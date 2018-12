El estreno de la primera comedia para la gente que no le gusta reír

Voz 4 00:00 nos alguna voz hay que ponerla tíos

Voz 5 00:24 hay que tener paciencia pero ya

Voz 6 00:31 hoy tenemos un todo por la radio muy internacional Marta del Vado en Washington el la inhábil del gas digámoslo David tengo bien Javier Coronas que está aquí en Madrid que necesitará es que no hola qué tal hola sueco si bien el español hola qué tal hola qué tal nueve cero dos catorce sesenta sesenta oyente dice la historia coronas oyentes si Páramo Nerea Aróstegui Marina García especialista secundario para ir Toni Martínez con quién empezamos

Voz 0230 01:04 qué tal bueno podríamos podríamos estar en la carretera ahora fíjate que podríamos estar ahí rondando con millones y millones de personas millones de desplazamientos bueno advertimos a los que iban en coche que hoy hay canciones de cantar de musical pero sólo dos así que hay que estar atento está Pedro Sánchez a los atento para que no se pierda el rollo de tal comenzamos con Pablo Iglesias por una razón de lo suyo sino nuestro y es que nos ha dado la razón

Voz 4 01:31 mientras tanto quién está muy contento José María Aznar

Voz 0230 01:34 por qué esta contento José María Aznar pues por el éxito del censo de España bañada centro hecho a España con el apoyo de Cúcuta clan de la Fundación Francisco Franco que era de centro hecho bien Morales llevamos cuarenta y ocho horas en las que todo el mundo en España opina sobre Vox el presidente del Gobierno

Voz 2 01:55 este

Voz 4 02:01 el presidente del Gobierno opina sobre Pollock nuestro que tiene mucho que ver el auge de Vox con la fragilidad en el liderazgo del Partido Popular Pablo Iglesias opina sobre Vox es un fenómeno político nuevo no tiene nada de nuevo una corriente del del PP

Voz 0230 02:16 Manuel Valls opina sobre Vox no puede haber ningún pacto con que por cierto Alves Rivera dicho todo lo contrario que si puede haber algún pacto con Vox y el líder de Vox Santiago Abascal que ha sido entrevistado hoy en una televisión un periódico y un portal web también opina sobre Bono

Voz 7 02:33 nosotros comprendemos que lo que decimos es es discutible pero entendemos que también debe aceptarse que hay españoles que no tenían representación y que hoy la van a tener

Voz 0230 02:43 precisamente eso es lo que decía ayer Felipe González que también opinaba sobrevive

Voz 4 02:47 a Vox hay que ponerla Makos

Voz 8 02:50 no estamos en eso

Voz 0230 02:53 un día antes el caso es que un día antes del cuadragésimo aniversario de la Constitución

Voz 9 02:58 la gamba el gran Isaías

Voz 4 03:06 se puede Guarente la anuncio del país también el cuarenta aniversario su cuadragésimo parece un músculo de Messi de la que están acabando tiene músculo que tienen los futbolistas se ha lesionado el cuadragésimo de baja

Voz 10 03:25 los meses son el cuadragésimo sereno el cuadragésimo universal

Voz 0230 03:27 de la Constitución toda la política española discute sobre boxes es como una conversación loca como un como un careo desordenado todo el mundo habla más Max íbamos es reformar la Constitución actualizarla y finalmente estamos en fase virgencita que me quede como estoy vamos a hacer aquí una cosa aprovechando que los miércoles tenemos a Marta del Vado que tenemos en Noruega nuestro amigo David cargar cientos de Jodie vamos a comparar lo que dice Vox en España con lo que dice Donald Trump o lo que dice la ultraderecha noruega porque Noruega hay un partido ultra ha dicho también que vivió fresquito defecto hecha de centro hecho noruego allí es un partido de centro derecha noruega que participa en el Gobierno e Gobiero más cosas cosas que no son vox pues también hay cosas que no son por tanto las magdalenas de Carmena por ejemplo

Voz 9 04:17 caramba el gran Isaías

Voz 4 04:22 magdalenas o Magdalena siempre he dicho Magdalena cadenas pues a mi me parecen mal

Voz 0230 04:28 me parece demasiado afectado Magdaleno bueno Tommy tantas magdalenas que me lesioné el cuadragésimo de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha triunfado con una receta casera de este bollo pastel que acaba en Lena lo cuenta Marina García

