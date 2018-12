Aaron Ramsey acaba contrato con el Arsenal y no renovará ¿Su destino?

Voz 0301 00:00 por ahí anda ya Axel Torres qué tal Axel muy buenas hola a Fernando qué tal muy buenas con el que queríamos comentar un poco el partido luego hablaremos pero centrándonos en una figura que al final fue clave fue muy importante en el partido pero entrando desde el banquillo un jugador estamos hablando de Axel de Aaron Ramsey que está viviendo un momento bastante particular en el Arsenal por lo que hace referencia a su futuro porque no ese ni mucho menos ya a pesar de eso en el partido de ayer fue un futbolista importante

Voz 1 00:29 sí es probablemente estamos viendo en los últimos partidos de Aaron Ramsey como jugador del Arsenal termina contrato el próximo verano las sensaciones que incluso podría salir en en enero para al menos ingresar algún traspaso aunque sea menor porque se marcharía libres si aguanta hasta hasta el verano en realidad cuando llegó Unai Emery había conversaciones para renovar el contrato pero unos meses después el Arsenal retiró la oferta de renovación entendía que Ramzi pedía mucho dinero que que la oferta estaba por encima del valor que tenía el jugador coincidiendo además con con todo esto perdió peso en el equipo de hecho con Unai no ha sido titular indiscutible nunca incluso diríamos que que ha sido más suplente que titular in llama la atención desde luego es evidente que el Arsenal lleva una racha magnífica diecinueve partidos sin perder que ha conseguido Unai que que el equipo sea agresivos e intensos sea sea tácticamente más más astuto e sea más digamos que que que esté mejor preparado para anular las virtudes de los rivales y al mismo tiempo también sea un conjunto con una mayor flexibilidad estratégica un equipo que varía el sistema a un equipo que tiene probablemente más alternativas que está más pensado en la pizarra que apuesta más por la táctica que por él talento en contraposición con lo que era con Benger todo esto es evidente que lo está haciendo muy bien Unai pero la cuestión Ramzi para mí no no no la está manejando el el club en general como como merece el futbolista creo que Ramzi ha sido el mejor jugador del Arsenal en los últimos años creo que en esta plantilla es de los mejores debería tener un peso importantísimo idea echó ayer para mí su ingreso en el campo es la clave para la remontada asisten el dos dos asisten el tres dos aparece permanentemente entre líneas ya sabemos qué tipo de jugadores llega pasa genera es es un jugador fundamental para el Arsenal y creo que va a ser una gran pérdida Si se confirma su salida

Voz 0301 02:40 estamos hablando de un futbolista que bueno del que se esperaba muchísimo también yo estoy de acuerdo con contigo que sin duda ha sido de los mejores las listas de los de rendimiento como mínimo más regular en en los últimos años unos últimos años más bien complicados para el Arsenal por el entorno por ese runrún que hay siempre sobre había siempre en este caso sobre la salida posible salida de de Arsene Wenger is seguramente no sé si lo compartes Axel estamos hablando un futbolista que ha sido algo devorado por por el conjunto es decir si si hubiéramos visto un un arsenal con un contexto bastante más positivo a estaríamos hablando de un Razzie sigue no sé si estarían la historia haya de del club sin duda pero sí con con un peso específico diferente en el corazón de los aficionados que seguramente ahora no no tenga total

Voz 1 03:30 la de totalmente yo creo que Ramzi tiene nivel para haber estado presente y siendo importante por ejemplo en la época en la que el Arsenal fue campeón de Liga ya no sé si en los invencibles hubiese sido titular habría que que es repasar posición proposición pero pero en esa plantilla podía estar y jugar mucho y en otros arsenales que han ganado Ligas con Benger también en el equipo que llegó a la final de Copa de Europa en dos mil seis también estoy convencido que que era un jugador para ser titular de hechos clave para titular en ese equipo creo que Ramzi es mejor que un jugador que es Klee sido mejor jugador que es Clegg sí sí yo creo que incluso en los invencibles probablemente algún hueco le le acabaríamos encontrando no porque a veces jugaba a arriba con en Río otras veces percance es verdad con con Henry pero había una cierta rotación en la posición de acompañante del punta competiría con Ljungberg y con tres palabras mayores pero al fin y al cabo yo creo que es un jugador que igual menos estético que Pirès pero pero con una productividad muy alta y en ese sentido igual de un nivel similar al de al de Ljungberg osea que estoy totalmente acuerdo es decir Ramzi bueno pues no no va a ser leyenda porque no no ha conseguido ganar títulos más allá de de estas en las que por cierto ha sido un jugador fundamental marcando en finales o sea que querrán sí ha tenido peso en los títulos del post Benger mismo tardío pero pero es cierto que no va a alcanzar un estatus de leyenda que por rendimiento probablemente sin merecerlo

