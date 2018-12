De cómo la vergüeza acaba siendo costumbrismo

Voz 1995 00:00 me vergüenza es un sentimiento muy español que se fortalece mucho en estos días durante las cenas de Navidad en el karaoke contra ex compañeros o el pasado fin de semana con el resultado de las elecciones andaluz

Voz 1 00:13 los creadores de la serie de prensa haber dificil no lo tenían pero han dado en el clavo demasiado bien da miedo

Voz 1995 00:21 en resumido entendimiento que es muy difícil de verbalizar la vergüenza que es la vergüenza Illana les cuento la vergüenza ajena sentir en tus carnes algo por lo que está haciendo alguien estábamos acostumbrados a vivirla en ocasiones pero los de la sede vergüenza los creadores de la serie vergüenza han sabido captar esa manera de hacer el ridículo tan peculiar que tenemos en este país los aires de grandeza ya casi forman parte del costumbrismo español y otras rasgos que menos divertidos porque no son nada divertidas como el racismo o el machismo también podríamos decir que están enganchados a nuestro ADN ver la serie vergüenza es no sabía habían decirle si es terapia o Expiación o quizá una mezcla de dos de las dos cosas es como cuando te sientas delante de Gran Hermano VIP el beat no el otro sientes constantemente la necesidad de cambiar pero no puedes hacerlo es todo tan vergonzoso Arenas tenía muy buenos días

Voz 2 01:26 es que no sé cómo lo hacéis pero que difíciles

Voz 1995 01:30 hice yo te pregunto qué es vergüenza es difícil verbalizar lo

Voz 3 01:33 ah sí es difícil pero

Voz 4 01:36 es fácil también es una historia en realidad es una historia normal y corriente lo que pasa es que los personajes meten la pata tanto y tantas veces que yo creo que que todos estamos en esta misma situación pero no lo no lo vemos

Voz 1995 01:53 cuesta imaginarse uno algunas situaciones que plantea por ejemplo Álvaro Fernández Armero que el creador guionista de la serie Álvaro muy buenos días qué tal como Juan Cavestany un abrazo es difícil a esa pregunta Alicia Malena que es la vergüenza insisto es fácil es como el porno lo reconoces enseguida pero es difícil verbalizar no

Voz 1814 02:12 yo ya hay un punto en el que cuando hablas de vergüenza cuando hablamos Vergüenza concretamente en la serie yo siempre pienso que tiene mucho que ver con una con el pudor al menos en en el escenario propio de la serie

Voz 1995 02:24 sí pero espera espera que diferencia de Intel avergüenza del pudor

Voz 1814 02:28 digo el pudor personal saque quién quién genera mucha vergüenza ajena quién se mete en charcos muy grandes como ellos es porque tienen un sentimiento de pudor mucho más grande mucho más acusado normal ahora con esto no estoy definiendo vergüenza que lo duro es verdad

Voz 1995 02:45 a la pregunta de qué diferencia desde la verdad el pudor Malena puesto la cara de poste a esa esa sí que os para quinto de carrera vale de cine por favor que este momento de la seria donde Malena trata de adoptar un niño de cine por favor que esto está sacado de la aviesa imaginación de Cabestany de frenos está basado en hechos reales y no de la realidad

Voz 5 03:08 no no es we do Wanda can voz Bing debe informándome bien

Voz 1995 03:23 me parece una de las grandes frases de los últimos tiempos que junto con la de no voy a presentar los presupuestos de Sánchez hace semanas devuelve in the baby esto no es rizar el rizo porque no solamente

Voz 4 03:35 lo que dice sino cómo lo dice ella ahí se suma nuestra vergüenza al hablar tan mal inglés no sé qué nos pasa

Voz 1995 03:42 si la serie lo tiene todo

Voz 4 03:45 sumando y yo creo que no no da puntada sin hilo extra es tremendo

Voz 1995 03:49 tú cuando les miras dadas y ahora enseguida hablamos con una excusa pero cuando primeras dadas el guión Malena tuya mía es imposible

Voz 4 03:57 o sea yo fíjate ella llevamos un tiempo en la segunda temporada pero en cuando me llegan los guiones empiezo a leer de decir no no no me llevo las manos a la cabeza hay digo pero esto es que tienen en la cabeza me lo pregunto realmente Álvaro que tenéis en la calle

