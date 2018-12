100 Yardas - Los Cowboys resucitan (Programa 140)

Voz 1 00:00 no lo saben

Voz 1025 09:13 eso antes de que os pregunte a todos por los partidos que vamos a ir viendo hoy por todo lo que ha pasado esta semana me dice Louis Jones que tiene un seguidor de Jarrett en vamos directamente sentado Cogeces del estudio como sexto Luis

Voz 2 09:28 sí campeones y esto es son tan son fanáticos aquí nuestro si me me me me bueno

Voz 3 09:36 dado que dado en hablar diversos y la verdad que mira ha sido tan

Voz 2 09:41 pero unos detalles por cierto Iker si luego luego en la silla que grabar hemos

Voz 0522 09:47 hombre no más más tres habrá una sorpresa también para

Voz 2 09:49 aquí no ha tenido unos detalles que yo he recogido en vez de de cien yardas bueno hasta luego

Voz 1025 09:56 se come los detalles que

Voz 2 09:58 que ya saludar un momento

Voz 0522 10:01 yo ahora estoy hola soy Guillem bueno

Voz 9 10:03 pues algunos ya hemos hablado con él

Voz 0522 10:06 con con hubiesen estado cincuenta no

Voz 9 10:08 a todos nos podéis escuchar lo que sí que estoy encantada

Voz 5 10:11 ahora quiere de ver el buen rollo

Voz 0522 10:14 qué bueno estar aquí con Luis de momento yo yo voy con con los de Moix de los hijos

Voz 1025 10:18 sí que no tratando bien detallito que tras la venta de kleenex supo

Voz 2 10:29 bueno no sé es malos pero bueno ahí hay que resaltar lo oí agradecerles todo

Voz 5 10:33 apoyo a la semana me encantada

Voz 0522 10:36 Vimos de de que nos saluden en pleno

Voz 9 10:38 las joe para nosotros una gozada eh no me igualmente muchas gracias a vosotros por tener me da pena de de estar aquí un placer compartirlo con la pasión que explicas las cosas que nos gusta a todos los que os escuchamos y que es que una hora a la semana sea pues más más emocionante más de sí

Voz 1025 10:57 a veces más voy lo que escuchamos es mejor que es el panorama no gracias voy bien oye vamos al lío no sé si queréis empezar por el principio por la derrota no sé si sorprendente no porque la verdad es que los Cowboys jugaron muy bien de los seis una derrota que yo le dije en en clave interior a través de nuestros chats de Whatsapp bueno a Iker que creía que les había llegado un buen momento porque era un toque de atención justo a puertas de de los playoff pero claro que nunca sabe porque a ver si ahora se me han desechado estos días vamos a tener un lío

Voz 0522 11:34 para mí eso eso que que me dijiste tiene muchísimo sentido porque iban lanzados van lanzados los

Voz 10 11:41 los que esta derrota

Voz 0522 11:43 que llega a cuatro partidos a un mes de que empiecen los play off más para ellos que seguramente van a tener el by puede ser ese ese toquecito que nos confiáis que aquí cualquiera os puede dar un susto y que esto te valga para volver a reagrupar te decir bueno que sí que me que estamos arrasando que estamos jugando muy bien pero que no nos podemos despistar para mí esto va unido a que ya tenemos el primer y único de momento equipo en en play off que sólo Ramsey que también tuvieron un partido muy complicado mucho más de lo que dice el marcador final en en Detroit Ike no sé cómo lo vais vosotros pero esto es un aviso de que nos queda un mes donde cualquiera vaya como vaya en la tabla te te puede dar un susto te puede complicar la vida que se lo digan a unos cuantos equipos pero ya está ante la tiro ya Luis Halloween pero además es que va va será a tu favor así yo yo vengo tras diciendo cuidado que no hayan llegado demasiado pronto a su punto óptimo de forma yo ya lo digo no creo que esta derrota signifique eso yo creo que estoy con Ponseti en que esto puede ser un buen toque para que vuelvan a apretar el acelerador cuando tenga que hacer nada

Voz 5 12:50 yo he dicho estoy nuevo estoy investigando porque yo creo que eso

Voz 0522 12:53 que se aleja o no es otra teoría de la conspiración

Voz 5 12:56 sobre todo de cómo iban lanzados ha dicho oye vamos a despistar al público no

Voz 0522 13:01 ya estoy estudiando decírselo a Camara cada vez que van derecho recogía

Voz 1025 13:04 es caro pero me por viajes que pague

Voz 5 13:07 pero francamente esto es más mérito para mí es más mérito

Voz 2 13:10 de Dallas como planteó el partido estoy de acuerdo de supieron plantear un partido donde no de todos los recursos de de los seis se vieron limitadísimo bueno ya es lo que dice Iker al final esto lo cuidado para mí hay hay tres cuatro resultados esta semana que francamente los doy como accidentes luego iremos analizando los uno a uno como accidentes cuidado con todo con todo lo que hicieron Dallas cheques sin quitarle ni un mérito a los equipos que que que que que que Arona estas ha a sus rivales pero pero que bueno son yo creo que meros accidentes de de de de y el potencial que tienen los sets para mí

