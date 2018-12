"Lo importante del personaje de Christopher Boone era la mirada, una mirada especial"

Voz 1363 00:00 de la literatura ya lo comentábamos antes beben con éxito en las diferentes expresiones artísticas los libros sirve de inspiración accionistas de cine de televisión a compositores musicales a pintores y pinturas en los próximos minutos Nos vamos a asomar a la adaptación teatral de una novela de éxito El curioso incidente del perro a medianoche de Mark

Voz 1363 00:45 narra la historia de Christopher Paul un niño con un trastorno del espectro autista con una capacidad intelectual deslumbrante que decide investigar la extraña muerte del perro de su vecina la peculiar visión del mundo de Christopher su relación con los padres especial con una profesora dan pie a una bellísima historia de superación de amistad de tolerancia que está arropada por un extenso elenco de personajes que se cruzan en este camino de Christopher hoy tuvimos la visita del actor que estos días y hasta el veinte de enero interpreta en la ciudad de Madrid en el teatro Marquina a Christopher el protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche que está dirigida por José Luis Arellano García Alex Villazanzo buenas noches buenas noches bueno que sepa el oyente que yo bueno que he visto la obra reconozca el desgaste físico el emocional que supone interpretar a Christopher que tiene un lenguaje corporal muy determinado con gestos repetitivos con gran rigidez la mirada que pierdes en varias ocasiones de verdad que el trabajo físico y emocional que realizas Alex

Voz 1144 01:49 es agotador pero se lleva bien no sarna con gusto no pica dijo

Voz 1363 01:53 es verdad que estas muy bien a Rota arropado hay como once actores y actrices está por ejemplo en Marcial Álvarez de Lara Grübel Mabel del Pozo Carmen Mayordomo pero en el fondo estás muy sola

Voz 3 02:05 no necesitó remontar

Voz 1363 02:11 el oyente reconocerá a Alex Villazanzo por su participación en la película como la espuma de Roberto Pérez Toledo en las series Cuéntame Águila Roja más recientemente mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar habías leído este libro El curioso incidente del perro a medianoche antes de bueno de de tener que enfrentarse a la dramaturgia de recibir esta propuesta tan tan interesante

Voz 1144 02:35 pues sí yo la conocía la Lejeune en el instituto oí es que me fascinó el simple hecho de de de no empezar por los episodios ordenado sino que van están numerados pues los números primos ya me me me chocó hijo que dije qué es esto porque estas sí luego ya dado lo descubren hoy es súper entretenido y te lo lees en un suspiro luego más tarde me informé y me enteré que había un montaje teatral hay ya estuve pues como un friki viendo vídeos de Youtube de cuando lo hicieron ahí dije yo me encantaría hacer algo así y fíjate que ya tenías siguieron eran muchas ganas porque yo sabía que que qué estaba haciendo y que el montaje había sido super preñado que había sido la bomba de hecho fui a ver la función a Londres y me pareció fantástica me me quedé enamorado yo sin saber que lo iba a hacer

Voz 1363 03:32 el texto es bastante fiel al libro por cierto me pregunto si el Christopher que estaba en tu mente se parece al que estos días está en un escenario

Voz 1144 03:40 sí porque es cierto que el personaje que que estoy haciendo ahora mismo ha ido evolucionando mucho pero sí es cierto que que hasta que no he empezado a ensayar no lo puesto en práctica pero sí es cierto que yo tenía hay antes un previo llevaba ya casi un año porque este proyecto ha sido de de un largo recorrido antes de estar en el escenario si yo ya lo sabía con mucha antelación ningún un año y medio antes ya estaba viendo autistas por documentales vídeos de Youtube libros todo lo que sea información me la he tragado hoy sí es cierto que se creaba un Christopher pone en mi cabeza a partir de imágenes de de recuerdos de de de todo lo que me podía alimentar sobre la espectro autista y luego cuando lo he puesto en práctica de algún modo es esa imagen que yo tenía en la cabeza de todo lo que de todo lo que me ha podido servir no no es parecido porque porque yo también tenía algo más más tranquilo no yo tenía algo de personaje más tranquilo pero no podían

Voz 1363 04:44 por dónde empieza un actor cuando tiene que dar vida a un personaje de novela en este caso un personaje tan tan fuerte que que llamó tanto la atención en su momento como es ese trabajo de mesa