Voz 6 04:15 o no pues es lo que queremos es escandalizaron si lo conseguimos nunca del todo

Voz 1995 04:20 admira más gays esto no lo quiere hacer

Voz 6 04:22 es nuestro objetivo no ha dicho todavía no

Voz 4 04:25 por el escándalo está en mí la verdad lo parece que como lo tengo que hacer tengo que hacer tengo que tirar p'alante y no pensar demasiado pero eso es sea no solamente me escandalizó leyéndolo haciéndolo un poquito también aunque trato de no pensar y luego viéndolo artritis no triple combinó suele Eslalom de la vergüenza

Voz 1995 04:49 te has dado cuenta tú Álvaro parece normal

Voz 6 04:51 a ver si me a la vista obviamente del álbum la entrevista se va a quedar

Voz 1995 04:55 Almonte cuando ves a alguien un asesino enseño parecía normal

Voz 1814 04:58 sí sí sí el aspecto de debería tener a alguien que hace esta serie

Voz 1995 05:03 no es verdad yo también lo pienso verán tenemos con nosotros Isabel Serrano que psicóloga porque queríamos que alguien nos explique exactamente qué consiste el sentimiento de vergüenza vamos a dar un poco de ciencia puestos muy gracioso todo o no así que vamos a dar un poco de de ciencia porque le avergüenza en ocasiones hace reír aquí lo paraliza hay incluso como como algo la gente la que le inspira es algo universal aunque es verdad que en España tenemos un concepto de la Vergüenza muy particular el buenos días

Voz 6 05:29 hola qué tal buenos días ya has visto que tanto Isabel como

Voz 1995 05:32 Barón detentado pero necesitamos Malena lo intentaba Álvaro también necesitaban saber quiénes expliques que es la vergüenza

Voz 0390 05:39 pues la vergüenza es un sentimiento social tiene que ver el hecho de que estamos en en sociedad estamos ante los otros ICO los otros significa una extrema preocupación por la mirada del otro por lo que el otro pueda pensar o pueda decir pero nace internamente arranca la la vergüenza como sentimiento de humillación arranca del sentimiento que yo tengo de hoy mismo como alguien no valioso como alguien que tiene algo que no va

Voz 1995 06:08 pido eso justificaría una parte porque sin les queda fuera en esa explicación la vergüenza ajena que es todo lo contrario

Voz 0390 06:15 vergüenza ajena es la otra parte es decir son las dos caras de la misma manera por una parte está la vergüenza que me hace a mí sentir vergüenza y no me quiero mostrar no me quiero exponer la vergüenza se nutre de secreto y de hecho superar las significa salir de una madriguera tiene que ver muchísimo con la empatía con la sensación de estar demasiado leyendo la mente el otro demasiado en el otro y luego está el otro extremo estará aquellos que tienen la incapacidad total como le pasa al protagonista de la serie o mejor dicho a los protagonistas de la serie de leer la mente de las normas de estar esto es cerebral se tiene que ver con los circuitos cerebrales asociados a lo social

Voz 1995 06:53 pero entonces emoción perdona Isabel es una emoción muy curiosas yo si ahora recuerdo con quince años pues de aquella chica que conocí lo recuerdo pero no no vuelvo a sentir el amor que sentía pero sí recuerdo la vergüenza que pasé cuando un día llegó a su padre se sirve de soy capaz ahora de devolver a sentirme avergonzado más queridos pero no me o cómo cómo es posible

Voz 0390 07:17 claro porque la vergüenza tiene que ver contigo misma es un sentimiento que que tiene que ver con tu sentimiento de de autoestima de valor de cuantos Juan seguro me siento ante una situación que en este caso pueda arrancar de pues eso de miedo tengo temor a la mirada del otro sea la que la persona que siente mucha vergüenza primero se juzga a sí misma por supuesto pero desde luego teme las teme los juicios que temidas tú pues el juicio de posibles suegro en aquel momento tenía mucha más peso que la otra emoción social

Voz 1995 07:44 y qué pasa cuando yo me siento vergüenza yo siento vergüenza de verdad es un sentimiento cuando voy a ver una peli habido siento algo de inquietud cuando voy a ver una comedia pero en el caso de vergüenza es mucho más poderoso ese sentimiento que ningún otro