Voz 3 13:47 no no no no no bajar un ápice

Voz 2 13:50 sí pero sí si el partido de Dallas chapeau cuidado que estos Dallas bueno yo creo que tienen ahí opciones cómo se mantengan así yo creo que la incorporación que han hecho de Ammari Cooper ha cambiado absolutamente a este equipo es yo creo que es la pieza clave que ha hecho cambiar en muchos factores eh que podamos analizar desde desde la parte más técnica que tenemos aquí contigo con talón con Andrea que sois mucho más analistas que yo pero bueno me lenguaje de campo me dice que estos Dallas

Voz 3 14:19 son serios candidatos a

Voz 5 14:21 a meter la cabecita Pollari una duda les a meter la cabecita por ahí yo creo dime Andrea que piensas todo el partido a las

Voz 0453 14:28 no yo creo que antes que si el cuidado que los hoy sin pronto a los seis yo diría cuidado colocado

Voz 10 14:34 verdad que sí

Voz 0453 14:37 eh

Voz 0318 14:39 de como se dice aquí es que te digo

Voz 0453 14:45 francamente no es que quiera hablar a toro pasado mira es que me ha sorprendido viendo cómo estaban los cabos

Voz 0318 14:54 estos equipos cuando

Voz 0453 14:56 cuando usted yo sigo sigo diciendo que los se lo defiendo las que lo digo yo está ahí lo saben todos pero defensa los es defensa que encima ahora que se ve apoyada con un ataque que que que puede tener un poco el balón que no es como antes

Voz 0318 15:14 claro descenso que también lo bueno de los seis que de todas maneras si sólo diez puntos pero pero sólo han encajado trece puntos

Voz 0453 15:25 yo creo que ahora no quiero cambiar de tema pero como entra en este sólo un paréntesis y sabiendo Mason problema Kansas City que le meten XXXIII los reyes pero mientras los sí Xavier tan corta los cowboys le metan trece puntos que están demostrando que sigue han demostrado que tienen un grandísimo equipo y que tienen en defensa

Voz 1025 15:48 sí que no sólo treinta diez

Voz 0453 15:50 el ataque se sabemos cómo funciona que hoy que el que contra los Cowboy sólo había metido diez hoy a los caucus ha jugado un partidazo partidazo

Voz 6 16:01 yo creo que es el racha de cuatro triunfos consecutivos tiene tiene ese punto flexión después de la derrota aquella que tuvieron contener sí

Voz 0522 16:08 ya lo dijiste y es verdad si no no

Voz 6 16:10 creo que en absoluto yo

Voz 2 16:13 luego hicieron un partidazo

Voz 6 16:15 yo creo que sí lo refrendan este fin de semana contra Philadelphia eso es va a ser un buen partido divisional con muchas implicaciones porque se mantienen vivos los vigentes campeones los siglos va a ser un

Voz 5 16:24 claro quiere decir quiero que lo refrende no sabe cuatro

Voz 6 16:27 según digo jugando muy en contra los seis los cabos íbamos a ver si lo refrendan y por otro lado los seis lo que creo que lo comentaba al principio de su exposición creo que van a pagar los platos rotos Tampa Bay esta semana quiero decir va a servir como de de alarma has dicho alarma o de cómo de estamos de espía

Voz 0522 16:43 con un toque de atención que ha sido el toque de atención

Voz 6 16:45 me da la sensación de que este fin de semana lo arreglan ante lo estampado iba a aquellos esas mi esa es mi percepción

Voz 0522 16:51 sí sobre todo

Voz 0453 16:53 la dentro de la sacó no digo que de todas maneras no es que los en senadora antes a tal vez se ha convertido con todos los pues con Figo yo no lo es que estamos hablando de los se tienen que reaccionar perdieron partir

Voz 10 17:15 sí sí yo soy segundo esto temporal

Voz 0453 17:17 adiós El punto de inflexión de los pues es es el es el fichaje de Cuba

Voz 10 17:23 a ver yo yo para mi que estoy más disco Clarín

Voz 0453 17:26 seguramente

Voz 10 17:28 no no no

Voz 0453 17:30 con datos y con números y con todo claro

Voz 5 17:33 sí es lo que comentaba que luego podéis hacer las

Voz 2 17:35 posición más técnica no pero para mí este resultado entra dentro de una lógica de lo que todos hubiéramos podido decir este esta temporada lo que era lógico eran los Dallas de tres cuatro partidos atrás bien sea este partido se podía haber dado perfectamente en en esta temporal

Voz 6 17:51 sí sí pero no que no que no que les dejaran con diez puntos ves eso no entrenador ahora no que les dejaran a diez puntos

Voz 2 17:58 al a los seis entrada dentro presupuesto

Voz 6 18:00 no llegan a Lance por supuesto puede canales pero dejar esa diez puntos con la maquinaria que tenía con el precedente lo decía una pasada ciento y pico puntos en tres partidos no creo que vaya por supuesto pero quizás fueron parte un tanteo más elevado no

Voz 0522 18:16 Clemente el lo que dice Andrea es totalmente cierto pero es que además no de la manera en que bueno llega Marie Cooper de repente amaré Cooper hace una barbaridad pero bueno no no no no lo lo bueno es que la amenaza de Gary Cooper hace que los otros receptores bueno mira galo en el partido que hace juega mejor hace que la amenaza de carrera sea mucho más potente que Elliot está haciendo muchísimos más números y me recuerdan muchísimo a los cómo es que hace dos años llegaron a dominar la la temporada regular pero a esto hay que sumarle que la defensa es mucho mejor que hace varias temporadas

