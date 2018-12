La Vida Moderna es que tus padres quieran conocer a los padres de Siri

Voz 1 00:00 escucha

Voz 2 00:27 los los anillos viene todo

Voz 1 00:29 sí

Voz 3 00:39 a lo oculto públicos variopinto público variopinto

Voz 1194 00:45 el joven macho especuladores quién perro lazarillo sabía o no que su propietario es invidente ofrece igual no está esa bebé muy tranquilos si sabe que usted invidente ese poco yo no

Voz 0470 00:58 están al tanto no sí sí el el el ministro Nos vimos una asistencia eh el perrete elegimos buenos

Voz 2 01:10 para qué

Voz 0470 01:18 voy voy a parar porque se quiere judoka profesional entonces al siguiente existen espera un y Pony de quedarme tonto entonces vale te deseo lo mejor perrete también es que eso es quita tranquilísima cabrón perro perra está está sale suda todo sale da igual que haya grito que Ignatius enseñar apoya le da igual vale perfecto Beck que a ti te iba a decir antes de nada perdona que que has hecho muy buena presentación hoy

Voz 1194 01:42 hoy canónica y que muy dinámica si sí han dicho

Voz 0470 01:44 público variopinto ha presentado a mí en una rueda de fuego

Voz 1194 01:48 habló clave precisamente por no querer hacer alardes sí me ha salido bien ha sido Jordi Ringo por no ser ambicioso Porter los pies sobre la tierra la contención es verdad el general al final eso conviene

Voz 0470 02:00 eh tengo una noticia hoy de los monólogo que que está que acaba de salir del horno es de hecho no la tengo muy controlada esto tú me ha dicho que que que tú si la manejaban no fueron galería ayer en un poquito pero es que he leído la noticia es que adelante Carmena que ojo Ay Carmena en plan bandas Mother Fakhet Carmena da setenta y dos horas para desalojar los patinetes algo estaría bien que no lo hiciera una cosa del tráfico sino por estética respetadas un porque te das cuenta cinco años que tiene tienes lo ya yo por ahí me tome pónmelo de los ya yo cuando siempre que hablemos de Manuela pónmelo ya ellos lo que lo que he dicho lo que he hecho Manuela claro pero siempre al setenta y dos horas que me lo imagino en playas como película de sobremesa de límite en setenta y dos horas

Voz 1194 02:52 es muy

Voz 0470 02:53 en en plan A solo ante el peligro claro sheriff sí sí Salgado a punto ya ya pero bueno entonces lo que dice aquí es que las empresas de los patinetes no habían no cumplían con la normativa municipal inestable

Voz 1194 03:08 quién lo hubiera dicho

Voz 0470 03:10 y Manuel Chaves ha dicho les ha mandado un comunicado que era despejando entonces lo que no sé muy bien los motivos es que me lo acaba de imprimirá les ahora mismo

Voz 1194 03:20 pero tendrán que hacer porque aunque le pedirá a las empresas quema en las zonas donde no se puede ir

Voz 0470 03:25 que ponga porque es que parte no se puede porque parte quiere donde kilómetros

Voz 1194 03:28 la patronal éxitos que comparen con la velocidad con Mbappé va pesa más

Voz 2 03:40 era eso yo se puede pactar

Voz 0470 03:45 además que ese hombre pero pues más o menos eh tampoco es difícil porque porque creo que los paquete dentro de cinco por hora Mbappé debe ir por ahí más o menos a tope de pierna

Voz 1194 03:53 hostia y luego pone también

Voz 0470 03:56 en qué qué les ha pedido que pueda esto buenísimo eh que pueda que el Ayuntamiento sepa en todo momento dónde están los patinetes Sampayo los patinetes hasta ahora iban como niño móviles son los patinetes eran lo patinetes eran pues eso antílopes en la sábana blanca Manuela quiere saber en todo momento dónde está cada medio de transporte de de Madrid quiero ver

Voz 1194 04:16 de verlo ya en su consumo sólo en su móvil

Voz 0470 04:20 Manuel esto lo dice Manuela o de tal vagón tren de la línea seis de Metro de Lavapiés e donde tal el dieciocho de la M P pues ánimo en Cuatro Caminos Manuela quiere tener controlado todo Fuji de de hecho Manuela sabe dónde están los coches de cada persona hombres de todo el mundo Bolegi los que llevamos reloj externos encontró hasta claro todo el rato Manuela te manda meses de cuidado que te estás que estamos ya mucha pulsaciones que tan gordo a poco más eso es ella quiere contralto eh lo lo que a mí me me daba pena porque lo que me habría moldava del plan de Charles setenta y dos horas es porque yo pensaba que les había pedido que fuesen más sostenible Suzanne plan de que Mas no había más todavía yo pensaba que Manuela quería que lo que los patinetes puedan comer claro que sean de Tóful fue una condiciones en este Plan E pero no entonces nada que tienen setenta y dos horas para despejar lo patinete hizo eh de esta mañana no

Voz 1194 05:11 sí sí sí nos saca la catana claro la catana de gente Carmena claros