Voz 0390 08:00 es que es un sentimiento que nos enfrenta primero a nosotros mismos es muy muy intenso y además te pone en contacto con una una en algo que tiene que ver con la humillación con el sentimiento de de puedo ser humillado puedo ser despreciado puedo ser rechazado algo que los seres humanos como seres sociales no deseamos bajo ningún concepto en lo social es quizá la situación más expuesta me expongo a que alguien me me pueda rechazar y luego una tendencia muy humana que tiene que ver con la vergüenza y es que tiene que ver con la tendencia a la comparación con cuando yo estoy sintiéndome avergonzada me comparo con aquellos que se supone que cumplen los normas cumplen los moldes vale cuando vez a otro sabes que que no está haciendo lo que se espera entonces es cuando surge la vergüenza ajena que por cierto es un vocablo estoy vergüenza ajena que existen al Espanyol en otros idiomas es muy difícil encontrar

Voz 1814 08:48 no soy vergüenza genes nuestro que es muy sentimental

Voz 1995 08:51 lo que estamos a pero es muy es el orgullo de españoles tan potentes pero lo hemos visto traducido como España y ahí lo dejo extienda a veces es Álvaro tu cuando planteas esas situaciones realmente tienes que cuidarte no digo en tu vida hay pero es porque si no es muy difícil captar también de capturar también sentimientos a flor de piel

Voz 1814 09:19 no porque tanto Juan como yo tenemos tara que estamos continuamente presos de de la del del miedo a pasar vergüenza es como una situación una una especie de yugo sobre nuestra cabeza día a día

Voz 1995 09:36 somos incompletas g6 vergonzosas

Voz 1814 09:39 sí sí muy vergonzoso yo tiro concretamente el como cada uno tiene claro eso nos hemos dado cuenta también al analizando las reacciones ante la serie cada uno tiene tolerancia mayor o menor hacia un tipo de vergüenza hay gente que tiene mucha vergüenza a situaciones un poco digamos escatológica su escabrosas yo esa esas menos de lo que soy horrorosamente vergonzoso es a dar una sensación de mí mismo que ves que no coincide que los demás están viendo como explicó lo pongo un ejemplo la serio cuando Jesús Gutiérrez en el capítulo de la temporada uno se levanta en un bar porque han dicho que es buen fotógrafo y todos le aplauden el dice que es el mejor día de su vida sienta eso yo no puedo con esa escena

Voz 0390 10:20 tiene que ver más con la timidez al la timidez es ese sentimiento de no estoy no lo he hecho perfectamente no estoy a la altura de mis cánones La Vergüenza sin embargo su sentimiento de indignidad

Voz 1995 10:30 yo creo que arrancan una misma creo Álvaro que tenía unas veces con Isabel de televisión hay gente que te puede dar

Voz 0390 10:39 bueno el mayor experto es el que sufre la vergüenza pero eso es más timidez desde nuestro plano es un tipo tímido que teme el no no haber llegado a la altura no es tanto la mirada la mirada del otro lo refleja pero su idea es no he llegado a mis cánones no he llegado a mis estándares se supone que que se espera que es cuando uno

Voz 1814 10:57 cree que que hace pues uno uno que se que cuando habla inglés fatal y cree que está hablando fenomenal eso me provoca o lo que pasa es ver

Voz 6 11:06 tu casa tu casa verlos es ver cuenta Isabel Serrano cuéntanos

Voz 1995 11:10 sí sí colapsos vamos a quedar con con Álvaro y con Malena hablando de la serie muchísimos goles para ayudar a entendernos y un poquito mejor ese sentimiento del que hablaba Álvaro muchísimas gracias Isabel hacemos una pequeñísima vamos a ir enseguida seguimos hablando de vergüenza decirlo con rotundidad no no si tu novio peaje te aparte la cara del bochorno que te has para

Voz 7 11:35 sientes que cuanto antes termine pues mucho mejor que hace pensar en por empezaste con este incluso meditar sobre si segundas partes merece la pena no es tu novio es la serie cuenta

Voz 1995 11:50 vergüenza que ha arrancado su segunda temporada ya está disponible en la plataforma digital de Movistar Javier Gutiérrez Belén al exterior son una pareja la pareja perfecta el costumbrismo español de alta gama premium a tope de a veces uno viendo sin duda de sinvergüenza es una parodia o un retrato de un país Álvaro