Voz 6 18:47 el Dax está mucho más cómodo en el póquer con esas opciones ves la sonrisa sonrisas

Voz 0453 18:50 el tiempo funcionando como funciona el ataque las descensos de Dallas puede jugar al cien por cien al ciento diez por llegar al que claro que el ataque donde está obligando estará en el campo constantemente y uno Defensa como esta que corre de un lado para otro como como locos pues lógicamente es el nivel que pueden mantener ese ritmo físicamente si estás en el campo todo el rato

Voz 10 19:13 sí la clave que controla el balón mirando

Voz 0453 19:15 estás jugando Van der es es que siempre será antes es que

Voz 0522 19:19 claro que es bueno

Voz 0453 19:21 es bueno independientemente de pero como hay ahora

Voz 0522 19:27 precisamente esa es la clave del ataque y con esto termino eh esa Marie Cooper

Voz 1025 19:31 que remata íbamos la clave de la defensa este año

Voz 0522 19:33 una defensa a la que estábamos acostumbrada a verse caer cada vez que se caía son League este año el la la irrupción de Bandrés in la el paso al frente de hielo Smith hace que esa falta nunca se eche en falta Illes dar le da equilibrio a toda la defensa lo dice André van de un lado a otro como locos no he visto Pepa Andrés entre una de sus funciones fue espía de Cámara le amargó el día Se lo amargor yo no he visto a nadie amargarle el día Camara como lo hizo Bandrés

Voz 2 19:59 yo es que ahora ahora sí ahora SIVE a esta defensa

Voz 1025 20:02 sí verdad o no

Voz 11 20:04 ah eso sí verdad vamos a hablar

Voz 1025 20:09 era negro de esta calle conozca

Voz 5 20:13 yo que sitas como las que cada vez lo veo pero yo vuelvo

Voz 2 20:18 decir esta no es la misma defensa que hace tres cuatro semanas atrás perdonarle

Voz 1025 20:22 Luis no no no no del hombre si no pero yo creo que sí

Voz 0522 20:28 Defensa Luis mismo

Voz 1025 20:30 pero la clave la tenido Andrea el lo la buena noticia para eso es que el aguante hace el el ataque Hazel el trabajo de aguante que antes no piel hiel

Voz 0522 20:40 ejemplo perfecto es el día de los que fue el punto inflexión ese día la defensa empieza el tremendo y hay un momento que el ataque no no responde no responde Le acaban cansando y la segunda parte ya baja no baja los brazos sino que se ve superada ya no está pasando eso ahí está la clave

Voz 1025 20:56 claro ya que estamos por rematar me ha gustado muchísimo la comparación Cachón Drake y me gustaría enganchar la la el otro lado de la película porque además esta semana han sido protagonistas por cosas extra estas futbolísticas pero pero en el terreno de juego ojo ojo en canchas porque oye es que tendría que ver los partidos de este año la verdad que no lo hecho pero pero yo creo que lo Ryder

Voz 0522 21:22 metió treinta puntos a David de ha fue fue un partido muy raro verdad porque han perdido es que la sensación era que el el ataque de Kansas estaba a pues como siempre en en en su quinta marcha dando una exhibición Travis que él sí haciendo un partido de de de moda monstruo absoluto veías que producían que producían que producían pero que no acaban de despegarse que que bueno pues que contestaba lo redes Nos vimos el último cuarto que ese pudieron complica el partido que al final lo sacaron pero sí que es un toque de decir cuidado que que esta fórmula contra uno más bueno que con los Ryder si haces baila si vas a perder

Voz 6 21:56 no os acordáis sobrevivir surjan vamos a ver si puedes ese instante con un rival más de más enjundia que los soplan aires

Voz 2 22:03 os acordáis de la teoría de de Cruyff Johan Cruyff mientras que es un gol más que tu contrario un partido

Voz 10 22:10 ya ya sé lo que escucha

Voz 2 22:14 has lo pueden hacer esta defensa no saben nos ha mostrado durante la temporada lo mejor y lo peor

Voz 6 22:19 vamos a la semana que viene vamos que es capaz de ser

Voz 2 22:22 porque la semana que viene contra ese ese gol de más que que hace falta para ganar

Voz 0453 22:27 sí lo es pero luego contra contra los clubs no eres capaz y contra los se meten cincuenta y cuatro los pechos de memoria no me acuerdo

Voz 5 22:37 hay algún se pico y Pierre

Voz 10 22:39 está absolutamente tienes ajustar esa defensa estamos en suelo

Voz 0453 22:42 en todas siempre habrá alguien de lo de los chisme caen fenomenal Mary vierten me de que vierten muchísimo me cae fenomenal de majors y todos no es una crítica destructiva perro pero

Voz 0318 22:59 sí

Voz 0453 23:01 aquí está la diferencia porque luego les pasa que vuelva a repetir seis claman con todos los cabos y se encuentra con un equipo que le puede controlar el balón que ahora funciona en ataque corriendo como la entrada con una defensa que te agobia hay que te que te puede parar al final cabe duda pierden trece diez lo cual quiere decir que en cualquier otro aquí lo estás pasando con los Riders osada Si silos y silos los pues le meten Clegg consiguen limitar a los chips a no te digo a diez pero la dieciocho cuántos puntos les meten los cowboys excesos de este razonamiento