Voz 0470 05:17 Innova ya con su propio patinete que ya se desplazan carro del Mercadona eh

Voz 1194 05:22 Pita Charles con palo cuando esto con mucha alegría pero el principal damnificado cosas que si yo claro yo hoy por ejemplo

Voz 0470 05:30 yo que medir eh andando como es como en el siglo XVII

Voz 2 05:33 no pero con gafas de flipado

Voz 0470 05:37 equipo gafe con la gafas de Siroco de flipado el día si si la pena

Voz 1194 05:40 tirar Premio Ondas aquí

Voz 0470 05:42 eh así que no sé si os anillo que si ella le parece que eso no se puede porque no se puede eh pero no lo sé no sé de estos hay más datos de esto os pero pero sí que Pablo grave patinete no poca gente el Ayuntamiento aquí sino que comentará bien como del Ayuntamiento creo que si hay infiltrados hoy eso siempre que del Ayuntamiento de Madrid pero es que Ayuntamiento de Madrid está en todos los medios menos en esta radio

Voz 1194 06:04 y alguno a la gente el Ayuntamiento tiene aquí como en el pecho marcado como un sello

Voz 2 06:10 la Carmena como si fuera un retrato de Banksy

Voz 0470 06:14 Manuela tiene usted sello de ganadero y todo porque en cuanto a la lista te lo ponen el culo hierro el hierro el ganado bueno vamos a investigar el tema por lo pronto por lo pronto yo me volverá a casa andando hoy ya veremos mañana será otro día así que muchas está en la vida moderna Alex Gadea hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque todo

Voz 1194 07:11 soy Vicente del Bosque la vida moderna

Voz 4 07:18 vaya percusiones hola buenas noches le atiende lector

Voz 5 07:43 hoy calla no sólo tú solo

Voz 0470 07:45 sí

Voz 2 07:51 con que dormía en el

Voz 0470 07:54 entonces una definición de tu trayectoria en cuanto te es verdad en cuanto no cuenta con la masa

Voz 1194 08:00 siempre lo he pasado todo es la complicidad

Voz 0470 08:03 a mi alrededor si tu gente en los los Preto lleno de Ignatius un día te abandona que hasta el momento no tan abandonó

Voz 1194 08:08 no no banal triste la verte además a aves se me mandan un pequeño guiño comisión no esto te ha salido mal a cuento todavía con ese margen de confianza

Voz 0470 08:16 me ha gustado que entonces era fiscal jefe estaba no sé por qué te ha pues también bajo la mesa a las conexiones de los auricular citó lo estaba flipando de pero que son estas conexiones

Voz 1194 08:25 esto esto que es que lo rompí

Voz 0470 08:28 qué tal si no no necesita ha puesto no pasa que no Apple no se sabe es que se puede desconectar la si excite un verbo accesorio a

Voz 1194 08:37 empero quieren desconectar entre conectar irrumpe en medio del desconecte

Voz 0470 08:43 con entrar para cortar el ciudadanos de los

Voz 1194 08:45 ha terminado el camino

Voz 0470 08:48 medio hay una cosa que que muy curiosa que da cuenta Juan Ignacio es que aquí en la mesa debajo del estudio principal de las eh aquí debajo hay un con conexión para traductor

Voz 1194 08:56 calor como usado claro día podíamos usarla claro me acabo de enterar ahora miré bajo la mesa Paulette traductor eso sólo hasta los casco sin sitúa entrevista ejemplo a Cárdenas ETT

Voz 0470 09:08 hay que tener una cabina habilitada y entonces

Voz 1194 09:11 no es cosa que no va a pasar no a que no verdad tranquilos

Voz 0470 09:14 bueno vamos a ver antes de entrar ya de presentaros salido o Vicente del Bosque de nuevo hoy la ya clásica locución al es el lunes vamos a llamar otra vez a Del Bosque para lo que se quedó pendiente te acuerdas porque gracias a un amigo que ha atraído a cerveza una Estrella Galicia que atrapa Nacho que luego te la doy no

Voz 1194 09:32 desde hace los días que quema administra el alcohol

Voz 0470 09:36 qué tal está bajo mal una autorización claro está bajo administración judicial como el Atleti el domingo

Voz 1194 09:41 ayer por ejemplo nada ayer no bebí pues enhorabuena también si siento Marte ya estoy orgulloso el alcohol es como la gente esa que voluntariamente será de alta en una lista para que no lo dejen entrar al bingo claro está

Voz 0470 09:57 enferma que no que no que el ambiente alcohol tú yo efectivamente pero no hay que controlar con el alcohol todo tan lo son las once de la mañana y me hace esto

Voz 1194 10:08 además yo siempre Del Bosque fue por un lado bonito porque respeto máximo sí pero por otro lado

Voz 0470 10:14 quedó mucho hay muchas cosas que preguntar fue vivos

Voz 1194 10:16 sí vivo porque los nervios e el lunes

Voz 0470 10:19 pero al es el que ha dicho que quiere volver a entrar serio está loco ese señor al que lo ha dicho pero lo dijiste que le vamos a preguntar si tiene apoyo

