su primer hijo a los dieciséis se quedó viuda con XXXIII y tuvo que negociar su vida y la de sus hijos con los hombres más peligrosos del planeta concretamente con los narcos colombianos con el Gobierno de su país y también con Estados Unidos durante los siguientes veinte años vivió otro país con una identidad secreta ustedes ya saben quiénes lo que no se es esas a estas alturas y sabrá ella quién es María Isabel Santos Caballero antes Victoria Eugenia AENA la tata la viuda de Pablo Escobar muy buenos días

Voz 1 00:54 buenos días como digo llamarla como te sientas cómodo

Voz 1995 01:00 y usted cómo se siente como usted

Voz 1 01:02 de María Isabel Santos

Voz 1995 01:05 son Benzo muchos años famosa sentencia usted ha tenido muchas vías de un poquito de ahí sí si lo necesita usted ha tenido muchas vidas e María Isabel la niña colombiana educada usted tocaba el piano de pequeña a la esposa del político de éxito del cruel narcotraficante coleccionista de arte la mujer percaté perseguida exiliada cuántas vidas ha vivido usted

Voz 1 01:33 mucho vidas en estos cincuenta y ocho años

Voz 1995 01:38 por fin da un paso ahí contar usted que es lo que vivió hasta ahora porque no porque no había dado ese paso hasta ahora

Voz 1 01:46 por qué no había podido necesite estos veinticinco años para reflexiona sobre mi historia es apoyada por maestros y profesionales y no tenía el coraje ni la fuerza para hacerlo tuvo que pasar tuvieron que pasar veinticinco años para poder hacerlo

Voz 1995 02:11 su libro habla de un despertar feminista usted ha vivido cosas que afortunadamente era mayor parte de nosotros no vamos a vivir iría con una edad B si me permite madura Axel

Voz 1 02:25 bueno

Voz 1995 02:26 despiertan usted la conciencia feminista

Voz 1 02:29 sí a mí para mí despierta a los derechos de la mujer el recuperar la voz que realmente yo siento que nunca la tuve que este es el primer momento en mi vida donde empieza a hablar

Voz 1995 02:46 Nuestra costado mucho la documentación de la entrevista no es acosado mucha María Isabel discriminar lo falso de lo verdadero después de guste hay muchas actrices que lean y que han interpretado a usted en la pantalla en series documentales cuán ese habla acerca de Pablo Escobar cuánto hay cierto cuánto hay falsa en qué porcentaje

Voz 1 03:11 de muchas imprecisiones en las series de televisión y eso fue uno de los motivos por los cuales también yo asumí el papel de contar lo que yo viví lo que yo sentí al lado de él qué está muy distorsionada en la imagen mi hijo en el libro in fraganti tiene cuarenta imprecisiones sobre estas series de bueno en lo que viene sucediendo en ellas

Voz 1995 03:45 cuántas veces le han preguntado si ha visto narcos

Voz 1 03:48 muchas veces es realmente la vi muy poco muy pocos capítulos porque son seres que me conectan con la violencia y bueno al Avi tantos años encarna en propia que me cuesta muchísimo tener ese coraje volver a mirar

Voz 1995 04:11 es importante que la violencia últimamente Nos gusta disfrutamos con la violencia la vemos sino no no pensamos que encierra realmente una historia dramática e la de su vida y la de su cárcel subida ha sido su cárcel

Voz 1 04:26 ha sido muy Carsa acompaña con ese hijos también que estaban muy pequeños realmente vivimos más de una beca encerrados en en toda esta historia muertos de miedo con atentados terroristas con intentos de secuestro

Voz 1995 04:47 es fue muy cortos era así usted lo recuerdo cuando mi viajase a esa época ahí lo hace con este libro como lo recuerda porque cuando van pasando pasará usted también María Isabel cuando pasa el tiempo uno casi que va construyendo su propia película una especie Power Point donde pasan las diapositivas con algunos momentos de la vida de uno pero aparece incluso ciertas nebulosas usted como recuerda toda esa época