Voz 0522 23:42 sí ir pensando en esto en enero Luis puede puede que no pase pero puedo

Voz 0453 23:47 allá claro hubo un partido

Voz 12 23:49 la otra veinte memoria ahora lo sé porque no no nos ven mucha no venía con nuestra idea

Voz 0453 23:54 pero hubo un partido que la defensa de los chips

Voz 10 23:57 sí sí estuvo excelente de hecho tú

Voz 0522 24:00 presionar muy bien pero a lo que iba es a que puede que en enero se encuentran con un partido así con una defensa que no les permita hacer los cuarenta o con los puntos que están acostumbrados

Voz 1025 24:10 mandan casa en ese momento la defensa los chip Baser

Voz 0522 24:13 capaz de aguantar el claro la duda la duda está ahí pero

Voz 1025 24:16 puede pasar que como dice Luis pues sea un partido

Voz 0522 24:19 a a meter cinco goles meta metan gol más Kansas podría pasar pero ya por lo menos ese ese puntito de duda ahora que viene la hora de la verdad está ahí vamos a ver contra los Rey

Voz 10 24:29 sobre este dos sabes no te lo es

Voz 0453 24:32 a mí me decía que por sus características pero no solamente este año es de cien precisa esta nueva fase de los chips con Anele sabes de y eso es una defensa clara

Voz 0318 24:44 siempre ha arrancado al final

Voz 0453 24:47 de la temporada independientemente de los números de la estadística de yardas y punto siempre y lo bien porque siempre ha sido y lo está haciendo a este año también siempre ha sido una defensa que ha sido capaz de provocar torno ya sabida proteger el balón bien en ataque y

Voz 10 25:05 me has de dar montos lo que hacen es en el momento

Voz 13 25:10 no provoque que no provoque en torno a es cuando

Voz 0453 25:14 no es cuando pueden entre la dificultad contra todos no hay no han interceptado eh

Voz 2 25:22 es una defensa que que deja te deja te deja hacer por norma general suelen estar bastante bien en lo que es de las últimas partes del campo porque te deja jugar por qué por qué porque lo que en Villena ha dicho André ahora juegan a esto al a esperar el el el el error y provocar el torneo

Voz 0453 25:40 a pesar de tiene analógica que permite muchas y provoca muchos porque es por por lógica porque son más agresiva más va más por el balón y entonces claro cuánto no pasa porque cuando quilla es el balón te te te hacen ya sé que eso era fácil pero es así

Voz 2 26:00 pero por ejemplo el el aspecto de Jan no les ha mermado en carrera quiero decirte mucha gente pues de lo que se comentaba era era que qué va a pasar ahora no

Voz 1025 26:09 me has esperado cara a cara

Voz 2 26:12 sí sí vale que estamos hablando contra Auckland correcto bueno pero te mete treinta puntos también Auckland quiero decirte al final setenta al final yo yo soy de los que piensa que no les va a mermar

Voz 5 26:24 evidentemente pierden a un jugador ahí quiere perder aún a un crack con perder un talento como

Voz 10 26:30 ese siempre es malo es malo claro

Voz 0453 26:33 la verdad es que creo que la haría más daño le hubiera hecho más bueno que año es

Voz 0522 26:42 el duro Ongil incluso

Voz 10 26:44 sí lo he dicho en el grupo que hubiera hecho daño justamente sí sí sí es total

Voz 2 26:49 cuerdo totalmente de acuerdo

Voz 0453 26:52 Hay teniendo en mente que Hunter es es uno de los mejores Running va a la Liga

Voz 0318 26:58 posiblemente no le haga tanto tanto daño

Voz 0522 27:02 claro hola

Voz 0318 27:04 sí que donde los números

Voz 13 27:08 los números puros y duros desde desde carrera en este partido ha sido muy bueno

Voz 5 27:12 no señor yo pensé bueno es un buen corredor

Voz 0318 27:15 es bueno eso buen corredor lo que pasa que que que yo más que él

Voz 0453 27:21 no te colas más que el proceso si lo que que delimitan un poco más y en el tipo de juego otra cosa que quitado

Voz 0318 27:34 vamos a ver un ejemplo no es el ejemplo directamente

Voz 0453 27:39 perfecto porque estamos hablando adquirió grandes pero por ejemplo Chase Daniel no es ni mucho menos es responsable de que hayan perdido los veas sin embargo es tanto de los belgas no pueden ser tan creativo

Voz 1025 27:55 son más previsores sombras más previsible es que si tuvieran suele visible des lógicamente a parte del buen partido que hicieron los ya Jones pero espero

Voz 0453 28:03 en los chiíes tenía un jugador que acabamos de hablar del tema de los tres lovers de de ser un equipo que provoca protege el balón Kareem antes después de de completaron a ambos en su primera jugada como profesional el año pasado en el primer partido contra los Beatles

Voz 0522 28:23 no

Voz 0318 28:24 no ha vuelto a ser Gonzalo Higuaín

Voz 0453 28:27 no será que no lleva al balón entonces claro una ante su lo que luego en las segundas partes lo hemos visto muchas veces osea te te te acaba machacando sea el cuando realmente bueno puede que le haya pasado también las primeras pero no merecía lo que si tu mirada estadística a la alarga cuando acumula grandes números y cuando hace los BIC Pleiss es la segunda parte por su estilo por por su forma de jugar yo quiero darlo por quién