Voz 12 04:41 efectivamente la alcaldesa Carmena escribe Le han insistido que muchos y muchas están por Instagram merodean por allí entonces ella está presentado por aquellos mundos quiere que la acojan bien y añade que su equipo le echará una mano lo mejor es que no llega con las manos vacías debajo del brazo trae magdalenas acabadas en plenas libros ayer mismo publicó una foto leyendo en el metro pero lo que realmente ha revolucionado las redes ha sido su primer post es una foto de la alcaldesa con delantal de margaritas en plena faena con las magdalenas en la foto un tarro con forma de osito y una cocina en tonos claros ellas sonríe orgullosa con sus dulces y cierra con que no se pierda la magia es el Instagram de Manuela Carmena el lugar más dulce de la España actual sí parece que sí para la gente si podíamos leer me ha dado un momento de paz llega en mayo como si fuese las flores del delantal de Carmena en diciembre como suponen la como si fuesen las flores del delantal de Carmena son lo mejor de mí lunes negro por cierto ante la avalancha de comentarios de alcaldesa ha tenido que revelar sus receta bautizadas magdalenas Carmena

Voz 0230 05:43 qué ricas BM lenguas

Voz 14 05:51 día

Voz 15 05:54 unidad de los dos años bueno vamos que lo estudiaría se acabe el año amigos y nos pilla el toro de los buenos propósitos tema pico se quiere ponerlas

Voz 16 06:03 las a ver si consigo comerme las cinco piezas de fruta antes de que acabe el año

Voz 15 06:08 vamos ahora con un viejo proverbio adaptó la personalidad del Twitter o en este caso común masa

Voz 16 06:12 ahí Si me das un pescado comer un día similar una caña de unos aceitunas igual cómo

Voz 15 06:18 Lady Malibú escribe escribe un tuit Dolor de doloroso realismo

Voz 16 06:24 de mi lista de cosas que no haría bajo ningún concepto me faltan ya sólo dos por hacer

Voz 15 06:29 Andrews escribe una conversación muy muy tradicional en estas fechas

Voz 16 06:32 las vendrá este año la cena de Navidad de la empresa no puedo presionó techo el día a ver cuándo es el catorce de diciembre no puedo

Voz 5 06:41 no ya acabamos las sinergias con nos Robespierre tuit de padres a hijos papi cuál es el

Voz 16 06:46 plato típico de León el niño

Voz 0871 06:53 no

Voz 18 06:58 peleón

Voz 19 07:00 sí

Voz 18 07:02 no

Voz 20 07:10 que día

Voz 0230 07:34 el Centro de Investigaciones Sociológicas el CIS ha presentado una encuesta hay todos son toses ha empezado la gente a toser de hecho mucha gente todos si la situación incómoda datos incómoda porque la encuesta del CIS en relación a Andalucía no ha acabado de cuadrar con los resultados esta nueva encuesta del CIS para toda España da una gran mayoría al PSOE las estos esta nueva encuesta del CIS da una gran mayoría al PSOE

Voz 4 08:10 bueno quién sabe cómo cómo escaños como sabe porque las encuestas hoy el final son como una caja de Bom

Voz 0230 08:18 con Spock es el de licor y puedes emborracha parte en las elecciones de Andalucía la suma de Partido Popular Ciudadanos y Vox de ahora es de un millón ochocientos mil votos y esa misma suman las elecciones de dos mil quince era algo menos de un millón y medio por lo tanto esos votos de vos no pueden ser sólo de antiguos votantes de la derecha del del Partido Popular si lo sucedido en Andalucía tiene que ver con la posición del PSOE y de Podemos con ante el independentismo eso es la discusión ahora en su entrevista de anoche en Telecinco el presidente del Gobierno el presidente que bueno que tiene entre sus ministros más destacados al de Fomento José Luis

Voz 21 09:00 amigos

Voz 0230 09:03 este giro era Borbones la canción porque la de Pedro Sánchez ya lo habíamos puesto pero en realidad hablábamos de Pedro Sánchez

Voz 2 09:15 pues bien

Voz 0230 09:16 dijo lo siguiente Pedro Sánchez refiriéndose al auge de la extrema derecha en otros lugares del mundo fíjese Austria Francia Alemania no tienen Catalunya no tienen Cataluña que dicho así parece una enfermedad no parece que te pasa que tienes mala cara te has lesionado el cuadragésimo y que te te con Cataluña bueno se refiere Pedro Sánchez a que no puede haber un automatismo entre la G de la ultraderecha el independentismo lo sugiere Pedro Sánchez también porque le interesa obviamente no vamos a escuchar al líder de Vox Santiago Abascal Santiago Abascal esta mañana en Telecinco el dice que no son de ultraderecha pero que no le importa que haya franquistas en Vox

Voz 7 09:56 pues no sé estoy nostálgicos franquistas pero sí los hay pues pues no no no me preocupa que haya unos nostálgicos frágil franquistas votos a los que eso no les importe nada

Voz 0230 10:05 eso quiere decir que Vox integra la ultraderecha pero no sólo es la ultraderecha eso sí consideramos que Francos ultraderecha claro Franco ostentó hecho Franco Franco hecho otra cosa es un es un discurso más característico lo que dice ahora Vox vox dice en voz alta lo que nadie se atreve escucha Marta eh nos dice Si esto te recuerda