Voz 1 05:14 la verdad es que haciendo este libro en estos dos años fue una catarsis muy fuerte yo vivo en Buenos Aires con el río de la Plata que tiene cincuenta kilómetros de ancho ellos digo que lloré varios ríos la plata volviendo a reconstruir esta historia este dolor hubo momentos en que literalmente tenía que cerrar la computadora porque en lágrimas dolor lo mejoraban continua Ésa fue muy fuerte el poder pensar incluso con mi hijo en algunos momentos nos sentamos a trabajar juntos ni él ni yo podíamos entender cómo habíamos transitado esta historia pero ha servido como un autora Pepe

Voz 2 06:03 escribirlo quitárselo un poco en si May sentir un poco mejor después

Voz 1 06:08 he escrito el libro sí ha sido una catarsis muy importante yo creo que han tenido una gran influencia y altas o nuestras terapeutas amén de Familia porque nos han mostrado himnos han ayudado tender todo este dolor oí ya con tenernos para no enloquecer

Voz 1995 06:33 antes de de que Pablo Escobar se convirtiera en uno de los delincuentes más peligrosos de la historia su fama era otra lo llamaban el Robin Hood Pahissa eh de hecho usted se enamora de un príncipe azul a la pierna y cortada de trece años que parece que estamos hablando de otra época de otro mundo donde las niñas con trece años escapaban de su casa ya a los quince se casaban con un señor que era once años mayor el pausa Pahissa digo a los partidos políticos en el pueblo lo aclamaba por construirlas campos de fútbol ya está barrios enteros

Voz 3 07:03 está entregando Simpson Sheryl Pablo es como algo

Voz 1995 07:07 si tenemos que hacer el ejercicio y viajar a otra época porque casi todo el mundo sabía o sospechaba de dónde sacaba el dinero narcotráfico entonces lo cierto es que no tenía tan mala fama así lo explicaba Humberto de la Calle que fue vicepresidente de Colombia en los años noventa al principio pareció una cosa de risa había hasta cierta complacencia estas élites bogotana cuando sabían que había un señor porcino contaba la hermana de Pablo Escobar que llegado decir que ya no sabía que el narcotráfico era malo

Voz 4 07:33 yo vine a pensar que en narcotráfico era malo con empezaron a decir cuatro-cinco a decir que era malo y empezó la prensa hay empezaron a perseguir no a nosotros

Voz 1995 07:42 Meritxell cuando viajamos a esa época incluso las imágenes tienen otra textura parece que estamos hablando de de de otro tiempo la conciencia era distinta a usted cuando se da cuenta de que todo lo que les rodea está lleno de crímenes violencia eh

Voz 1 07:57 realmente el Mi vida tuvo un antes y un después aparte de la muerte del ministro de las hacen todo el ministro les digo a un niño en mis treinta tilde menos ochenta y cuatro nuestra vida ahí cambia para siempre

Voz 1995 08:14 el treinta de abril de mil novecientos ochenta y cuatro el día en que se convierte su

Voz 1 08:19 yo tenía ocho meses y medio de embarazo muy unos días después me tocó huir por la selva parada a esa Panamá poder buscar un lugar donde tener a mi hija sí yo no entendía porque tenía que huir si se decía que yo no había hecho absolutamente nada los medios de comunicación hablaban sobre Pablo pero tampoco lo tenía acerca para poderle preguntar qué el me mandaba razones de que tenía que huir que tenía que me para un lugar el otro ello simplemente tenía que moverme porque no tenía ningún poder de seguridad alrededor mío sino no a él

Voz 1995 09:09 como era Pablo Escobar

Voz 1 09:12 bueno yo conocí a Pablo como el hijo del vigilante del barrio

Voz 1995 09:17 su sueño es que no sólo contra déjeme decir que es lo contaba hace unos segundos su suegra el sereno del barrio lo que en España eran los serenos en la gente que vigila el barrio para noche tenía el padre suegro el padre palos cuál era el sereno

Voz 1 09:29 era el doce nombre maravilloso muy noble y mí conoce a Pablo en el barrio un muchacho de barrio muy especial y muy seductor muy romántico escritor poeta bueno a mi corta edad de encontrarse una persona de esa manera edad como encontradas el príncipe azul

