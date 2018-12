María Casado: "La Academia debe ser algo más que los debates electorales y los premios"

Voz 1 00:00 siempre fue mi nombre en timbal valiente de capa perdía alta e Ibaka

Voz 2 00:30 espera esto sería también la televisión cuando era una niña para la que ahora es la nueva presidenta de la Academia de Televisión María Casado qué tal muy buenas tardes

Voz 3 00:40 muy buenas tardes a todos como a muy bien muy contenta de ahí bueno calzadas de una noche muy intensa pero recibiendo muchos mensajes de cariño de Guti compañeros y eso siempre siempre cierto de ayuda alguien ha dicho quién te manda

Voz 4 00:56 meterte en líos

Voz 3 00:59 es lo que te gusta asume responsabilidades y no me asusta para nada a dar este paso

Voz 5 01:06 este paso al frente porque bueno a los que

Voz 3 01:09 hablamos nuestra profesión de de este que es ahora mismo la la televisión

Voz 5 01:13 pues hay que ser valiente ya que aquí

Voz 3 01:15 con lo que uno quiere contar ese espacio para para que sea un lugar de encuentro que es la la Academia de todos los que somos los que nos dedicamos a esto es lo que tenemos muchos retos de futuro

Voz 1826 01:24 claro oye normalizar muchas cosas porque yo he tenido la tentación y yo creo que igual que se ha deslizado en muchos titulares por ahí decir por primera vez la cadena la Academia de la televisión va a estar presidida por una mujer yo creo que si nos acostumbramos a no tener que destacar eso sería que habríamos avanzado muchísimo no que no habría que destacar esa particularidad María

Voz 3 01:44 estoy de acuerdo es cierto que que bueno es decir siempre tiene que haber una primera vez ojalá que unos años pues eso ya nuestra noticia sea no sólo la Academia de la Televisión sino en tantos y tantos ámbitos no digo que no sea noticia que una mujer sea la primera en ocupar algún cargo de responsabilidad en este en este país es la puerta si hay bueno ya hemos roto el uno de uno de esos textos de estarlo

Voz 1826 02:09 ya está ya está ya está roto oye y en la reunión igual que cuando hemos comentado la noticia por ahí con muchos compañeros incluso el medio decíamos María Casado nueva presidenta de la Academia de la Televisión decían eso era lo de Manuel Campo Vidal no porque Albert doce años veo aquí pero teníamos la sensación de que desde siempre Manuel Campo Vidal había sido el presidente de la Academia

Voz 3 02:31 sí hombre han sido muchos años reconoce también el trabajo que ha hecho que ha hecho Manuel sobre todo por la por la dedicación de eso siempre yo quiero explicar que al final la Academia y por amor al arte nunca mejor dicho no porque al final ves que quítate tu vida no tiene ningún tipo de remuneración económica al final es hacer algo porque realmente te apasiona tu tu medio tu Henze y en este caso sí pero es verdad que fíjate en los últimos años la sensación que tenemos todos cuando yo misma he preguntado a compañeros de la profesión tenemos todos incluso ciudadanos pero no se dedican a eso la sensación de que el árbitro que ha sido la Academia he los debates televisivos de de presidentes de de elecciones no ojalá la fíjate que la de cosas que hace la Academia final que que nos hemos quedado sólo con esa sensación con los premios no ir yo creo que debe ser algo algo más que para esto pues veía tengo ganas de de abrir la academia tú decías una generación alguien joven una mujer todo lo que tú quieras yo tengo cuarenta años sí me encantaría que parte de esa generación la gente que viene apretando fuerte por detrás tenga cabida se sienta representada en esa academia no yo creo que he cambiado tanto la tele en los últimos años la manera de ver la manera de hacerla ya al final tiene que estar ahí no la la tele es algo ya mucho más que que la tele que estamos acostumbrados a ver si te hubieran dicho hace diez años que acabaremos viendo la televisión a través de un teléfono móvil alguno lo sabía bicho que nos hemos vuelto locos no en la tele cambia muy rápido hizo toda esa generación esto es ha sabido hacerlo nativa digital que tenía que tiene su espacio y sentirse parte de de todo esto no me encantaría abrirla buena parte de las plataformas está cambiando mucho nuestra forma de ver la la televisión iraquí no sólo todas esas profesiones sino a parte de de una generación que

Voz 5 04:23 es que yo creo que tiene necesita que sentir que la Academia también es parte de ellos

Voz 0976 04:28 cómo vas a conseguirlo y hay que meter a toda esa gente que ahora ve nuestros programas de televisión en móvil en el metro cuando le apetece a toda la gente que ve plataformas digitales y que prefiera hacerlo así así B ve no ve publicidad personas que que bueno que utilizan sus sus ordenadores para para verlo mientras están comiendo INI no le irá ignora no quieren verlo cuando los programadores de televisión dicen que hay que verlo solo

Voz 1826 04:57 a veces momentos píldora solo

Voz 0976 05:00 sí

Voz 3 05:02 sí pero pero fíjate al final yo creo que vamos a convivir con las dos cosas de todos lo yo tengo la sensación como cuando llega la tele a España y todo el mundo pensaba la radio se va a terminar pues no señor la tele tiene su sitio yo creo que vamos a tener que aprender lo que hacemos digamos la tele lineal la tele más generalista a convivir con esa nueva forma de entender la televisión seguramente ir adaptando algún tipo de contenido no e para paso tres entre lo que decía Roberto ahora mismo empieza no está claro que la Academia está pensado digamos para los que nos dedicamos a hacer la televisión pero creo que hay que dar un pasito más no porque nuestro trabajo no tiene sentido si la gente que nos ve está muy bien escuchar porque al final los gustos de la gente el consumo televisivo también marcar nuestro nuestro trabajo nuestro oficio así que en ese a en esa apertura pues estaría muy bien pues charlas con los mismos profesionales para explicar un poquito en qué consiste la trastienda cómo trabajamos simplemente explicar seguramente la gente entenderá o mejor como como nuestra manera de trabajar y porque

Voz 1826 06:05 si lo hacemos seguro que será así María Casado nueva presidenta de la Academia de la Televisión enhorabuena muchísima suerte suerte

Voz 3 06:14 un beca muy grande ayuda de todo lo que estoy vacilando

Voz 4 06:18 después de la presidenta de la Academia de la tele dediqué

Voz 6 06:22 la tengo que soy tan cambiando muchos si Jon Sistiaga que te veo

Voz 1826 06:26 los en la tele venga Isaías Salgado