Voz 7 10:27 sobre todo tiene que ver con un modo de presentarnos nosotros estamos diciendo lo que muchos españoles dicen en su Whatsapp con sus amigos lo que dicen en la sobremesa de su casa estamos diciendo cosas que se les había dicho desde terminales políticas y mediáticas que estaba mal decir o pensar

Voz 0230 10:43 es esto de decir las cosas sin filtro sin estar condicionados por terminales mediáticas progres tiene algo que ver con lo que dice Donald Trump

Voz 1510 10:53 suena para Trump la corrección política y los intereses del establishment ignoran a la clase trabajadora a la clase media estadounidense los medios de comunicación también ignoran los problemas de la gente entonces se presenta como el altavoz de esa mayoría blanca estadounidense que ha dejado de prosperar habla como ellos dice lo que ellos piensan defiende sus intereses ante las agendas de los es que tienen el poder David Pla

Voz 0230 11:16 la ultraderecha noruega también dicha también presume de decir las cosas sin filtro porque en fin en noruego con tantas cosas sin filtro impresionan más no

Voz 11 11:27 pues de las cosas que al partido del Gobierno no se subió al poder fue a por hacer propuestas que otros no podían tan tontas como legalizar el boxeo o el póquer hubo incluso legalizar el según

Voz 4 11:42 hoy el patinete eléctrico

Voz 11 11:44 yo soy

Voz 0230 11:49 bueno vamos a escuchar otra frase de Santiago Abascal nos dices David si te suena a algo que diga la ultraderecha noruega sobre inmigración

Voz 7 11:56 que lanzar el mensaje de que no toda África y Europa

Voz 0230 12:01 y no toda África cabe en Europa algo parecido a estos escucha Noruega

Voz 11 12:06 pues muy parecido a lo que he dicho antes era más populismo pero lo que se refiere más al la inmigración es por lo que se les considera más de de ultraderecha de hecho su responsable de Inmigración rechazó ayer el acuerdo con Naciones Unidas sobre inmigración he dicho que no le parecía mal que se pusiera en marcha Noruega la propuesta danesa enviara a una isla desierta los emigrantes ilegales que no se pueda expulsar ya barajado la opción del archipiélago barcas en el Polo Norte y repleto de osos polares

Voz 22 12:33 bueno sí sí sí sí

Voz 0230 12:35 sí desde luego y Martorell Donald Trump llegó con la promesa de un muro es decir que esta frase de no toda África cabe en Europa es muy similar a la que pudiera decir Donald Trump no sí

Voz 1510 12:45 en Estados Unidos no caben criminales violadores y pandilleros esto lo ha dicho Donald Trump y esos para Trump son inmigrantes sobre todo inmigrantes latinoamericanos que llegan por la frontera sur por eso tiene que construir el muro con México pero es que tampoco caben quienes intentan cambiar la cultura de los estadounidenses blancos y por eso intentó vetar la entrada a inmigrantes provenientes de países de mayoría musulmana eso sí cuando pasan las campañas electorales este tema estos mensajes pasan a a un discreto segundo plano

Voz 0230 13:13 otra frase del entrevista de Santiago Abascal esta mañana en Telecinco en esta lanza una sospecha se ocultan datos de quiénes son los asesinos de mujeres en España

Voz 7 13:23 por eso hay que analizar también y esto a veces se pasa de puntillas sobre ello de esas cuarenta y cuatro mujeres que han sido asesinadas quiénes son los asesinos que nacionalidad tienen

Voz 0230 13:33 lo que nacionalice tienen bueno dice que le gustaría conocer unos datos que son públicos porque están en la web del Instituto de la Mujer mira y más del sesenta por ciento todos los casos son hombres de nacionalidad española también se conocen por CCAA tampoco no sé pero tampoco va sí sí sí sí la que este año es la Comunidad Valenciana pues echamos a los que no lo más llamativo de todas maneras es la insinuación no las cogeré la insinuación no se dice el dato sino que se deja que se piense y la sugerencia de conspiración esto no suena Donald Trump Marta

Voz 1510 14:05 eh trampa ha dicho en esta campaña de mitad de mandato que las mujeres tienen miedo de los inmigrantes a los mexicanos los llama los llamó violadores entonces Trump se presenta como la persona que quiere proteger a las mujeres el mismo que dijo que podía hacer lo que quisiera con ella sólo hay que agarrar las por la vagina Un presidente acusado por una veintena de mujeres de haber abusado de ellas

Voz 0230 14:26 la otra en Noruega la ultraderecha Santi feminista árabe

Voz 11 14:30 pues eso aquí no tanto aunque la semana pasada hubo fuertes manifestaciones para defender la hereda la ley del aborto en peligro desde que el Gobierno puede pasar a depender los democristianos pero tiro el proceso está encabezado por dos mujeres sí Jones seny Sylvie listado y aquí venía directo en Izquierda gusto ayer que a la Bota de Oro a hacer tuits

