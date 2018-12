"Woolf viaja desde los ojos de un personaje a otro, todo el tiempo. Nunca pone su propia mirada"

Voz 1 00:00 y las seis años pertenecía a ella

Voz 0020 00:02 a la gran familia de quiénes son incapaces de separar un sentimiento de otro están obligados a permitir que las esperanzas futuras oscurece en la realidad presente tales serán los abismos de emoción que el señor REM se provocaba en el pecho de sus hijos con su simple presencia tan enjuto como una navaja sonriendo sarcástico

Voz 2 00:21 eh

Voz 0020 00:25 así despierta Alfaro

Voz 1363 00:27 de Virginia Woolf mil novecientos veintisiete Era su quinto libro aclamada por varias publicaciones la revista Time entre ellas como una de las uno de los mejores textos literarios del siglo pasado una ficción que hoy nos acercarán Pastor buenas noches de nuevo en la que acompañamos durante dos días a una familia Matrimonio con hijos que pasa el verano en la costa de Inglaterra en una casa

Voz 0702 00:51 la narración viaja siempre en estilo indirecto libre estamos siempre contando la historia desde la mente de los personajes especialmente de dos de ellos el matrimonio principal la señora Ramsey la verdadera protagonista del trabajo y su marido van a hacer una cena en la que naturalmente la anfitriona ella Noel la Ventana el título del capítulo es el lugar desde el que ella la señora de la casa mira hacia fuera y lo que hay fuera es el mundo de los hombres lo que hay dentro desde donde ella cuida de sus hijos es el suyo pero ella mira por la ventana el lugar que une las dos cosas

Voz 1363 01:25 tres capítulos dos personajes principales

Voz 0702 01:28 es un hombre y una mujer

Voz 1363 01:31 creo también que dos formas de mirar las cosas

Voz 0702 01:33 desde la primera línea los niños de la casa sueñan con una excursión una excursión Alfaro mientras la madre siente que habrá buen tiempo no habrá ningún problema en ir el marido les dice que no que no podrán lo escuchábamos antes les recuerda una y otra vez que yo verá que no podrán ir bueno pues este es el principal conflicto de la obra la verdad Piqué expuesta por el marido el hombre frente al ensueño de la mujer

Voz 0020 01:58 leyó paso la página balanceándose ella misma yendo de una línea a otra como de una rama otra hasta que un ruido ligero las sacó de su ensueño era su marido permeando es el muslo y sus ojos se encontraron por un momento pero no deseaban hablar no tenía nada que decirse pero algo sin embargo pareció pasar de él hay ya ella se dio cuenta de que quería que su marido dijera algo cualquier cosa cualquier cosa servirá este hombre el señor Ramsay es filósofo ella su mujer sentada junto a la ventana está leyendo poesía

Voz 0702 02:29 no es casual que la respuesta de su mujer frente a los largos tratados de filosofía por los que vaga su marido sea en cambio la poesía la razón de la filosofía frente al sentimiento la voluntad de la lírica cada uno está leyendo su libro son una familia en principio de intelectuales ese momento en el que cada uno está leyendo es el principal duelo entre un hay otra el señor Ramsey acaba llorando pero ojo esconde sus lágrimas tapando las sólo tiene que levantar el libro que están sí manos y cubrir su cara con él es decir se esconde de nuevo detrás de la filosofía una de sus grandes obsesiones también delante de sus hijos es llevar la razón porque él se siente carente del afecto por ejemplo de los filósofos más jóvenes y frente a él está el optimismo de la señora que siempre dice a todo el mundo que será capaz de conseguir lo que se proponga y gracias a ella uno de los invitados más tímidos en seguros que tendrán odies anoche se logrará haber fuerte logrará declararse a la mujer que ama y conseguirá pro meterse

Voz 1363 03:27 entonces tenemos que el optimismo de la mujer frente al pesimismo de su marido y además que estamos en mil novecientos veintisiete han pasado doce años