Voz 3 10:27 por eso no no

Voz 0470 10:30 a ver si lo vamos a preguntar no con estas palabras no hombre no la tarea feo eh Le diría bueno que el trípode que para ir te pegan el auricular Javier Bollit par de pollo Ellos bueno vamos a ver si esto de la vida moderna es el programa número cincuenta y cinco de la quinta temporada tomará hoy es el LV m cinco por cincuenta y cinco cinco temporadas llevamos ya cinco y un seis

Voz 1194 10:53 poquito llevamos un poquito de la quinta a vale vale vale San Beda empezamos a contar desde los programas de verano

Voz 0470 10:58 con la prima de si no sí sí pero ojo fue hoy es el cinco o seis el cincuenta y cinco del cinco hoy es cinco Juve macho nos hacer cosas más raras y nadie ha dicho por el culo te el ahínco es el es el punto con más gustoso con la comedia que tema demasiado fácil esto no lo vamos a nos vamos a ver que es obvio que con

Voz 1194 11:17 no fluido que Savic que quepa muchas cosas aquí me venga otro tema venga alguien muy rápido mentalmente repetidas entrada con estas colas números dos mil cinco un cinco

Voz 2 11:26 además número cincuenta y hay

Voz 0470 11:35 esto es cuando las cosas te desbloquea cuando veo cosas que también cuadradas de Carmen Miranda

Voz 1194 11:40 me fascina me fascina siendo para que seguir Dios silbado hace ya a partir de aquí ya va a ser fácil que tiene

Voz 0470 11:47 demostrar que tenemos preparado y hablamos no centramos en estos cincuenta y cinco de la temporada cinco cinco sólo hablar de eso yo os habéis fijado no voy a dar un paso adelante va salir del Talk iba a decir que están en el estudio principal de la cadena más escuchado de España y Latinoamérica y Latinoamérica en una broma mentira pero no no nos de Latinoamérica hombre habrá radio más escuchada esta es la que más más que Radio Caracol mucho más no porque Caracol también en desde aquí la quinta la quinta

Voz 1194 12:17 la col también que la la quinta número cinco eh aquí

Voz 0470 12:22 narrar lo habrán la selva ahí complejo el en el Amazonas hay mucha la de Losantos la escucha mucho aquí sí Federico entra muy bien en ahí Manaos

Voz 1194 12:31 si la Copa

Voz 0470 12:32 vamos a ver esto es el programa galardonado con el Premio Ondas a mejor drama de radio que sean los olvida están aquí dos de los de los colaboradores ser programas los locos colaboradores

Voz 1194 12:40 los dos nosotros hemos encargado ya lo los premios si es verdad

Voz 0470 12:45 bueno en esta réplica no es que hay una réplica para tirarle pétalos sí sí

Voz 1194 12:51 en el cementerio de premios eso es en fin a matar serbios Search serbios no

Voz 2 12:59 de la nada de la nada quería comporta muy normal y de repente por ser todo de golpe he conocido

Voz 1194 13:13 bueno estaba saliendo todo Matins siervo

Voz 2 13:17 vamos con premios Ondas perdonamos pero la diferencia entre un poco mucho menos graves

Voz 0470 13:25 pero entre entre entre lo cinegético y lo genocida que hay una gran diferencia igual

Voz 1194 13:30 combatir un leve matizaron guiso que la cosa se derivara claro

Voz 0470 13:34 has ido de Yugoslavia quería matar ciervos

Voz 1194 13:37 llegaron al traductor

Voz 0470 13:41 imagínate imagínate ahora rector no van Karadzic diciendo que no se vuelva al coto sí

Voz 1194 13:48 eh

Voz 0470 13:49 a todo esto venía a que os quería presentar joder estoy fatal vale y quiero pedir un aplauso para que la llamó

Voz 2 13:56 hola matando ciervos Trinitat criminal hombre señor invidente

Voz 0470 14:11 gracias apostando por la comedia no no no bromeó que este hombre

Voz 6 14:15 ha ganado medallas olímpicas no de de judo

Voz 1194 14:18 me ayude así que sí que sí que te herramienta la cabeza

Voz 2 14:21 es decir si me encuentra veía una vez que una vez que te Pilar verá claro

Voz 0470 14:33 es que en judo en judo ellos ya te ponen para que te agarra crudo este es el mejor

Voz 1194 14:37 deporte por invidente claro estamos siendo aquí

Voz 0470 14:41 además literalmente te te coge de la solapa mira te comento

Voz 1194 14:48 bueno vamos con con una sección de las clásicas de la vida moderna preparada la grandes respuestas hombre joder

Voz 0470 14:57 buenos días eh

Voz 7 15:00 es la careta vale vale con que también es cartesiano eh no le gusta claramente en la que también se respuestas

Voz 1194 15:09 así la música de graduación porque vamos directamente porque muchas veces aquí grandes respuesta siempre lo centramos en las redes que es de donde

Voz 0470 15:17 de dónde surge la

Voz 1194 15:18 la sección de cara de eso que no sabía mucha gracia la diferencia que hay entre el mensaje Hola trascendencia que el quieres dará el tuit llegue arroba con doce y te diga como el culo por detrás