Voz 0230 14:50 la última frase de Abascal no es de él dice que no es de ultraderecha ese compara con Podemos y boxes ultraderecha podemos son ultraizquierda

Voz 7 14:57 lo que hay es nostálgicos comunistas de la hoz y el martillo en Podemos al que nadie llama ultraizquierda

Voz 0230 15:04 la ultraderecha noruega se llama a sí misma ultraderecha lo ve como se dice centro hechas baña en noruego

Voz 23 15:10 no obstante eso me lo pone difícil así

Voz 11 15:13 en es Banias nada

Voz 0230 15:15 que suena igual pero ya se se llaman a sí mismos de ultraderecha o no

Voz 11 15:20 pues nadie se proclama de ultraderecha pero nadie tiene problemas en considerarse de derechas porque aquí no hay los mismos prejuicios que en España hay de hecho el partido del Gobierno se llama derecha así que entre la derecha de la ultraderecha hay muchísimo hueco y el partido del Gobierno y se salva porque hay otros partidos menores como demócratas en Noruega o alianza que sí tiene el lema de no WISE sexto bajo bajo su nombre

Voz 0230 15:43 Donald Trump sí que acusa a los demás de ultras no

Voz 1510 15:46 bueno la gente que se manifiesta contra la ultraderecha contra los supremacía estas blancos son para tan radicales comunistas pero también lo son los demócratas son radicales que quieren dar al Estado más poder para controlar a los ciudadanos de atacar sus derechos individuales como por ejemplo el derecho a portar armas

Voz 0230 16:03 bueno pues muchas muchas gracias David Marta se queda con nosotros pero bueno es una suerte que no estamos solos

Voz 4 16:08 no de verdad el mundo con lo que queremos y ahora dentro del

Voz 0230 16:14 nuestra sección titulada cosas que no son vox un caso de cuento un árbol de centollo nos lo cuenta

Voz 5 16:21 muy lejano

Voz 24 16:25 Grove cambia luces por centollo o árbol de navidad es el titular que podemos encontrar en La Voz de Galicia puede que no brille tanto como el árbol de Vigo pero tendrá más sabor y originalidad que yo lo has hecho una campaña del Ayuntamiento de O Grove que está llevando a cabo para promocionarla centollo hay entre las iniciativas ha surgido la de hacer un árbol de navidad bueno creo que no hace falta pero por si acaso yo lo explico que no son las centellas las que están en el árbol sino que son los caparazones

Voz 25 16:52 vale yo estoy con las diferentes comidas y intento llamadas de las establecimientos participantes en estas jornadas están su repetirá

Voz 4 17:05 pero ayer me tope

Voz 24 17:06 sí lo podéis encontrar en la Plaza do Corvo tiene cinco metros de altura allí en lo alto

Voz 26 17:11 está de esta la figura de la estrella fugaz pero eso sí con la forma de una paella

Voz 6 17:19 y ahora otro cuento claro cómo está España como esta

Voz 15 17:23 sí bueno es que España necesita superhéroe espero superhéroes de aquí tranquilos amigos que hay super héroes nacionales quizá no sean conocidos quizá quizá no son famosos no son respetados tampoco pero los tenemos un nuevo ejemplo si este chico que ha venido aquí

Voz 10 17:36 a La Ventana que hola buenas tardes buenas tardes qué tal estás bien si ya estamos en el aire si estamos en el aire como a Superman cuando vuelan

Voz 15 17:46 no no no olvide tú vamos contigo tú te llamas tu nombre es David eh David pero tu nombre tu nombre es la que me chapo Guzmán cierto chucu de Asturias pues no más porque hace meses que veo en Cantabria

Voz 10 18:05 ah vale pues aquí puedo donde lo ves

Voz 15 18:07 es un superhéroe cuando las circunstancias lo demandan se convierte él

Voz 10 18:11 en

Voz 0230 18:15 Chan Chan

Voz 10 18:20 como como decimos Choi cambiador de tema que cambio de parezco en conversaciones tensas de la luz lanzó no hay otro tema ya sin las personas no caen en poses

Voz 0230 18:43 la discusión es que puede estar teniendo vale cortes

Voz 10 18:46 la discusión Bono no trabajó mucho en ahora en Navidad llena de familiares de Navidad con la Navidad

Voz 15 18:53 vídeos que la sangre llegue al río está pues es un super poder

Voz 10 18:55 bastante guapa quiere que hagamos una demostración porque la gente dice a mí me encantaría venga vamos Na Bai mira por ejemplo tú lo que tú y este señor mayor siempre soy yo yo yo lo haces tú tú y yo lo que le propone el pulmón si si le propone un tema que sepa que es espinoso yo ya aparecería por sopesan tú no me miré vale como si yo no tuviera yo de repente ya para el COI lo propone un tema espinoso sí

