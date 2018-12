¿Es la infertilidad una enfermedad?

Voz 1826 00:00 te hace unos días estuvimos hablando aquí sobre el debate ético médico el que el que se generó después del experimento de la clonación humana por parte de ese científico chino y el experimento que quedaba como como resultado el hecho de que pudieran haber nacido dos gemelas habían nacido con el ADN alterado para bloquear así el contagio de sida que podían heredar de de los padres bueno hoy y acabamos de escuchar lo también en el boletín informativo de las de las cuatro sobre reacciones que ya está generando la noticia hoy nos hemos sorprendido con esta otra también que está generando polémica una mujer de treinta y dos años se ha convertido en la primera del mundo que da a luz un bebé un bebé sano tras recibir un útero trasplantado de un cadáver en la receptora tenía intactos los ovarios producía óvulos pero es que había nacido sin útero había nacido sin útero debido a una enfermedad congénita que afecta a una de cada cuatro mil quinientas mujeres pero después del nacimiento por cesárea los médicos por cierto le han extirpado de nuevo ese útero trasplantado para que no tuviera que seguir con la Inter esa medicación bueno vamos a saludar igual que hicimos hace un par de semanas Antonio ríes que es presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción ex director de la Unidad de Reproducción Asistida de los hospitales Quirón en en Zaragoza doctor ríes qué tal muy buenas tardes

Voz 1826 01:26 punto de vista técnico por cierto esto de el uso de órganos década de es esta es una técnica relativamente reciente

Voz 1 01:34 bueno realmente hay que pensar que que no es el primer bebé que ha nacido de un trasplantado quizá la novedad precisamente es esa que es el primer bebé que ha nacido de una transplantados procedente de un cada vez

Voz 1826 01:48 hemos escuchado por ejemplo decía que estaba remitiendo a lo que hemos escuchado en el boletín informativo de las cuatro de la tarde donde ya hemos oído eh pues como por ejemplo desde la parte de la Organización Nacional de Trasplantes ya lo hizo en dos mil dieciséis el Comité Ético analizó este tipo de procedimientos los desechó en principio porque dicen plantean riesgos para la madre y el embrión que beneficios que le parece a usted

Voz 1 02:16 lo que hay que valorar con con mucho cuidado y está claro que quizá el debate tendríamos que hacerlo haciendo referencia si consideramos que la infertilidad eso no es una enfermedad vecina a fin de cuentas cuando hacemos un trasplante de cualquier órgano estamos pensando que estamos solucionando una carencia que tiene a la mujer receptora igual que te has presentamos un hígado o un riñón pues para paliar un defecto que tenga en la en la receptora obviamente el trasplante de útero S para conseguir que esa mujer que no tiene útero porque eso ha quitado por la malformación por un cáncer por lo que sea pueda llegar a consigue ese embarazo claro si no nos planteamos y no cuestionamos que podamos donar podemos hacer trasplantes de hígados riñones de donantes fallecidos quizá ahí está el matiz está claro que una mujer puede vivir sin tener hijos en puede considerar que tuviera una vida totalmente plena pero los que trabajamos en reproducción asistida ahí estamos con parejas con problemas de fertilidad realmente vemos la importancia que estas parejas Dhanga todas estas técnicas hasta el punto de de por lo menos poder valorar y posibilidades como ésta con la que nos estamos encontrando

Voz 0976 03:28 eh como decía el doctor ríes es hacer un clásico entrando aquí en La Ventana cada dos semanas vamos a tener a un científico que hace algo o no pero si acertamos en el transplante como he dicho de alguien que acaba de fallecer

Voz 0976 03:43 Vital para otra persona qué no vamos a aceptar el trasplante de un útero yo creo que la diferencia es que aquí sabemos que ese trasplante de una cosa de algo de un órgano determinado un útero ha permitido que esa mujer la que ha recibido en la donación pueda tener un niño puede tener un crío no no nos hemos preguntado si cualquiera que tiene Landas planta el corazón o el hígado también ha sido padre o madre e después no quizás es por el por el tipo de órgano o quedo todo

Voz 1 04:11 sí bueno por el tipo de órgano por lo que conlleva que la razón dar vida a dar un nacimiento y luego también pues los riesgos eso no hay que hay que menos vacilarlo obviamente tanto el trasplantar como luego el extraer el útero a esta mujer pues conlleva riesgos una cirugía mayor que al fin de cuentas en el medicinas siempre que valorar los riesgos frente a los beneficios por eso está claro que esta mujer podría vivir sin ningún problema sienten sin tener hijas

Voz 0976 04:40 esa es la diferencia es que es como una especie de donación temporal de alguna manera no

Voz 0827 04:46 sí porque en todo caso lo que sí que sería anormal es lo que se ha hecho en este caso que es después de la concepción extraer el útero precisamente para no prolongar esa medicación para la paciente no

Voz 1 04:56 efectivamente hay que pensar que durante todo este enterramiento estado ha estado con tratamientos con con con ningún inmunosupresores con antibióticos entonces para evitar el riesgo de rechazo entonces obviamente si ya no hace falta efecto sinceramente ya lo que pretendía conseguir esa solucionado pues obviamente quitad ojalá todos los órganos fuera igual pudiéramos trasplantar un hígado tenerlo el tiempo necesario para que hiciera su función y luego quitarlo para evitar seguir manteniendo este tratamiento