Voz 6 28:59 la remata Moi no decía que quería haberlo porque creo que que que le va a mermar bastante el juego ofensivo claro si piensa ausencia

Voz 0453 29:07 la claro estás vendiendo quizás el mejor de la liga

Voz 6 29:13 creo que tiene creo que tienen otras armas muy muy magníficas Kansas City pero quiero verle contra Baltimore el contra los Chargers que son sus próximos dos partidos ya

Voz 0453 29:22 claro que tener el Karim ante este te complica

Voz 12 29:25 tener no alguien sea más atenta ahí aunque luego no es malo está claro que no es malo

Voz 0453 29:31 cuenta así que hace un momento empareja con Where pues bueno

Voz 0522 29:37 a uno dos mil nueve

Voz 0453 29:40 todo perfectamente comentarlo en aquella época de tijera con todo lo bueno que marcharse al final les vino mejor si del vino mejor porque jugar sólo con Concha Chop

Voz 0522 29:51 lo que pierden con esto es un poco la versatilidad que te da Hunt

Voz 10 29:54 exacto ellos no

Voz 6 29:56 va a ser curioso partido contra los Ravens una de las mejores defensas de la liga y además un equipo que está subiendo está leyendo de nuevo los Rennes con con con con Jackson

Voz 1025 30:05 no pues no

Voz 0453 30:10 no valoro usan precisamente contra el defensa como Baltimore una como el fenómeno claro

Voz 1025 30:18 bueno pues cambiamos la página en nada estaremos en contacto con Kent Garay pero antes recordar que estamos en cien yardas vamos a hablar un poco de Green Bay mientras viene Kenneth venga

Voz 14 30:34 venga Sancha

Voz 15 30:52 no no no

Voz 14 30:57 voy a más

Voz 1025 30:58 sí sí ahí uno de los equipos favoritos y que de momento ya se ven no sólo las costuras sino que que este año las cosas no han ido ni mucho menos como tenían en su guión previsto eso es Green Bay Green Bay claramente a estas alturas esperábamos que estuvieran peleando por meterse no precisamente con el jefe técnico con el entrenador despedido con un mar de dudas

Voz 5 31:25 en muchas cosas de las que han hecho

Voz 0522 31:27 sí que podemos hablar de que es uno de los grandes fracasos de la temporada con los con los Jaguar no porque eso es si dos equipos que estaban encaminados predestinado eso opuestos en la pelea para para ganarlo todo está no para entra empleo para ganarlo todo Islam pegado oí

Voz 1025 31:44 Hall lo del otro día fue un poco la

Voz 6 31:47 confirmación de Mir eso sí SEN desde hace semanas

Voz 2 31:50 pero todo ha desembocado hoy pero pero yo yo yo he dicho análisis técnico todavía la lanzo ahí a vosotros a los a los buenos Joaquim Baby en las dos o tres primeras jornadas era un Green Bay que podía ir a por todo absolutamente nada no a mí me dio la sensación incluye una primera segunda jornada seguro

Voz 1025 32:10 bueno pero sí que recuerda dos dos

Voz 0522 32:16 cuerda como le remontan a Chicago

Voz 1025 32:18 con un con una explosión de Roger

Voz 0522 32:21 esto lo gano yo bueno lo hizo en sí

Voz 5 32:23 le he bien es verdad a la pata coja que él partir

Voz 2 32:26 ha ganado prácticamente a la pata coja en Arona

Voz 0522 32:30 yo os digo una cosa perdón a casa

Voz 2 32:32 ha pasado pues yo ya he visto un caída en pico no es una cuestión de de de de de lesiones aquí no podemos decir lesiones claves

Voz 0522 32:43 pero eso no quita que que lo que tú estás diciendo es muy cierto el juego no no ha evolucionado como sí lo han hecho otros equipos y eso es lo que bueno eso no lo que le ha costado el puesto es que Rogers ya no creía exentrenador y me parece que como puede ser un Le Bron James sea donde juegue el la palabra de Rogers es palabra de Dios yo creo que la pasada semana lo hablábamos muy muy muy acertadamente Andrea decía que no era el único problema Mc Carthy es verdad echaran Valcarce no va a solucionar los problemas el año que viene tendrán que construir eso de otra manera pero no sé si es desde acuerdo yo no creo que Mc Carthy esté acabado para la Liga sí que lo está para para para para esta franquicia donde él ya había hecho todo su desarrollo se había acabado estancado pero por ejemplo no me extrañaría nada que cogida los brazos el año que viene por ejemplo eh

Voz 6 33:33 le echan el mismo día que cumple años ahora enrolla

Voz 1025 33:36 ya me regalo de cumpleaños de regalo se lo pidió a Andrea Andrea

Voz 0522 33:44 es un babor

Voz 6 33:46 Andrea el play Colin quizás tú que eres el más técnico de los cuatro

Voz 0453 33:52 yo soy como soy que a mí las hogueras y la caza de brujas no me gustan no yo

Voz 0318 34:02 yo creo que Valcárcel bueno como como

Voz 0453 34:06 casi siempre pasan esos casos muchas a lo mejor

Voz 0318 34:11 puede que vuelva pero la

Voz 13 34:14 tiene que pasar por el purgatorio de coordinador

Voz 0453 34:18 creo que una cosa es sólo que por otras razones pero cuando te vas por falta de resultados que enseguida encuentre otro trabajo que todo lo que está claro que para mí han empezado sobrevalorados y sobre la marcha es que la complicado la cosa dentro de casa hay allí