Voz 15 19:25 vale vale Vicuña hola qué tal cómo estás bueno he hablado con con mi mujer y mis pensó que tú y mi hermana podríais colaboró en poquito pagar la residencia al abuelo que tenéis una persona pero nosotros tuvimos que pagar la reforma de la Casa de Campo en una cara dura que te caigas vas actuar o no

Voz 27 19:40 ah yo aprendo avisó que te dejaba interesando mucho la conversación que casi estaba mirando ha sido padre yo le digo a él

Voz 10 19:51 no hostiase vale estabais vosotros es alto ahí saber que la muralla china se ve desde la Luna con esta intervención supone que ha evitado que ella hostias dijo tenía otra vez otra vez no venga Sierra cuñado de hechos

Voz 0230 20:13 mira hablar sólo a planchar bueno

Voz 10 20:16 yo me lo compró gamba sabe que la muralla china

Voz 15 20:22 más cosas buenas utilizado el mismo tema para romper

Voz 10 20:28 conversación de murallas chinas nazi por el tema siempre te digo eso ocurre nada más ese que tengo mucha presión parece que acaban su me mi muy alta oye cuál que tu aparte de optimismo la despedida de soltero y me meto una discusión entre Peña

Voz 15 20:50 la soltero Said hombre muerto cachorros que te lleva a David no sé por qué te estando ahí

Voz 10 20:55 sí sí es grande grande grande me gusta que me digan que soy un mal necesario el sabio

Voz 6 21:07 no no no te vayas pues Guzmán que no nombre que te necesitamos héroe a ver si podemos intervenir que nos hace falta un oyente ochenta dice coronas para

Voz 10 21:16 me cambiaría poder hacer ya oyente sabes que soy no vale

Voz 6 21:21 nueve cero dos catorce sesenta sesenta del

Voz 1 21:26 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 6 21:37 me la historia de Javier Coronas has intervenir en el cachorro Guzmán y ya tenemos a la oyente enseguida vamos a saludar pero vamos a así inmediato

Voz 1510 21:47 pero antes ojo

Voz 26 21:49 no paramos un súper héroe también claro yo me porque estoy todo el día reclamando

Voz 28 21:57 por qué por ejemplo qué pasa con esa compañía te lo que pasa que pasa con la factura de gas que Mela los han cobrado la electricidad el vuelo que te cancela toda y que haces más perdóname no hay que reclamar sí

Voz 26 22:14 hombre con OCU

Voz 4 22:16 no tienes derecho reclamado y hay que apuntar un teléfono novecientos novecientos siete quinientos seis venga vamos a ver si no

Voz 10 22:25 diecisiete quinientos

Voz 4 22:27 bueno pues que la visa apuntó lo bien que decir estas no te ayuda

Voz 6 22:41 lo que tú digas coronas bueno o lo que diga Mariano de Guadalajara está ahí a la escucha María buenas tardes

Voz 23 22:47 hola buenas tardes mariachis Marian o morían Marián Marianne qué tal Robin Hood como Superman en conserva

Voz 0871 22:56 a esto bien Marianne que

Voz 4 23:00 bueno ya sabes de qué va el concurso sabe de qué va la prueba y todo eso

Voz 23 23:04 hace mucho alguna vez te sigo con el La Ser no pero sí

Voz 0871 23:10 la verdad es así no se puede decir que no es bueno vamos a una historia María vamos a hacer un guión huyendo interpretación muy bonito el que va a ser Tura la que diga es lo que se hace y lo que no se hace gracias lo que tú digas así que empezamos cuando tú quieras

Voz 29 23:25 gracias

Voz 30 23:28 tratar tenía cuento eres tú luego al no soy yo sino con el móvil

Voz 0871 23:37 mi marido y yo voy caminando por la Gran Vía de Madrid y poner crees que va ya por los padres son los impares punto de número uno

Voz 11 23:46 Juan Argentaria impares sabes que nada

Voz 0871 23:48 sólo los a los impares eso me voy a joder de frío pero bueno voy por los impares vale muy caminando por los impares iba encaminado por la Gran Vía por los impares porque la Gran Vía muy ancha ya que hay que gastar todo entonces no no no voy recto voy como comandando de una esquina desde era hasta ahora la pared desde la cena voy haciendo todo un ciclo de me ponen un Flyer una persona ayer toma un Flyer que hago lo pillo en en lo pillo muy bien vale el freír es de adelgazar rápido y cojo oí indirectamente lo tiro

Voz 4 24:24 claro claro en una en una papelera suele no

Voz 0871 24:29 directamente al suelo cojo y lo tiró a la papelera y luego de momento determinado veo a una señora que está un andador que hago Marianne la ayudo me ayudó cruzarla cero de la Gran Vía o no el ayudo