Voz 1814 12:16 no estaba no estaba en nuestra intención hacer un en un país que estábamos como contando la historia

Voz 1995 12:22 es más intimista porque es ese ese llama boletín informativo

Voz 6 12:26 la gente no

Voz 1814 12:28 bueno no no nos veíamos digamos no era un reto al que nos viéramos supeditado no pero una es vez escuchar los comentarios sí que de alguna manera lo que está claro es que la hemos escrito en España hay desde una realidad circundante cuál de alguna manera es nuestra idiosincrasia esta hay poco plasmada no

Voz 1995 12:49 eso es muy fino Malena a la vergüenza si es muy llamativa ya no lo es es el de un sketch

Voz 4 12:57 el acierto ha estado en la dirección y el los guiones bueno en todo pero el hecho de yo vengo ha trabajado mucho en Tele siempre también estoy muy acostumbrado a un ritmo muy marcado en donde también es un tipo de humor distinto donde hay más chiste y tal aquí desde el principio se nos marcó desde la dirección y también desde la partitura que teníamos que silencios una comedia con silencios era como rarísimo para mí siempre me habían pedido mucha velocidad mucha velocidad hay picadillo y tal y de repente Juani Álvaro decía no no no tú mira le mira le ya está mira le la verdad que al principio era incómodo y digo pero sólo le miro muy bueno tú mira ley lo que vaya surgiendo en realidad es es un acierto porque la incomodidad se transmite genial porque es el el espectador

Voz 6 13:51 el que dice porque no hace nada por qué no nos vamos de esta escena vamos a pasar a otra

Voz 4 13:56 porque si que tienen en España es muy cómodo si yo se lo digo

Voz 1814 14:04 sí sí una de las consignas que teníamos se seguimos teniendo es que tanto los los personajes como por ejemplo la figuración no reaccionara gestual mente ante nada sino que se limitaron a observar cómo con cara de palo lo que estaba pasando por lo que decía Malena que intuíamos que que se podía empezar a acumular Cara al final no cuenta nada al final no transmite sea la tensión te la da la no reacción eso es lo que te ponen

Voz 1995 14:33 pues ya ven se llenan Nostra imagino a ti ya Cabestany en un parque quedando comer a las palomas viendo lo que ocurre y a partir de ahí viene la serie pero claro es que nuestra realidad nuestra el y hace que te pongas a ver la tele vías momentos en Operación Triunfo como este

Voz 8 14:49 qué es lo que ha de Peña Pablo su culo no no no

Voz 1995 14:58 la realidad te lleva que veas vamos a ver cómo se entregaba el Balón de Oro hoy por primera vez le dan por primera vez el mundo del deporte le dan el balón de oro a una jugadora de fútbol llega al presentador y le pregunta ésta no a veces anima dijo unas vergüenza o una diputada de Ciudadanos Marta Martín que quiso hacer una defensa a favor de los vientres de alquiler apelando al como entre mujeres de esta manera

Voz 5 15:28 por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad con todas no

Voz 1995 15:35 colorida de hermanas sonoridad es esto de la radio la sonoridad aquí es otra cosa distinta que dirá Marta Martín o lo de Marta Sánchez

Voz 0390 15:45 sí muy

Voz 1995 15:51 que haya quita lo que esto lo escuchaba Scully ya tenemos ya tenemos lío o esto otro yo no imaginaba en el parque es verdad que desde momentos muy vergonzoso Salva

Voz 6 16:07 por lo claro estaba Nadal a Lorca de la calle momentos así que está guay la porque una mayor o menor medida todos tenemos pasado

Voz 4 16:20 por ahí quién diga lo contrario miente no sea quiero decir a lo mejor no en extremos tan tan tan grandes como Jesús y Nuria eh pero pero es que hemos pasado porque y entonces en ese punto de identificación yo creo que la gente se reconoce dice y bueno

Voz 1995 16:37 pero pero tú eres actriz Malena tuya digan quiere decir con

Voz 6 16:42 si te refieres acostumbra veinte vergüenza

Voz 1995 16:48 no asimilar sentimientos es decir para disimular avergüenza debe ser fácil utilizas a ir

Voz 4 16:53 pero qué dices es una idea equivocada de los actores o por lo menos en mi caso yo lo de lo mío y somos extrema yo soy muy tímida