Voz 0470 15:31 da igual lo que tú vayas pues da igual da igual lo que has puesto pero

Voz 1194 15:34 hoy vamos a empezar con una gran respuesta fuera de la realidad

Voz 0470 15:37 el eh que se dio en una pared en una pared muro un muro ya sabes que buena Poyet que el origen de las redes sociales también lo muros y las puertas de los baños eso es el Luther primigenio

Voz 1194 15:50 pagando con el boli poniendo Fernando pollo este romance así estoy si eso viene bien este es una una pintada que apareció en una calle de Euskadi siento no saber la población la la pintada original dice sí muy crudamente a lo bruto esto no es España iba going hincarle hoy en Cale cale creo que es la calle a calle oye no vamos a arriesgar gallego oyen eh el espray mal pinta mal eso no no ha sido muelle se oye altura Deimos I S ese abertzale no Mané

Voz 0470 16:33 la mucha graffiti pintado pero

Voz 1194 16:36 vamos una camiseta con esto esto nuestra hasta que llegó el de Vox yo de Vox con otro spray spray rojo y puso debajo claro que no payaso es una pared

Voz 2 16:55 con abriéndose paso es el hombre literal no es que lo ha jugado lo básico

Voz 0470 17:04 pero es que si vas a literal

Voz 2 17:06 claro para la batalla dime tú algo tiene algo la palabra la primera palabra serbios eh esa no es una nacionalidad es aliento si los reducimos todo lo literario

Voz 0470 17:20 entienden gracioso que le vamos a hacerlo bien seguimos ahora si volvemos a al medio natural de esta sección que son las redes sociales y además con una amiga del programa aquí aquí y nos dio varias lecciones Rita Maestre Rita Maestre portavoz y concejal en realidad es una respuesta que es graciosa pero pero mal pero es graciosa ese de esta sección sumo en esa ambivalencia dejó de Kemal pero que es gracioso claro no es encontré gritos donde la comedia ahí

Voz 1194 17:49 se abre paso Rita pues siempre con el feminismo con con frente a la violencia machista ella puso una captura una imagen frente a la violencia machista que haga obtuvo o paso y el mensaje era actúa comprométete se parte de la solución luchar contra la violencia machista es una responsabilidad de todas la sociedad dejó la campaña de Madrid por el veinticinco de noviembre Día Internacional contra la Violencia machista a tope primera gran respuesta de arroba sino hay una perra si no hay un pero pero que a eso que ha dicho Rivero que no sabría cómo otro Le hablo estas

Voz 0470 18:24 está fuera de todo lo que viene su voluntad

Voz 1194 18:27 yo de alguien que idiota realmente arroba Nana Navarro que eran fíjate que el mensaje está claro eh contra el machismo hoy por el feminismo pues llega arroba ya se me ocurrió Navarro y lo primero que le pones

Voz 2 18:42 hola guapa vamos a hacer tras

Voz 0470 18:49 no tardé entendiendo la buena de Rita es gracioso pero mal la de su ubicación más ubicación absolutas bueno falsa de Arévalo carita sonriente aparenta no ese no que no que no que no

Voz 1194 19:03 no me donde me con esto no

Voz 0470 19:06 no sé qué puede hacer para seducir a esta muchacha

Voz 1194 19:08 se ha puesto muy de moda en redes sobre todo Twitter Instagram yo creo que más en Twitter esto de colgar una foto tuya a lo mejor es una muchacha de buen ver si te Italia una foto en plan cierto es el mensaje que pone ese dime algo que no sepa si en verdad esto es apostó muy debería crear señorías no lo hace la gente esto qué le vamos a Mosquera a esta sociedad pues hay que vivir con eso

Voz 2 19:36 eh

Voz 7 19:36 Sara arroba pechuga de pavo

Voz 1194 19:41 el fado es suba con ese pavo le quita gravedad al asunto eh siguiendo poco esta corriente esta nueva corriente puso una foto con su novio en Twitter un mensaje o o reta que me digáis una cosa más bonita que

Voz 0470 19:56 mi novio yo salen dos selfies de ella y su novio dos eh dos vale la verdad muy válido

Voz 2 20:02 preso estos material de primera

Voz 0470 20:07 esto es algo que nuestro amigo Tomás fuentes hombre guionista esperamos que fuentes sin saberlo que de todo esto es un balón botando al punto de penalti en general este tipo de mensajes que dan mucho para la chanza termine balón botando el portero salen desmayado

Voz 2 20:23 el equipo está con ocho el pase de la muerte solo hay que pues nuestro amigo tomar fuentes que guionista de buenas

Voz 0470 20:30 el reto que me digáis una cosa más bonita camino eso es el contexto

Voz 1194 20:33 pues eh

Voz 2 20:39 bravo bravo muy bien porque no ha ido a hacer daño no no no no

Voz 0470 20:45 hemos por lo naif es elegante y además es verdad que en Segovia un bonito que son retomaron los chavales son muy bien pero que Segovia es que verlo eh