Voz 10 34:36 sí

Voz 0453 34:37 yo más que buscar un algo yo creo que ahí se ha ido creando un mal ambiente cada vez más más insufrible hasta que al final ha explotado todo porque es que sino realmente a mí francamente yo no estoy dentro de las oficinas del campo del vestuario himno los porque puede que la situación fuera tan insostenible pero si nos francamente un entrenador que ha llevado a su cargo a cuatro jornadas para que termine la Ali no le hecho estaría no le ha hecho mucho para ponerme interinos sea no me estoy curando play off acabo de perder contra los carne en casa esto es fuera de plagios otra cosa de no tengo la última esperanza con este ya no funciona sal o como han hecho los bravos que dices bueno

Voz 0318 35:24 eh

Voz 0453 35:26 tengo aparte que tengo en coordinador con muchísima experiencia

Voz 0318 35:30 Illa suba el coche

Voz 0453 35:32 y luego me quito uno que evidentemente al final no estaba bien tampoco en el vestuario pero en el caso si guión sea yo personalmente equipo fueran miedo te digo hombre me aguanto cuatro semanas más luego

Voz 2 35:48 me cuadra la teoría de él

Voz 16 35:51 elegantemente si yo creo

Voz 10 35:53 ha sido ya no les agradezco lo que ha hecho

Voz 0453 35:57 llevo años escuchando a tener que echar a cuantos equipos en Canarias superó los últimos años si vais vendrá cuantas antequerano rotas claro que sí pero en entonces así

Voz 6 36:09 has sido movimiento para apaciguar un poco la platea como decía el otro día no

Voz 2 36:12 sí sí sí para poner esto y Aaron Rodgers está absolutamente yo recuerdo la cara en ese en ese cuatro y uno a falta de cuatro minutos de

Voz 1025 36:22 de las palabras Luis

Voz 5 36:25 no es que Aaron Rodgers

Voz 1025 36:27 ha mandado avisos este año e ha dicho oye que el equipo no está bien que no estamos para estar osea ahí algo más sabía yo estoy de acuerdo con lo que estás comentando de fondo aquel Porta

Voz 0522 36:38 en aquel cuarta ayuno en Seattle si no me equivoco sí que fue muy evidente pero los los Insider Se están diciendo que Aaron Rodgers estaba cambiando las jugadas porque no le gustaban si si has llegado a ese punto en que tú que tú mal súper estrella te cambian las jugadas en el mal himno yo coincido en que tendrían que haber esperado por la figura si sabes que lo vas a echar pues mira ya la temporada la tiene perdida pero eso sólo puede ser que que la cosa fuera tan insostenible que eso iba de cara a los miles de seguidores

Voz 0453 37:11 quinta tanto porque han esperado el Durex es que nosotros estamos haciendo secundo partido ha salido la noticia y ahí ya se acaba la verdad es que allí

Voz 1025 37:25 estamos dime dime dime perdona Andra no te decía que ya

Voz 0453 37:29 la buscando ya más más metiendo el dedo en la llaga que ya que han perdido contra los Cárdenas en casa que habían partido piedras contra un equipo

Voz 0318 37:41 qué bien a un equipo de de aparte

Voz 0453 37:47 el clima de Arizona pero que ellos jueguen encubierto a sangre veintiséis donde ante el frío la nieve viento era casi inexpugnable

Voz 0318 37:56 llegan los cambian te ganan eh

Voz 0453 37:59 con una temperatura polar con con el viento con la mía

Voz 1025 38:03 sí sé donde tú suele ser inexpugnable

Voz 0318 38:05 claro solía

Voz 1025 38:08 ya que estamos hablando de fracasos también me me engancha al comenta

Voz 4 38:12 Dario de de Iker rearmado

Voz 1025 38:14 de lo que han hecho esta semana los Jaguar decidido darse un poco de aire pero le han metido en un problema a su primo fíjate

Voz 0522 38:25 los los Jaguar han dado un botón de muestra de lo que podrían hacer si jugar así siempre quiero decir en defensa e porque claro si porque todos estuvieron pero pero sí tienen ese potencial la claro lo que hablábamos hace semanas que hubo un momento supongo que de hartazgo y ya no vamos a pegarnos más porque no vamos a ningún lado pero claro te encuentras con unos Jaguar que les toca el día de que si ese día de si está siendo en casa porque hace tres semanas a los hace dos semanas a los a los Steelers les hicieron exactamente lo mismo lo que pasa es que los estilos supieron ganar pero los Colts que podrían esto ahora mismo con el mismo récord que los que están en el en puestos de wild card ahora mismo como tú dices sean

Voz 6 39:09 que yo no sé cómo interpretar eso Jacksonville ya cuestión sinceramente

Voz 11 39:15 venían a los coches

Voz 6 39:17 venían de anotar más de treinta y tantos puntos por partido tío venían de jugar muy bien cuatro consecutivos creo que llevaban llevan una racha formidable y obviamente

Voz 5 39:26 pero si hubiera supuesto sí sí hombre sí sí pero vale la empresa sí sí a favor de no llegar por ahora pacto no te lo que a no

Voz 2 39:40 qué va a pasar no

Voz 0522 39:42 pero no es está sentado ya eh se quiere ir es el equipo lo anunció