Voz 1995 09:57 yo estoy huyó de su casa claro

Voz 1 10:00 a mi casa a los quince años porque mi madre se oponen espada es totalmente a esa relación bosques yo era muy niña bueno en mi ignorancia de mi ingenuidad en lo hizo es que me a ver muy poco Pablo él me dice que vamos de la caza que él se quiere casar conmigo y empieza a vivir

Voz 1995 10:27 en un cuento de hadas al comienzo pero al final no no hubo lo de las perdices Si la felicidad no no termina así su cuento de hadas no

Voz 1 10:36 el Castellón mío siempre estuvo lleno en soledad es que al final de todo esto fueron muy pocos los años que vivir con Pablo físicamente bueno los últimos nueve años el río prófugo de la justicia hay no podíamos convivir

Voz 1995 10:56 pero aún así trataba de de de se veían muy ocasionalmente lógicamente eh

Voz 1 11:01 pasan al mente por carta muchas veces a veces pasaban muchos meses por tema de seguridad en algunos momentos y otras veces por sus infidelidades que aprovechaba las circunstancias para para ser infiel

Voz 1995 11:18 de todas la inmensa fortuna que hay que contar que a usted la justicia también trata de ajustar cuentas con usted de toda la inmensa fortuna de Pablo Escobar queda algo

Voz 1 11:33 no queda nada que gana el Estado colombiano en los confiscó todas las propiedades de Pablo en Medellín Colombia en algunas cosas que quedaron el cártel se quedó con ellas nosotros hicimos una Pass que costó dinero muy buena en la otra parte quedó en poder de no sólo todos vivimos realmente una vida austera en Buenos Aires yo alquilo me siento todavía me levantó trabajar todos los días ciudadana común

Voz 1995 12:13 y cómo rehacer su vida como mire usted en una cárcel durante muchos años muchos muchos años usted vive oculta con el miedo en el cuerpo tratando de proteger de proteger a sus hijos pero usted tiene que vivir tiene que comer como cualquier otra persona como como rehace su vida

Voz 1 12:31 James realmente las primeras pasas de ayuda a mis padres y me colaboraron en esos primeros pasos ya eh bueno había que trabajar había que moverse yo me dediqué alcohol todo lógico oí bueno me consulta las personas analógicas a me movía en algunos momentos con el tema inmobiliario siempre fue una persona muy creativa Hay mucha energía paradas cada mes hijos adelante mientras se educaron me hace ya más de una beca que ellos iban por su propia cuenta

Voz 1995 13:15 cuando vuelve a Colombia hay rutas que muestran cómo era como eras a esta ciudad a la casa donde vivía en decide hay rutas de la gente se organiza para para revisitar sobresee no sé muy bien cómo cómo llamarlo María Isabel turismo no sé muy bien cómo definirlo sobre eso usted qué opina

Voz 1 13:36 parece muy fuerte a todo lo que pasa en Colombia con esa situación que a mí me gustaría mucho que en Colombia existiera un museo de la memoria que se pudiera estudiar esta historia esto error para que las generaciones que vienen no repitan este moverlo

Voz 1995 14:01 usted se siente culpable de una forma otro en el libro además habla de eso en el libro trata de pedir perdón a sus compatriotas a a todos los colombianos que han sufrido enormemente pero usted se siente culpable responsable de todo aquello

Voz 1 14:15 no me siento moralmente responsable por el dolor de Colombia no puedo se es indiferente a los que Colombia vivió estuve ahí en esa guerra corriendo y en el mismo momento en que los colombianos corrían así que me parece que tengo una responsabilidad moral yo respeto por las víctimas y el horror que mi marido implantó en este país

Voz 1995 14:45 usted llegó a ser una auténtica especialista en Arte tenía una colección con esculturas de Rodin obras de Botero de de Dalí hablemos de lo bello hay algo hay algo bello y la violencia hablábamos antes en en esa banalización que que que nos ofrece la televisión y el cine pero hay algo Bellón ese estilo de vida en la vida real no no lo que nos muestra las series