Voz 1194 20:55 es verdad vamos con una serie de grandes respuestas políticas a la primera al hilo de las de las elecciones andaluzas ya sabes

Voz 0470 21:02 empieza la reconquista no conquista

Voz 1194 21:05 en Andalucía como no sin entonces de comentábamos el otro día la un poco la falta de autocrítica de la izquierda que igual ha venido el gol peinó todavía no se ha enterado por dónde ir bueno la una de las que está sufriendo yo creo que esa falta auto Chris a Susana Díaz e tenemos las declaraciones que hizo a público bueno no se fue a público prueba saca los compañeros de público Susana Díaz juega el razonamiento que Susana Díaz que ya dices magnífico que allí dice dice Si no se computan los votos de la extrema derecha la izquierda ha ganado en Andalucía

Voz 2 21:34 Nos ha jodido

Voz 1194 21:37 esto es una una una forma de verlo queda muy para grandes respuesta llegó arroba o la de foie contó Si no se computan las patatas fritas la hamburguesa la coca cola y helado hoy he comido en salada

Voz 2 21:59 es sólo cuestión de saber lo que hay que quitar

Voz 1194 22:03 vamos sino computados el resto partidos pues ha ganado ya está eh te voy a hacer un cambio de orden Pablo perdóname vamos a ir primero a la de

Voz 0470 22:10 cualquiera lo que sí está tan tranquilo Pablo con su cosas por hecho porque está muy tranquilo y ayer fue su cumpleaños recuerda Pablo el vocablo lacónico cumpliendo años de Pablo pero el que hablen te lo pones el cable gordo Pablo vamos a la de Pablo

Voz 1194 22:30 casado y seguimos los políticos el Partido Popular R tuitean Pablo Casado que dijo en mi primer Consejo de Ministros que hace como bienes que Casado vez sí recordemos Palmer red vienen fortísimo es mi primer Consejo de Ministros aprobará el artículo ciento cincuenta y cinco sin complejos

Voz 2 22:50 vale tengo compleja porque Aznar

Voz 1194 22:54 bueno voy a la altura del betún bien arroba Juan Manuel Santos le respondió tú aprobar ni el master vas aprobar cien

Voz 0470 23:12 hasta el momento un momento y una cosa muy buena que yo siempre a tope con esa gente después de esa faltada punto un saludo a la obra

Voz 1194 23:20 saludos

Voz 0470 23:21 eso le da una categoría especial vamos ir al al vídeo Pablo por favor porque esto es una gran respuesta en vídeo también se sale un poco por el que han decidido cambiar el orden ante la intrahistoria Mescada quiero acabar con uno que después del que diga que no es el vídeo que eso

Voz 1194 23:35 pero creo que no haya ningún comentario qué es esto sin embargo no

Voz 0470 23:39 vale yo Ferrari perito antes cuando lo ocurrido en este Gemma ocurrido ahora

Voz 2 23:43 qué habilidad he visto he visto el peligro son incapaces Le he visto el peligro he visto el peligro lo digo yo no lo veo el peligro de luego cuando Dios cuando yo digo algo que no lo veo venir

Voz 1194 23:56 la última ya que vamos con el vídeo esto es una gran respuesta también qué sucede en la vida real sabes que la semana pasada se reunieron en Buenos Aires los mandatarios del G20 y si hubo varios momentos muy graciosos en todas ha dicho había pesa una especial lo pasa

Voz 0470 24:09 el G20 siempre con todo el Andalucía ahí eso

Voz 1194 24:12 no leamos mucho pero hubo un momento muy divertido por ejemplo de cuando baja están esperando al presidente chino Xi con la banda y todo a Xi Jinping e sale un chino del avión y la banda empieza a tocar si de repente que no era éste es verdad que no era el que no era es otro igual

Voz 0470 24:32 entendiendo lo entre ellos claro

Voz 1194 24:35 en otro momento muy bonito en la televisión argentina de saberlo y ya está gran respuesta

Voz 2 24:41 el reportero Tura también tiene información sobre destinos Adrián atención Adriana el día ocho pillaba Adriana en un momento

Voz 0470 24:54 yo noción sobre la cumbre sí si no viene que cumbre es una cumbre es aquí en el baño ha dicho es tienes que por qué no disimula pero Javier no sabía que estaba en directo el hombre yo qué sé

Voz 2 25:07 pues en el baño del Valle lo que sí

Voz 0470 25:14 la por delante y ahora sí vamos a acabar grandes respuestas está la que quería dejar para el final porque después de esta pues ya está ningún comentario hacerlo bien sencilla arrastráis físicamente al hacerlo bien tú la LES yo le pido un aplauso ya estás exacto leo la premisa leemos la gran respuesta

Voz 1194 25:26 esta aplausos sintonía es darle una respuesta

Voz 0470 25:29 si no quieres ser comentarios a la respuesta vale se lo prometen en cuanto diga la respuesta pide una cuatro

Voz 1194 25:36 venga

Voz 0470 25:37 Marca qué bonito entrado eh porque Chendo Sisi de ida ahí directamente innato Nepal inocuo puede ser si puede ser Ignatius