Voz 5 39:45 pues es bueno pero definitivo sí sí sí sí sí

Voz 10 39:48 sí sí todas maneras ahí también

Voz 0453 39:51 no es que a toro pasado todo es fácil pero muchas veces son comete un éxito mérito a los coches faltaría más porque no estaba jugando muy bien la línea de ataque de los coches Estados extraordinaria últimamente hasta este partido pero venían de ganar sea la racha de victorias contra Ryder cinco bueno contra Rey descontó no cuatro controladores contra llamas claro contra ETA y contrató al final no es que si antes con esta racha bueno han ganado cinco si alguien perdió contra los virus antes ha empezado esa racha había perdido contra los jets Yanguas la defensa ya tenía

Voz 0318 40:43 eh

Voz 0453 40:44 mejorando ultimamente volviendo a hacer lo que podría haber sido

Voz 10 40:48 y lo había demostrado con los con los Steelers

Voz 0453 40:51 de hecho cero puntos

Voz 10 40:53 del total de los coches control

Voz 0453 40:56 cualquier buena defensa de cero puntos faltaría más pero lo tengo que también

Voz 1025 41:02 es que ya que ya vamos a hacer la conectividad América América del Sur que esto yo al norte en Connecticut donde está el mítico Keimen caray venga

Voz 17 41:13 Conexión cien yardas con Estados Unidos Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 18 41:32 Garay

Voz 1025 41:35 señor Kenneth Garay de Miami para afín ya Arda has cómo está usted en con épica para fin yardas también

Voz 19 41:43 cuando José Antonio me imagino que se queda en Miami un abrazo Andrea Luisa entonces me imagino que se quedan Miami para el domingo

Voz 1025 41:51 ya quisiera yo poder ver el partido los Patriots me haría fuerte ahí mi sien Tito ahí en el estadio pero no me temo que para alfombra cuando te digo Alta

Voz 19 42:02 yo le tenía listo el palco me tenía listo con privado para que usted lo disfruta

Voz 2 42:07 ya voy yo

Voz 19 42:10 tengan ustedes me llama cuando llegue ya me metí los dos centros el próximo domingo hubo dos dos y se ha sido demasiado irregular y pudo perder el partido te lo PIL pero muchos equipos quisiera a esta altura tenemos se ha ganado seis perdidos para que diciembre sea es una un mes en el cual pues la expectativa genere osea para que diciembre valga y eso bueno a ver qué pasa con los Miami Dolby sabes que me he molestado mucho de la NFL por esos días muy lejos y no sé qué opinan ustedes que se están manejando un doble discurso yo me entiende tolerancia cero como debe ser a cualquier tipo de violencia doméstica de mafia cualquier tipo de agresión leeros y ustedes se ponen a revisar los casos compraran por ejemplo el de buen póster últimamente el hombre

Voz 0522 43:00 sí es reclamado por los Washington

Voz 10 43:02 si él pone lo que pasó con Karim con esto

Voz 19 43:05 lo que había pasado doce años volvemos a lo mismo da la impresión de que una cosa es sigáis vídeo yo otra cosa sin video

Voz 10 43:12 este vídeo

Voz 19 43:14 como que se acaba te iba a está ahí cuando no hay video como que la Liga permita que lazos ya más largo para los alentó

Voz 10 43:23 hay una doble moral para mí

Voz 2 43:25 moral e IU vuelve a sumar al caso Clapper Nick aquí en medio no tiene nada que ver

Voz 10 43:30 exactamente pero lo asumo pero

Voz 19 43:32 pero vale la pena para el doble discurso porque es que vea ahora que se lesionó con Mc Coy Quique Sánchez es el titular de los no siendo Washington hombre que no me digan que no hay espacio para alcohólica problemas

Voz 0453 43:45 es mucho backs incluyendo titulares

Voz 19 43:47 en la NFL no tienen la calidad y el talento de en este caso el que vimos me pareció un buen partido entre los fila el conjunto de los de Washington coma COI Illa además antes que bueno pero aérea Empire son con ese donde noventa yardas estableciendo pero personal que bueno ver también un equipo de lo Philadelphie hay dos que está encontrando el camino esta división del Este de la Conferencia Nacional está para alquilar balcón de yo mostró todas las manos con los de Dallas enfrentándose a el conjunto o de los Filadelfia Eagles el próximo domingo y también con lo que pueda pasar colas no ya de Nueva York que prácticamente sabe eliminados pero que pueden seguir peleando hasta el final ante los y de Washington ir por otro lado ustedes lo dijeron aquí en su momento y me acordé de todos ustedes será que los en llegaron a su tope muy pronto será que de aquí en adelante podemos llegar a ver varias curvas descendentes ovarios

Voz 10 44:41 del equipo dos días después de perder

Voz 19 44:43 ante el conjunto de los yo lo que se bien es apasionante dice lo vamos a contar todo es más les prometo porque después de andar en Polonia está Miami de Miami acá la mandaron me puse la camiseta de yardas me van a llegar y les prometo que voy a poder una foto en la cual estén siendo la Comisión cariño un abrazo compañero acabaría pero cuando llegue dado bueno esperar a esas camisetas es que ya que me llegue lo voy a celebrar más que todos una más que sepas que gusta

Voz 1025 45:12 veo muy mala idea porque te hemos van mandado una blanca porque sabemos Catí el color blanco te gusta mucho