Voz 1144 04:54 eh lo primero que hago y lo que lo primero que dice leerme la novela cuatro-cinco veces para para sacarle todo oí subrayar y quedarme con las cosas que me pueden interesar que me pueden servir cuál puede trabajar y me han agarrado bastante al libro porque viene muchísima información que es totalmente aplicable a a la obra de teatro hoy entonces lo primero que hago es eso leer el libro muchas veces sacarle un poco las cosas que me pueden interesar y luego ya empezar con pues eso todo el mundo es mundo autista Asperger todos lo documentales que he podido ver en Youtube todo todo lo que sea relacionado con el espectro autista me me me lo he tenido que que hay asimilarlo y saber de qué estoy hablando no y sobre todo hacerlo desde el respeto y desde la honestidad es que lo más importante yo creo

Voz 1363 05:44 porque Christopher el protagonista de El curioso incidente del perro a medianoche es un chico en el libro tampoco se dice que no se sabe si tiene un trastorno del espectro autista o tiene Asperger y en alguna ocasión he leído que tú a Gradefes el que tampoco determina exactamente qué es lo que tiene

Voz 1144 06:02 sí exactamente porque yo creo que que no es del todo relevante no es cierto que lo único que trae Christopher es como ve el mundo no la forma en la que el observa el mundo de la forma en aquel observa las personas que le rodean que lo importante de de de lo que le pasa es eso yo creo no cómo cómo concibe el mundo como entienden los pues eso en los dobles sentidos las ironías con con qué pureza ve el mundo a este chico y luego es cierto que te da un un ataque realidad nuestras es que todos podemos ser Christopher

Voz 1363 06:37 efectivamente acaba la obra ir realmente te sientes como él sientes la fuerza de alguien que puede hacer lo que quiera porque ha sido capaz de de descubrir el mundo

Voz 1144 06:48 efectivamente esa mirada tan pura

Voz 1363 06:50 tu personaje de todas maneras es tan irritante como enternecedor donde hay también

Voz 1144 06:54 tras esto se llegara a ser muy irritantes como seres humanos y totalmente además es que yo quería jugar un poco a eso yo yo tenía muy muy muy muy claro que lo importante del personaje de Christopher vulnera la mirada sobre todo que tenía que tener una mirada especial una mirada en común con todo con todos estos chicos en chicas de que que tienen síndrome de Asperger au autismo sacar el punto enternecedor veces irritante porque muchas veces y Christopher en este caso en muchos casos es muy pedante es muy pesado y es que sabes mucho claro si él sabe que sabes exactamente sabe que sabe email quiere demostrar porque es porque lo que le pasa a estos chicos también que es tienen ni intereses restringidos y sólo quieren sólo quieren saber y descubrir cosas acerca de de lo que a ellos les

Voz 1363 07:46 sí claro les aburre lo que les rodea claro

Voz 1144 07:49 en el fondo a todos nos pasa un poco lo mismo estoy pasa es que el resto por pudor y por educación y porque no es lo han inculcado desde pequeños pues no nos atrevemos no ponernos normas sociales yo no la tienen integradas

Voz 1363 07:59 que has encontrado de Ci en Christopher que han con

Voz 1144 08:02 dado a Alex lo que de lo que es Christopher no un poco esa esa esa pureza no buscarle tanto tanta doblez a las cosas sino que las cosas a veces son más sencillas de lo que parecen no sobre todo eso no ser poquito más puro sino tener la la mirada tan sucias que a veces que nosotros somos un poco así no revisar nuestra mirada igualmente sí si en tiempos

Voz 1363 08:25 C de revisión y recordar también que el más vulnerable o el diferente tamaño tiene derecho a levantar la voz claro al que el resto en este programa dedicado a la literatura te voy a pedir que recuerdes ahí algún libro que te haya tocado especialmente

Voz 1144 08:39 el libro que que me más me ha tocado y les tengo como Mi libro es el de El Mundo de ayer del Stefan Zweig sí lo leí dije qué es esto todo el mundo debería leer esto es una lección de de de todo de vida de de aprendizaje de yo me quedé absolutamente loco por por cuando lo ley lo quiere volver a leer de hecho porque me pareció fascinante

Voz 1363 09:05 hasta el veinte de enero está El curioso incidente del perro a medianoche en el teatro Marquina en Madrid pero esperemos que haya gira próximamente al ex Villazón