Voz 2 25:45 no comentó nada de la vamos a ver vamos a ver como amigo como amigo o tal Nacho yo no hombre como amigo que no comentar nada te doy un acervo que vamos a ver si los si los saber de

Voz 1194 26:03 en principio Andrés qué pasa aquí no pasa nada marca entrevista Javier Imbroda un gran entrenador de baloncesto de Melilla y también han relacionado políticamente con Ciudadanos

Voz 0470 26:14 no le punto a ver igual que a ver si te estás porque Javier Imbroda luego su hermano era político pero no por no perdona Antonio Manuel no pues sobre este asunto no se va a los vale yo creo que sí pero bueno

Voz 1194 26:25 bien entrevista marca Javier Imbroda Javier Imbroda Severin poco arriba hay dice Albert Rivera será Michael Jordan cuando sea presidente del Gobierno

Voz 2 26:37 la primera ya están ocurriendo cosas por eso

Voz 1194 26:44 gran respuesta de Ricardo Pérez Brito con esta vamos

Voz 2 26:48 tiene más pinta de que será Maradona

Voz 8 26:55 hola buenas los Don Juan Ignacio

Voz 1194 27:02 sí

Voz 8 27:05 lío se ha podido

Voz 2 27:13 ha decidido que se gestó una bella comente algo de esto

Voz 0470 27:18 hay cause problema eso es enseñar pero sabes

Voz 2 27:21 vida puedo canjear

Voz 1194 27:23 esa cerveza como premio porque me dejéis hoy por fin

Voz 2 27:27 al hablar de ciclismo

Voz 1194 27:32 sí

Voz 2 27:33 Puerto plazos pero yo pedí permiso pero yo esperé a que detrás nada

Voz 1194 27:44 el que son win win el habla de feminismo yo me quedó la cerveza es yo no metió la pata con los ciudadanos tenía un tema anunciado desde hace días

Voz 0470 27:52 hay un momento que por falta de tiempo nunca ha hecho claro y es verdad que hoy tampoco no queda mucho

Voz 1194 27:57 tenemos más tiempo que nunca más tiempo que nunca hemos tenido no no no Mena

Voz 0470 28:01 es tiempo

Voz 1194 28:04 tú puedes hacer está Jamal en tres minutos pasará por más de tres largos monólogos

Voz 0470 28:10 te mete no ha sido muy bueno ánimo no lo vemos ya pero sin cortar el agolpa tiene la expectación que se ha creado con claro está que se sale Macias para afiliarse

Voz 1194 28:22 Suárez explicó en el programa de ayer

Voz 2 28:24 casi todo estos consultarlo con alguien

Voz 0470 28:27 cinismo además de todo pero pero es con chistes vamos a hablar con Schuster para Belchite si cachondeo no

Voz 1194 28:35 en principio no consiste esto es un tema serio que a quién va a ser chiste sobre el fin

Voz 0470 28:40 mismo bueno no querer feminismo pero si no no no nos

Voz 1194 28:43 cachondo sobre el feminismo sino

Voz 0470 28:47 no yo no quería informar ojo como como movedizo como la chica de los ojos cabe mirando te muy fijamente

Voz 1194 28:55 yo le he dicho a a Lola ahora la presenta ahora la les saludaremos la presentaré que si yo meto la pata que a lo mejor sucede que si yo digo algo inapropiado ella me corrija Bahía tiene mucha precisión y mucha contundentes terminológica quieren terminológica ella me corrige y me reconduzca

Voz 0470 29:14 en en algún tipo de posición preeminente dentro del feminismo como para copa a poner letra cartilla

Voz 1194 29:20 bueno para mí es mi maestra

Voz 0470 29:24 en el tema de feminismo maestro del feminismo

Voz 1194 29:26 sí para mí sí es mi Guru Guru feminista

Voz 0470 29:30 pero la podemos saludar ya no no dejemos pasar más tiempo pero están teléfono ya gracias Lola por poder

Voz 1194 29:36 atendernos hoy por fin ahora Lola

Voz 0470 29:39 eh

Voz 3 29:45 hay mucha expectación eh Lola gracias a que hemos creado muchos que estamos en el tramo lo bonito está muy incendiario

Voz 1194 29:54 te puedo presentar como sexóloga o como prefiere

Voz 1291 29:57 bueno pues casi sexual porque me faltan un par de meses toda la titulación operamos yo estaré encantada que es el primer cliente

Voz 1194 30:05 pero es gracias a veces oigo hablar de la parafernalia que contó Nacho ayer

Voz 0470 30:10 a ver vídeos porno me gusta

Voz 3 30:13 parece que algo como

Voz 1291 30:15 división y estamos pero luego no se mantiene tampoco lo es la dinámica de lo mejor que un mundo tambor esos hechos obstruir no para la parafernalia

Voz 2 30:28 la medida para que yo lo presente en lo lo lo que dije me gusta ver a ver porno al lado

Voz 3 30:35 gente sin que esta gente se estoy viendo porque cuanto más cerca está de que hace las pajas de forma muy rara no