Voz 6 17:03 muy tímida pero cuando también en una situación

Voz 1995 17:05 así tú sabes cómo salir acaba antes he ido al baño

Voz 6 17:08 y entonces ir al baño y entonces he visto Un chico canoso que iba como tres pasos delante en yo pensaba Álvaro y empezó a gritar Álvaro Álvaro

Voz 4 17:22 irá o no era yo no no no quiero decir es una estupidez lo que acabo de decir es un sentimiento que a mí me ha embargado que decir hay que vergüenza hombre despiste te digo que también

Voz 1995 17:36 es otro tema mira qué bienes e Isabel que también te podía sabe que pero a ver la vergüenza mucha cuando algo deja de ser con vergonzosa para convertirse en natural voy a poner un ejemplo contaba Malena según lo cuento

Voz 6 17:50 cuéntalo cuéntalo en mi gimnasio municipal

Voz 1995 17:53 yo voy un día esto pues algo que nadie se sienta aludido tengo que ir pero una vez fui a gimnasio hace poco Ivica había un señor con un secador juez en El Vestuario El Vestuario estaba secándose sus partes la secándose el pelo de abajo

Voz 6 18:18 gracias Malena por las utilizó entonces

Voz 1995 18:22 sí que madre mía ya de claro es que volví otra si había otra señora había otro señor no el primero otro haciendo lo mismo dije a mí estamos ante un influencer se ha habido alguien que ha creado tendencias la que si naturalistas y ahora ya yo voy ahí lo más natural del mundo es ver a gente como la vergüenza a ser costumbrista me lo he contado bien pero que nadie espere visiblemente de cómo funcionan como la vergüenza para acaba siendo algo normal bueno pues ya

Voz 4 19:00 yo creo que si el ser humano se va acostumbrando lo que le echen miento es lo que al principio puede ser un horror y te atendiendo si ya vas tres días y ves al tipo sacando otro huevo pues oye pues

Voz 6 19:11 la ciudad Marina malo y nada pero claro

Voz 1995 19:21 bueno vamos a la seria en la SER y por ejemplo el momento cuando te regalan a tu personaje regalan y tu cumpleaños

Voz 5 19:30 felicidades Quique unas bolas chinas a meterte en ella va a llevar a todo el día

Voz 3 19:39 pero mira puesto al trabajo a

Voz 1814 19:42 Brad bueno que ahora mismo Dávila Ivo puestas

Voz 5 19:45 pues muy bien

Voz 1995 19:48 no es que una vez gusta mucho la preparación y luego las palabras Álvaro Chi Chi para que lo muy bien el carácter español

Voz 1643 20:04 en en esta temporada es que hay dos personajes nuevos no hay varios personajes nuevos pero esta chica que habla que está manteles esa cuesta hay que enfrentarlos baje Vanessa y su marido Ramón son los los que traen ese tipo de vocabulario la segunda temporada

Voz 1814 20:17 de muy de Madrid muy de

Voz 1995 20:20 se puede extrarradio Nacho momento que vivía mucho y desapareció marinas camuflado afortunadamente Motta en el sexo Maheta bastantes hay una escena va a pasar a la historia la escena de sexo de la serie si yo solamente les digo recuerden Si bueno sería la palabra fue Álvaro que lo ha escrito él sería digo yo cómo será se fue uf es que esta siguen contra ésta

Voz 6 20:58 mira no me ayudes a cuánta gente le voy a hacer un spoiler tremendo y no me lo perdonarían porque aparte

Voz 4 21:05 sorpresa pero sólo voy a decir una cosa yo graves así esa escena que aparecen en el capítulo VI salió bastante fui con miedo ese día el rodaje diciendo yo no sé esto cómo va vamos hacer verosímil todo esto que nos plantean Álvaro y Juan salió del tirón al prime la primera tomando sí perfecto cuando terminamos de rodar hijo corte yo mire a la gente del equipo y miraban para abajo quiero decir no me no cruzaban conmigo la mirada era como como que movía nací la cabeza

Voz 1995 21:39 tienen la misma nuestros oyentes para verla seria la palabra fue el tiran episodio número son dos que

Voz 6 21:53 bueno vamos a dejarlo ahí no bueno lo dejamos ahí para que lo vea la gente lo hubiera gente