Flash deportes de la SER de las 14:30 (05/12/2018)

hoy continúa la Copa del Rey con siete partidos los dos primeros a las siete y media de la tarde destaca el Atlético de Madrid San Andreu en el Metropolitano los rojiblancos parten con la ventaja mínima de cero uno de la ida Simeone hará rotaciones jugará a en portería el canterano Ricard en defensa también Vitolo Jenson Ical Inch Griezmann empezará el encuentro en el banquillo no han ido convocados Oblak ni los lesionados Godín Giménez Filipe Juanfran Diego Costa también en Montilivi Girona Alavés un partido en el que todo está por decidir tras el empate a dos en la ida a las ocho y media tres partidos Sevilla Villanovense en el Sánchez Pizjuán los de Machín tienen el peligro del empate a cero de la ida que les da la mínima ventaja los extremeños pues cualquier empate a goles les clasificaría también se juegan es ahora Villarreal Almería con el empate a tres de la ida la Real Sociedad Celta que quedó cero cero en Balaídos IVAs más las nueve y media Valladolid Mallorca con mínima ventaja de los pucelanos con el uno dos de la ida en el Camp Nou Barça Cultural Leonesa ha ganado en los culés por cero uno en la ida y con lo que Valverde reserva muchos titulares no estarán Messi Piqué Jordi Alba Busquets ayer se clasificaron Getafe Leganés Valencia yo español mañana juega el Real Madrid a las cuatro contra el Melilla será preguntado en rueda de prensa por los indiscutibles el técnico argentino ha dicho lo siguiente

Voz 1765

01:15

de verdad que no creo es indiscutible pero tampoco lo creía cuando cuando jugaba más de hecho el trabajo ustedes precisamente es discutir a los que juegan hoy a lo que no juegan el y me parece fenomenal eso mira ahí veinticuatro futbolistas en un plantel y cuando once entran