Voz 0470 30:44 estoy viendo en su exhibicionismo porque no llega hasta llegaba no lo llegado a exhibir es como es como lo tengo claro

Voz 1291 30:50 el material que para paja no

Voz 0470 30:53 el segundo palo monólogo disculpa Nacho Lola disculpa momento no que de repente ha a sonar como si no tuviésemos en la Esperanza Macarena sale como tambores en peligro

Voz 1194 31:08 sí yo creo que a lo mejor como Vox ya gobierna en Andalucía ya están sirviendo en la Semana Santa María celebra

Voz 0470 31:14 así las seis meses

Voz 1194 31:17 yo he leído tus artículos Lola desde hace unos meses publica sus artículos en la revista Ángels aparte bueno de tu blog de tu cuenta de Twitter eh yo leí uno que me

Voz 1291 31:28 cuenta el tuyo sobre todo tu cuenta de Twitter

Voz 1194 31:30 es un ovillo de Twitter que son espectaculares

Voz 0470 31:33 está fuerte Manel Fuentes eh sí concreto

Voz 1194 31:35 cuarta que sale Manuel Manel Fuente tiremos un artículo tienen un artículo genial que lo titula este el sexo en los tiempos del mi tú me pareció muy curioso porque es verdad lo que dice es que de repente se ha creado un ambiente en que muchos tíos ya no sabemos cómo hay que comportarse porque parece incluso que que que tomar la iniciativa estío toma cierta iniciativa parece que eso ya está criminalizado prácticamente entonces pues bueno

Voz 1291 32:03 es que tú comentas un poco parte el artículo que publiqué

Voz 1194 32:08 sí pues de la condenable

Voz 1291 32:11 pues como como eterno enemigo no él también por otro lado en crear la idea de que el sexo es un terreno hostil para para las mujeres no convive y una idea de peligrosidad ir por otro lado el crimen de la de la masculinidad

Voz 1194 32:25 claro yo yo creo que no hombre

Voz 0470 32:30 cuando Conchita Alipio cómico conmigo

Voz 1194 32:32 pero el alivio cómico puede ser por ejemplo comentabas también el artículo gente que es muy torpe a la hora de elegir su foto de Tinder yo tengo un primo por ejemplo a mí Mi primo

Voz 1291 32:43 dijo Ignacio claro al centro desacuerdo

Voz 1194 32:46 fotos de Tinder comido

Voz 2 32:48 qué aporta esos filtros

Voz 1194 32:53 pero esto me primo con el foto de una foto en el conmigo cargando una alfombra y me dice joder qué raro que no no acabo de conocer chicas en Madrid claro

Voz 0470 33:08 pero el aclara quién de los dos el aclara así porque luego tiene fotos solo solo con la bata y la probeta pero pero la la que está aquella sea el doble filtro pero en la que sale contigo en la primera que aparece lleva muchos años en la primera caro ya te ya lo van a quemar con él

Voz 1194 33:24 Tuc Tuc hay que no sé cuál es tu opinión sobre esto cree que piensa un tio tiene que actuar con naturalidad o tiene que convivir se

Voz 0470 33:32 es que esa pregunta ya que ya lo has hecho

Voz 1291 33:35 el en en el sexto pero también creo que has

Voz 1194 33:40 otra porque si perdona

Voz 1291 33:43 es un maleducado pero es que las en todo esto al final yo creo que se produzca una cuestión de educación y lo que no tenemos en estos momentos hemos tenido anteriormente es de educación sexual ahora estamos hablando mucho de la desigualdad el pesimismo de la educación no que Cases para la génesis de la violencia de género pero nos estamos olvidando de que papel que rol juega el sexo la educación sexual en en todo eso al final creo que lo que

Voz 9 34:10 eh pues nuestro consenso

Voz 1291 34:13 está entre hombres y mujeres que nos dirigimos a entender que manejamos su lenguaje que respetemos que existen diferentes formas de cero en vez de ser mujer pero que podamos crear un lenguaje común para los para convivir para saber lo que queramos hacer deporte

Voz 1194 34:28 ejemplo haciendo mucho hincapié en lo políticamente correcto

Voz 0470 34:30 ya pasó una cosa muy curiosa que Lola estaba hablando muy bien estaba poniéndome sus ideas

Voz 6 34:35 Illa la perra os el perro el perro no

Voz 3 34:38 sea un móvil

Voz 0470 34:42 así escuchar que hay que entenderse en el sexo Italia dicho que que ya que había está tranquilo tal porque era la primera vez que se mueve en una hora hola despertado ahora sí

Voz 1291 34:52 Alá a la mente

Voz 1194 34:55 no tenemos que renunciar a quiero decir hay mucha parte corríjame si meto la pata pero hay mucha parte de instinto animal en el en el erotismo entonces hasta que punto intentar que todo sea políticamente muy correcto destroza cualquier posibilidad de desierto erotismo también los podríamos preguntar por eso quiero decir si nos paramos sino ponemos a todo racionalizar lo demasiado quizás se esté perdiendo buena para atender el catedrático

Voz 3 35:21 con el nacimiento yo creo que lo está pasando bien si o no Don Juan y experto en follar