Voz 5 05:25 doctor ha dicho que es el primer caso

Voz 0827 05:27 de digamos de útero trasplantado de un cadáver pero que se han dado otros casos de nacimientos de niños ya con úteros trasplantados

Voz 1 05:35 sí sí sí de donantes a Gasol lágrimas

Voz 0827 05:37 de esa nas que suele ser donantes familiares

Voz 0827 05:44 mucho la verdad

Voz 1 05:46 de los primeros casos que leí no sé si si fue el primero que ocurrió que era simplemente una mujer que había tenido problemas de de Infertilidad IVI estaba concienciada de todo lo lo que le había pasado a ella para llegar a conseguir de embarazo de hecho durante todo el tiempo que dure el procedimiento estuvo en contacto directo la donante con la receptora ahí cuando se enteró que había nacido el niño pues bueno pues realmente fue una alegría por ambas partes

Voz 1826 06:13 si hay otro debate según lo que hemos leído por ahí que doctor hay otro debate que apela a quién debería asumir el gasto de todo esto porque se trata de intervenciones intervenciones muy caras no

Voz 1 06:27 ya está claro está claro pero a lo de siempre volvemos a lo mismo igual que la reproducción asistida se puede considerar una técnica cara también en su momento estaba cuestionada él si debía cubrir la sanidad pública ya que le recito es el debate inicial se considera la infertilidad una enfermedad

Voz 1 06:51 mente una mujer no les va a pasar nada ni a la familia no le pasa nada en su vida no se va a morir por no tener hijos esta realmente insisto todo lo que conlleva en una mujer en un matrimonio el el problema de no tener hijos pues los lo vemos de una forma cercana pues sí que consideramos que hay que poner todas las herramientas posibles para intentar conseguir que sea una familia plena

Voz 0827 07:16 así que aclaremos desde luego usted está dejando preguntas en el aire pero su respuesta sería clara no es decir por un lado habría que considerarlo no como una enfermedad pero en el mismo ámbito digamos que que que una enfermedad iba a nuestra sociedad y la medicina tendría que dar respuesta a ese tipo de de carencias

Voz 1 07:34 efectivamente es incluso es un derecho reconocido constitucionalmente el derecho a una familia tener hijos

Voz 1826 07:40 desde el punto de vista egoísta de esta sociedad ahora mismo tal y como estamos demográficamente yo creo que también habría otro otro factor que hacía claramente de cantarla la sí

Voz 0827 07:50 claro estamos hablando seguramente de de minorías no entonces esa misma gente diría bueno hay hay suficiente gente que puede procrear como para que el Estado invierta en este tipo de cosas pero claro a mi me parece que lo que dice el doctor es evidente es decir si un ciudadano en este caso si una ciudadana tiene ese tipo de carencias que yo creo que son carencias que afectan como no a su vida pues seguramente debería tener el mismo tratamiento no que los que afrontamos pues para hacer trasplantes que en ese caso sí que nadie duda que son trasplantes vitales bueno el doctor

Voz 1826 08:22 estará dejando muchas muchas preguntas en el aire como decías Isaías pero yo creo que la respuesta se sobreentiende

Voz 0827 08:28 prácticamente cuatro pero es que es muy interesantes no porque hay veces que los ciudadanos Nos enfrentamos por desconocimiento a este tipo de dilemas y está bien que ver que que efectivamente este debate también se produce dentro de la comunidad científica desde luego lo que no está expresando el doctor es es bastante distinto a lo que ha expresado hace unos minutos hemos podido escuchar en el Boletín a la responsable de de la Organización de Trasplantes española

Voz 0976 08:51 pero es que aquí hay otro tema además no sólo es el trasplante no eh aquí el doctor Riesch que que que es el director de la Unidad de Reproducción Asistida nos puede dar más datos sean no sólo el momento de trasplantar ideas trasplantar después es que nueve meses de gestación no que de alguna manera ahí entra supone otro equipo médico más allá del que ha hecho el trasplante para para ver cómo va la evolución de ese útero como se está haciendo la gestación cómo está creciendo el bebe en su interior no doctor

Voz 1 09:19 hombre por descontado no es sólo el hecho de todas planteé ni siquiera el hecho de la tribuna porque fue un procesos relativamente sencillo era una chica joven tener suficientes óvulos tener embriones de buena calidad que luego se congelaron a la espera del trasplante esa es la parte más sencilla obviamente aparte de de llevar el embarazo durante todos esos meses contra veinticinco semanas hasta la con toda la medicación que estaba llevando pues obviamente eso conlleva un seguimiento muy muy deslucido por parte del ginecólogo usted endocrino Let de muchas partes implicadas es la resultado no es baladí

Voz 1826 09:56 por todas esas circunstancias entonces si ya es la última doctor entre demos más esta es una técnica apta sólo para mujeres que estén en buen estado físico en buen estado de salud

Voz 1 10:04 sí sí sí pero con todo dejando

Voz 1826 10:07 doctor Lee es una vez más muchísimas gracias gracias por por aclarar no es aunque sea lanzando de esas esas preguntas como decía Isaías que quedaban tan claras Muccino