Voz 0702 03:37 desde que Einstein acabará su teoría de la relatividad algo que creó escuela también en la literatura en las artes plásticas por ejemplo se llamó perspectiva mismo bueno pues esto es lo que hace Gulf viaja desde los ojos de un personaje a otro todo el tiempo nunca pone su propia mirada todas la historia Sheila a través de los pensamientos de los personajes Hinault además de que no hay categórico absolutos no hay un solo tiempo ni un sólo espacio La Ventana por ejemplo es una declaración de intenciones todo lo que percibimos de la realidad nos llega a través de un agujero frente a esa humildad del relativismo del perspectiva mismo como decíamos en las artes y que está el señor Ramsay la idea de que hay una verdad absoluta porque además el diva haga él sueña con una idea vertical y muy rígida de la inteligencia para él la inteligencia sólo se puede medir según las letras de la vecina Dario el más tonto en la en el más listo en la Z y alguien que logre llegar letra por letra hasta la Z el por cierto se siente en la Q quién logre llegar a la Z habrá alcanzado la respuesta claro pero una sola respuesta a todas las preguntas es decir frente a la teoría incluso la ciencia contemporánea si nos habla de diferentes tipos de inteligencia él cree que sólo hay una

Voz 0020 04:48 su marido quería algo quería lo que siempre resultaba tan difícil darle aquello no no lo podía hacer ahí les resultaba mucho más fácil hablar que a ella era capaz de decir cosas han les resultaba imposible mirarlo empezó a sonreír porque si bien no había dicho nada su marido sabía claro que lo sabía que lo

Voz 3 05:07 mí

Voz 1363 05:10 en en esta diatriba se nos escapa otra de las

Voz 3 05:12 Trías pero la incomunicación

Voz 0702 05:15 tras a ellas el ave más sentimental y piadosa curiosamente es también aquella a la que le cuesta hablar de las cosas más le cuesta hablar de las cosas solo con su marido ella es capaz de hablar de sentimientos con cualquier otra persona dentro de la casa de esa casa donde la realidad sólo llega a través de una ventana ella es muy pequeña ella es capaz de envalentonó a los demás pero es muy diminuta frente a su marido ese hombre tajante incapaz de mostrar compasión ese hombre categórico incapaz de decir que mañana no lloverá de consolar a los hijos que decirles que quizá puedan ir al Alfaro como su mujer les ruega que haga ese hombre es también curiosamente el que detrás de toda la fachada es muy pequeño y reclama afecto una vez tras otra el siente que ha fracasado como filósofo que no se les recordará ella ella le dice no te preocupes si lo harás no has fracasado bueno a pesar de que es capaz de decirle a todo esto no es capaz de decirle nunca verbalmente que equipo cincuenta años después un ramo de violetas de Cecilia trataba justo sobre esto los dos se querían pero no eran capaces de decirse no

Voz 0020 06:18 el señor Ramsey al tropezar en su corredor una mañana oscura abrió los brazos pero la señora Ramsey había muerto de manera bastante repentina la noche anterior y los brazos abiertos siguieron vacíos hubiera Ramsay esa mujer que aporta compasión que levantaba un hogar

Voz 1363 06:37 de no estar ella sólo existiría el pesimismo pues resulta que ya no está el último acto conocemos de ella en vida