Voz 2 35:28 el sombrero sombrero es yo creo que estaba todo correcto no Lola

Voz 10 35:33 ya pero yo creo que hemos pasado un momento de de creer que todo valía eh a un momento ahora como de mucha persecución y que no estamos en contra

Voz 1291 35:43 en este punto el punto medio percance una y yo nos estamos preguntando cómo cosas bastante posible que tienen que ver con la práctica no como insinuar que a una chica en una fiesta no es sin que éstas son vamos vamos sí

Voz 0470 36:03 el correo

Voz 1291 36:05 como buen saludando sin puedes no puedes

Voz 3 36:12 se nota que no

Voz 1194 36:19 el de la cuadrilla Pace este debate que hay gustos yo tengo es que si sobre todo muy fuerte Homero si perdona perdona Arola se puede hablar de que hay cierto puritanismo entre el feminismo más hegemónico hay cierto una ola puritana digamos dentro de todo este movimiento que al final Cabo es un movimiento muy grande y es normal que haya muchas corrientes yo creo que sinceramente me opinión es que es que si se se está colando cierto puritanismo en muchas maneras de entenderla la sexualidad pero no sé cuál es tu opinión

Voz 1291 36:55 el cayendo un puritanismo y una hay una censura en cuanto a las cuestiones de sexualidad porque parece que solamente se puede hablar de sexo diez desde el paradigma del peligro de la histeria colectiva pero anuncios puede del texto si tiene que ver con la erotismo Acció pues con la erótica Paco la pornografía desde un punto de vista positivo incluso en cuestiones no que tienen que ver más con con la realidad social como puede ser la prostitución no los derechos laborales de las de las trabajadoras sexuales

Voz 1194 37:23 lo dije Tengo una frase que me impactó que es cada uno es responsable de su placer

Voz 3 37:35 no no pero esto baja más allá de la flota por tanto es abandonar la tú

Voz 2 37:41 no no eh

Voz 1194 37:45 hasta qué punto cada personal

Voz 1291 37:48 el es tu placer mucha cara aquello que te gusta la que va a meter en tu cama con una bola de cristal entonces es muy importante hablar de lo que te gusta lo que te gusta cuáles son los límites que generalmente no se no se hace se recurre a prácticas les texto donde se juega con la fantasía pero luego lo que tú a estás latiendo en una frase es decir tú no lo desarrolla en tu en tu cama no

Voz 1194 38:14 de saber diferenciar lo que es el plano de digamos de de de la fantasía a la realidad no están mostrando aquí David el número de minutos que llevamos llevamos treinta y siete que cifra

Voz 2 38:27 ahí David yo XXXV cuidado

Voz 0470 38:35 sabes que esto estoy alguna cuando alguna cosa ya están prometiendo a ti te hago también diría lo que llevamos

Voz 1194 38:41 no claro XXXII dioptrías

Voz 0470 38:45 ahí toda vez el lago de oye mira como Pérez pidiendo que no ha pasado mucho tiempo hice lo intentó hacer dejando disimulada Nacho pero me ha faltado la falta pegar la nariz a la pantalla del pero que espero que me que me está queriendo ir David

Voz 1194 38:56 perdona me lo da por no tener más tiempo pero que es interesante gracias por

Voz 1291 39:01 sí bueno para su consulta cuando hablo

Voz 2 39:04 no puedo ir yo

Voz 3 39:12 yo estaba hablando es que necesito una terapia sexual en Bruc igual si es nuestro caso quizás si tenemos una cuenta corriente conjunta Suria Holy amor además que esta llamada estamos hablando tostadas en Murcia si quieres murciana así que os quiero decir todo cuadra el final tienes que

Voz 0470 39:34 pero nuestra especialista en feminismo y eso sí desde la huerta como accionistas del Murcia que somos hablando contra accionistas el acuerdo

Voz 1291 39:44 ya lo sé lo sé lo sé vale está muy bien aunque esté a mi tierra

Voz 0470 39:50 se hasta muy bien Lola la verdad es que fíjate que lo hemos prolongado esto durante mucho tiempo

Voz 2 39:55 es decir Juan Ignacio eh

Voz 0470 41:10 la vida moderna es que tus padres quieran conocer a los padres de Siri muy buena técnica además de arroba N J B Spain es no pero al final se que me tira patas muy orgulloso mira he hablado de feminismo me he comportado no ha pasado nada y luego me di cuenta de que metió la pata defendió con el nombre erróneo a tu invitada podía Lola Pérez y no hombre era un pequeño detalle vale despedir programa no ya no vertió tantísimo todas las minorías el programa lo niño lo habéis pasado bien también había poco a Paco no apasionada el niño de Farmacia de guardia

Voz 2 41:52 el hijo del Niño de ya sería al hijo

Voz 0470 41:56 qué es que viene pero sí era la mujer la clara el padre

Voz 2 42:00 eh

Voz 0470 42:03 no sé de qué hablar te enseño vale pues ya estamos mucho público Cavanilles muchas calles un aplauso para que que que en la

Voz 2 42:09 ahí claro