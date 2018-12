"Las versiones de guion que vemos en pantalla normalemente parecen la primera, pero igual se han hecho ocho o nueve reescrituras"

Voz 1 00:00 eh

Voz 3 00:06 la patria los libros lo dejamos de verlo es son la inspiración de aquello que vemos en el cine y en la pequeña pantalla hace cinco años se presentó el tiempo entre costuras la adaptación a la televisión de la novela de María Dueñas una de sus guionistas nos acompaña esta madrugada es Susana López Rubio muy buenas noches hola qué tal gracias por venir emplazó placer

Voz 1363 00:27 Susan estuvisteis trabajando aquellos guiones es sólo el texto antes de que empezara la producción alrededor de un año por lo menos la verdad parece muchísimo tiempo entiendo que lo requiere pero me parece muchísimo trabajo como es ese trabajo de mesa por dónde se empieza cuando se quiere llevar algo como un libro que ha vendido tanto a la gran pantalla realmente el punto de partida

Voz 4 00:50 el libro hasta el momento de coger el libro estudiarlo leerlo interiorizarlo hasta tal punto de de de hacerlo tuyo de de conseguir entrar en el universo quemaría dueño se había planteado

Voz 1363 01:05 el casting tú ya lo sabes cuando estás haciendo la adaptación todavía no sabes quién va a interpretar a Sira por ejemplo no

Voz 4 01:11 sí la verdad es que hay depende de cada década Cáceres hay serias que usaba deja al principio otras que no concretamente en El tiempo entre costuras comenzamos escribir antes de de saber que no se haría a los personajes y luego al al conocer el casting volvimos a hacer una versión de guión para pues como un guante no para ajustar el personaje al actor

Voz 1363 01:31 dice Susana empezamos a escribir es que cuando se lleva una novela al cine generalmente se borran tramas secundarias no no hay más remedio por cuestiones de de tiempo para optimizar recursos se recortan personajes pero a vosotros os ocurrió al revés creas es papeles nuevos llenas test historias no para claro hay que montar una temporada entera

Voz 4 01:51 sí fueron muy curioso porque normalmente claro cuando adapta una novela a una a una película te quedas sin sin tiempo tienes que comprimir el libro te te saltas cosas pero aquí fue al contrario como teníamos muchísimo espacio una todos los capítulos de la serie pues tuvimos que ampliar el universo entonces pues creamos nuevos personajes nuevas tramas todo con graciosa a la a la ayuda de María Dueñas y a bueno de boomerang de de mis productores Josep Cister y los otros guionistas también Carlos Montero oí Alberto Grondona hizo realmente fue lo que hicimos fue el proceso contrario fue tirarlo crear más mundo

Voz 1363 02:32 adelanta este es algunas tramas las de espionaje que aparecían más postergadas en la novela a un villano eh con el que empieza todo y que en el libro sólo desaparecía vosotros le dais muerte

Voz 4 02:44 pese a Ramiro es que ambos

Voz 1363 02:48 porque requiere la pantalla más acción que que las páginas de una novela o

Voz 4 02:53 pues realmente fue adelantarlo fue para para atrapar al espectador porque es cierto que que no gustaba mucho la imagen de la protagonista de comenzar con con ella con con las pistolas bueno los lectores y los espectadores de los derechos de lo que hablo con ella con la armadura de pistolas digamos nos parecía un comienzo tan potente que dijimos miras que esto tiene que empezar así también porque el primer capítulo era muy muy emocional muy de de sentimientos melodrama Yllera para que la gente supiera de bueno luego esto va también de espionaje hay acción lo de matorral Ramiro realmente se quedó un buen cuerpo porque

Voz 5 03:31 tiene era tan mano la la manera para hacerlo con las propias manos no miran tan PR

Voz 1363 03:36 Arias que fue como hay que bien sí sí sí

Voz 4 03:39 y poder darle se lo merece

Voz 5 03:42 la siempre hablando la peor era muy guapo pero no han eran algo tan guapo como

Voz 4 03:48 lo sin duda Susana cuantos erais en el equipo bueno de la feria entera el western en el guión los a las personas que trabajan el texto cuántas personas trabajaron ese texto tuvimos tres personales personas por ejemplo la muerte de Ramiro se discute entre los tres fue idea de una persona sola hubo resistencia no he hecho surgió pues un día pues lanzando ideas te reúne y entonces empieza a lanzar ideas algunas más locas otras menos y de repente pues bueno pues vino la idea y bueno por supuesto lo lo sé que además con María dijimos qué te parece y ella le le pareció bien no dio lo que a partir de ahí empezamos a a trabajar

Voz 1363 04:29 no no hay ninguna parte que haya opuesto resistencia por parte de alguno de los guía de listas de los adaptadores no sé si hay una parte que no veías le dices a tu compañero mira yo esto vamos a dar una vuelta que es que no lo veo

Voz 4 04:42 pues yo creo que eso pasan todos los guiones en todos los guiones ahí ahí tienes que seguir todos los caminos para para escoger el correcto antes de de escoger el camino correcto tienes que equivocar T veinte veces entonces y es muy gracioso porque la persona este guión que vemos en pantalla normalmente parece la primera pero igual que han hecho ocho nueve reescritura es bueno

Voz 1363 05:04 se reescribe mucho también se corrige mucho muchísimo ese cambian tramas existe una creencia según la cual las novelas son siempre más profundas más reflexiva es que sus adaptaciones sabes esa típica frase de la novela es mucho mejor ya tiene nada que ver como siempre la novela es mucho mejor no sé si a ver yo entiendo que te pongo en hombre con esto pero podemos desmentirlo a partir de experiencias como el tiempo entre costuras que sí que tiene una reflexión que sí que lleva al personaje al límite muchas veces

Voz 4 05:36 yo yo quiero pensar que sí porque a mí me llamó mucho la atención yo decía bueno pues obviamente habrá mucha gente que no bueno me gustó más la novela tal yo ha sido la primera vez en mi carrera que la gente realmente la no la la serie nos decía que que estaba a la altura de hecho yo siempre lo cuento porque me parece muy curioso me mucha gente venía hay decía hay me encantó en la serie cuando pues cuando murió Ravel tal me encantó cuando lo leí en el libro claro tú te callas y dices no tendrá que la gente deje como un espacio simbiosis

Voz 1363 06:08 muy bonito sí Susana López Rubio guionista y escritora que ha de adaptó el tiempo entre costuras