Voz 0702 06:45 sí dijo al final a su marido que le quería no lo dijo verbalmente pero sí sonriendo y además de una forma muy triste ella le dice que le quede dándole la razón diciéndole es cierto quizá al día siguiente Llovera en el segundo pasaje del libro es muy breve en este libro hablábamos del relativismo el tiempos encontráis expande de una forma increíble ocurre también la Gran Guerra y la señera Ramsay muere no sabemos por qué uno de sus hijos si muere en el frente Singul cuentan sus diarios siempre temió la Alemania de Hitler más adelante en mil novecientos cuarenta y uno ella acabó con su vida durante otra contienda la Segunda Guerra Mundial pregunto habría llegado la guerra esa guerra que aparece en este libro Si el lugar de las señoras Ramsey hubiera estado fuera de la casa no dentro de esto trataba por ejemplo la asamblea de las mujeres la comedia clásica de Aristófanes Él creía que sí que las cosas serían diferentes de esto trata hoy parte del feminismo no renunciamos a esos valores que solo porque se nos han impuesto solo porque nos quedan a este lado de la Ventana dentro de la casa conforman una alternativa lo que hay fuera es más saquemos lo de casa y contagia hemos al mundo con ellos como haría la señora Ramsey la política de los cuidados que decimos es curioso porque el señor Ramsay está obsesionado con levantar una obra que permanezca cuando él ya no esté esa es su idea de la inmortalidad ella que acoge a sus amigos en esa casa de verano no piensa en la muerte solo es feliz logra ser feliz incluso ante el hecho de que su marido la MIR en silencio piensa no habrá nadie en este momento más feliz que yo y muere el personaje que lleva más vida a la casa quién lograba que todo el mundo estuviera bien la escena Ramsay en este pasaje cuando ya se marcha la casa deja de ser un hogar cuando ella no está la casa se desmorona la filosofía del señor Ramsay su búsqueda de la verdad absoluta no logra reunir a la gente la bondad la amabilidad de la señora Ramsay esa humildad del relativismo ya que ella nunca da su opinión sólo anima a los demás a encontrar la suya sí

Voz 0020 08:41 soy el golpe del agua hoy el repique Theo de las gotas al caer una especie de ruido ahogado ante las olas giraban y brincar y golpeaban las rocas en el faro Se distinguía ya dos hombres que observaban sus movimientos se preparaban para recibirlos Diez años después aunque parte de la familia ha fallecido realiza

Voz 1363 09:05 eran ese Alfaro de hecho es el patriarca el señor Ramsay ese personaje pesimista el que insiste en realizar dicho viaje

Voz 0702 09:13 creemos que un cabeza de familia es aquel que lleva más dinero a la casa o quién frente a la poesía la sensibilidad ejerce la filosofía la búsqueda de la verdad pues no para lograr reunir a su familia el señor Ramsay cede por primera vez diez años después emprende ese viaje que él no creyó oportuno realizar llegan es decir la que al final ha alcanzado la inmortalidad es la señora Ramsey porque han aprendido de ella y esto es lo que nos podemos llevar yo creo tal cual al presente pensar en quiénes crean hogar o incluso patria pensemos ya no sólo en lo ocurrido en Andalucía esta semana sino en la violencia y el portazo que hemos escuchado desde hace más de un año en Cataluña cuánto se parecen algunos de esos líderes al señor Ramsay y nos recordaban las alcaldesas de Madrid Barcelona mujeres a esa señora Frances que acogía a todo el mundo en su mesa el domingo pasado mientras escuchábamos gritos en Sevilla la alcaldesa Manuela Carmena estaba horneado magdalenas para su cuenta en esta gran no hace falta siquiera que lo llevemos a lo estrictamente político hoy más que radioactividad que perspectiva mismo hay ruido para que la técnica narrativa de Wulff viajaba de mente mente funcionara hoy nos enseñara algo verdadero quizá deberíamos dejar de comportarnos como locos que sólo tratan de llevar razón porque sino un libro como éste sería insoportable no sería dulce dicho ya somos insoportables ya somos una caterva de opinó lobos en las redes sociales en Alfaro es lo contrario la amabilidad el optimismo la buena fe o la compasión no son valores frágiles ni asociados a la derrota son los valores de la victoria de la inmortalidad y quiénes renegaba de ellos quienes decían defender una sola inteligencia acaban capitular bueno pues ojalá aquí lejos de la ficción aquellos hombres que creen que sólo el pesimismo les hará inmortales esta ser recordados mañana acaben también vencidos por la bondad porque la bondad la generosidad en Alfaro de Virgina Woolf no traen desorden traen armonía justicia nos alejan del caos como decía Mario Benedetti defender la al era un