Voz 1 15:10 allí el cumplir yo entro yo en esta vida que yo viví en esa violencia en fin no absolutamente

Voz 5 15:19 no nada

Voz 1 15:21 hay naves yo de ninguna manera es muy muy doloroso es una vida muy efímera que no tiene sentido que no tiene ningún valor Illa invitó a las generaciones que vienen y ha los adultos también que somos responsables de contar esta historia demostrarles a ellos que no es el camino a seguir como lo viene haciendo mi hijo durante una beca en todo el mundo hablando con la juventud mostrándoles que su padre le dejó como legado queda un camino era el que no se debía recorrer

Voz 1995 16:05 cuántas vidas de Le quedan a usted porque después de este libro empiezan a distinta eh es verdad lo que usted dice hace una catarsis tremenda sobre todo lo vivido ha tardado a veinticinco años en el poder ofrecer su versión al mundo cuántas vidas de quedan Isabel

Voz 1 16:22 espero que sea algunas tantas y que en ella pueda volver a recuperar la alegría en la fe y la esperanza de tener un espacio en la sociedad como mujer y como ser humano

Voz 1995 16:37 yo he venido usted vestida de negro y permítame en repasando algunas de las imágenes de recientes de usted parece que va de luto que usted lleva en España ya se ha perdido un poco esa costumbre pero hasta hace poco la gente en la pérdida siempre iba de negro y ocurre en Latinoamérica igual siente usted le acompaña usted el luto todavía

Voz 1 16:58 yo creo que tengo un gran luto en mi corazón todavía de tanta de todo esto dolor del dolor de de Mis hijos de las víctimas del país Si todo esto dolor que me dijo mi gran amor pues que yo puse toda esperanza si toda mi fuerza y mi sueños en El bueno encontrarte como de alguna manera desprotegida en el mundo de lo que habíamos a ninguna parte es muy doloroso muy doloroso levantarse cada mañana y volverse a elegir en una sociedad que en muchos espacio no te quieren ver no te quieren mirar no te quieren reconocer es muy doloroso

Voz 1995 17:45 a cambio usted su curioso utilizado la palabra amor su gran amor eso

Voz 1 17:52 los ideales se a Pablo todo el tiempo hasta que empecé a escribir este libro empecé a a poder conocer el personaje con el que yo viví pero bueno él mismo tiempo que tardase en Mota tu arte en tu cuerpo idealizar un ser humano yo creo que es un tiempo largo también volver a desmitificar esa persona un último

Voz 1995 18:23 cuestión que su marido cómo murió porque a día de hoy todavía eso que le contaba sobre la ficción y la realidad todavía no tenemos claro qué ocurrió ese día en mil novecientos noventa y tres cómo murió su marido

Voz 1 18:37 mi marido se suicidó nosotros hicimos una investigación para el libro de Pablo Escobar me par el que escribió mi hijo realmente una de las primeros pasos que él dio para suicidarse fue llamarnos todo el tiempo

Voz 1995 18:55 utilizar un teléfono que estaba contra la exacta

Voz 1 18:57 él no tenía absolutamente prohibido de que el teléfono era la muerte que por ningún motivo lo podríamos utilizar yo creo que él se dio cuenta que nosotros estábamos en una encrucijada Zamora de rehenes del Estado colombiano de de esos enemigos rehenes mismo ir la vida mi dos hijos dependía del estado de ánimo de cualquiera de las tres partes yo siento que él se dio cuenta que si él no se iba a este mundo los muertos que seguían éramos nosotros así que que siguió insistiendo llamándonos eso le ocasionó la muerte el siempre da con su pistola nos decía que él se ha sentido porque jamás se dejaría llevar a los Estados Unidos

Voz 1995 19:53 Victoria Eugenia Ayna conocida como María Isabel Santos Caballero quizá la gran películas la suya la de usted en la que cuenta su vida hoy viene a presentar presentarnos libro eh Pablo Escobar Mi vida Amy cárcel sobre quién fue su marido hasta su muerte en mil novecientos noventa y tres mucha suerte con su cuarta vamos a decir que esta es la cuarta vida mucha suerte y no se con las compañías verdadero placer