Voz 23 24:41 pues siempre la lo mínimo

Voz 0871 24:45 yo le ayudo a acusar a la espera de la Gran Vía pero hay quien no no quería cruzar porque vive en ese en ese portal Él desde luego yo no estoy cogiendo en finanzas con el fundador ella no está pegando ir la cruzo de cera ir allí pues sitio pero en otro sitio en otro dos espectáculos del Gran Vía hay mucho espectáculo de todo de cine de teatro o de cosas que no puedes decir adónde voy y me encuentro con dos espectáculos uno del Mago Pop yo hacen y Blake actual entro Marián

Voz 23 25:16 alianza hacen y Blake vale bien todo a Tony Blair como sabes un ambiente muy profunda

Voz 0871 25:21 todo es un ambiente muy íntimo y antes de empezar el espectáculo está dando una música de esas que te metes dentro del cerebro vale qué música está sonando Hola mi amor de los cinco por favor

Voz 23 25:36 uu Háblame de ti de Los Pecos Niña la primera hombre

Voz 2 25:49 todo

Voz 4 25:54 no vale ya está llegar al extremo yo siempre he estado son veinte segundos Junco para para

Voz 0871 26:10 siempre siempre Marianne estoy en el espectáculo es después de que el balance de Blake donde es magia lógicamente entonces hay un determinado aunque dicen que hay algún voluntario para subir al show que hago levanto la mano no levantó la mano si no no es lo que yo me diga si no no es una respuesta

Voz 23 26:29 de que se llama si estamos sin levantar la mano iba Anthony Blake de hecho estoy lo único creo ante el espectáculo entonces Anthony

Voz 0871 26:39 qué le gusta de Yemen Blake dice sube me estuvo arriba y entonces me sube a un patinete eléctrico etapa con una lona vale email cuando te destape no te esta partió vas a destapar otra persona no voy a ser yo será otra persona en el hecho es son tres segundos El meta con una lona yo voy con un patinete ir él me destapa otra persona es un truco para la gente de fuera no para mí yo soy el tonto hoy en esa historia quién crees que me P una mujer o un hombre

Voz 23 27:13 una mujer vale

Voz 0871 27:15 el segundo es un segundo de magia es un sueño de tensión me en la lona Anthony y al segundo me destapa una mujer ir a mujer es la de la andador que había cruzado yo de lluvia que dice sí muy enfadada pegándole con un andador en la cabeza Easyjet detrás de mi padre qué hago me voy me patinete y Marián me voy no no me quedo

Voz 23 27:40 a su vez a la mujer que se vaya a mí me espera pero su nombre es el patinete va a ella la mujer Gemma

Voz 0871 27:50 ha subido el pendientes no tenemos que ir los dos en el patinete quieres eso quieres que coja la mujer y el patinete hizo andador los tres

Voz 23 27:59 no sé pero ella se lo que hagan los vallisoletanos

Voz 0871 28:09 o sea yo cojo a la mujer cojo el andador lo ata con precinto la pongo en el patinete ilícita sale directamente por el teatro hay dos puertas la derecha izquierda cuál es la que tú crees que es la mejor la derecha o la izquierda

Voz 23 28:23 la izquierda siempre pues vaya

Voz 4 28:34 lo que más me sorprende es que te cojones de que la mujer ha muerto ha amortiguado la que ha hecho ella la mujer ha muerto yo no lo he cogido tú sabes lo sea

Voz 0871 28:52 la mujer ha muerto esa puerta estaba cerrada toda vasco por encima me patinete y luego encima estaba Carmena detrás esperándola para decirle eso no eso está mal mal mal mal mal

Voz 4 29:02 no quería María María muy bien

Voz 0871 29:05 cómo estás muy bien eh acaba en drama pero está muy bien muchísimas gracias Marián

Voz 4 29:12 sí

Voz 31 29:36 con esta delicada fanfarria recibimos cada semana a Marta del Vado que teníamos ahí en Washington sigues ahí verdad Marta aquí estamos más pertinente que nunca por el que con este y no han recibido el

Voz 1510 29:50 el féretro de George Bush ya está en marcha el funeral de Estado su muerte ha supuesto un paréntesis en el panorama político del país han ido a líderes republicanos y demócratas han ido incluso al actual presidente con los expresidentes ex presidentes a los que Donald Trump ha criticado insultado se han mofado ha despreciado de una manera o de otra

Voz 22 30:13 no ganar Pick It Wright

Voz 1510 30:17 decía tras ellos Buza ha cometido errores grandes y gordos como la guerra de Irak

Voz 32 30:24 no es pues Wes o pieles Women eh

Voz 1510 30:33 que nadie en la historia de la políticas aportado peor con las mujeres gerente Vinton