Voz 0301 05:09 estamos hablando de luego volveremos a la figura de Ram sigue en concreto sobre todo para cerrar hablando ya de de su futuro de posibles destinos para el futbolista galés todavía el del Arsenal pero también es cierto Axel que que ha encontrado un centro de del campo que está funcionando bien que tiene a grandes Shaq en un nivel parecido al que prometía cuando le firmaron procedente del Borussia Monchengladbach y con un look esto Pereira que acaba de llegar de la Sampdoria está debutando en la Premier League pero que está jugando a un nivel impresionante para mí su partido de ayer el del uruguayo es impresionante es verdad también que que son jugadores diferentes a Ramzi es decir que podrían jugar ellos dos Hiram sí pero se da la circunstancia de esos de siempre desde que jugaban prácticamente Vieira Cesc Fábregas que eran discutibles no había habido un centro del campo tan tan indiscutible como parece que puede ser ahora ese ese ese acató

Voz 1 06:03 sí pero Ramsés realmente a mí siempre me ha gustado más en tres cuartas arriba claro es decir llegando no vamos a ver que qué de hecho en el partido de ayer el entra juega por delante de Torre Iraizoz saca el equipo estaba jugando con tres centrales dos carrileros Torreca doble pivote o Bamiyán era el nueve en las posiciones de tres cuartos en la primera parte estaban a mí me quitarían los dos jugadores a los que quita en el descanso para que entre en la Canetti Ramzi saca el final juega en tres cuartos va por delante estos dos podría jugar permanentemente en esa posición de hecho es una posición en la que también Mesut Ozil en los últimos tiempos ha perdido bastante presencia ir yo creo que el tema Mesut Ozil Hay también es clave es decidir Ramzi ve que minutos Il renueva su contrato la temporada pasada con unas cantidades astronómicas no no manejo las cantidades pero comprendo que probablemente Ramsey entienda que su rendimiento ha sido más alto que el de la Alto Sil Ike y que no Iggy y que por lo tanto la negociación por para su renovación tiene que ir en cantidades similares cuando el Arsenal luego replantea la cuestión y dice no no Rahm sino un jugador para esas cantidades bueno está en su derecho pero yo creo que va a echar mucho de menos al jugador desde luego yo coincido en que Torreca hasta muy bien que es un jugadorazo Jackass ah con sus cositas buenas y malas pero a mí es mejor que me gusta pero pero Ram Si al final no es competidor por por esos puestos no no es su competencia y de hecho está jugando mucho igual igual Robbie ahí puede jugar Ramzi es verdad que a veces parten poquito más desde el costado pero posición de tres cuarta posición intermedia porque por el sector izquierdo profundiza mucho llega mucho con la asignatura

Voz 0301 07:58 es curioso Axel porque siempre cuando llegamos a estas fechas a diciembre S empiezan a salir en los medios de comunicación la las típicas listas de los jugadores que a partir del mes de enero te salen gratis con los que puedes negociar ya en el mes de enero para incorporarle es gratis en el próximo mes de julio como bien explicabas antes el de RAM sí es es un caso pero aparece a menos seguramente en en los medios que otros que que sí que están en esa misma situación te hablo por ejemplo ya sé que son jugadores muy diferentes pero se está hablando muchísimo de de rabia cuando a mí por ejemplo y creo que en eso coincidimos me gustaba bastante más en sin no se para empezar donde leves Easyjet besen cualquier equipo del mundo porque es que para al menos para llenar de una plantilla no sé si él podría ser titular en cualquier equipo pero para competir y para llenar de una plantilla yo creo que en cualquier equipo de Europa o te vale Ramzi si el Madrid no

Voz 1 08:54 ha ido bastante que publicaba la prensa inglesa e podrían salir al Madrid mira bueno vamos a ver es que yo lo veo en en que al final es mejor que se adapta a muchos estilos de juego es un jugador que se asocia es un jugador que con espacios llega es un jugador tiene último pase yo para cualquier equipo que no tenga una abundancia extrema en la mediapunta ahí que es verdad que sí la tienen pues ahí te puedes obraron puede ser un problema más meter a otro jugador de nivel pues pues para todos los demás lo veo esa es que también lo vería no se para el Barcelona por ejemplo es decir podría poner el Barcelona Ramzi esas mentes largo día Juan el Barcelona por características Ramzi podría jugar en en el Real Madrid y aunque es verdad que bueno Isco es un jugador de esa posición yo supongo que sí se habla tanto de Ramzi será porque se entiende que este problema consolar iba a jugar poco va salir no lo sé pero pero a nivel tiene para estos equipos nivel tiene para Italia en alguna ocasión también se la ha relacionado con el fútbol italiano con el Milan por ejemplo porque ahora ha ido iban casi This de de nuevo director ejecutivo hoy es una persona que estaba mandando mucho en el Arsenal y podría elevarse jugadores bueno cualquier equipo de primer nivel realmente no creo que haya ningún equipo en el mundo en el que no pueda jugar Ramsey