Voz 0522 45:18 sí sí sí

Voz 19 45:20 a dos Blanco que se me den las protuberancias y ahora sólo os bendiga Chaos dando

Voz 1025 45:28 seguimos en bien ya es

Voz 20 45:32 escucha cien yardas

Voz 1 45:34 Honda

Voz 21 45:42 en canta gana en general

Voz 1025 45:55 venga que el seguimos ahora hablamos pero antes estábamos voy a contar lo que estabas diciendo eso a medias perdóname no muchos roscos no estaba

Voz 5 46:05 estaba Andrea estábamos hablando de las cosas

Voz 1025 46:07 si tenías yo no tenía meter

Voz 2 46:10 a esto para mí también hay un tema significativo en las fechas en las que estamos ya es lo que decimos siempre empieza la ola de los de los hombres Valera estamos pendientes de los valientes y sí de los que van a saber a los que tienen que mostrar que que pueden y saben estar en estas momentos finales yo creo que los Colts han mostrado muy buen juego muy buen aún Andrew Luck espectacular in ciertos valores pero yo tengo mis dudas de que sea un equipo ahora preparado y fornido para afrontar esta este momento eh ya con los Jackson

Voz 22 46:46 prueba de fuego contra usted Exxon

Voz 5 46:48 lo lo lo pedimos ahí esa esa base podamos vida que llevan nueve nueve victorias consecutivas absolutamente sí sí no no no

Voz 0522 46:57 aunque Luis no te quito ni una coma creo que tiene razón en lo que has dicho que iban a tener que demostrarlo pero mirando con un poco de perspectiva es que a principio de temporada a los Colts no les dábamos nada ni aire así que su temporada en cualquier caso va a ser

Voz 2 47:10 no no su temporada Chapo o en la nada que decirles chapeau ir cuidado la temporada que viene no

Voz 0522 47:17 no pero sí que ha retrasado bastante que hablemos de los Chargers los estilo no

Voz 1025 47:20 por eso es que hace preguntarme dice el primero puedo ser no sé cómo bueno del partido Luis

Voz 22 47:29 yo llevo semanas come

Voz 5 47:32 a un equipo justo para me acuerdo eh falta verle crea dudas veamos paradas comentando que me hacía falta un gran eh para poder decir olé los Chargers bien puedo decir que que bien pasan viene muy bien en un partido que no oye

Voz 6 47:53 bueno vamos a ver si citaron pues patadas para ganar bonito

Voz 5 47:57 sí sí sí sí sí sí

Voz 6 48:00 los tres patadas al partido para ganar

Voz 2 48:03 pero no os olvidéis que hay un momento de veintitrés a siete en el marcador a favor

Voz 5 48:07 que remontado el dieciséis de sin cuidado eh

Voz 0522 48:10 hay que tener mucho carácter para remontar desde lejos de tu casa en jarro tan complicado como el color

Voz 5 48:16 dieciséis puntos de España

Voz 1025 48:20 pero está bien ha sido más rápido

Voz 0522 48:24 estoy estoy muy contento Luis porque a principio de temporada cuando pusiste a los últimos eso división te dije cuidado con los Bears cuando dijiste que la defensa de Dallas no era para tanto te cuidado con IA y ahora qué dijiste que los chatines no eran para tanto es es bueno lo cierto es que tú

Voz 1025 48:43 llevo pero espero que le he traído dos cajas de kleenex porque madre muchas cosas

Voz 10 48:50 sí sí sí tu nota de High Line le

Voz 6 48:54 por cierto hubo una jugada una una jugada flagrante de un error arbitral de los muchos que ha habido una semana

Voz 5 48:59 sí yo quiero sacar a colación porque no

Voz 6 49:02 no se está hablando de la irregularidad en los arbitrajes de los últimos partidos algo está llamando mucha atención a la prensa especializada

Voz 0522 49:08 allí en una liga donde no estamos acostumbrado a que se equivoquen

Voz 6 49:11 ahí estamos fastidiados a jugar

Voz 10 49:14 visto te dijo

Voz 12 49:16 semana me hubiese decidido partido pero no lo nuestro

Voz 0453 49:20 hay yo no estoy en esto sí que no cae pero no creo pero claro si tiene algo que ver

Voz 10 49:26 suena raro

Voz 0453 49:28 yo sin quitarle a los Chargers seguramente sólo este tipo más completo

Voz 13 49:33 por May peligroso todos lo que te queda hay un momento en que el partidos parece encarrilado

Voz 0318 49:38 no

Voz 10 49:39 bueno completamente pagos hostiles al principio sí todo empieza

Voz 6 49:43 movimiento prematuro los

Voz 0453 49:46 los partidos también se gana al sabiendo encontrar la manera de ganar eso también es es una es una virtud mientras mientras no puedas dominar los empieza con con una salida falsa que la falsa es del libro es que es un exagero no perdió un segundo ya se levantó todavía Alvarado está ahí ya está de pie en sí ahí ya que tiene que mirar solamente esto como otros se escapa osea

Voz 10 50:19 tenía que estar en claro es una jugada la verdad pero

Voz 5 50:25 a esta jugada no es la verdad no no es revisable

Voz 10 50:28 entonces el el el golpe que eso a la cabeza con una falta personal de líbero

Voz 0318 50:39 de de esto sea así sí