Voz 32 30:38 S hay que siempre seis picó es eh

Voz 1510 30:43 sobre Obama vamos a ver lo que dijo vamos a escucharlo

Voz 33 30:46 pero serán menos viviendas es llevar

Voz 12 30:49 que tú seas

Voz 33 30:51 que es veneno tiene que es el peor parecida

Voz 1510 30:53 de de la historia hacia donde Sangster sido débil en fin los elogios de trampa los expresidentes que hoy se intentan dejar de lado para honrar a George Bush que está siendo recordado estos días como el último de una generación de grandes estadistas un hombre que ha dedicado su vida a servir al país veterano de la Segunda Guerra Mundial congresista embajador director de la CIA presidente presidente desde el lunes por la tarde que se instaló la capilla ardiente esta mañana la gente no ha parado de acercarse al Capitolio a rendirle tributo a homenajear leyes sabéis que Washington es una pequeña isla demócrata más del noventa por ciento de la gente aquí en la capital vota por este partido pero ayer en la capilla me encontré con muchos personas que me decían que no eran votantes republicanos pero que querían ir a despedir a este a este gran hombre allí me encontré con Guy Caruso una persona que trabajó para la CIA cuando Bush era director fue asesor de seguridad nacional cuando él fue presidente y me decía esto

Voz 10 31:48 nada

Voz 34 31:52 ahora es a lo es

Voz 4 31:57 no

Voz 1510 31:58 quería honrar sus valores morales su actitud humilde decía que Bush era una persona amable San adora que buscaba la unidad en vez de la división le faltó decirme que que no como el presidente que tenemos ahora es si están siendo de homenaje a la figura de Bush pero también a su forma conciliadora de entender la política de protesta contra la crispación y la división que provoca el presidente actual en medio de este

Voz 0230 32:24 perdona Martin es decir estos elogios te redes cubrimiento de los demócratas hacia Bush es a partir o por comparación a Donald Trump o desde antes lo digo porque este sentido aquí en España todavía tendríamos margen es decir que podría llegar un momento en el que acabáramos añorando a José María Aznar acordando a José María Aznar aquello sí que era un preso quién vendrá que bueno te hará no te esto no es eso no es decir es por comparación con Donald Trump o es que

Voz 1510 32:51 sí ya ya sabéis que aquí siempre vamos un poquito por delante un paso por delante a lo que está pasando en Europa así que así que preparados porque esto puede esto del elogia Aznar está al caer en medio de este paréntesis político que ha traído la muerte de Bush se han estado moviendo cosas la verdad es que no quiero empezar a hablar de las elecciones presidenciales de dos mil veinte que quedan todavía dos años por delante pero no puedo no hablar de las elecciones presidenciales de dos mil veinte porque ya se están preparando sobre todo en el Partido Demócrata a ver si sabéis quién es este

Voz 35 33:26 que vine Nos

Voz 1510 33:28 sus

Voz 35 33:30 usted habla de valores América

Voz 1510 33:32 canas que están en peligro pero no es el vicepresidente vicepresidente con Obama Joe Biden efectivamente todavía no ha confirmado su candidatura presidencial pero ayer dijo sutilmente que es la persona más cualificada para ser presidente de EEUU otro más que posible candidata haberse seis tienes

Voz 36 33:53 modo cruces Amaury single con ellas

Voz 37 34:02 voy a hacerlo pero no se presentaba por el Senado

Voz 1510 34:05 en en Texas perdió contra Ted Cruz pero es una de las nuevas caras del Partido Demócrata más Beto O'Rourke le llaman el nuevo Kennedy o el nuevo Obama tiene un estilo similar cuarenta y seis años es cercano tiene mensajes positivos y de esperanza E hizo historia en estas mis Times porque consiguió recaudar en micro donaciones XXXVIII millones de dólares en sólo tres meses treinta y ocho millones de dólares en sólo tres meses en micro donaciones ayer mientras Biden presumía de su experiencia vetos se reunió en privado con el ex presidente Barack Obama tampoco ha confirmado oficialmente su candidatura pero sí ha dicho que lo está valorando una tercera voz que ha sido protagonista esta semana

Voz 26 34:48 bueno muy bien Chuck en buena Pin echar yo voy a esa país

Voz 2 34:58 es la

Voz 1510 34:59 senadora de California cámara Harry y sus una de las mejor valoradas del Partido Demócrata estado viajando estos días a Iowa Carolina del Sur estados bisagra y esto ha hecho que suene cada vez más fuerte la posibilidad el rumor de que presente su candidatura sería la primera mujer eh de raíces afroamericanas en hacerlo ha dicho que después de las fiestas de Navidad va a tomar esta decisión

Voz 38 35:24 no

Voz 37 35:30 pero algunos auguran algunos auguran que todo esto esto de los candidatos demócratas no va a servir de nada

Voz 1510 35:36 pues esto es lo que piensa Bruce Springsteen que esta semana ha asegurado que Donald Trump va a ganar un segundo mandato el artista estadounidense dice que no ve a nadie dentro del Partido Demócrata que pueda vencerle que hable el mismo idioma que Trump ese que le conecta con con la mayoría de la gente y que le da votos yo me pregunto si este pesimismo esta frustración este enfado que hay en la sociedad estadounidense tiene algo que ver con un artículo que leí hace unos días que aseguraba que los jóvenes cada vez tienen menos sexo en este país

Voz 4 36:12 como os los dos pasos por delante oye que yo soy español

Voz 1510 36:26 a pesar de que supuestamente hay menos tabú para hablar de temas sexuales estamos más abiertos a diferentes modelos de parejas a pesar del Inter el green del Van Belle el Donald de híper del que hablamos una vez a pesar de todo esto los jóvenes tienen menos sexo que hace unas décadas el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades dicen que las relaciones sexuales entre veinteañeros han disminuido alrededor del quince por ciento desde los noventa y la culpa pues los sociólogos creen que es por el estilo de vida cada vez más individualista

Voz 37 36:56 hasta el poco espacio que le dedicamos a las relaciones sociales a quedar con otros o a hablar simplemente no

Voz 4 37:02 los móviles los no toman en el móvil todo el rato es imposible hacer el amor bien whatsapp la guasa

Voz 1 37:14 el teléfono muchos cojo

Voz 39 37:38 pues doce minutos ya sabéis que los republicanos

Voz 1510 37:42 esta campaña en contra

Voz 37 37:45 que te Truth eh no quería ser como California porque en californiana son progresistas y comen mucho

Voz 4 37:52 que mi no tenido que me dio un beso muy fuerte muchas gracias

Voz 2 37:57 sí sí

Voz 15 38:05 el día de estreno hoy porque como bien el puente hay películas hablamos compañeros dentro del momento pero antes tenemos a nuestro crítico Agustín Powers qué tal es un crítico cinematográfico que además tiene mucha fuerza porque es trabajaba realmente eh

Voz 10 38:22 sin es verdad sí se ha hecho de todo de sido acomodador proteccionista palomita pero Chapero

Voz 15 38:29 desde ahí en el cine no todo eso es una voz autorizada como la tuya es ideal para hacer tres recomendaciones de tres estrenos de esta semana no irían que venga venga vamos con la primera

Voz 10 38:41 la esperada película que es

Voz 15 38:42 broma tú

Voz 0230 38:45 no

Voz 10 38:49 documental sobre la Nespresso rama es Roma es un documental sobre él es que sí

Voz 16 38:54 de Roma es una variedad de café de gran éxito su aceptación es tan grande que los países pobres donde no pueden comprar cafeteras Nespresso las cápsulas de Roma se consumen como sus opositores por vía rectal sí señor gusto buenos un documental difícil de pero lleno de autenticidad de cafeína te gustará si te gusta el café extremo que todos vamos siete un siete un siete a Roma este documental sobre el café vamos ahora con suspira

Voz 10 39:25 la música es la versión si la la voz

Voz 16 39:30 bueno es una comedia navideña ya no podemos escuchar si suspiro a Rodríguez Garcés es una pastora gallega de setenta y nueve años que odia la Navidad bueno un día se le presenta tres vacas del pasado del presente y del futuro vale para explicarle no sé qué hostias sobre la Navidad bueno suspira escuchará estas historias mientras ordena a las vacas ya su marido también es

Voz 10 39:51 no es supuestamente un divertido equívoco Caja de ordeño sus Hesperia es una comedia que te

Voz 16 40:01 gustará sino te gusta reírte sobre todo sino de Bustamante nada no funciona es aburrida Easy un gilipollas además me pegó un chicle

Voz 10 40:08 en total todo mal no sufriría todo mal

Voz 15 40:13 vamos ahora con el tercer estreno que se Robin Hood

Voz 10 40:20 drama filosófico la filosofía moderna revisión no del mito de Robin Hood aquí Robin roba a los ricos para dárselo a los pobres vale a convertirse estos en ricos Robin le roba para dárselos antiguo ricos que ahora son pobres a ser ricos de nuevo Robin les vuelve a robar para dárselo a los pobres que eran ricos antes de ser pobres les mueve a robar y así se pasa toda la a un clan infernal hasta gracias a Dios se cuelga una semana sí semana la premisa promete no si la premisa por promete bastante pero se agota los inseguros según los secretos ficha hace muy cansino a Robin Hood nada más bueno y leal verlas mientras mira es el móvil ya un cuatro uno cuatro a perder el móvil puede ser Agustín Bauer muchísimas gracias a vosotros recomendó

Voz 15 41:16 este fin de semana para este puente largo y ahora parece Roberto vamos a con las película resumidas en el diez segundos eh vamos a la mítica acorralado

Voz 41 41:25 de todo vagabundo de Vietnam barajan estaba vagabundos de todos modos

Voz 0230 41:40 no

Voz 4 41:45 el resumen de Rambo Germán hay que hacer envite segundos no se entienden sé